MAJEUR: L’OMS admet qu’un vaccin soutenu par Gates a provoqué une récente flambée de polio en Afrique

Vous êtes pour le vaccin COVID accéléré contre la maladie COVID-19 à coronavirus de type SRAS-CoV-2 plus ravageur ? Eh bien vous aimerez aussi celui-ci !

GENÈVE – Dans un développement majeur, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) admet enfin que les vaccins poussés par l’oligarque Bill Gates et des technocrates mondialistes similaires ont provoqué une épidémie de polio au Soudan.

En conséquence, cette épidémie de polio se propage maintenant hors du Soudan vers les pays voisins.

Dans la confession, ils disent que plusieurs enfants – un du Sud Darfour et un autre de Gedarif – avaient déjà été paralysés suite à l’administration du vaccin antipoliomyélitique oral. L’épidémie se propagerait actuellement au Tchad et au Cameroun.

«Le séquençage des virus isolés au Soudan jusqu’à présent montre que les virus sont liés aux virus signalés plus tôt au Tchad voisin d’où il y a eu plusieurs introductions séparées au Soudan depuis le Tchad. Il y a une circulation locale au Soudan et un partage continu de la transmission avec le Tchad», a écrit l’OMS dans son communiqué officiel.

C’était la même OMS qui, la semaine dernière, se vantait d’éradiquer le virus sauvage de la poliomyélite du continent africain. Mais dans leur dernier aveu, ils ont conclu que leurs propres vaccins sont responsables de la propagation rapide du virus dans toute l’Afrique.

Ces types de vaccinations sont encouragés avec le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, la tristement célèbre organisation derrière un sinistre réseau eugéniste connu sous le nom d’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio (GPEI). Cela soulève de très grandes questions sur les raisons pour lesquelles il y a eu une si forte pression pour imposer des coups de piqûre aux enfants du tiers monde partout dans le monde.

«Grâce aux efforts d’éradication de la poliomyélite, les partenaires de l’IMEP ont appris à surmonter les obstacles logistiques, géographiques, sociaux, politiques, culturels, ethniques, de genre, financiers et autres pour travailler avec les personnes dans les zones les plus pauvres et les moins accessibles. La lutte contre la polio a créé de nouvelles façons d’aborder la santé humaine dans les pays en développement — à travers l’engagement politique, le financement, les stratégies de planification et de gestion, la recherche, etc.», écrit le groupe sur son site officiel.

«Nous soutenons les efforts visant à adapter les communications à des contextes sociaux, culturels et politiques particuliers afin de créer une demande de vaccination et de dissiper les mythes sur la sécurité et l’efficacité des vaccins», écrivent-ils.

L’Équipe de défense de la santé des enfants de Robert F. Kennedy Jr. écrit le 3 septembre:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ

Le coronavirus peut vous briser le cœur – littéralement – selon une nouvelle étude

Attraper COVID-19 est une nouvelle déchirante pour tout le monde. Mais une nouvelle étude révèle que la maladie est déchirante à plus d’un titre, d’autant plus qu’elle déchire les muscles cardiaques en lambeaux – du moins in vitro.

La capacité du SRAS-CoV-2 – le virus à l’origine de la pandémie mortelle – à envahir le muscle cardiaque et à le «jouer aux dés» effectivement est déjà assez effrayant. Cependant, les auteurs de l’étude ont averti qu’un processus similaire pourrait se produire dans le cœur des patients atteints de COVID-19.

L’étude, dirigée par des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco, a été publiée dans la base de données de pré-impression bioRXiv. Elle n’a pas été publié dans une revue à comité de lecture, ni prouvé qu’il se produisait chez des personnes.

Le SRAS-CoV-2 peut déchirer votre cœur en lambeaux

Les résultats de l’étude étaient si alarmants que Tom McDevitt, professeur de bio-ingénierie à l’Institut Gladstone de l’UCSF et auteur principal de l’étude, a eu du mal à dormir les nuits suivantes. Il a également noté que la COVID-19 est peut-être la seule maladie à affecter les cellules cardiaques de cette manière.

«Ce que nous voyions était complètement anormal», a ajouté McDevitt.

