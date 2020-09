Arme biologique du SRAS-2 pour vacciner tous contre le SIDA. Gates prend en charge les vaccins et la Gay Pride. Tests militaires des Etats-Unis d’Amérique sur le VIH-coronavirus

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio pour VT Italie

«Habituellement, le rhume n’est pas un danger, mais une nouvelle souche de coronavirus tue l’espèce humaine. Pourquoi ce nouveau coronavirus [COVI – MIRASTNEWS], d’abord nommé 2019-nCoV puis rebaptisé SARS-CoV-2 [COVI-19 – MIRASTNEWS], est-il apparu sans que personne ne puisse identifier ni le réservoir ni le vecteur? (…) Ce virus n’a pas pu émerger spontanément par mutations naturelles et recombinaisons de souches sauvages, c’est une chimère génétique avec des insertions artificielles de gènes modifiés, un génome artificiel d’un coronavirus au sein d’une capside d’un virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Ne pourrions-nous pas nous protéger du sida en ne risquant qu’un simple rhume? Quoi de plus ennuyeux et bénin qu’un rhume?»

Maintenant que plusieurs Big Pharma (et les entreprises italiennes contrôlées par eux) ont annoncé le début des dernières étapes des essais cliniques sur les vaccins contre Covid-19, comme le dit le professeur Piere Bricage, directeur de longue date du département de génie biologique de l’Université de Pau (Pyrénées Atlantiques, France) et conférencier de l’OTAN, se transforment en missiles nucléaires capables de percer le bunker du silence scientifique construit par des institutions de santé pilotées par Bill Gates et d’autres autoproclamés philanthropes de la vaccination mondiale.

Pour nous inciter à revenir sur les propos de l’expert français en génétique moléculaire, partisan de la même thèse de son compatriote virologue Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, sur la présence d’inserts du virus du sida à l’intérieur du SRAS-2 du courant pandémie, c’est l’annonce du début de la troisième phase de tests vaccinaux développée par deux géants internationaux du monde pharmaceutique: Sanofi et GlaxoSmithKline (GSK).

L’agence Ansa écrit: «Sanofi et GSK ont lancé aujourd’hui l’essai clinique de phase 1/2 de leur vaccin COVID-19. Un total de 440 adultes en bonne santé ont été impliqués dans 11 sites d’essai aux États-Unis d’Amérique. L’objectif annoncé par les entreprises est de produire jusqu’à un milliard de doses en 2021. Au premier plan se trouvera l’usine d’Anagni, qui sera la première en Europe à démarrer la production du vaccin. Les entreprises se sont engagées à fournir les premiers résultats dès le début du mois de décembre 2020, pour un démarrage simultané des essais de phase 3. Le vaccin candidat, développé conjointement par Sanofi et GSK, est un vaccin à ADN recombinant à base de sous-unités basé sur une technologie déjà utilisée pour la production du vaccin antigrippal quadrivalent recombinant qui permettra la production d’un nombre de doses considérablement plus important ».

Si nous avons longuement parlé de GSK, de ses relations avec Microsoft Corporation et par conséquent avec son fondateur Bill Gates, nous nous apprêtons maintenant à révéler que l’un des principaux scientifiques de l’équipe Sanofi-Aventis à Cambridge (Massachusetts, USA) a collaboré il y a quelques années à une expérience de construction en laboratoire d’un pseudovirus MERS (Middle Eastern Respiratory Syndrome of the Coronavirus souche similaire au SRAS 2003) menée dans le centre de recherche bactériologique le plus secret et le plus blindé au monde: l’Integrated Research Facility (IRF) of Fort Detrick. C’est une base militaire contrôlée par le Pentagone, le département de la Défense des Etats-Unis d’Amérique (EUA).

Centre de recherche intégré IRF Garnison de l’armée des Etats-Unis d’Amérique à Frederick, Maryland

Comme nous l’avons souligné dans le rapport WuhanGates 7 faisant référence aux 28 laboratoires des EUA financés par l’administration Barack Obama en 2015 avec 824 millions de dollars pour la recherche «à double usage» dans laquelle les vaccins peuvent devenir des armes biologiques très puissantes, à l’IRF Frederick Fort Detrick a été développé à au moins 6 études sur les différentes souches connues de CoronaVirus. L’un des plus pertinents est celui sur un vaccin MERS-CoV sur lequel ont travaillé des scientifiques de divers laboratoires des Etats-Unis d’Amérique, dont beaucoup de nationalité chinoise.

