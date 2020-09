INTERVIEW: Ice Age Farmer avertit que la pénurie alimentaire est conçue par les mondialistes pour asservir la race humaine

Christian Westbrook est connu comme le “Ice Age Farmer”, et c’est un analyste avisé qui a surveillé et étudié l’approvisionnement alimentaire et sa relation avec les cycles écologiques naturels (y compris les cycles solaires).

Il en est venu à la conclusion que la pénurie alimentaire est en train d’être conçue à travers notre monde pour affamer les êtres humains et les soumettre à l’autoritarisme mondial.

La pénurie de nourriture est également sur le point de s’aggraver, explique-t-il dans cette importante interview vidéo de Brighteon Conversations (ci-dessous).

Ice Age Farmer a également une chaîne sur Brighteon.com:

Brighteon.com/channels/iceagefarmer

Et son site Web principal est IceAgeFarmer.com où il héberge des vidéos exclusives et d’autres contenus importants.

Regardez mon entretien avec lui ici. Il s’agit d’une conversation à très haut QI, donc si vous aimez la stimulation intellectuelle sur des sujets critiques, vous allez adorer cette vidéo:

https://www.brighteon.com/fb17e921-cb26-47e9-8a64-9d666ca5c2eb

Partagez cette vidéo en utilisant le lien suivant:

Brighteon.com/fb17e921-cb26-47e9-8a64-9d666ca5c2eb

Ou essayez ce lien résistant à la censure sur Facebook ou Twitter, qui interdisent tous les deux les liens Brighteon.com:

Brlghteon.com/fb17e921-cb26-47e9-8a64-9d666ca5c2eb

Enfin, rejoignez le tout nouveau site Brighteon.social pour partager des vidéos, des chats, des fichiers MP3 et plus encore. C’est la nouvelle alternative à la liberté d’expression à Twitter. Rejoignez-nous maintenant sur Brighteon.social

Voir plus d’histoires sur l’effondrement de l’approvisionnement alimentaire mondial sur FoodCollapse.com.

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Fauci blâme maintenant la «nature» pour la pandémie de coronavirus; omet de mentionner son propre financement par les NIH de la recherche sur le «gain de fonction» à Wuhan

Le véritable coupable de la plandémie du coronavirus [-19 = COVI-19 = SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France (Institut Pasteur) et alliés – de la maladie – MIRASTNEWS] (COVID-19) n’est pas la Chine communiste ou la mauvaise santé générale des populations industrialisées. Selon Anthony Fauci, «les réactions extrêmes de la nature», bien entendu dues à l’existence humaine, sont à blâmer.

Un article qu’il a co-écrit et qui a été publié dans la revue Cell affirme que le seul moyen de vaincre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – de la maladie – MIRASTNEWS] (COVID-19) est que tous ceux qui vivent sur la planète Terre réinventent fondamentalement leur façon de vivre pour être en «harmonie créative avec la nature».

Étrangement similaire aux doctrines du changement climatique et de l’Agenda 21, le manifeste du Fauci explique que les «changements radicaux» du comportement humain «qui peuvent prendre des décennies à se réaliser» sont le seul moyen de sauver la planète du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – de la maladie – MIRASTNEWS] [de la maladie] (COVID-19).

Fauci utilise «la reconstruction des infrastructures de l’existence humaine» comme un exemple de cure contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – de la maladie – MIRASTNEWS] (COVID-19). Un autre, dit-il, serait de tout changer, de nos villes à nos maisons en passant par nos lieux de travail, et même nos «lieux de loisirs et de rassemblement», pour mieux s’harmoniser avec la «nature».

«Dans un monde dominé par l’homme», écrit Fauci, «dans lequel nos activités humaines représentent des interactions agressives, dommageables et déséquilibrées avec la nature, nous provoquerons de plus en plus l’émergence de nouvelles maladies.»

En d’autres termes, selon Fauci, les humains doivent simplement y aller pour que les menaces de maladie comme le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – de la maladie – MIRASTNEWS] (COVID-19) soient complètement vaincues de la planète. Bill Gates adhère à une philosophie similaire, car lui aussi veut dépeupler la planète, y compris par l’utilisation de vaccins, afin de l’empêcher d’être détruite par des virus et d’autres menaces associées.

La COVID-19 consiste à éliminer la souveraineté individuelle et à forcer le «troupeau» à entrer dans le Nouvel Ordre Mondial

Fauci, un hack de l’establishment de 36 ans, s’est essentiellement présenté comme un eugéniste et mondialiste de l’État profond qui a clairement poussé la propagande plandémique sur les masses dans le seul but d’introduire les masses dans un nouveau paradigme mondial où la «nature» est élevée comme la plus haute priorité.

Conformément au complot mondialiste visant à soumettre le monde entier sous un nouveau gouvernement mondial, les recommandations de Fauci sur la façon de guérir le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – de la maladie – MIRASTNEWS] (COVID-19) se lisent comme un manuel d’instructions sur la façon d’éliminer toute souveraineté individuelle et de la remplacer par l’esprit-ruche obéissance à la nouvelle religion de vivre en «harmonie avec la nature».

Quant au coronavirus [-19 = COVI-19 = SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS], ce n’est que le rituel suprême pour démolir l’ancien système et le remplacer par le nouveau. Cela a évidemment été le plan depuis le début, et il est maintenant reconnu par le Fauci comme la véritable motivation derrière toutes les alarmistes et l’autoritarisme auxquels le monde est confronté depuis mars.

