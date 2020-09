Donald Trump a ordonné aux gouverneurs du pays de se préparer au déploiement à «vitesse de distorsion» des vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS ] (COVID-19) au plus tard le 1er novembre, deux jours avant les élections.

Une lettre envoyée par Robert Redfield du CDC à la demande de l’administration Trump appelle les États individuels à éliminer rapidement toutes les formalités administratives et à ouvrir la voie à la distribution nationale des vaccins contre le coronavirus [SRAS – CoV-2 – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19), qui devrait commencer en moins de deux mois.

Ce que veut l’administration Trump, c’est que les États commencent à mettre en place des sites de distribution de vaccins le plus rapidement possible. Ces sites nécessiteront des «fermes de congélation» pour conserver les vaccins au frais, ainsi que d’autres composants logistiques pour assurer leur livraison rapide.

Le problème, cependant, est que les exigences réglementaires existantes ralentissent le processus et Trump veut qu’il soit rapide. Ainsi, il utilise Redfield pour émettre un décret à chaque État demandant que toutes les barrières réglementaires soient supprimées.

«Le délai normal requis pour obtenir ces permis constitue un obstacle important au succès de ce programme urgent de santé publique», a écrit Redfield dans sa lettre datée du 27 août.

«CDC demande de toute urgence votre aide pour accélérer les demandes pour ces installations de distribution», poursuit la lettre de Redfield, poursuivant sa pétition, «et, si nécessaire… envisager de renoncer aux exigences qui empêcheraient ces installations de devenir pleinement opérationnelles d’ici le 1er novembre 2020.»

Trump: plus vite les Américains peuvent se faire vacciner, mieux c’est

Trump est déterminé à vacciner en masse autant d’Américains que possible avant les élections, ce qui, selon certains, est sa façon d’essayer d’augmenter ses chances de gagner. C’est pourquoi les candidats-vaccins les plus avancés dans les essais cliniques sont précipités dans la production commerciale aux commandes de Trump.

Bien que suggérant plus tôt que le coronavirus de Wuhan de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) pourrait «disparaître sans vaccin», Trump a depuis changé de ton et fait maintenant pression pour une distribution de masse le plus rapidement et le plus tôt possible.

«Les premiers vaccins les plus susceptibles d’émerger des essais cliniques de phase III poseront des défis exceptionnels aux responsables de la santé publique, nécessitant un stockage à des températures inférieures à zéro et deux doses par individu réparties des semaines d’intervalle», écrit Michael Wilner pour McClatchyDC.

Les responsables nommés par Trump pour diriger son soi-disant programme «Operation Warp Speed» pour la vaccination de masse contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) affirment que, en novembre, l’administration dévoilera une campagne de messagerie publique «écrasante» pour inciter les Américains à se vacciné.

Lors de la Convention nationale républicaine la semaine dernière, Trump, Ivanka, Mike Pence et d’autres républicains ont réitéré le plan de l’opération Warp Speed, qui vise le déploiement des vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) avant les élections de novembre.

«Il sera précédé d’une séance d’entraînement – nous parlons d’avoir des discussions préliminaires en septembre et octobre sur la manière dont cela fonctionnera réellement», a indiqué Wes Wheeler, président d’UPS Healthcare et l’une des parties prenantes qui le 1er novembre devraient bénéficier du déploiement de Trump des vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19).

« Je pense que nous allons tous recevoir des instructions sur la façon dont cela fonctionnera – nous n’avons pas encore vu cela », a ajouté Wheeler. «Ils parlent de 10 millions de doses en novembre.»

Les premières personnes à recevoir les vaccins de Trump contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) seront celles qui sont considérées comme vulnérables, c’est-à-dire non blanches, âgées et immunodéprimées. Après cela, tout le monde devra faire la queue et se faire piéger à mesure que de nouveaux vaccins sortiront de la chaîne de production.

«Ce seront presque des expéditions au corps-à-oreille», a ajouté Wheeler sur la manière dont les conteneurs d’expédition de la chaîne du froid pouvant contenir des vaccins jusqu’à 96 heures aux températures requises seront envoyés dans tout le pays d’ici novembre.

«Nous recevrons donc des commandes à expédier du jour au lendemain dans une maison de soins infirmiers, un établissement pour personnes âgées, ou un centre de vaccination ou un hôpital, ou ils auront des gens prêts à se faire vacciner.»

Les dernières nouvelles sur le déploiement de l’Operation Warp Speed de Trump du vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) sont disponibles sur Trump.news.

