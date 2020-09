Bill Gates doute que la FDA et les CDC puissent faire confiance à Covid et aux vaccins. Bien sûr, faisons confiance à un milliardaire non médecin qui paie les médias à la place

Alors que le philanthrope ploutocratique Bill Gates exhorte les Américains à rejeter les régulateurs gouvernementaux et à embrasser les développeurs de vaccins du secteur privé – dont il finance et profite à la fois – il vaut la peine de se demander pourquoi les gens font encore confiance à cet homme.

Gates a déploré le déclin de la Food and Drug Administration et des Centers for Disease Control, les deux principales agences de réglementation de la santé aux États-Unis d’Amérique chargées de surveiller la sécurité des médicaments, dans une paire d’entretiens mardi, insistant sur le fait qu’ils deviendraient des serviteurs politisés de l’Administration Trump. Au lieu de cela, a-t-il soutenu, les Américains devraient faire confiance aux sociétés pharmaceutiques du secteur privé – en particulier à Pfizer – pour sauver la situation avec un vaccin Covid-19, peut-être même avant la fin de l’année!

Comme la plupart des conseils que Gates a émis pendant la pandémie de Covid-19, son congédiement des régulateurs était égoïste et non étayé par une expertise médicale ou des preuves. Pire encore, il a été rapporté sans critique par l’establishment médiatique, dont beaucoup ont négligé de divulguer l’argent qu’ils recevaient de la Fondation [Bill et Melinda] Gates parallèlement à leur couverture accablante de son fondateur.

En tant qu’investisseur majeur dans le secteur pharmaceutique qui a investi des millions de dollars dans le développement de sept vaccins différents pour le seul nouveau coronavirus, Gates risque de gagner des milliards si l’un de «ses» coups finit par «gagner». Il n’a pas caché son désir de vacciner toute la population de la terre, un projet ahurissant et coûteux qui serait vraisemblablement payé par les mêmes gouvernements malheureux qui ont été intimidés en assumant toute la responsabilité des effets secondaires du jab précipité.

Les États-Unis d’Amérique et d’autres pays signant déjà plusieurs accords à forte valeur ajoutée pour des vaccins non testés jusqu’à présent (et dans certains cas, clairement dangereux), les seuls obstacles potentiels au plus gros salaire de l’histoire pharmaceutique sont les régulateurs, qui – bien que largement domestiqués par un lobby pharmaceutique musclé – nécessitent encore quelques exigences de sécurité de base pour pouvoir déployer un nouveau vaccin. Après qu’un patient participant à l’essai du vaccin d’AstraZeneca se soit retrouvé avec de graves lésions de la moelle épinière, c’est la FDA qui a exprimé ses inquiétudes quant à la reprise de l’essai – alors même que les régulateurs britanniques ont joyeusement donné le feu vert à d’autres dommages potentiels. Chaque barrage réglementaire représente plus d’argent que Gates doit débourser pour éventuellement récupérer son investissement.

Il y a de bonnes raisons d’être prudent. Pandemrix, le dernier vaccin développé à la ruée et déployé sous la surveillance de l’homme en charge de la ruée vers l’or des vaccins de l’administration Trump – l’ancien directeur du vaccin GlaxoSmithKline Moncef Slaoui – a laissé des centaines d’enfants malades, y compris des lésions cérébrales, et a coûté au gouvernement britannique des millions de livres en paiements de restitution.

Gates peut peut-être être pardonné pour son ignorance de la saga Pandemrix. Après tout, le fondateur de Microsoft n’est pas un médecin. Il n’a même jamais obtenu son diplôme universitaire, et encore moins fréquenté une école de médecine. Mais son énorme succès financier a été utilisé pour détourner l’attention de son manque total d’expertise, et surtout depuis le début de la pandémie, il a été emmené pour parler de sujets dont il ne sait presque rien. De l’utilité des verrouillages (il les aime) au traitement à l’hydroxychloroquine (mauvais, mauvais, faux) en passant par les théoriciens du complot (les censurer), il n’y a pas de sujet sur lequel la parole de Gates ne soit pas traitée comme un évangile.

