Comment la réponse des États-Unis d’Amérique à la Covid-19 pourrait précipiter une deuxième Grande dépression

Le 10 mars de cette année, il y avait 290 nouveaux cas quotidiens aux États-Unis d’Amérique de la COVID-19 [coronavirus-19 = COVI-19, car le D de la fin signifie Desease en anglais, donc maladie en français, ce qui signifie que COVID-19 est la maladie due à COVI-19 (MIRASTNEWS)].

Le 13 mars, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a déclaré une urgence nationale pandémique, car le nombre de nouveaux cas quotidiens doublait soudainement en seulement trois jours. Cependant, aucun verrouillage n’a été imposé. La réponse politique était plutôt laissée à chaque individu. Ceci est en accord avec l’idéologie libertaire des Etats-Unis d’Amérique. Trump a même annoncé qu’«il permettait à son secrétaire à la Santé de contourner certaines réglementations pour offrir plus de flexibilité aux médecins et aux hôpitaux qui réagissent à l’épidémie» – réduisant carrément, au lieu d’augmenter, les réglementations fédérales, c’est sa façon de résoudre le problème. C’est la réponse libertaire.

Les cas de la Covid-19 ([maladie due à] coronavirus-19) ont commencé à monter en flèche aux États-Unis d’Amérique, passant de 600 nouveaux cas quotidiens le 13 mars à 25 665 le 31 mars. Les Américains ont été effrayés à mort, et l’utilisation des masques faciaux s’est envolée, et les petites entreprises indépendantes ont commencé à licencier des personnes en masse. (Les restaurants, salons de coiffure, agences de voyage, auberges, cabinets dentaires, etc. ont été durement touchés.)

Immédiatement, la hausse alarmante des nouveaux cas s’est arrêtée le 4 avril (à 34 480), et les nouveaux cas quotidiens sont restés à peu près stables, mais légèrement à la baisse, du 31 mars au 9 juin (où ils ont atteint le point le plus bas à 19 166), puis ont grimpé à nouveau, à 78 615, le 24 juillet.

Mais, ensuite, il a de nouveau décliné, de sorte que, le 8 septembre, il n’était que de 28 561. Cela revenait déjà à peu près à ce que le taux de nouveaux cas était revenu le 31 mars. Ainsi: malgré un nouveau pic le 24 juillet, le taux de nouveaux cas quotidiens a peu changé entre le 31 mars et le 8 septembre. Et, tout au long de cette période de 5 mois, les gens sont revenus au travail.

La principale variable économique immédiate et directe affectée par la Covid-19 est le taux de chômage. Ici, cet effet économique est clairement démontré:

Chômage aux États-Unis d’Amérique: mars 4,4%, avril 14,7%, mai 13,3%, juin 11,1%, juillet 10,2%, août 8,4%

Bien que le taux de nouveaux cas quotidiens ait baissé après le 31 mars et après le 24 juillet, le taux de chômage a progressé beaucoup plus graduellement à la baisse après le 31 mars: les petites entreprises qui avaient été paniquées par l’explosion de nouveaux cas en mars étaient maintenant progressivement recouvertes – mais elles sont restées très nerveuses; et, ainsi, le chômage était encore presque le double de ce qu’il avait été en mars.

Ici, cette expérience sera comparée à deux pays scandinaves, à commencer par le Danemark, qui a déclaré une urgence nationale pandémique le 13 mars, juste au moment où Trump l’a également fait. «À partir du 13 mars 2020, toutes les personnes exerçant des fonctions non essentielles dans le secteur public ont reçu l’ordre de rester chez elles pendant deux semaines.» Les nouveaux cas quotidiens sont passés du sommet de 252 le 11 mars au plus bas de 28 le 15 mars, puis ont grimpé à 390 le 7 avril et ont progressivement diminué à 16 (seulement 16 nouveaux cas) le 9 juillet. Puis il a de nouveau culminé, à 373, le 10 août, a chuté à 57 le 26 août, puis est remonté à nouveau à 243 le 8 septembre. Les taux de nouveaux cas étaient donc irréguliers, mais généralement stables. Contrairement à l’expérience des Etats-Unis d’Amérique, le taux de chômage du Danemark est resté remarquablement stable, tout au long de cette période:

Danemark: 4,1 mars, 5,4 avril, 5,6 mai, 5,5 juin, 5,2 juillet

Le gouvernement suédois a poursuivi une politique beaucoup plus de laisser-faire («Le gouvernement a essayé de concentrer ses efforts sur l’encouragement du bon comportement et la création de normes sociales plutôt que de restrictions obligatoires.»), et avait des taux d’infection Covid-19 bien pires que le Danemark beaucoup plus socialiste, et aussi des taux de mortalité bien pires, tous deux produisant en Suède des résultats plus proches de ceux de la réponse politique des Etats-Unis d’Amérique que de ceux de la réponse politique danoise, mais bien moins grave que sur le taux de chômage; et, par conséquent, la Suède a montré des augmentations du chômage qui étaient assez mineures, plus comme celles du Danemark:

Suède: 7,1 mars, 8,2 avril, 9 mai, 9,8 juin, 8,9 juillet

Ce n’était rien comme la giration extrême dans:

États-Unis d’Amérique: mars 4,4%, avril 14,7%, mai 13,3%, juin 11,1%, juillet 10,2%, août 8,4%

Pourquoi était-ce?

