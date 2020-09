Les États-Unis d’Amérique mentent sur le «risque de COVID-19»

Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique (et ses médias de propagande) ne ment pas seulement sur des choses telles que «les ADM en Irak» et en disant qu’Alexei Navalny, qui est favorablement vu par seulement 2% des Russes, est plutôt le «chef de l’opposition russe… et la plus… figure d’opposition durable».

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique surestiment constamment (parfois de plus de mille fois) la dangerosité des coronavirus dans les pays étrangers que l’aristocratie des Etats-Unis d’Amérique (les milliardaires américains) veut prendre en charge (conquérir).

Pour des exemples:

Au Cambodge, il n’y a que 16 cas de coronavirus-19 (Covid-19) par million d’habitants, et il n’y a eu qu’un (un) décès de coronavirus-19 sur une population de 16 756 551 du pays, mais le CDC évalue le Cambodge comme étant la catégorie plus dangereuse pour les coronavirus, «niveau 3.» La note du CDC du pays comme lieu de destination des Américains est «Avertissement – Niveau 3, risque de COVID-19». (Il n’y a pas de catégorie «Niveau 4».)

Cependant, dans la base de données mondiale la plus à jour et la plus complète sur le coronavirus-19, qui se trouve sur www.worldometer.info/coronavirus/#countries et qui couvre 213 pays et fournit toutes les données, y compris les évaluations cruciales de Covid- 19 cas par million d’habitants et de décès de Covid-19 par million d’habitants, pour chaque pays, le Cambodge apparaît comme étant en fait l’un des pays les plus sûrs du monde contre les coronavirus. À l’heure actuelle, alors que je fais des recherches sur cela, le 31 août, une personne qui se rend sur ce site mondial de données sur les coronavirus, le Cambodge est #183 (pas sur la dangerosité, mais sur la liste), à ​​seulement 274 cas de coronavirus pour l’ensemble du pays. Si l’on clique ensuite en haut de la colonne «Tot Cases / 1M pop», le Cambodge est #209 (c’est une cote de dangerosité réelle, qui est basée sur le nombre de cas par million d’habitants) – seulement Myanmar, Vietnam, Tanzanie et Le Laos est plus sûr que cela.

Les 16 (seize) cas de coronavirus-19 (COVID-19) [étonnant qu’il en soit ainsi car le D est la première lettre de Desease qui signifie maladie ; c’eût été mieux COVI-19 pour le coronavirus et la COVID-19 pour la maladie du COVI-19 ; c’est plus logique et c’est cette notation que nous adoptons désormais – MIRASTNEWS] du Cambodge par million d’habitants se comparent aux 18 644 cas par million d’habitants des États-Unis d’Amérique. Seuls 9 pays sont moins bien classés que l’Amérique. 18 644/16 (18 644 divisé par 16) équivaut à 1165, soit le nombre de fois plus sûr que les Cambodgiens de COVI-19 sont plus sûrs que les Américains d’attraper cette maladie. Les États-Unis d’Amérique, à l’heure actuelle, sont 1165 fois plus dangereux pour les coronavirus que le Cambodge. Mais le régime des Etats-Unis d’Amérique évalue plutôt le Cambodge comme étant beaucoup plus dangereux pour les coronavirus que les États-Unis d’Amérique eux-mêmes ne le sont, en publiant cet avertissement, contre les voyages au Cambodge, «Avertissement – Niveau 3, risque COVID-19», qui est la pire catégorie, et donc donne aux lecteurs la fausse impression que lorsqu’ils seront au Cambodge – s’ils y vont – ils risquent beaucoup plus d’être infectés par Covi-19 que s’ils passent ce temps à la place dans leur pays d’origine, les États-Unis d’Amérique. Mais, en fait, si le Cambodge est un «niveau 3», alors l’Amérique est un «niveau 3 495» (1 165 fois pire) et devrait être noté comme tel, juste là, sur cette même page Web, afin que le lecteur puisse obtenez, à partir de cela, une image juste et honnête – pas la tromperie, que le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique fournit maintenant en classant l’un des pays les plus sûrs du monde contre les coronavirus comme étant plutôt parmi les pays les plus dangereux pour les coronavirus.

De toute évidence, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ne se soucie pas de la sécurité – ou de la santé – des citoyens des Etats-Unis d’Amérique; car, si tel était le cas, cela ne les tromperait pas de manière aussi flagrante, à propos de quelque chose d’important pour la sécurité de tous ceux qui envisagent de visiter le Cambodge.

