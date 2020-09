Un responsable du président Trump prévient que des escadrons de gauche sont formés à travers le pays alors que les mondialistes manœuvrent pour terminer leur démantèlement mondial

Juste au moment où j’étais sur le point de publier cette histoire lundi, une histoire absolument surprenante a éclaté qui a non seulement prouvé le but de cette histoire, mais m’a imploré d’y ajouter un autre segment important, comme l’a averti un haut responsable de la santé et des services sociaux travaillant pour le président Trump qui a mis en garde contre des «escadrons de gauche» formés à travers l’Amérique pour mener une insurrection armée si le président Trump remportait les élections.

(Article de Stefan Stanford republié sur AllNewsPipeline.com)

Alors que les médias mainstream sautent immédiatement sur cette histoire et prétendent qu’il s’agissait de «fausses nouvelles», nous donnant tout ce qui nous indique qu’il s’agit de «vraies nouvelles» avec les antécédents des MSM de mentant carrément au peuple des Etats-Unis d’Amérique au cours des dernières décennies, les Américains ne devraient pas faire d’erreur à ce sujet, les «ennemis mondialistes / démocrates de l’Amérique à l’intérieur» ne nous diraient JAMAIS s’ils étaient sur le point de lancer une «campagne d’extermination» contre le peuple des Etats-Unis d’Amérique.

Et avec Michael Caputo affirmant dans une vidéo récente sur sa page Facebook personnelle que les scientifiques du CDC étaient engagés dans la «sédition» avec une «unité de résistance» contre le président Trump tout en ajoutant que «des escadrons de gauche étaient formés dans tout le pays» et ils «préparaient une insurrection armée après les élections», a déclaré Caputo: «Vous comprenez qu’ils vont devoir me tuer, et malheureusement, je pense que c’est là que ça va» aide à souligner la direction désastreuse que prend maintenant l’Amérique, avec l’histoire du Daily Mail appelant spécifiquement ces «ennemis de l’Amérique à l’intérieur» comme «l’État profond».

Dans cette histoire récente incroyablement importante de Paul Craig Roberts, l’ancien secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis d’Amérique pour la politique économique sous le président Ronald Reagan, Roberts avertit que les États-Unis d’Amérique et notre Constitution n’ont plus que deux mois avec les généraux américains et la CIA disant maintenant la même chose à propos du président Donald Trump qu’ils ont dit à propos de John F. Kennedy, peu de temps avant son assassinat.

Aucun général des Etats-Unis d’Amérique ni l’appareil de la CIA/de l’État profond n’étant jamais tenu pour responsable de la «démolition» du 35e président des Etats-Unis d’Amérique, et ainsi de la création d’un précédent pour tout assassinat du président Trump par «l’armée des Etats-Unis d’Amérique/l’État profond» en 2020 ou 2021, comme le prévient Roberts , ce que des démons tels que l’ancien secrétaire à la Défense, le général James Mattis, et le directeur du renseignement national de Trump, Dan Coats, veulent VRAIMENT dire lorsqu’ils parlent ensemble de prendre «une action collective pour démettre le président Trump de ses fonctions», c’est que le président Trump était dangereux pour leurs budgets et leur objectif de guerre sans fin et sans fin et d’effusion de sang sur la planète.

Avec Roberts avertissant également dans son histoire que les prochaines «élections «de novembre ne seront pas du tout une «élection» mais une «révolution des couleurs», ce nouveau SQalert étrangement précis du site Web de Steve Quayle avertit que l’Amérique et le monde sont sur le point d’entrer dans l’heure/les temps les plus sombres que le monde ait jamais connus, ce qui fait que «l’âge des ténèbres» semble doux en comparaison.

Avertissement dans cette alerte que les mondialistes se préparent clairement à un retrait mondial, avec la «tyrannie médicale» qui se produit actuellement en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et dans d’autres pays occidentaux, un avertissement pour nous tous, comme l’avertit Paul Craig Roberts dans son histoire, tout ce qui arrive aux États-Unis d’Amérique en ce moment a été bien planifié à l’avance par le même «appareil médiatique profond/mainstream» en guerre avec le président Trump.

Nous avons atteint le point de la disparition de notre pays qu’une simple déclaration de vérité évidente n’est pas crédible.

Comme un certain nombre de livres soigneusement recherchés et documentés, certains écrits par des initiés, l’ont prouvé de manière concluante, la CIA contrôle les médias américains de prestige depuis 1950. Les médias américains ne fournissent pas d’informations. Ils fournissent les explications des événements du Deep State. Cela garantit que les vraies nouvelles n’interfèrent pas avec l’ordre du jour.

Pour être clair, il existe deux organisations de la CIA. L’une est une agence qui surveille les événements mondiaux et s’efforce de fournir des informations plus ou moins précises aux décideurs. L’autre est une agence d’opérations secrète. Cette agence assassine des gens, y compris un président des Etats-Unis d’Amérique, et renverse les gouvernements peu coopératifs. Le président Truman a déclaré publiquement après avoir été démis de ses fonctions qu’il avait commis une grave erreur en autorisant la branche des opérations secrètes de la CIA. Il a dit que c’était un gouvernement irresponsable en soi.

Le président Eisenhower a accepté et, dans sa dernière allocution au peuple américain, a mis en garde contre la puissance croissante et irresponsable du complexe militaire/sécuritaire.

Le président Kennedy a réalisé la menace et a dit qu’il allait «briser la CIA en mille morceaux», mais ils l’ont d’abord tué.

Il serait facile pour la CIA de tuer Trump, mais «l’assassin solitaire» a été utilisé trop souvent pour être crédible. Il est plus facile de renverser la réélection de Trump avec de fausses accusations car la CIA contrôle les médias américains et européens et possède de nombreux sites Internet prétendant être dissidents, une affirmation qui trompe les Américains insouciants. En effet, c’est la gauche que possède la CIA. La droite va de l’avant parce qu’elle pense qu’il est patriotique de soutenir le complexe militaire/sécuritaire.

Après que la CIA aura renversé Trump, ils utiliseront Antifa, Black Lives Matter et leurs presstituts pour fomenter une guerre raciale. Ensuite, la CIA montera sur le cheval pâle et la population se soumettra.

Le scénario se déroule au moment où j’écris. Très peu le croiront jusqu’à ce que cela se produise. Même alors, la capacité de la CIA à contrôler les explications gardera la population en main.

En Amérique aujourd’hui, les menteurs ont plus de crédibilité que les diseurs de vérité.

Pourtant, alors que Roberts «prédit» que la population américaine se «soumettra» simplement si l’État profond procède à un coup d’État, et qu’il pourrait très bien avoir raison, les États-Unis d’Amérique sont assez différents de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada et du Royaume-Uni dans ce que l’Amérique a toujours le 2e amendement (à moins que Joe Biden n’obtienne son chemin – plus à ce sujet dans la section suivante ci-dessous) et des dizaines de millions de patriotes très bien armés et bien éveillés.

Avec des terroristes de gauche attaquant à nouveau des policiers en Amérique, cette fois à Los Angeles, Joe Biden n’a pas perdu de temps du tout en condamnant les armes à feu et le 2e amendement en Amérique, plutôt que le terroriste de gauche qui a commis le crime. Juste le dernier signe que si Joe Biden et Kamala Harris gagnent en novembre, ils iront immédiatement après le 2e amendement et les droits des Américains à se défendre contre le terrorisme de gauche, le commentateur politique noir conservateur Candice Owens avait une vision plus réaliste et équilibrée des événements qui se déroulent à travers l’Amérique, poussés par BLM.

En savoir plus sur: AllNewsPipeline.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News