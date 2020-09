MAJEUR: De nouvelles recherches montrent que le COVID-19 pourrait être à Los Angeles avant que la Chine n’annonce son épidémie

Los Angeles, Californie, États-Unis d’Amérique – Une nouvelle étude de chercheurs des Etats-Unis d’Amérique, publiée jeudi, suggère que le nouveau coronavirus pourrait déjà avoir atteint Los Angeles fin décembre, circulant activement dans la région des mois avant que les premiers cas définitifs aux États-Unis d’Amérique ne soient officiellement identifiés.

Des chercheurs de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) ont évalué plus de 10 millions de dossiers de patients et de santé pour les services ambulatoires, les services d’urgence et les hôpitaux de l’UCLA Health, du 1er décembre 2019 au 29 février 2020, et ont comparé ces dossiers avec données de la même période au cours des cinq années précédentes, a rapporté Xinhua.

Ils ont trouvé une tendance troublante. Les visites en clinique externe des patients de l’UCLA cherchant des soins pour la toux ont augmenté de plus de 50 pour cent et ont dépassé le nombre moyen de visites pour la même plainte au cours des cinq années précédentes de plus de 1000.

Ils ont également découvert un excès «significatif» du nombre de patients vus aux urgences pour les rapports de toux et de patients hospitalisés pour insuffisance respiratoire aiguë pendant cette période. Ces excès sont restés même après avoir tenu compte des changements dans les populations de patients et des variations saisonnières, selon l’étude, publiée dans le Journal of Medical Internet Research, évalué par des pairs.

«Pour de nombreuses maladies, les données du milieu ambulatoire peuvent fournir un avertissement précoce aux services d’urgence et aux unités de soins intensifs des hôpitaux de ce qui est à venir», a déclaré Joann Elmore, auteur principal de l’étude et professeur de médecine à la David Geffen School of Medicine. à UCLA. «La majorité des études sur le COVID-19 évaluent les données d’hospitalisation, mais nous avons également examiné le cadre des cliniques ambulatoires plus larges, où la plupart des patients se tournent d’abord vers des soins médicaux en cas de maladie et de symptômes», a déclaré Elmore.

Les chercheurs ont noté que le nombre inhabituellement élevé de visiteurs, de patients et d’hospitalisations suggère une propagation communautaire du SRAS-CoV-2 avant l’établissement de la sensibilisation clinique et des capacités de test.

Cela peut indiquer que le coronavirus est arrivé en silence et a commencé à s’implanter sans être détecté sur la côte ouest vers Noël 2019. Si cela est vrai, cela bouleverserait le récit actuel des origines du virus dans le pays.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des Etats-Unis d’Amérique ont signalé le 21 janvier le premier cas de COVID-19 aux Etats-Unis d’Amérique, qui était un homme voyageant de Wuhan, en Chine, à l’État de Washington. Et ce n’est que le 26 février que le CDC a confirmé la propagation communautaire du coronavirus aux États-Unis d’Amérique.

Les chercheurs de l’UCLA n’ont pas conclu avec certitude que le coronavirus était à l’origine des tendances exposées dans leur étude, affirmant que d’autres facteurs pourraient être responsables d’une partie de cette augmentation inattendue, comme l’utilisation de cigarettes électroniques ou la grippe.

«Nous ne saurons peut-être jamais vraiment si ces patients en excès représentaient des cas de COVID-19 précoces et non détectés dans notre région», a déclaré Elmore, ajoutant: «Mais les leçons tirées de cette pandémie, associé à des analyses de soins de santé qui permettent une surveillance en temps réel de la maladie et des symptômes, peut potentiellement nous aider à identifier et suivre les flambées émergentes et les épidémies futures.»

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Fort Russ

Vaccin Covid 19 : Machine Arrière ! Version Longue