MINSK – Le principal agresseur envers la Biélorussie est les États-Unis d’Amérique. Cela a été annoncé aujourd’hui, 16 septembre, par Alexander Lukashenko.

Selon lui, «L’analyse étape par étape des événements dans le pays révèle les véritables conceptions et tactiques, pas même des opposants extérieurs de la Biélorussie, mais des agresseurs», qui «au cours des dix dernières années se préparent scrupuleusement au Temps présent,»

Dans le même temps, Loukachenko a noté que chacun de ces pays remplissait son rôle.

En outre, Loukachenko a également qualifié la Lituanie, «blessée par le sujet du BelNPP (préoccupation énergétique du Bélarus), de bélier des relations biélorusses-européennes».

Selon le président du Bélarus, «nous voyons clairement les sujets de ce processus, leurs guides et leurs complices».

Des organisateurs étrangers, d’Israël, des États-Unis d’Amérique et de pays d’Europe centrale et orientale, ont été repérés en Biélorussie, soutenant les efforts de la Révolution des couleurs.

Cela est devenu un point chaud pour de telles activités, en particulier autour de la Covid-19. Loukachenko n’a pas imposé de verrouillage, de distanciation sociale, de quarantaine ou de masques obligatoires.

Les vecteurs atlantistes qui ont promu une inquiétude démesurée pour le nouveau coronavirus, ont été en mesure d’insérer des demandes sur les manifestations pour ordonner des quarantaines et se distancer du gouvernement – un rythme étrange compte tenu de la nature des manifestations opposées se déroulant de manière organique dans les pays qui ont décrété des verrouillages stricts.

Loukachenko a noté que de telles manifestations reçoivent un financement de l’US-AID et du NED, soutenus également par George Soros.

Dans le même temps, Loukachenko a critiqué la «politique hostile» de ses voisins.

Rappelons qu’après les élections présidentielles en Biélorussie, des actions de protestation ont commencé. Loukachenko a blâmé les pays occidentaux pour cela. Plus tard, le directeur du service russe de renseignement extérieur, Sergueï Narychkine, a annoncé que les États-Unis d’Amérique étaient impliqués dans les émeutes en Biélorussie. Selon lui, Washington tente d’organiser une «révolution des couleurs» et un coup d’État anti-constitutionnel dans la république.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ

WASHINGTON, DC (ZH) – Il y a quelques semaines, les États-Unis d’Amérique ont perdu leur tentative d’amener le Conseil de sécurité de l’ONU à prolonger l’embargo international sur les armes contre l’Iran, qui devait expirer le 18 octobre. Et maintenant, mardi, le secrétaire d’État Mike Pompeo promet de ne jamais laisser l’Iran acquérir des armes chinoises et russes, mais on ne sait pas exactement comment il espère y parvenir.

Pompeo a déclaré mardi lors d’un entretien avec la radio européenne «France Inter» que «rien n’a été fait jusqu’à présent pour permettre l’extension de cette interdiction, et donc les États-Unis d’Amérique ont assumé leurs responsabilités.»

Il fait bien sûr référence au fait que les Européens ont dans l’ensemble cherché à respecter les termes de l’accord nucléaire de 2015, ou JCPOA.

Système de défense aérienne à longue portée S-400

Pompeo a ajouté:

«Nous agirons de cette manière. Nous empêcherons l’Iran d’acquérir des chars chinois et des systèmes de défense aérienne russes, et après cela, vendre des armes au Hezbollah, saper les efforts du président français Emmanuel Macron au Liban.»

Washington est resté isolé sur sa décision de promulguer des sanctions dites «de reprise» contre la République islamique fin août. Ironiquement, l’option snapback est disponible pour les participants au JCPOA, dont les États-Unis d’Amérique se sont officiellement retirés en mai 2018.

Pendant ce temps, au cours de l’année écoulée, il a été question que Moscou fournisse à l’Iran son système avancé de défense anti-aérienne S-400, ce que l’administration Trump pourrait presque considérer comme un acte de guerre. Fait intéressant, le jour même où Pompeo a fait ses nouvelles déclarations promettant de ne jamais laisser les armes russes entrer entre les mains de l’Iran, le Kremlin était occupé à montrer les capacités du S-400.

