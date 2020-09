Hollywood est peut-être fermé, mais ses marionnettes sont toujours occupées à diffuser des émissions sur les réseaux sociaux. L’une d’entre elles, Jennifer Garner, s’est entretenue avec le tristement célèbre Anthony Fauci lors d’un récent événement en direct sur Instagram, au cours duquel Fauci a admis prendre des vitamines C et D pour prévenir l’infection.

Discutant de différentes façons d’aider à minimiser le risque d’«attraper» le coronavirus (COVI-19) de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] ([de la maladie] COVID-19), Fauci a déclaré à Garner que ce ne serait pas la pire idée de compléter avec ces deux vitamines, qu’il prétend prendre régulièrement pour rester en bonne santé.

«Si vous avez une carence en vitamine D, cela a un impact sur votre sensibilité aux infections», a déclaré un Fauci granuleux à Garner via la plate-forme numérique. «Cela ne me dérangerait pas de recommander, et je le fais moi-même, de prendre des suppléments de vitamine D.»

La vitamine D, comme nous l’avons signalé dans le passé, est une pro-hormone puissante qui, selon les études, protège contre toutes sortes de maux – et malheureusement, la plupart des pays du monde en sont déficients.

Fauci a poursuivi en admettant que les autres vitamines que les gens devraient prendre sont la vitamine C «parce que c’est un bon antioxydant». Fauci a ajouté que si les gens veulent prendre « un gramme ou deux de vitamine C, ce serait bien » parce que le nutriment d’agrumes est connu pour aider à renforcer le système immunitaire.

Fauci: Aucun autre supplément ne fonctionne à part les vitamines C, D

Avant de commencer à supposer que Fauci est soudainement devenu un bon gars dans tout cela, considérez le fait qu’il a poursuivi en déclarant qu’aucune autre vitamine ou supplément ne soutient de quelque manière que ce soit la santé humaine et devrait donc être évité.

Vous avez bien lu: selon Fauci, seules les vitamines C et D, qu’il prend toutes les deux, sont efficaces. Tout le reste, insiste-t-il, est «inutile ou pire», pour citer Gabby Landsverk de l’évaluation par Insider des affirmations de Fauci.

«La réponse, au grand désarroi de beaucoup, est non», ont été les mots exacts de Fauci lorsqu’on lui a demandé si d’autres vitamines, suppléments, pilules, plantes ou poudres pourraient aider à protéger les gens contre le coronavirus [COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] ([de la maladie] COVID-19).

Landsverk, à l’appui de Fauci, présente l’argent colloïdal et le dioxyde de chlore, également connu sous le nom de «solution minérale miracle», comme deux exemples de «faux» immunostimulants qui n’offrent aucun type de protection contre le coronavirus [COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] ([de la maladie] COVID-19) ou tout autre type d’infection, selon Fauci.

«Oubliez-les», a déclaré Fauci. «Aucune des autres concoctions et herbes que je ne ferais pas.»

Il s’agit bien sûr du même Fauci qui, il y a 15 ans, a déclaré que l’hydroxychloroquine (HCQ) est un remède efficace contre les coronavirus, pour insister maintenant sur le fait que l’HCQ est inutile et dangereux pour traiter la variété Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS].

Fauci a en outre été complice de garder l’HCQ hors des mains des patients dans le besoin en soutenant la FDA et d’autres agences étatiques profondes à maintenir le médicament antipaludique générique sous stricte serrure et clé – alors même que les gens meurent, inutilement, d’une infection évitable.

Bien qu’il y ait une certaine exactitude dans les affirmations de Fauci concernant les vitamines C et D, le goon prétend que rien d’autre que les vaccins et les médicaments pharmaceutiques n’a la capacité de fournir une quelconque protection contre la maladie. En d’autres termes, ce n’est guère quelqu’un qui digne de confiance.

Un autre conseil de Fauci consiste à garder les théâtres fermés jusqu’au moins un an après la mise sur le marché d’un vaccin contre le coronavirus [COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] ([de la maladie] COVID-19), ainsi qu’à mettre en place des espaces de quarantaine pour les étudiants afin qu’ils puissent retourner «en toute sécurité» à l’école cet automne et au printemps prochain.

« Le tout pourrait s’effondrer si vous ne gérez pas bien cela », a déclaré Fauci lors d’un récent entretien téléphonique avec CNN.

Fauci est clairement une fraude, même s’il a parfois raison. Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur cette créature des marais de l’état profond, consultez Deception.news.