Si Fauci réussit, des gens ordinaires comme vous et moi serons à jamais réduits en esclavage sous un verrouillage total, tout cela pour nous protéger du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – de la maladie – MIRASTNEWS] (COVID-19) et d’autres menaces. Dans le processus, Fauci et ses copains procéderont à l’élimination de nos maisons, écoles, églises et autres infrastructures du «vieux monde» et les remplaceront par quelque chose de nouveau qui apaisera mieux les dieux de la «nature».

Il prétend que cela est nécessaire pour le bien collectif, mais la réalité est que la vision de Fauci pour le nouveau monde implique beaucoup moins d’entre nous qui y vivons. La liberté disparaîtra et le gouvernement contrôlera tout, soi-disant pour notre bien. Mais tout cela est une grande tromperie.

«Fauci et son équipage semblent croire que nous vivons dans une ère de pandémie permanente, qui est la faute du progrès humain, et qui nécessite une action régressive immense, mais indicibles, pour combattre», rapporte Climate Depot. «En termes simples, ils tentent maintenant de manière flagrante de tirer parti de la pandémie pour changer de façon permanente notre façon de vivre.»

Les dernières nouvelles relatives à la plandémie peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

ClimateDepot.com

NaturalNews.com

Ethan Huf

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Nouvelle épidémie de polio en Afrique causée par le vaccin antipoliomyélitique oral de l’OMS

Juste une semaine après que l’Organisation mondiale de la santé a annoncé que sa longue campagne de vaccination contre la polio en Afrique était un succès, il est apparu que leur vaccin oral avait en fait déclenché une nouvelle flambée de la maladie là-bas.

La nouvelle flambée est en cours au Soudan, où deux enfants ont été paralysés peu de temps après avoir été vaccinés contre la polio. Le risque de polio d’origine vaccinale n’est pas une surprise, mais voir ces cas si peu de temps après avoir déclaré la polio sauvage éradiquée sur le continent est considéré comme un grand revers.

Il n’existe pas de remède contre la polio, qui peut entraîner une paralysie irréversible et peut même être mortelle lorsqu’elle affecte les muscles impliqués dans la respiration. Elle affecte généralement les enfants de moins de 5 ans.

Le problème est que le vaccin antipoliomyélitique oral utilisé en Afrique est une version abordable qui utilise une version affaiblie du virus. Ce type est largement utilisé dans les pays du tiers monde car il est si facile à administrer et il n’y a pas besoin de seringues stériles. Le vaccin injecté utilisé dans de nombreux pays occidentaux, en revanche, utilise un virus inactivé et ne présente pas ce risque particulier, bien qu’il soit associé à d’autres effets négatifs du vaccin.

Lorsque les enfants reçoivent le vaccin antipoliomyélitique oral, le virus affaibli se réplique dans leur intestin, ce qui encourage leur corps à produire des anticorps contre lui. Malheureusement, leur corps l’excrète alors et il peut se frayer un chemin à partir de là. Dans les zones où les conditions sanitaires sont médiocres, le virus peut non seulement survivre, mais prospérer et circuler pendant plusieurs mois, mutant au point où il présente le même risque de paralysie que le virus de la polio sauvage qu’il s’efforce de prévenir. Elle se propage également aussi facilement que la polio sauvage, ce qui la rend extrêmement dangereuse.

Plus d’une douzaine de pays africains sont actuellement confrontés à des flambées de poliomyélite causées par le vaccin, notamment le Cameroun, le Nigéria, la Zambie, l’Angola et le Congo. L’Organisation mondiale de la santé a maintenant averti qu’il existe un risque élevé de propagation dans la Corne de l’Afrique et en Afrique centrale, compte tenu des mouvements de population à grande échelle dans la région.

Ils ont également trouvé le virus dans 11 autres cas de polio d’origine vaccinale au Soudan ainsi que dans des échantillons environnementaux. Cependant, comme il y a généralement beaucoup plus de cas qui ne sont pas signalés pour chaque cas confirmé, il est raisonnable de penser que le problème est beaucoup plus répandu. La maladie est connue pour être très contagieuse et se propage rapidement par l’eau contaminée.

L’OMS s’est vantée que l’Afrique était exempte de virus de la polio sauvage alors même que ses vaccins propagent un autre type de virus de la polio

Le 25 août, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé que l’Afrique était officiellement exempte de poliovirus sauvage, ne laissant que deux pays où la polio est encore endémique, le Pakistan et l’Afghanistan. Les deux pays ont récemment connu une augmentation des cas, le Pakistan enregistrant des cas dans des zones qui avaient été précédemment déclarées indemnes de la maladie.

Une région est certifiée indemne du virus de la poliomyélite sauvage après trois ans sans aucun cas officiel; le dernier cas de polio sauvage en Afrique a été enregistré dans le nord-est du Nigéria il y a quatre ans. À un moment donné, la polio paralysait 75 000 enfants par an à travers le continent africain.

C’est la deuxième fois qu’un virus est complètement éradiqué en Afrique après l’élimination de la variole il y a 40 ans. Cependant, les experts ont déclaré qu’une surveillance complète à travers l’Afrique est impossible et que des cas épars de polio sauvage qui n’ont pas encore été détectés ne peuvent être exclus.

Malheureusement, des histoires comme celles-ci nous rappellent à quel point les répercussions des campagnes de vaccination de masse peuvent être graves, et il est particulièrement préoccupant que les enfants des pays pauvres soient ciblés par des vaccins qui pourraient les rendre malades ou paralysés.

Les sources de cet article incluent:

GreatGameIndia.com

TheGuardian.com

ABCNews.go.com

Nature.com

Cassie B.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Nous assistons à la SORCELLERIE version caucasienne