Covid-19 ou Covid-9-11? L’histoire moderne de la tyrannie des Etats-Unis d’Amérique

Covid-19 ou Covid-9-11?

Par Gary D. Barnett, LewRockwell.com

«Le 11 septembre a été le coup d’envoi de ce qui est maintenant un programme accéléré par l’élite impitoyable: c’était un prétexte de guerre mis en scène pas différent du naufrage du Lusitania, de la provocation de Pearl Harbor et du mensonge du golfe du Tonkin. En fait, si le 11 septembre n’était pas un prétexte de guerre planifié, ce serait l’exception à la règle. Il a été utilisé pour lancer deux guerres illégales non provoquées – l’une contre l’Irak et l’autre contre l’Afghanistan. Cependant, le 11 septembre était également un prétexte pour une autre guerre: la guerre contre vous. Le Patriot Act, la sécurité intérieure, le Military Tribunals Act et d’autres législations sont tous entièrement et entièrement conçus pour détruire vos libertés civiles et limiter votre capacité à lutter contre ce qui s’en vient. Actuellement aux États-Unis d’Amérique à l’improviste de la plupart des Américains soumis au lavage de cerveau, votre maison peut être fouillée sans mandat sans que vous soyez à la maison, vous pouvez à votre tour être arrêté sans qu’aucune accusation ne vous soit révélée, détenu indéfiniment sans accès à un avocat et torturé légalement sous le soupçon que vous pourriez être un terroriste… Reconnaissons comment l’histoire se répète. (États-Unis d’Amérique et guerre contre le terrorisme et faux drapeau Ops et droits civils et Empire États-Unis d’Amérique et relations étrangères des États-Unis d’Amérique et 11 septembre) Zeitgeist

À la veille du 11-09 anniversaire, il est impératif de considérer les événements provoqués et organisés par le gouvernement sous l’angle de la critique extrême.

Cette critique n’a pas besoin d’être considérée du point de vue de la spéculation ou de la «théorie du complot», bien que toute collusion à des niveaux élevés dans le but d’atteindre un résultat particulier soit certainement une conspiration.

Comme indiqué dans la citation ci-dessus, les événements sous faux drapeau sont toujours destinés à inciter le peuple à soutenir un programme particulier recherché par les «élites» dirigeantes, et à leur tour sont conçus pour être une guerre contre vous en tant que citoyens d’un État corrompu.

Le faux drapeau le plus récent a été ce canular fabriqué appelé la «pandémie» du coronavirus, mais cela ne peut conduire qu’à un faux drapeau après un faux drapeau. Cet effet domino est maintenant pleinement en jeu, et les victimes de ce complot néfaste sont les masses appelées les 99%.

Oui, il y a une différence dans la manière de la tyrannie, mais c’est néanmoins de la tyrannie à chaque tournant.

En fait, chaque événement de faux drapeau conduit et améliore le prochain événement de faux drapeau.

Cela devrait être évident à toute personne prêtant attention, mais malheureusement, peu de gens dans ce pays ont l’élan ou la capacité intellectuelle de suivre la piste de la tromperie pratiquée par la classe dirigeante et ses pions politiques dans leur jeu pour parvenir à un contrôle total sur ce qui est devenu un prolétariat moderne.

Confidentialité pratiquement éliminée

Après le 11 septembre, la vie privée a été pratiquement éliminée, les arrestations de citoyens sans motif ni mandat ont été légalisées, être détenu sans accès à une procédure régulière et être surveillé à chaque tournant est devenu la «nouvelle norme».

Avec ces pouvoirs maintenant en place et la population conditionnée à accepter cet assaut contre la liberté, la fausse menace actuelle a pris une tournure similaire avec une approche légèrement différente. Au lieu d’une fausse menace terroriste par des monstres venus de loin, la fausse menace aujourd’hui serait un «virus» meurtrier.

Au lieu du Patriot Act, nous sommes maintenant sous les ordres d’urgence qui ont été utilisés par le gouvernement fédéral ainsi que tous les gouvernements des États et locaux.

Au lieu d’arrestations pour suspicion de terrorisme, les arrestations ont désormais lieu parce qu’elles sont qualifiées de menace contre la société en raison de symptômes de grippe, ou simplement en raison d’un résultat de test positif, même sans symptômes.

Au lieu d’être détenus en prison ou physiquement torturés, les gens sont contraints à la détention à domicile sur ordre d’hommes politiques modestes ou de services de «santé» locaux ou étatiques.

Au lieu d’être détenu indéfiniment, une personne peut être détenue aussi longtemps que l’État considère qu’une personne constitue une menace pour la santé par «auto-emprisonnement». Au lieu d’être embarqué dans l’eau, le grand public est tenu de porter des masques voleurs d’oxygène et d’éviter tout contact social.