Même si l’efficacité politique de la Suède ressemblait plus à celle des États-Unis d’Amérique qu’à celle du Danemark pour réduire le pourcentage de la population qui a été infectée et qui est décédée de la Covid-19 (c’est-à-dire qu’elle n’a pas été efficace), l’efficacité politique de la Suède pour réduire le pourcentage de la population qui s’est retrouvée au chômage ressemblait davantage à celle du Danemark (c’est-à-dire que c’était efficace, à cela). Contrairement à l’Amérique, qui a moins de filet de sécurité sociale que toute autre nation industrialisée, la Suède avait, jusqu’à récemment, l’un des plus vastes, et ne l’a pas encore ramené aux niveaux des Etats-Unis d’Amérique (qui sont exceptionnellement libertaires). Par conséquent, alors que les Suédois savent que le gouvernement sera là pour eux s’ils sont infectés, ce n’est pas le cas des Américains; et, ainsi, les Américains savent que, pour eux, ce sera plutôt «couler ou nager». Faites avec, ou laissez tomber si vous ne pouvez pas – c’est la manière américaine. C’est pourquoi le chômage suédois n’a pas été très affecté par la Covid-19. Lorsqu’un Suédois éprouve ce qui pourrait être des symptômes, cette personne voudrait rester à la maison et ne serait pas si désespérée de continuer à travailler même si cela pouvait infecter les autres. Ainsi, alors que le taux de chômage de la Suède a augmenté de 27% de mars à mai, celui des États-Unis d’Amérique a augmenté de 202% au cours de la même période. Les Américains avaient désespérément besoin de revenus, car un grand nombre d’entre eux étaient pauvres et un grand nombre d’entre eux avaient une mauvaise assurance maladie ou pas du tout. (Tous les autres pays industrialisés ont une assurance maladie universelle: 100% de la population est assurée. Ce n’est qu’en Amérique que les soins de santé sont un privilège réservé aux personnes qui ont la capacité de les payer, au lieu d’un droit accordé à tous.)

Le 9 septembre, Joe Neel a titré à NPR, «Sondage NPR: La douleur financière de la pandémie de coronavirus ‘beaucoup, beaucoup pire’ que prévu», et il a fait un rapport complet non seulement d’un nouveau sondage NPR, mais d’une nouvelle étude de Harvard, tous de qui sont cohérents avec ce que j’ai prédit (d’abord, ici, puis ici, et, enfin, ici), et qui me semble se résumer aux résultats ultimes suivants, vers lesquels les États-Unis se dirigent maintenant (donc, je ferme mon quatrième article sur ce sujet, avec ces probabilités):

L’absence de socialisme démocratique (filet de sécurité sociale) de l’Amérique qui existe dans des pays comme le Danemark (et dont les vestiges résiduels n’ont pas encore été démantelés en Suède et dans certains autres pays) aura provoqué, aux États-Unis d’Amérique, des licenciements massifs de travailleurs dans les petites entreprises, ce qui entraînera la destruction écrasante de plus de familles qui se trouvent au bas de l’ordre économique, en grande partie des familles noires et/ou hispaniques, que celles qui sont blanches et non pauvres. En conséquence également, aux États-Unis d’Amérique, dans une très grande majorité, les pauvres souffriront beaucoup plus des infections, des décès, des licenciements, des faillites personnelles et du sans-abrisme qui vont bientôt exploser; et, peu de temps après, la flambée des faillites de petites entreprises, puis finalement les faillites de grandes entreprises, puis probablement des mégabanques de sauvetage fédéral direct comme en 2009, qui seront suivies, dans la phase finale, par une hyperinflation qui pourrait être comparable à ce qui s’était produit à Weimar en Allemagne. Les souffrances sans cesse croissantes en bas vont finalement générer un effondrement au sommet. Vraisemblablement, par conséquent, les marchés boursiers des Etats-Unis d’Amérique apparemment immunisés contre les coronavirus d’aujourd’hui, tels que le S&P 500, ne sont plus que des méga-investisseurs qui vendent à de petits investisseurs, afin de devenir activés, après ce qui sera le plus grand krach économique de l’histoire, acheter «à quelques centimes du dollar», le meilleur de ce qui reste, pour ensuite passer à l’étape suivante du cycle économique capitaliste, en détenant un pourcentage encore plus élevé de la richesse de la nation que ce n’est le cas aujourd’hui. Bien sûr, si cela se produit, alors l’Amérique sera encore plus une dictature qu’elle ne l’est actuellement. L’Amérique après le crash de 2021 ressemblera plus à l’Allemagne d’Hitler qu’à l’Amérique de FDR.

Le candidat à la présidence du Parti démocrate, Joe Biden, est tout aussi corrompu et tout aussi raciste que le candidat républicain Donald Trump. Et tout aussi néoconservateur (mais ciblant la Russie plutôt que la Chine). Par conséquent, les prochaines élections du 3 novembre aux États-Unis d’Amérique sont presque hors de propos, car les deux candidats sont à peu près tout aussi dégoûtants. Les problèmes de l’Amérique sont plus profonds que les deux comparses que l’aristocratie des Etats-Unis d’Amérique engage pour se présenter aux urnes.

L’historien d’enquête Eric Zuesse est l’auteur, plus récemment, de They’ are not even close: The Democratic vs. Republican Economic Records, 1910-2010, et de CHRIST’S VENTRILOQUISTS: The Event that Created Christianity.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