Pourquoi l’Amérique ment-elle de manière si flagrante contre le Cambodge?

Le 17 août, Joseph Thomas a titré «L’UE pleure «les droits de l’homme» alors que le Cambodge se tourne vers la Chine», et il a ouvert:

Que devrait faire le monde des tentatives de l’Occident de faire pression sur la nation cambodgienne d’Asie du Sud-Est pour des raisons humanitaires alors que l’Occident est coupable des pires abus (et toujours en cours) du XXIe siècle?

Wikipédia fournit une définition rapide et simple du concept psychologique de projection, énonçant: un mécanisme de défense dans lequel l’ego humain se défend contre des impulsions ou des qualités inconscientes (positives et négatives) en niant leur existence en elles-mêmes, tout en les attribuant aux autres.

Un récent « op-ed » [NON, C’EST AU LIEU D’UN « EDITORIAL » et il dit, à sa toute fin: « Ces éditoriaux représentent les réflexions du Bangkok Post sur des questions d’actualité »: ce n’est pas simplement le point de vue d’un chroniqueur; c’est le point de vue du propriétaire du journal] dans le Bangkok Post, qui se lit plus comme un placement rémunéré pour le front des Etats-Unis d’Amérique et financé par l’Europe, Human Rights Watch, et ses sponsors, était clairement un exercice extrême de projection.

L’éditorial [en fait, éditorial] prétendrait [NON, IL FAIT UNE DEMANDE; IL CITE ICI CET ÉDITORIAL, mot pour mot, comme suit]:

«L’Union européenne devrait ajouter cette indignation à la longue liste d’abus de droits qui doivent être résolus dans les négociations sur les préférences commerciales «Tout sauf les armes» (TSA)», a déclaré Phil Robertson, directeur adjoint Asie de HRW.

Dans le cadre du régime TSA, les exportations cambodgiennes bénéficient d’un accès sans droits de douane au marché de l’UE. En février, l’UE a annoncé son intention de suspendre l’accès à environ 20% des marchandises cambodgiennes, invoquant des revers démocratiques et des droits de l’homme ces dernières années. L’UE met en œuvre une «approche par étapes», qui pourrait voir le statut d’ABE entièrement révoqué si Phnom Penh ne parvient pas à restaurer les droits démocratiques.

L’éditorial conclut en affirmant:

Cependant, le Cambodge cherche déjà apparemment des moyens de compenser les pertes financières causées par un éventuel retrait total de l’ABE. Le pays cherche à s’associer avec la Chine sur un accord de libre-échange (ALE). «Cet accès au marché [chinois] très vaste permet au Cambodge de diversifier ses produits et marchés et de réduire sa dépendance excessive vis-à-vis de quelques partenaires commerciaux, à savoir l’Europe, les États-Unis d’Amérique et le Canada, qui négocient traditionnellement avec le Cambodge sur une base concessionnelle comme l’ABE», a déclaré le ministre du Commerce Pan Sorasak.

Apparemment, le CPP [le Parti populaire cambodgien au pouvoir] est prêt à risquer un retrait complet de l’ABE tant qu’il aura des options. Ou peut-être que M. Hun Sen et le CPP ne peuvent tout simplement pas se donner la peine de faire respecter les normes occidentales des droits de l’homme.

Normes occidentales des droits de l’homme?

S’agit-il des mêmes normes qui permettent aux États-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni de fournir des armes, des renseignements et d’autres formes de soutien militaire au gouvernement saoudien dans sa guerre en cours avec le Yémen voisin? L’ONU a déclaré que ce conflit était en fait la pire crise humanitaire au monde. Et c’est une crise qui n’est possible qu’avec la complicité des États-Unis d’Amérique et de l’Europe.

Qu’en est-il des normes occidentales des droits de l’homme qui permettent, sans opposition, la présence militaire continue des États-Unis d’Amérique en Irak, en Syrie et en Afghanistan?

Les élus irakiens sont allés jusqu’à voter pour demander le retrait des forces des Etats-Unis d’Amérique, demandes qui ont été manifestement ignorées par Washington qui, entre autres mensonges, a insisté sur le fait que son implication en Irak était de favoriser la démocratie. …

–

Cet éditorial est contre la décision du Cambodge de «chercher à s’associer avec la Chine sur un accord de libre-échange», au lieu de chercher à établir un partenariat avec l’UE – qui fait partie de l’empire des Etats-Unis d’Amérique (américain).

