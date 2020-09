Une virologue chinoise affirme que COVID est un projet militaire chinois [Vidéo]

Tucker Carlson incrédule, mais la virologue semble confirmer la moitié de la théorie selon laquelle COVID était un projet soutenu par Fauci

Les théories du complot sont généralement douloureuses et inconfortables pour de nombreuses personnes, car elles supposent des allégations incroyablement sauvages sur des personnes qui sont toujours obscures et inconnaissables. Cependant, une histoire que nous avons publiée il y a quelques mois, alléguant que le Dr Anthony Fauci lui-même est au moins «au courant» de la COVID-19 et tout au plus, un partisan de son développement a des affirmations similaires, comme nous l’entendons dans cette interview.

Tucker Carlson avait la Dre Li-Meng Yan dans son programme pour parler des origines du virus SRAS-CoV-2, l’instigateur de la maladie COVID-19 qui a jeté la plupart du monde dans le désarroi dans une certaine mesure et le chaos pur et simple dans d’autres.

Le Dr Yan a déjà été rendu public, mais cette fois, elle fait des affirmations très claires:

Que le virus a été créé artificiellement à Wuhan sur ordre de l’armée chinoise

La nature artificielle du virus est «cachée» dans les communiqués de presse généraux pour protéger les Chinois

Qu’il a été disséminé intentionnellement pour causer des dommages dans le monde.

Cette dernière revendication est la plus affirmée de toutes, car elle blâme complètement la République populaire d’avoir attaqué le monde.

Cela a un parallèle troublant avec l’histoire du Dr Fauci concernant le virus. En 2017, il a pris la parole, affirmant que le monde connaîtrait une pandémie pendant le mandat du président Trump. Nous l’avons. Pourquoi aurait-il dit cela si précisément? Comment a-t-il réussi à faire partie du groupe de travail COVID? Et que dire des liens présumés entre le Dr Fauci et un projet de recherche des Etats-Unis d’Amérique qui créait un virus chimérique qui serait imparable? Selon certaines informations, l’administration Obama a découvert cela et l’a arrêté, mais il a simplement été transféré à … vous l’avez deviné – Wuhan et a redémarré avec des dollars américains détournés envoyés en Chine pour cela.

Il y a d’autres questions que tout cela soulève:

Le virus est-il en quelque sorte ciblé contre les Américains? Les États-Unis d’Amérique signalent de loin le plus grand nombre d’incidences, suivis du Brésil, de l’Inde et de la Russie. Cependant, si l’Union européenne est prise dans son ensemble, elle occupe la quatrième place avec plus de 1,3 million de cas et la Russie glisse à la cinquième.

Le virus est-il conçu pour ne PAS affecter les Chinois? Après que le virus se soit glissé dans le monde extérieur, les cas chinois se sont pratiquement arrêtés. Le décompte actuellement signalé dans ce pays n’est que de 90 244, avec ZERO cas actifs signalés.

En revanche, les États-Unis d’Amérique signalent 610 971 cas ACTIFS au 16 septembre 2020, avec un total de 6 732 219 cas positifs enregistrés depuis le début. Comment se peut-il?

Même si le Zéro est de la propagande, c’est une propagande très affirmée. Pourquoi la Chine n’a-t-elle rien et le reste du monde est-il affligé?

Ce sont des questions que personne ne semble se poser. Peut-être qu’ils ne veulent pas demander. Et quand on regarde le coup massif sur l’économie des Etats-Unis d’Amérique et la durée pendant laquelle les problèmes avec le virus se poursuivent – depuis janvier, alors que la Chine signale ZERO cas …

Qu’est-ce qui se passe ici?

[La meilleure façon de le savoir est d’engager une enquête internationale conduite par des enquêteurs véritablement indépendants comme nous le soutenons depuis le début, étant donné la floraison d’informations qui se complètent ou se contredisent. Il est certain que le SRAS-CoV-2 est artificiel – MIRASTNEWS].

Seraphim Hanisch

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran