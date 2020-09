«Événement indésirable grave» dans l’essai du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca révélé comme un trouble de l’inflammation de la colonne vertébrale causé par des adjuvants toxiques

Il a finalement été révélé que le participant à l’essai du vaccin contre le coronavirus [COVI-19 – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés, de la maladie – MIRASTNEWS] (COVID-19) d’AstraZeneca qui a subi un «événement indésirable grave», provoquant un arrêt global de l’ensemble de l’essai de phase trois de l’entreprise, a développé un trouble inflammatoire de la colonne vertébrale connu sous le nom de myélite transverse.

Le PDG de la société, Pascal Soriot, a déclaré à JP Morgan et à d’autres investisseurs lors d’une conférence téléphonique que la femme du Royaume-Uni avait développé des symptômes neurologiques compatibles avec cette maladie «rare» presque immédiatement après l’injection, bien qu’AstraZeneca insiste sur le fait que le vaccin expérimental n’est pas à blâmer.

On dit que la femme «va mieux» et qu’elle sortira probablement de l’hôpital dans les prochains jours. Dans l’intervalle, AstraZeneca, qui s’est associé à l’Université d’Oxford pour développer le vaccin qui l’a blessée, tente de déterminer quand il pourrait reprendre l’essai de phase trois pour que le vaccin soit libéré à temps pour les élections, à la demande du président. Donald Trump.

Les commentaires de Soriot, selon l’un des investisseurs qui ont participé à l’appel, visaient apparemment à rassurer tout le monde sur le fait que la société prenait au sérieux l’événement sur la sécurité des vaccins. L’objectif était de faire comprendre aux investisseurs que tout va bien et avance, malgré ce petit hoquet.

Il s’agit en fait du DEUXIÈME cas de dommage neurologique causé par le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca

Dans le même temps, AstraZeneca a fourni peu de preuves concrètes pour montrer que des progrès réels sont en cours. Nous le savons car il y avait en fait une cause antérieure de dommages neurologiques causés par le vaccin expérimental d’AstraZeneca contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19) qui s’est produite en juillet, mais qui n’a jamais été signalée.

Cet individu a développé une maladie neurologique similaire qui a été plus tard surnommée la sclérose en plaques, AstraZeneca insistant sur le fait que cela n’avait absolument rien à voir avec le vaccin. Mais nos lecteurs et bien d’autres connaissent mieux ce genre de choses.

Comme pratiquement tous les autres vaccins, celui-ci contient plus que probablement une multitude d’adjuvants toxiques qui s’intègrent dans les tissus musculaires et causent des dommages systémiques. Ces dommages se manifestent généralement sur le plan neurologique, entraînant des problèmes de santé à long terme et souvent permanents.

AstraZeneca n’est pas préoccupé par cela, cependant, et prévoit toujours de continuer à distribuer le vaccin en masse pour la libération de la vitesse de distorsion potentiellement d’ici le 1er novembre, ce qui est l’objectif du programme Operation Warp Speed ​​de l’administration Trump.

Cet essai de phase trois venait de commencer en août et avait jusqu’à présent atteint 62 sites de test en direct aux États-Unis d’Amérique seulement. Des tests du vaccin sont également en cours au Royaume-Uni et ailleurs, selon des rapports.

En fin de compte, quelque 30 000 participants répartis sur 80 sites de test différents devraient recevoir le jab. Et plus que probable, il y aura des cas supplémentaires de dommages neurologiques qui peuvent ou non être signalés, en fonction de la façon dont les nouvelles affectent les résultats d’AstraZeneca.

Comme l’explique Stat News, la myélite transverse est délimitée par une inflammation de la moelle épinière, qui peut se manifester de manière symptomatique par une faiblesse musculaire, une douleur chronique, des problèmes de vessie ou une paralysie. Bien que considéré comme «rare», il existe de nombreux cas documentés de vaccins le déclenchant, ce qui suggère que le vaccin contre le coronavirus [COVI-19 – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés, de la maladie – MIRASTNEWS] (COVID-19) d’AstraZeneca a plus que probablement fait de même dans cet essai britannique participant.

«Une myéloïde transverse aiguë peut également survenir avec la sclérose en plaques», a écrit un commentateur de Stat News, suggérant que le cas de «sclérose en plaques» de juillet était plus que probablement également causé par le vaccin, malgré les objections d’AstraZeneca à accepter le blâme. «Deux cas de démyélinisation du SNC sont certainement un avertissement préoccupant.»

« Si vous regardez les statistiques, à moins que vous ne soyez très âgé et/ou que vous ayez des comorbidités, vos chances de décès sont très minces », a écrit un autre, niant la nécessité d’un vaccin.

Plus d’informations sur la plandémie du coronavirus [COVI-19 – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés, de la maladie – MIRASTNEWS] (COVID-19) peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Dites-le avec moi: je ne suis pas votre cobaye humain

De Really Graceful

Aujourd’hui, nous allons jouer à CONNECT THE DOTS, couvrant un mystérieux document de la Fondation Rockefeller d’il y a 10 ans, décrivant le plan «Lockstep» sans tomber dans les pièges évidents posés en ce qui concerne la désinformation, puis je passerai à un curieux message facebook du premier ministre victorien Dan Andrews de 2017, puis nous terminerons le tout avec quelques manigances actuelles de Bill Gates pour finalement poser la question… Vous souvenez-vous vous être inscrit pour être un cobaye humain?

A voir et à sauvegarder avant censure ! Compilation 4 de vidéos interdites.

Pour cette nouvelle compilation, la vidéo choc de De Coupeur et l’émission de Kla TV sur le danger d’un futur vaccin qui sera conçu pour modifier l’ADN.

Samedi 12 Septembre à Genève à partir de 15h : grande manifestation pour défendre les libertés, contre le port du masque, l’obligation vaccinale, les mesures arbitraires et le contre les mensonges sur la situation.

C’est l’heure du grand réveil !

Des personnalités sont attendus, peut être même Robert Kennedy !

Venez nombreux pour une manifestation sécurisée.