En bref: le Cambodge est sur la liste des changements de régime de l’aristocratie des Etats-Unis d’Amérique; et c’est la raison pour laquelle ce pays, le Cambodge, qui est 1165 fois plus sûr contre les coronavirus que l’Amérique, reçoit une cote de sécurité des coronavirus de «niveau 3» du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Explorons ceci un peu plus loin:

Il est vrai (comme le disait Joseph Thomas) que le Bangkok Post y publiait quelque chose «comme un placement rémunéré pour le front financé par les États-Unis d’Amérique et l’Europe, Human Rights Watch et ses sponsors». Cela fait référence, en fait, aux milliardaires principalement des Etats-Unis d’Amérique, dont les dons ont créé, et ont continué, HRW et des centaines d’autres fronts «caritatifs» qui présentent leur propagande pro-invasion à la population des États-Unis d’Amérique et des pays alliés, via les médias de ces milliardaires, en tant qu’«humanitaires». L’aristocratie thaïlandaise est une aristocratie vassale de l’aristocratie des Etats-Unis d’Amérique (tout comme les aristocraties de l’UE).

Wikipédia dit à propos du Bangkok Post: « Le Bangkok Post a été fondé par Alexander MacDonald, un ancien officier de l’OSS, et son associé thaïlandais, Prasit Lulitanond ». L’OSS était le prédécesseur de la CIA; et voici une partie de l’histoire pertinente en Thaïlande, à cette époque:

Le président américain anti-impérialiste Franklin Delano Roosevelt (FDR) venait de mourir le 12 avril 1945 et Harry S. Truman est devenu président. Bien que Truman fût bien intentionné, il était entouré d’agents des milliardaires américains et ils étaient intensément pro-impérialistes. Le naïf Truman était malheureusement un agent extrêmement efficace des milliardaires américains pour les faire avancer d’abord pour continuer, après la Seconde Guerre mondiale, leur complexe militaro-industriel ou «MIC» (ou, en fait, les entreprises de fabrication d’armes), de sorte que les milliardaires qui contrôlaient ils n’auraient aucune raison de craindre qu’il y ait une rupture de la paix dans l’après-guerre – l’Amérique a immédiatement commencé son nombre record de coups d’État et d’invasions dans le monde, pratiquement dès que Truman a pris le pouvoir. Premièrement, il y a eu le coup d’État en Thaïlande en 1948 – au tout début de la CIA – afin de s’emparer du trafic de stupéfiants en Asie afin que le financement non officiel nécessaire pour cette nouvelle agence d’espionnage totalitaire et légalement libre puisse être institué. Ce fut le début de la dictature des Etats-Unis d’Amérique, via le financement des gangs secrets des «services secrets» américains (et donc un financement qui n’exigeait aucune responsabilité démocratique). L’existence de ce système de financement informel pour la CIA n’est devenue publique que lorsque le grand journaliste d’investigation Gary Webb a découvert ses opérations au Nicaragua lors du scandale Iran-Contra du président Reagan, qui impliquait un financement illégal – provenant de la vente de cocaïne – de la guerre de Reagan contre le Nicaragua, un pays ami des Soviétiques. L’héroïque Gary Webb a été exclu des médias américains (en fait de propagande) et a plongé dans la pauvreté de sorte qu’il (selon le gouvernement) s’est suicidé et «n’a pas été assassiné», mais (de toute façon, soit par un coup -opération ou suicide) sa mort était une autre des victoires secrètes de la CIA.

Le Bangkok Post fait aujourd’hui partie du Bangkok Post Group. Son président du conseil d’administration et chef du comité exécutif est Suthikiati Chirathivat, qui est «un membre éminent de la famille Chirathivat, propriétaire du groupe central et la deuxième famille la plus riche de Thaïlande». Les éditoriaux du journal reflètent ses opinions.

