Le rapport de septembre du DOJ répertorie 200 blessures causées par des vaccins et 1 décès par vaccin indemnisé pendant une période de 6 mois – et cela sans un vaccin COVID accéléré

La Commission consultative du gouvernement fédéral sur les vaccins pour enfants (ACCV) du ministère de la Santé et des Services sociaux des Etats-Unis d’Amérique s’est réunie le 4 septembre 2020, et le ministère de la Justice a rapporté que pendant une période de 6 mois du 16 février au 15 août de cette année, 200 les blessures causées par les vaccins et un décès ont été indemnisés par le biais du Programme national d’indemnisation des blessures liées aux vaccins (NVICP).

Le NVICP a été créé à la suite d’une loi adoptée en 1986 qui accordait aux sociétés pharmaceutiques l’immunité juridique contre les poursuites en raison de blessures et de décès résultant de vaccins.

Aujourd’hui, quiconque souffre d’une blessure due à un vaccin ou d’un décès doit poursuivre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et se mesurer à ses meilleurs avocats.

Jusqu’à présent, en 2020, le NVICP a payé 200 millions de dollars de dommages-intérêts en raison de blessures et de décès dus aux vaccins. (Source.)

Ces dommages ont été causés principalement par le vaccin antigrippal annuel et d’autres vaccins pour enfants qui ont été soumis au processus d’approbation de la FDA.

À quoi ressembleront ces chiffres une fois que les vaccins COVID auront été accélérés?

Nous ne le saurons probablement jamais, car le Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act), qui a été invoqué en raison de la «pandémie» COVID plus tôt cette année, dispensera le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique (EUA) de devoir même juger des affaires et d’accorder des dommages-intérêts à tout blessures ou décès liés à un vaccin COVID. Voir:

Le mantra que le gouvernement des EUA et les médias institutionnels financés par l’industrie pharmaceutique communiquent au public, selon lequel les vaccins sont «sûrs et efficaces», est un mensonge total.

Le public n’est en grande partie pas au courant de ces rapports énumérant les blessures et les décès dus aux vaccins indemnisés par le gouvernement des EUA, même s’ils sont publiés publiquement sur le site Web de HRSA, et pour autant que je sache, Health Impact News est le seul à les publier.

AstraZeneca interrompt son essai sur le vaccin COVID en raison d’une myélite transversale, une lésion vaccinale courante

Il a été annoncé hier (8/09/20) que la société britannique AstraZeneca, l’une des principales sociétés qui accélèrent la mise en place d’un vaccin COVID, a interrompu les essais de phase 3 en raison d’une réaction indésirable négative parmi les participants au test.

De plus amples détails sont apparus aujourd’hui sur les raisons pour lesquelles ils ont arrêté les tests. Selon STAT News:

La participante qui a déclenché la fermeture mondiale des essais de vaccin de phase 3 Covid-19 d’AstraZeneca était une femme au Royaume-Uni qui a présenté des symptômes neurologiques compatibles avec un trouble inflammatoire de la colonne vertébrale rare mais grave appelé myélite transverse, a déclaré le directeur général du fabricant de médicaments, Pascal Soriot lors d’une conférence téléphonique privée avec des investisseurs mercredi matin.

Il s’agit là d’un pur spin et de la propagande, car parmi les rares blessures causées par le vaccin jamais signalées au NVICP, la myélite transverse est FRÉQUENTE!

Dans les rapports trimestriels du DOJ, les compensations pour la myélite transverse à la suite de vaccins sont répertoriées comme MT, et presque toujours à la suite du vaccin contre la grippe.

Dans le rapport actuel de la semaine dernière, sept des cas réglés concernaient une myélite transverse. Dans le rapport de mars de cette année, 5 cas de myélite transverse ont été réglés.

Vous pouvez parcourir les rapports passés ici et voir comment chaque rapport a toujours plusieurs cas de myélite transverse.

Le public saura-t-il jamais combien de personnes sont blessées et tuées par les vaccins?

Les vaccins causent des blessures et la mort – c’est un fait de santé publique en dépit des médias d’entreprise et des tentatives de Big Tech de censurer ces faits.

Dans les rares cas où ces faits sont même mentionnés, ils sont écartés avec la conviction qu’ils sont rares et que le risque en vaut la peine, car davantage de personnes meurent des maladies contre lesquelles ils sont vaccinés.