Huit d’entre eux sont en «conflit d’intérêts» chez des inventeurs sur une demande de brevet américain décrivant l’utilisation de la glycoprotéine de Spike, celle qui permet à Covid-19 d’attaquer les cellules humaines, comme antigène vaccinal et anticorps monoclonaux D12, F11, G2, G4 comme agents thérapeutiques et auxiliaires potentiels dans la conception des vaccins. La recherche est l’une des six recherches sur le SRAS menées en dérogation au moratoire Obama de 2014 sur le financement des expériences GOF, le gain de fonction qui dans la recherche à double usage, c’est-à-dire pour un vaccin ou une arme bactériologique, est comparable au concept d’enrichissement de uranium pour les ogives nucléaires.

En pratique, l’ancien président démocrate a interrompu les contributions pour ces recherches car elles étaient considérées comme très dangereuses en raison du risque de pertes biologiques des laboratoires, comme cela s’est produit en 2019 à Fort Detrick, mais a autorisé celles sur des coronavirus améliorés comme celui de la pandémie actuelle. Parmi les expériences autorisées à se poursuivre, il y avait aussi celles sur des supervirus construits à Chapel Hill dans les laboratoires de l’Université de Caroline du Nord en collaboration avec des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan grâce aux contributions de l’USAID, une agence gouvernementale contrôlée par la Central Intelligence Agency, et la Fondation Bill & Melinda Gates dans le cadre du projet PREDICT 2, réalisé à partir d’un recombinant issu d’une souche virale du SRAS infectée par le VIH.

Parmi les chercheurs de l’étude MERS menée à Fort Detrick avec le scientifique de Sanofi, il y avait aussi Kayvon Modjarrad du Bethesda VRC qui fait également partie du programme de recherche militaire sur le VIH du fantôme Walter Reed Army Institute of Research dans le Maryland’s Silver Spring, un laboratoire militaire «caché» même dans le rapport Convention sur les armes biologiques 2015, la communication rapport annuel d’état à l’UNODA, le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies à Genève, bien qu’il ait également mené de nombreuses recherches sur le CoronaVirus [COVI – MIRASTNEWS] ainsi qu’évidemment sur le VIH mais beaucoup de ceux-ci sont restés top-secret.

«Pourquoi la prétendue souche ancestrale, isolée en 2013, et sur laquelle des recherches ont été menées, n’a-t-elle pas été enregistrée dans les banques de données génétiques avant 2020 et seulement après l’enregistrement 2019-nCoV, laquelle souche a ensuite été rebaptisée SARS-CoV-2 ? N’est-il pas possible de faire un coronavirus biomimétique du VIH? N’est-il pas technologiquement possible de modifier un ancêtre du SRAS-CoV-2 pour produire un coronavirus biomimétique du VIH afin de développer un vaccin potentiel contre le sida (Du et al., 2009)?» a demandé le bio-ingénieur Bricage dans son étude publiée avec diverses mises à jour sur des sites médicaux.

Sa réponse est inquiétante car elle semble être la seule capable d’expliquer la létalité différente de la Covid-19 [COVI = Coronavirus ; COVI-19 = Coronavirus-19 ; COVID-19 = maladie due à COVI-19 – MIRASTNEWS], toujours répandue en Italie mais de moins en moins dangereux, extrêmement contagieux aux États-Unis d’Amérique où il a encore une virulence mortelle féroce.

«L’analyse de l’évolution des populations virales humanisées a montré l’existence d’au moins 2 sous-populations de SRAS-CoV-2. Le type le plus fréquent, le type L, est à la fois le plus récent et le plus agressif. Le type le plus ancien et le moins fréquent est également le moins agressif. C’est totalement le contraire de l’évolution génétique naturelle connue des virus sauvages», écrit Bricage.

«L’expression variable du phénotype du SRAS-CoV-2 n’est-elle pas la conséquence de l’expression variable de propriétés relatives à la fois au phénotype d’un VIH faible, fort ou intermédiaire, et/ou de propriétés relatives au phénotype d’un faible, SARS-CoV fort ou intermédiaire? Cela n’explique-t-il pas la variété des symptômes observés pendant la COVID-19?» s’interroge l’expert en génétique moléculaire, attribuant une hypothèse formidable bien connue et exposée dans les enquêtes précédentes de Gospa News.

«La maladie a répondu efficacement au traitement avec ces médicaments habituels contre le SIDA et les médecins des hôpitaux chinois ont immédiatement utilisé des médicaments anti-SIDA. Pourquoi? Lucidité thérapeutique ou panique sociale? Est-ce parce que la topologie de la protéase du coronavirus a été modifiée pour ressembler à celle du VIH?».

