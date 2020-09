Le scientifique français Dr Didier Raoult, qui a guéri avec succès au moins 80 patients atteints du coronavirus (COVI) de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19 = maladie du COVI-19) avec de l’hydroxychloroquine (HCQ), a déclaré que Gilead Sciences, Inc., une société biopharmaceutique dirigée par un «Etat profond» et liée à Donald Rumsfeld, lui a récemment envoyé des menaces de mort pour avoir parlé au monde de ce remède simple et peu coûteux contre la plandémie.

Témoignant devant le Parlement, le Dr Raoult a expliqué qu’il avait reçu de nombreuses menaces de mort suite à ses découvertes, ce qui montrait un taux de réussite de 91% parmi plus de 1000 patients atteints du coronavirus (COVI) de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19 = maladie du COVI-19) qui ont été guéris après avoir pris un régime de l’HCQ combiné avec l’antibiotique azithromycine.

Au moment où il a commencé à recevoir ces menaces de mort, le Dr Raoult a déclaré avoir déposé une plainte publique pour «actes d’intimidation contre un agent de la fonction publique», déclenchant une enquête de la justice française. Plus récemment, il a témoigné sous serment que la personne qui lui avait envoyé ces menaces de mort était de Gilead Pharmaceuticals.

«Le professeur Raoult a déclaré que, peu de temps après avoir commencé à parler de l’HCQ comme traitement, en mars, il avait reçu des menaces de mort anonymes», expliquent les rapports. «Il a porté plainte auprès de la police et une enquête a été ouverte par la justice française.»

«Le médecin derrière les menaces a été retrouvé et se trouve être d’un hôpital universitaire de Nantes», ajoutent ces mêmes rapports. «C’est la personne qui a reçu le plus d’argent de Gilead au cours des six dernières années.»

Vous pouvez lire plus d’actualités sur l’assaut de Big Pharma contre l’HCQ et d’autres remèdes en consultant Terrorism.news.

RÉCLAMATION: Gilead a une sombre histoire de «bioterrorisme», a utilisé le Pentagone pour bombarder l’usine d’un concurrent

Comme vous vous en souvenez peut-être, le Dr Raoult a été extrêmement franc contre le New England Journal of Medicine (NEJM) après avoir publié une fausse étude scientifique affirmant que l’HCQ est inefficace et dangereux. Il a ouvertement appelé le journal pour avoir publié des recherches clairement «bâclées» remplies de fausses allégations contre le médicament antipaludique générique.

Pour avoir osé dire la vérité à maintes reprises, le Dr Raoult reste dans la ligne de mire de Big Pharma, qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour étouffer l’HCQ tout en soutenant son concurrent, le remdesivir, ainsi que le futur vaccin du coronavirus [COVI] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique (COVID-19 – MIRASTNEWS) qui devraient être diffusés dans le cadre du programme «Operation Warp Speed» du président Trump.

Comme le rapporte Great Game India, «Gilead Science a une sombre histoire d’allégations de bioterrorisme, y compris le fait que le Pentagone bombarde une usine concurrente sous le faux prétexte d’une association avec Al-Qaïda.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est également liée à la corruption de Gilead, ayant joué un rôle dans la diffusion de fausse science non seulement sur l’HCQ mais sur la plandémie en général. En 2009, lors de la tristement célèbre épidémie de «grippe porcine» H1N1, l’OMS prenait secrètement ses commandes de grandes sociétés pharmaceutiques comme Gilead, qui ont ordonné à la branche des Nations Unies de déclarer une fausse pandémie.

Tamiflu, un médicament antigrippal produit par Gilead qui a été agressivement poussé pendant la plandémie H1N1, s’est avéré à plusieurs reprises dangereux et inefficace, bien qu’il ait été promu par l’OMS et notre propre gouvernement fédéral.

Donald Rumsfeld et l’ancien secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique George Schultz ont tous deux largement profité du stockage de Tamiflu par le gouvernement pendant la plandémie de 2009, récoltant jusqu’à 1,5 milliard de dollars de la fraude.

Comme l’a révélé Great Game India, Gilead était directement responsable d’avoir influencé l’OMS en 2009 pour déclaration d’une pandémie qui, comme celle-ci, n’existait pas réellement. Et l’entreprise a réussi à garder tout cela secret jusqu’à ce que des comités soient finalement mis en place pour exposer le racket.