L’étude est toujours en pré-impression, mais McDevitt a déclaré que lui et son équipe se sentaient obligés de partager leurs résultats dès que possible. Il a ajouté que si leur étude pourrait ne pas fournir une image complète, elle pourrait fournir aux cliniciens des informations sur l’étendue des dommages du SRAS-CoV-2 dans le système cardiovasculaire d’un patient. Les résultats peuvent également expliquer pourquoi la COVID-19 est particulièrement risquée pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, qui représentent déjà un tiers de tous les décès dans le monde. Cela peut même aider les médecins à comprendre pourquoi certains cas de COVID-19 présentent des anomalies cardiaques – y compris une inflammation – même dans des cas relativement bénins.

Après avoir exposé différents types de cellules cardiaques au SRAS-CoV-2, l’équipe a découvert que le virus ne pouvait s’infecter et se reproduire qu’à l’intérieur des cellules du muscle cardiaque, ou cardiomyocytes. Ces cellules contiennent des sarcomères – des filaments spécialisés qui sont responsables des contractions musculaires qui produisent un rythme cardiaque. Ils ont découvert que les cellules du muscle cardiaque infectées par le SRAS-COV-2 avaient leurs sarcomères coupés en petits fragments. Cela rendrait impossible pour le muscle cardiaque de battre correctement, ont ajouté les chercheurs.

L’équipe a également étudié des échantillons d’autopsie de tissu cardiaque de trois patients COVID-19 et a trouvé des filaments de sarcomère qui étaient désordonnés et réarrangés selon un schéma similaire à celui de leurs expériences sur plat de laboratoire. D’autres études, ont-ils ajouté, sont nécessaires pour déterminer si ces changements sont permanents. D’une part, cela nécessite d’effectuer un processus spécial pour examiner les sarcomères. Avec leurs découvertes, l’équipe espère que les médecins rechercheront ces caractéristiques dans leurs propres cas.

L’équipe de recherche a également découvert que certaines cellules cardiaques infectées n’avaient pas d’ADN dans le noyau de leurs cellules. Cela rend effectivement les cellules «en état de mort cérébrale» et incapables de remplir des fonctions normales.

«Les noyaux cellulaires – les plaques tournantes de toute l’information génétique, tout l’ADN nucléaire – dans de nombreuses cellules avaient disparu», a ajouté McDevitt. «Il y avait littéralement un trou noir où l’on verrait normalement l’ADN nucléaire. C’est aussi assez bizarre.»

Les dommages que la COVID-19 fait au cœur sont quelque chose qui a été observé chez les patients, quel que soit leur état de santé. Le Dr Ossama Samuel, cardiologue à l’hôpital Mount Sinai de New York qui ne faisait pas partie de l’étude, a déclaré que son équipe avait traité des personnes en bonne santé qui se sont rétablies de la COVID-19 et qui ont développé une myocardite par la suite.

La myocardite – inflammation du muscle cardiaque – peut altérer la capacité du cœur à pomper le sang. Selon les experts de la santé, les cas graves de myocardite peuvent affaiblir considérablement le cœur, de sorte que le reste du corps ne peut pas recevoir suffisamment de sang. Cela peut finalement conduire à un accident vasculaire cérébral, voire une crise cardiaque.

Comme McDevitt, Samuel pense qu’une petite fraction des personnes atteintes de la COVID-19 souffrent également de lésions cardiaques. (Connexes: l’élargissement du cœur peut-il prédire les décès dus aux coronavirus?)

«Lorsqu’une maladie est si répandue, il est inquiétant qu’une infime fraction soit encore importante», a-t-il ajouté.

Il dit également que les athlètes, en particulier, ont un risque élevé de mourir d’une myocardite liée à la COVID-19 par l’exercice ou l’entraînement. En fait, un cardiologue de l’Université de l’État de l’Ohio affirme que jusqu’à 13% des athlètes qui se remettent de la COVID-19 peuvent avoir une myocardite.

Pour sa part, McDevitt avertit que le risque de contracter une maladie cardiaque à cause de la COVID-19 est grave et que les gens devraient tenir compte de leurs résultats lorsqu’ils évaluent leur propre risque d’être infecté par [le coronavirus de type SRAS-CoV-2 développant la (maladie)] COVID-19.

«J’ai plus peur aujourd’hui de contracter le virus, de loin, qu’il y a quatre mois», a-t-il déclaré.

Pandemic.news a plus d’études sur le coronavirus [de type SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS]..

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News