Mais il est facile de voir les conflits d’intérêts ici aussi. Une population enfermée pendant une période prolongée est beaucoup plus susceptible d’accepter un vaccin comme condition pour retrouver sa liberté, peu importe si elle n’a pas été testée ou n’est pas sûre. Un traitement efficace et peu coûteux pour Covid-19 – que de nombreux médecins jurent que l’hydroxychloroquine est lorsqu’il est administré avec du zinc et un antibiotique – ferait complètement échouer son plan de vaccination universel. Et étant donné combien de ces soi-disant théoriciens du complot spéculent sur les motivations réelles de Gates (indice: l’homme qui veut surveiller toute la surface de la terre depuis l’espace et parle de «certificats» numériques pour montrer qui a eu Covid-19 ou été vacciné ne le fait probablement pas par amour pour l’humanité), il a toutes les raisons de vouloir les réduire au silence.

En effet, les conflits d’intérêts dans la grande majorité des déclarations publiques de Gates sont si évidents qu’ils n’auraient même pas besoin d’être mentionnés – sauf qu’aucun article des médias mainstream réimprimant avec vénération ses «paroles de sagesse» ne les mentionne. Avec si peu de raisons de faire confiance à Gates, pourquoi est-il toujours considéré comme un expert sur tous les sujets?

La Fondation Bill et Melinda Gates distribue des millions de dollars chaque année aux organes de presse pour «informer et engager les communautés», et les médias anglophones les plus connus figurent sur leur liste de bénéficiaires. En plus de titres comme [Le Monde], le Guardian, le Financial Times, la National Public Radio et NBCUniversal, les entités mêmes censées être chargées de protéger l’intégrité journalistique sont dans la poche de Gates. Des groupes comme le Poynter Institute, le Bureau of Investigative Journalism, le Center for Investigative Reporting et le Pulitzer Center on Crisis Reporting ont tous bénéficié des largesses du magnat des vaccins. Et en faisant des dons à des entités comme le New Venture Fund, Gates peut canaliser de l’argent vers d’autres médias sans déclarer explicitement où va l’argent.

Alors que les représentants de la Fondation Gates ont vivement nié que leurs dons paient pour la loyauté (ou, dans le cas des fact-checkers qui défendent par réflexe le milliardaire contre toutes les allégations peu recommandables, pour la vérité sélective), un rapport récent du Columbia Journalism Review a découvert que Gates avait essentiellement acheté les noms les plus fiables de l’actualité. Plus inquiétant encore, il a trouvé des preuves que la Fondation Gates avait, dans au moins un cas, est allé au-dessus du chef des journalistes pour faire pression sur leurs rédacteurs en chef pour qu’ils annulent les articles qui le critiquent. L’argent parle, en particulier dans l’industrie du journalisme constamment à court d’argent.

Il est donc facile de voir pourquoi l’establishment médiatique tient à chaque mot de Gates. Mais peut-être que tous les autres millions de personnes à qui il a présenté tout sauf un halo au-dessus de sa tête devraient prendre du recul et réexaminer s’ils font confiance à Big Brother dans un gilet-pull pour décider de leur avenir.

Helen Buyniski

Helen Buyniski est journaliste et commentateur politique américain à RT.

Le CDC affirme que les masques fonctionnent mieux que les vaccins pour prévenir la COVID-19

À quelques semaines à peine avant que les premiers vaccins contre le coronavirus [-19 = COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] de l’administration Trump «Operation Warp Speed» n’arrivent sur le marché, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis d’Amérique, une société privée, conseille désormais aux Américains de continuer à porter le masque au lieu de se faire piquer.

Selon le directeur du CDC, Robert Redfield, le port d’un revêtement facial en tissu est beaucoup plus efficace pour prévenir l’infection au coronavirus [-19 = COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] que de se faire injecter des produits chimiques pour vaccins. C’est un écart par rapport à la position de longue date des CDC selon laquelle les vaccins sont la meilleure chose depuis le pain tranché – si incroyable, nous a-t-on dit, que les mères devraient arrêter d’allaiter leur bébé afin de renforcer «l’efficacité» de la vaccination infantile.

Redfield a fait ces commentaires en opposition à la vaccination lors d’une récente audience du Comité des crédits du Sénat sur la réponse du gouvernement fédéral au coronavirus [-19 = COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] dont une partie comprend un nouveau projet de loi de «relance» potentiel.

«Nous allons continuer à donner au Congrès et à la nation les meilleurs conseils de santé publique», a ajouté Redfield. « Nous n’allons pas laisser l’influence politique essayer de moduler cela. »

Quant à savoir quand un vaccin contre le coronavirus [-19 = COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] sera réellement disponible, Redfield a réitéré l’affirmation du président Trump selon laquelle l’un d’entre eux arriverait sur le marché d’ici novembre, mais en «quantité très limitée».

«Si vous me demandez quand il sera disponible pour le grand public des Etats-Unis d’Amérique, probablement Q2 (Trimestre 2) ou Q3 (Trimestre 3) 2021», a-t-il ajouté, suggérant que la vaccination de masse à grande échelle contre le coronavirus [-19 = COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] est encore loin.

Couvre-visage en tissu «le plus puissant outil de santé publique dont nous disposons», insiste Redfield

Bien que le président ait fait preuve de réticence à se couvrir le nez et la bouche de tissu, Redfield insiste sur le fait que le port d’un masque facial est «l’outil de santé publique le plus puissant que nous ayons», remplaçant même les nutriments stimulant le système immunitaire comme le thé vert, le zinc et la quercétine.

«J’appelle tous les Américains à adopter ces masques faciaux», a imploré Redfield. «Nous avons des preuves scientifiques claires de leur efficacité. Ce masque facial est plus sûr de me protéger contre la COVID-19 que lorsque je prends un vaccin COVID.»

Gardez à l’esprit que le CDC a dit exactement le contraire plus tôt cette année, soulignant que les masques faciaux ne sont pas assez efficaces pour justifier de dire à tout le monde dans le grand public de porter un tout en faisant du shopping ou en faisant de l’exercice au gymnase.

Redfield a poursuivi en suggérant que les masques faciaux sont «garantis» pour protéger les personnes contre le coronavirus [-19 = COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19], alors qu’aucune garantie de ce type n’existe pour les vaccins contre le coronavirus -19 = COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19], qui font toujours l’objet d’essais cliniques humains.

Alors que l’un des vaccins à «vitesse de distorsion», AstraZeneca, devait initialement être commercialisé dès septembre, une «réaction indésirable grave» survenue lors d’un essai en phase finale l’a interrompu et repoussé un peu la chronologie.

Si tout se passe comme prévu, au moins certains vaccins contre le coronavirus [-19 = COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] de l’opération Warp Speed ​​seront disponibles avant les élections de novembre. Les premières personnes à le recevoir seront celles de la catégorie vulnérable, c’est-à-dire les personnes âgées et immunodéprimées.

Selon le CDC, seulement environ 121 personnes de moins de 21 ans vivant en Amérique ont été testées positives pour le coronavirus [-19 = COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] entre février et août. Parmi ceux-ci, environ 75 pour cent étaient soit hispaniques, noirs ou amérindiens/alaskiens, ce qui suggère que le risque d’infection chez les jeunes par ailleurs en bonne santé est presque nul.

«Signaler des cas de covid, c’est comme parler du nombre d’oiseaux qui ont migré cette année», a plaisanté un commentateur de Zero Hedge, ajoutant que c’était «au-delà de l’inutilité».

«Si les gens ont peur, ils peuvent rester à la maison», a écrit un autre. «Ils ne peuvent pas imposer de masques aux autres pour se sentir en sécurité. Leurs droits s’arrêtent là où mon corps commence.