La «nouvelle norme»

Ainsi, la nouvelle norme, qui est complètement absurde, a pris une grande partie de la législation horrible qui a été adoptée après le 11 septembre, et lui a donné des stéroïdes politiques pour faire les mêmes choses d’une manière différente.

Une grande partie de la législation adoptée aurait été temporaire afin de tromper le public en lui faisant accepter les diktats d’urgence.

Bien sûr, ils ne sont jamais temporaires et restent en place pour toujours.

Désormais, les verrouillages, ou l’auto-emprisonnement, les quarantaines, l’isolement, les fermetures d’entreprises, le suivi et le traçage, le port de masque et la mise à distance sont tous considérés comme temporaires. Il en sera de même pour le prochain vaccin mortel.

La plupart des lois et des décrets exécutifs sur le vol de liberté adoptés après chaque faux drapeau gouvernemental sont restés en place, le tout dans l’espoir que les gens sont trop ignorants pour voir ce qui se passe sous leurs yeux.

Cela semble avoir bien fonctionné dans le passé, alors que va-t-il se passer cette fois-ci? Toutes ces mesures draconiennes temporaires disparaîtront-elles simplement comme promis après la disparition de la soi-disant menace de «virus», ou la «nouvelle normalité» instituée par les méchants menteurs et tricheurs de la classe politique conservera-t-elle ces mesures pour une utilisation future?

Il n’y a qu’une seule réponse à cette question, et dans ce cas, l’histoire se répétera certainement.

Le vrai programme principal

Alors, quelle différence y a-t-il entre l’exercice du faux drapeau du 11 septembre et le faux drapeau actuel de Covid-19?

Comme mentionné, les différences ne sont qu’à la marge, car tout ce qui est initié et mis en œuvre par l’État vise à forcer le troupeau à se conformer, à gagner sa conformité par peur et à mener une guerre contre nous tous à chacun et tous les niveaux nécessaires pour gagner plus de pouvoir pour l’État et un contrôle total sur les masses.

Tel est le véritable programme et a toujours été le principal programme.

Le pouvoir et le contrôle sont les aspects sous-jacents et les convictions fondamentales de toute action gouvernementale. Le gouvernement, même si la classe dirigeante la plus puissante des élites bancaires, corporatives et riches le contrôle, est le bras d’application du pouvoir réel.

Le gouvernement est donc le plus proche du peuple, et en détruisant le pouvoir gouvernemental, le niveau supérieur de la classe dirigeante devient exposé et vulnérable, et plus sans protection. Ainsi, la résistance de masse contre le gouvernement peut conduire à démanteler le système de pouvoir et de contrôle, et nous aider à nous ramener à plus de liberté et moins d’oppression.

La plupart pensent que le résultat des événements sous faux drapeau est de créer une guerre pour l’argent, le pouvoir, le contrôle géopolitique et la conquête, et ce n’est pas très faux, mais la guerre est également souhaitée afin de gagner plus de contrôle sur les citoyens, car les puissants doivent prendre le contrôle à la maison afin de prendre le contrôle à l’échelle mondiale.

Ce nouveau faux drapeau appelé Covid-19 a été conçu il y a longtemps pour exercer une domination mondiale par quelques-uns sur le reste d’entre nous.

Sera-ce un coup d’État réussi? Le peuple de ce pays acceptera-t-il la volonté des tyrans? La population permettra-t-elle le meurtre continu de leurs familles et de leurs voisins par l’État? Les gens continueront-ils à se cacher d’eux-mêmes et de la vérité? Les gens ne riposteront-ils jamais? Le peuple se permettra-t-il de devenir les serfs dans une société dirigée par des rois?

C’est ce qui s’en vient, et il n’y a qu’une seule chose qui fait obstacle aux oppresseurs, c’est la résistance de masse de la majorité.

Sans le courage de lutter contre la classe dirigeante, nous nous retrouverons bientôt sans rien et aurons permis notre propre servitude.

L’opération False Flag porte le concept de propagande noire à un extrême meurtrier. Les agents secrets commettent un acte de terrorisme ou autre outrage qui est ensuite imputé à l’ennemi de choix. (CIA et agences de renseignement, opérations secrètes et opaques noires et opérations sous faux drapeau) Contre-espionnage: faire la lumière sur les opérations noires s1e3: la stratégie de la tension, 2013

Gary D. Barnett

Gary D. Barnett est un professionnel de l’investissement à la retraite qui vit et écrit à Lewistown, dans le Montana. Visitez son site Web.

Lisez l’article complet sur LewRockwell.com.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