La logique est donc que les vaccins sont nécessaires pour le «bien commun».

Laissant de côté l’affirmation selon laquelle les vaccins sont réellement efficaces pour prévenir ces maladies, ce que les preuves scientifiques suggèrent en fait comme une «croyance» et non un fait basé sur la science, l’affirmation selon laquelle les blessures et les décès dus aux vaccins sont «rares» n’est vraiment pas étayée par toute donnée vérifiable.

En novembre 2014, le Government Accounting Office (GAO) a publié le premier rapport sur le «Tribunal des vaccins» des Etats-Unis d’Amérique, connu sous le nom de National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP), en près de 15 ans.

Le Congrès a accordé aux sociétés pharmaceutiques l’immunité contre les poursuites pour blessures ou décès ayant entraîné des vaccins en 1986. Avant cette époque, il y avait tellement de poursuites en cours contre les sociétés pharmaceutiques pour blessures et décès dus aux vaccins, que l’industrie pharmaceutique a essentiellement fait chanter le Congrès et leur a dit que s’ils ne leur accordaient pas l’immunité juridique contre les responsabilités liées aux vaccins, ils cesseraient de les fabriquer.

Ces vaccins ne peuvent pas survivre dans un marché libre, ils sont si mauvais.

Le rapport du GAO de novembre 2014 a critiqué le gouvernement pour ne pas avoir sensibilisé le public à l’existence du Programme national d’indemnisation des victimes de vaccins et qu’il existe des fonds disponibles pour les blessures causées par les vaccins. Par conséquent, les colonies représentées par les blessures et les décès dus aux vaccins inclus dans le rapport du DOJ représentent probablement une petite fraction des blessures et des décès dus aux vaccins réels qui se produisent aujourd’hui en Amérique.

Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique tient une base de données de rapports documentant les blessures et les décès dus aux vaccins, appelée VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). Le problème est que très peu de responsables médicaux signalent des blessures ou des décès dus aux vaccins, soit parce qu’ils ne sont pas formés pour les reconnaître, soit en raison des pressions exercées au sein de leur profession pour ne pas les signaler. Admettre que les vaccins sont nocifs est un suicide professionnel pour la plupart des médecins et des professionnels de la santé.

Par conséquent, le rapport trimestriel du MJ sur les cas de vaccin ne représente qu’une infime fraction des cas réels qui existent.

Et maintenant, avec le PREP Act, les blessures et les décès invoqués en raison d’un nouveau vaccin COVID accéléré ne seront même pas autorisés à déposer une demande d’indemnisation auprès du NVIC.

Donc, si les gens commencent à mourir en masse et si de nouvelles blessures résultent de ce vaccin COVID, Big Pharma, Big Tech et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique attribueront sans aucun doute les blessures et les décès à la deuxième vague de SRAS-CoV-2, ou à un nouveau plandémique qui mènera à des actions beaucoup plus tyranniques que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Bienvenue dans le Nouvel Ordre Mondial, où une réduction massive de la population mondiale est l’objectif, et où des morts massives sont déjà attendues cet automne.

Objectif: Santé – Réponse du gouvernement tué plus que Covid – Entretien avec Denis Rancourt

Dans cet épisode d’Objectif: Santé, nous discutons avec le professeur Denis Rancourt, auteur de plus de 100 articles de recherche scientifique dans les divers domaines de la physique, de la chimie, de la géologie, de la science des matériaux, de la science du sol et de la science de l’environnement. Le Dr Rancourt a fait des découvertes scientifiques fondamentales dans les domaines de la science de l’environnement, de la science des mesures, de la science du sol, de la bio-géochimie, de la physique théorique, de la physique des alliages, du magnétisme et de la science planétaire.

Récemment, le Dr Rancourt s’est tourné vers la science derrière le fiasco Covid. Il nous parle aujourd’hui de ses recherches récentes et de ce qu’il a pu creuser en examinant les chiffres de mortalité toutes causes confondues. Ses conclusions sont plutôt stupéfiantes!

Il parle également de ce que la recherche dit sur les masques (alerte spoiler: ils ne fonctionnent pas) et lie tout l’épisode Covid à la géopolitique et à l’agenda globaliste en cours. Vous ne voulez pas manquer celui-ci!

Vous pouvez retrouver Denis sur:



Twitter – @denisrancourt

Youtube – https://www.youtube.com/user/DenisRan …