Concernant Human Rights Watch (HRW): Le 7 septembre 2010, cette organisation «caritative» a titré «George Soros doit donner 100 millions de dollars à Human Rights Watch». George Soros est le fondateur de l’une des principales familles aristocratiques des Etats-Unis d’Amérique. Le 17 janvier 2019, Alexander Rubinstein a annoncé «la collaboration troublante d’Amnesty International avec le renseignement britannique et américain», et il a rapporté que HRW «publie un flux constant de mises en accusation contre des pays qui ne jouent pas la balle avec Washington – des pays comme l’Iran, la Chine, le Venezuela, le Nicaragua, la Corée du Nord et plus encore. Ces rapports amplifient le rythme d’une intervention «humanitaire» dans ces pays.» L’un des deux cofondateurs de HRW «avait des liens étroits avec le ministère britannique des Affaires étrangères et le Colonial Office tandis qu’un autre [le seul autre] co-fondateur» travaillait avec le FBI. Churchill et les impérialistes l’ont emporté, tandis que le FDR et les anti-impérialistes ont été vaincus, dans le monde dominé par les États-Unis d’Amérique après la Seconde Guerre mondiale. HRW a toujours été l’un des principaux partisans, du côté libéral, pour que l’Amérique impose des sanctions (blocus économiques) contre, et finalement pour envahir et «changer de régime», les gouvernements que l’aristocratie des Etats-Unis d’Amérique a sur sa liste encore à conquérir. Ces gens sont des néoconservateurs libéraux, et sont donc tout aussi belliqueux que les conservateurs, mais ils sont plus hypocrites («humanitaires») à ce sujet, et c’est la seule vraie différence. Aucun type d’impérialiste n’est authentiquement progressiste (pro-démocratie); ils travaillent tous pour une dictature de l’aristocratie – c’est ce qu’ils veulent réellement: une dictature de leur groupe aristocratique particulier. Une dictature, en tout cas, contre le public. Seule l’hypocrisie sépare l’un de ces deux groupes aristocratiques de l’autre. Un impérialiste est un impérialiste, qu’il soit conservateur ou libéral.

Comme je l’avais signalé précédemment:

Par la suite, j’ai vérifié quelques-uns des autres pays qui sont parmi les meilleurs en matière de performances des coronavirus. Par exemple, il y a la Chine. Elle a 59 cas de coronavirus-19 par million d’habitants, et les États-Unis d’Amérique ont 298 fois plus de cas par million, mais le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique classe également la Chine dans la catégorie à plus haut risque, «niveau 3», pour les Américains à visiter, en raison de son danger supposé plus élevé que celui des États-Unis d’Amérique d’être infecté par ce virus.

Ensuite, il y a le Vietnam, que le gouvernement des États-Unis d’Amérique avait tenté de conquérir mais ne pouvait pas. Le Vietnam ne compte que 10 cas de coronavirus par million d’habitants. L’Amérique a 17 587 par million; donc, évidemment, c’est 1 759 fois plus. Le Vietnam est également classé «Niveau 3» – la catégorie la plus mauvaise et la plus dangereuse pour les coronavirus. Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique avertit les Américains d’éviter de se rendre au Vietnam car il s’agit d’un risque de coronavirus trop dangereux pour un Américain, dont le pays compte 17 587 cas par million. De toute évidence, aucune personne intelligente ne fait confiance à un gouvernement comme celui-ci. (Pas plus qu’une telle personne ne ferait confiance au gouvernement qui avait promis qu’il était certain que des ADM existaient en Irak en 2002, ou que la Syrie avait gazé des gens le 7 avril 2018, ou que le renversement du président démocratiquement élu de l’Ukraine en 2014 était une «révolution démocratique» au lieu d’un coup d’État des Etats-Unis d’Amérique – ou ainsi de suite, comme à propos du «Russiagate».)

Ensuite, il y a le Burundi, avec 36 cas par million, et c’est également un pays de «niveau 3» – 488 fois plus sûr contre le coronavirus que les États-Unis d’Amérique, mais jugé par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique comme étant au contraire trop dangereux pour les coronavirus pour les Américains.

Ensuite, il y a le Myanmar, qui ne compte que 8 cas par million d’habitants – 1 divisé par 2 198 fois plus de cas par million que les États-Unis d’Amérique – et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique refuse même d’appeler cette nation «Myanmar», mais l’appelle plutôt par ce que les Britanniques ont fait lorsqu’ils l’ont eue en tant que colonie, qui est la «Birmanie», et la note de conseil aux voyageurs du régime américain de «Birmanie», pour «les futurs maîtres impériaux américains de la Birmanie, est exactement la même Ouganda: «Avertissement – Niveau 3». Le régime des Etats-Unis d’Amérique dit à ses citoyens qu’un pays qui est 2198 fois plus sûr du danger de coronavirus que les États-Unis d’Amérique eux-mêmes, est au contraire trop dangereux pour le coronavirus pour les Américains. Ils se soucient tellement de la sécurité de leurs propres citoyens qu’ils les mettent en garde contre la visite d’un pays qui est des milliers de fois plus sûr. À quel point est-ce sincère? Mais certaines personnes respectent toujours le mensonge et les menteurs (les menteurs en série), comme s’ils ne l’étaient pas.

