Pourquoi quand c'est en Grande-Bretagne ce serait Moscou et quand c'est en Russie ce serait encore Moscou ? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une opération de barbouzes occidentale (par exemple la CIA) en complicité avec des russes ?

PHOTO DE FICHIER: le politicien russe Alexey Navalny dans son bureau le 11 avril 2017 à Moscou, en Russie. © Getty Images / Oleg Nikishin / Epsilon

Des traces du poison Novichok auraient été retrouvées sur une bouteille d’eau dans la chambre d’hôtel de la figure de l’opposition russe Alexey Navalny à Tomsk, où il a passé la nuit avant de tomber malade lors d’un vol à destination de Moscou le mois dernier.

C’est selon un article publié jeudi matin sur l’Instagram officiel de Navalny, détaillant comment ses associés ont vérifié la pièce à la recherche de preuves.



Le 20 août, après avoir appris que l’avion du militant anti-corruption avait été contraint de faire un atterrissage d’urgence après être tombé malade, des membres de son équipe à Tomsk se sont rendus dans sa chambre d’hôtel, qui n’avait pas encore été nettoyée. La vidéo montre les partisans de Navalny «enregistrant, décrivant et emballant» tout ce qui se trouve dans la pièce.

« Une décision a été prise de prendre tout ce qui pourrait être hypothétiquement utile pour l’enquête et de le transmettre aux médecins en Allemagne », lit-on dans le message. « Le fait que l’affaire ne ferait pas l’objet d’une enquête en Russie était également assez évident. »

Selon le texte, des scientifiques d’un laboratoire en Allemagne ont ensuite testé la bouteille et ont trouvé des traces de Novichok, une arme chimique soviétique. Ils ont donc conclu que Navalny avait été empoisonné avant de partir pour l’aéroport de Tomsk. Les premières théories avaient suggéré qu’il avait ingéré du poison dans une tasse de thé dans le café de l’aéroport.

Le média russe Proekt a également mené une enquête, aboutissant à la même conclusion. Ils ont révélé que la bouteille prétendument empoisonnée avait été apportée en Allemagne par l’associée de Navalny Maria Pevchikh, une résidente britannique qui, selon la police russe, a fui le pays après avoir refusé de répondre à leurs questions. Elle a également refusé de répondre aux demandes de la publication russe.

Contrairement aux affirmations des partisans de Navalny, la vidéo ne prouve pas qu’il a été empoisonné via une bouteille d’eau, selon le créateur de Novichok, Leonid Rink. S’adressant à l’agence de presse russe RIA Novosti, Rink a déclaré qu’«il est impossible de prouver qu’il s’agit de la bonne bouteille», car toutes les bouteilles de la marque se ressemblent exactement. Il a également allégué que si Navalny avait effectivement été empoisonné à partir d’une bouteille, lui et tous ceux qui la touchaient seraient morts.

Navalny, militant anticorruption et leader de la contestation bien connu, est tombé malade le 20 août lors d’un vol de Tomsk à Moscou. Suite à un atterrissage d’urgence, il a été immédiatement hospitalisé dans la ville sibérienne d’Omsk. Deux jours plus tard, à la demande de sa famille et de ses associés, le militant a été transporté en Allemagne pour se faire soigner à la clinique de la Charité de Berlin. Plus tôt ce mois-ci, les autorités allemandes ont annoncé que la figure de l’opposition avait été empoisonnée par un agent neurotoxique du groupe «Novichok», une conclusion apparemment confirmée par la suite par des laboratoires en Suède et en France. L’équipe médicale d’Omsk nie que du poison ait été trouvé dans le corps de Navalny.