A ces questions dérangeantes à l’appui de la thèse du virus construit en laboratoire en tant qu’organisme génétiquement modifié, selon ce qui a également été soutenu par l’ancien directeur du contre-espionnage britannique MI6 Richard Dearlove, l’étude de l’Istituto Superiore della Sanita de Rome sur les pathologies des patients décédés en Italie après avoir été testés positifs pour la nouvelle souche de Coronavirus.

La mortalité des glies atteintes du VIH (et donc du SIDA) est la plus faible de toutes les maladies: seulement 7 cas jusqu’au 22 juillet 2020, pour un pourcentage égal à 0,2%, qui ne concerne que les hommes.

Il est clair que les thérapies auxquelles ces patients étaient déjà soumis pour empêcher la dégénérescence du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) en syndrome d’immunodéficience acquise (sida), stade clinique avancé de l’infection par le VIH, se sont avérées «vitales» comme si en effet, selon la thèse de Bricage, la létalité du syndrome du SRAS-2 provenait de ces inserts VIH.

Maladies précédentes chez les morts en Italie – source ISS sur le lien photos

La moindre virulence de la Covid-19, réaffirmée par plusieurs scientifiques malgré que le Parlement ait mis en œuvre la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 15 octobre décidée par le gouvernement Conte, reflète pleinement les prévisions faites par le virologue Montagnier (prix Nobel de médecine justement pour son recherche sur le VIH) prévoyant qu’un virus génétiquement modifié subirait en peu de temps des mutations qui l’auraient rendu presque inoffensif.

Cela suggère que là où le virus est encore agressif et mortel comme aux USA, suivant la théorie d’une pandémie causée par un pathogène OGM, cela pourrait être causé par la propagation continue de la souche virulente d’origine dans un plan de déstabilisation économique et sociale visant à éviter la reconfirmation du président sortant Donald Trump, étant donné que toutes les pistes sur l’intrigue d’un laboratoire Covid-19 mènent à ses opposants démocrates depuis de nombreuses années…

Dans le rapport WuhanGates 9 sur le financement de la Commission européenne présidé par Romano Prodi, le Premier ministre italien du Parti démocrate, à l’Institut de virologie de Wuhan en relation avec une recherche sur le virus VIH recombinant du SRAS, nous avons mentionné les multiples études sur le sujet qui ont culminé avec ceux du professeur Frank Plummer, le microbiologiste canadien décédé subitement à l’âge de 67 ans le 4 février 2020 et salué par la BBC dans un article d’adieu «pour son travail révolutionnaire sur la compréhension de la transmission du VIH» mais aussi «pour ses rôles de leadership dans le SRAS , Grippe H1N1 et épidémies d’Ebola »(WuhanGates 11).

«Dès le 3 février 2020, les cas les plus graves à Wuhan ont été traités avec des associations de médicaments couramment utilisés contre la grippe (comme le favipiravir, un analogue de la guanine, qui est un inhibiteur de l’ARN polymérase des ribovirus) et le sida (kaletra, acyclovir, ritonavir), voire avec des inhibiteurs de la transcriptase réversible du VIH (remdesivir) – qui est absente des coronavirus» souligne avec la précision habituelle Bricage faisant également référence au Remdesivir, le médicament qui fait la richesse du big pharma de Gilead, contractant du Pentagone DTRA agence (Defense Threat Reduction Agency) qui opérait dans le centre de Lugar où il y avait la mort de cobayes humains.

L’intervention visant à éradiquer l’hépatite C en Géorgie menée par Gilead a été développée dans le cadre du projet UNITAID, une initiative mondiale de santé hébergée au siège de l’OMS à Genève qui travaille avec divers partenaires pour prévenir, diagnostiquer et traiter les principales maladies dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, en accordant une attention particulière à la tuberculose, au paludisme et au VIH / sida.

Comme en témoigne une enquête menée par les médias de GreatGameIndia, les partisans comprennent la Clinton Health Access Initiative et la Bill & Melinda Gates Foundation qui, en 2017 seulement, ont fait un don de 50 millions de dollars. Si les sujets impliqués ne pouvaient pas manquer l’USAID, le lien entre la recherche dans le domaine épidémiologique et la CIA (Central Intelligence Agency). La présence du magnat hongro-américain George Soros dans un quadruple rôle rend encore plus trouble l’enchevêtrement entre les entreprises privées et les projets publics. En plus d’être un financier d’UNITAID, des projets culturels de l’USAID et du coup d’État qui a eu lieu avec la Révolution rose en Géorgie en 2003, il est également actionnaire de Gilead lui-même. (Lire la suite…)