L’ampleur du mensonge du régime des Etats-Unis d’Amérique est comparable à celle des pires régimes de l’histoire. De toute évidence – du moins pour les Américains – un changement de régime est nécessaire, mais il doit commencer chez eux, pas à l’étranger. Nous, Américains, en avons besoin, pour gagner notre propre liberté, contre les milliardaires des Etats-Unis d’Amérique, qui contrôlent notre gouvernement.

Soit dit en passant: où en est la Thaïlande sur ces questions – ses performances en matière de coronavirus? Elle compte 49 cas par million et 0,8 décès par million. Sur les cas, c’est le 12ème pays le plus sûr; et, sur les décès, c’est le 10e plus sûr. Ainsi, étant donné la forte tendance des pays les plus sûrs contre les coronavirus à figurer sur la liste des pays encore à conquérir de l’aristocratie des Etats-Unis d’Amérique, plutôt que sur sa liste des a été conquis (faisant déjà partie de l’empire américain), on s’y attendrait être un autre pays de «niveau 3». Mais ce n’est pas le cas – la Thaïlande est plutôt classée au «Niveau 1» – la catégorie la plus sûre contre les coronavirus. Maintenant, qu’est-ce qui pourrait expliquer cette apparente anomalie? La Thaïlande – comme cela a été documenté ci-dessus – a été conquise en 1948. Et elle est restée conquise. C’est peut-être la raison pour laquelle il s’agit d’un pays de «niveau 1». Il n’existe pas beaucoup de pays de «niveau 1». Cependant, la Nouvelle-Zélande en fait partie. (C’est le seul autre.) Il n’a que 347 cas par million et 4 décès par million. Concernant les cas, seuls 34 pays comptant 5 millions d’habitants ou plus sont plus sûrs contre les coronavirus; et, sur les décès, il n’y en a que 23. Peut-être que l’isolement physique extrême de la Nouvelle-Zélande sur la planète est une des raisons de cette performance exceptionnelle. Et peut-être N.Z. remporte une désignation de niveau 1 en raison de ses performances exceptionnelles combinées au fait que ce pays fait partie des «Five Eyes» initiés par Cecil-Rhodes de l’empire combiné des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni (avec le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande). Le seul pays de «niveau 2» (néanmoins marqué par l’avertissement du CDC «Pratique renforcée de précautions») est la Malaisie. Ce pays compte 288 cas et 4 décès; donc, c’est comparable à N.Z., juste un peu mieux, et il a probablement été renversé d’être un « Niveau 1 » (la catégorie supérieure) parce qu’il est dans la même région générale que N.Z. mais n’est pas allié aux États-Unis d’Amérique, et pourtant il est extrêmement prudent d’éviter d’offenser l’aristocratie des Etats-Unis d’Amérique. Cela arrive aussi à la frontière de la Thaïlande; et, par conséquent, peut-être que les évaluateurs ont décidé de classer la Malaisie dans la catégorie «Niveau 2» afin de ne pas offenser l’aristocratie thaïlandaise en l’évaluant comme n’ayant pas fait un meilleur travail que l’aristocratie malaisienne (un pays «neutre»). Le 11 août, Joseph Thomas a titré «L’ingérence des Etats-Unis d’Amérique dans la politique thaïlandaise se poursuit» et il a rapporté certaines des tactiques utilisées par le régime des Etats-Unis d’Amérique pour s’assurer que le gouvernement thaïlandais continuera à servir non seulement les milliardaires thaïlandais, mais aussi ceux des États-Unis d’Amérique. Apparemment, le régime américain est très soucieux de garder les milliardaires thaïlandais du côté des milliardaires américains – une nation alliée, contre la Chine.

Essayer de trouver des raisons derrière les décisions du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ressemble plus à la psychanalyse qu’à la science psychologique, dans des cas comme celui-ci. Mais, de toute évidence, le régime des Etats-Unis d’Amérique est extrêmement malhonnête: ce qu’il dit ne doit faire confiance à aucune personne intelligente.

Pour les derniers numéros Covid-19, cliquez sur www.worldometer.info/coronavirus.

—————

L’historien d’enquête Eric Zuesse est l’auteur, plus récemment, de They’ are Not Even Close: The Democratic vs. Republican Economic Records, 1910-2010, et de CHRIST’S VENTRILOQUISTS: The Event that Created Christianity.

Eric Zuesse

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran