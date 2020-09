Les pays riches ont acheté la moitié de l’offre future de vaccins Covid, selon Oxfam alors que la Russie offre des options abordables aux pays en développement

Plus de la moitié de toutes les futures doses de vaccin Covid-19 seront concentrées entre les mains d’États riches représentant à peine 13% de la population mondiale, prévient Oxfam sans mentionner les options offertes par la Russie.

Près des deux tiers de la population mondiale pourraient se retrouver sans accès à un vaccin Covid-19 dans un proche avenir, a averti un important groupe caritatif à but non lucratif dans un communiqué accablant. Il a imputé la sombre prévision au désir des sociétés pharmaceutiques de «protéger leurs monopoles» et de vendre les vaccins vitaux au «plus offrant» au lieu de «les partager librement» avec le monde.

[Là il y a une astuce du malin visant à inciter les pays pauvres à se précipiter à acheter les vaccins empoisonnés à visée dé-populationnistes et autres mauvais effets ; ces pays dits riches ne veulent même pas d’une enquête internationale pour déterminer celui ou ceux qui ont fabriqué le (coronavirus 2019) COVI-19 de la (maladie) COVID-19 en laboratoire de haute sécurité. De plus il peut y avoir deux types de vaccins : pour les pays riches et ceux destinés aux pays pauvres – MIRASTNEWS].

Les cinq producteurs derrière les principaux vaccins candidats actuellement en phase 3 ont signé des contrats pour fournir plus de la moitié de toutes les doses de vaccins à produire dans un proche avenir à une poignée de pays et territoires développés, dont les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, l’UE et l’Australie, Hong Kong et Macao, le Japon, la Suisse et Israël, a déclaré Oxfam, citant des données collectées par la société d’analyse Airfinity.

Les doses restantes ont été promises à l’Inde, au Bangladesh, à la Chine, au Brésil, à l’Indonésie et au Mexique, entre autres pays en développement, a ajouté l’organisation caritative. La capacité de production totale des cinq développeurs de vaccins s’élève à un peu moins de 6 milliards de doses, selon Oxfam. Cela signifie que 3 milliards de personnes pourraient être vaccinées dans l’année ou les deux à venir, puisque la plupart des programmes de vaccination prévus impliquent deux doses par personne.

Cependant, selon l’organisation caritative, des pays tels que le Royaume-Uni ont déjà sécurisé des approvisionnements en vaccins équivalant à cinq doses par personne – apparemment au détriment de pays pas si riches qui ne peuvent pas se permettre de conclure des accords similaires.

Oxfam a particulièrement critiqué la société américaine Moderna, l’accusant de vouloir «faire des profits» avec son vaccin en le vendant à ceux qui peuvent payer «12 à 16 dollars la dose aux États-Unis d’Amérique» et 35 dollars la dose dans les autres pays.

« Les calculs révèlent un système défectueux qui protège les monopoles et les bénéfices des sociétés pharmaceutiques et favorise les pays riches, tout en restreignant artificiellement la production et en laissant la plupart de la population mondiale attendre plus longtemps que nécessaire pour un vaccin », a déclaré Oxfam.

[C’est une stratégie de communication mise en place avec les investisseurs et producteurs de vaccins pour inciter à l’achat d’un vaccin accéléré peu sûr dont les fabricants ont été protégés par les lois des pays riches contre toutes responsabilités. En somme, ils (Pays-Bas, France, Grande-Bretagne, Belgique, Portugal…) agissent comme ils l’ont fait en Afrique ou ailleurs en pillant les biens culturels, cultuels, spirituels et les ressources et richesses sans indemniser les victimes – MIRASTNEWS].

L’organisme de bienfaisance a ensuite appelé au développement et à la production de ce qu’il a appelé un « vaccin populaire – accessible à tous, gratuit et distribué équitablement en fonction des besoins. »

Oxfam a félicité la société anglo-suédoise AstraZeneca pour sa promesse de fournir les deux tiers des doses de vaccin qu’elle produit aux pays en développement, mais a déclaré que ce n’était toujours pas suffisant.

[Dans ce cas, nous préférons conseiller à ces pays de plutôt acquérir le vaccin Sputnik V russe, même si nous ne le connaissons pas assez, il est plus fiable car non entouré de trop de zones d’ombres de faux spécialistes comme Bill Gates. Néanmoins nous préférons des solutions locales à l’Afrique, par exemple avec l’Artémisia développé par le Dr Jérôme Munyangi de RDC. D’ailleurs nous maintenons la demande d’enquête internationale menée par des enquêteurs réellement indépendants pour déterminer les fabricants du coronavirus 2019 – MIRASTNEWS].

Cependant, ce qui a été complètement omis dans le rapport d’Oxfam, c’est le fait que le Centre de recherche fédéral russe Gamaleya – l’institution scientifique de l’État derrière le développement de l’un des cinq vaccins «les plus prometteurs» mentionnés par l’organisme de bienfaisance – est prêt et disposé à partager ses technologie avec près de 30 nations.

Selon la vice-première ministre russe Tatyana Golikova, le Brésil, le Venezuela, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et la Biélorussie figurent sur la liste des «partenaires» potentiels de la Russie pour le développement et la production de vaccins. Le transfert de technologie ne sera pas entièrement gratuit, comme le demande Oxfam, mais chaque pays partenaire de Moscou peut choisir parmi un certain nombre d’options pour travailler ensemble.

Le Mexique est l’un des pays participant aux essais de phase 3 du vaccin russe et recevra 2000 doses à cet effet.

Les pays pourront recevoir le vaccin soit par des achats directs, soit par un transfert de technologie, ou même par une participation conjointe au développement de vaccins et aux essais cliniques, a déclaré Golikova aux journalistes.

Plus tôt, Kirill Dmitriev, responsable du Fonds d’investissement direct de la Russie (RDIF) – le fonds souverain du pays actuellement en pourparlers avec d’autres pays sur l’achat de vaccins et le transfert de technologie – a déclaré que l’Inde pourrait devenir une plaque tournante majeure pour la production du vaccin russe Sputnik V.

«L’Inde est l’un des principaux producteurs de vaccins», a déclaré Dmitriev, ajoutant que son agence était engagée dans un «dialogue actif» avec New Delhi et des entreprises indiennes pour conclure un accord sur la production en Inde. Cela s’ajoute aux 100 millions de doses que Moscou a promis à l’Inde.

