Vous devez applaudir la petite Barbade pour avoir finalement rompu ses liens coloniaux et avoir dit à la reine britannique: «Vous êtes viré»

La petite nation des Caraïbes a décidé que le moment était venu de destituer Sa Majesté à la tête de l’État. Cela pourrait-il déclencher une réaction en chaîne parmi d’autres anciennes colonies?

La reine Elizabeth II inspecte une garde d’honneur à son arrivée à la Barbade le 31 octobre 1977 à la Barbade © Getty Images/Anwar Hussein

La Grande-Bretagne est assiégée sous tous les angles. À l’intérieur de ses frontières, il y a de graves troubles sur la façon dont le gouvernement gère les retombées de la Covid-19 et sur ses plans pour enfreindre le droit international. À l’extérieur, il y a une bataille avec l’UE à propos du Brexit et de nombreux alliés déçus.

La Barbade est la dernière à avoir porté un coup.

Le paradis des Caraïbes, qui compte à peine 287 000 habitants, 34 kilomètres de long et 14 milles de large au maximum, a annoncé qu’il allait retirer la reine Elizabeth à la tête de l’État. Son plan est de se séparer officiellement à l’occasion du 55e anniversaire de l’indépendance de la Grande-Bretagne, en novembre 2021.

Il y a une certaine ironie qu’ils soient toujours liés à la reine, étant donné que l’indépendance a été acquise il y a tant d’années.

Une allocution écrite par le Premier ministre Mia Mottley a déclaré: «Le moment est venu de laisser complètement derrière nous notre passé colonial», ajoutant que «c’est la déclaration ultime de confiance en qui nous sommes et ce que nous sommes capables d’accomplir.»

Colonial est le mot révélateur.

En 1625, le navire anglais Olive Blossom débarqua sur l’île et la revendiqua au nom du roi Jacques Ier.» Pour les esclaves africains.

La traite des esclaves a finalement pris fin et, au fur et à mesure que les générations roulaient sur les résidents, ont créé leur propre monnaie, le dollar barbadien, et ont encouragé la prolifération de leur langue locale, le Bajan.

Mais les Anglais – d’ici là, les Britanniques – sont restés. Même après que l’île eut obtenu son indépendance de la «mère patrie» le 30 novembre 1966, la reine fut conservée à la tête de l’État.

La Barbade montre sa chutzpah en décidant qu’il est temps qu’elle s’en aille. Les principaux autres anciens membres de l’empire britannique, comme le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, conservent toujours la reine à la tête de l’État (elle règne sur 15 au total, à l’exclusion du Royaume-Uni), c’est donc une décision audacieuse.

Le timing aura été influencé par le mouvement BLM qui a balayé le globe. Il y a eu une réaction massive sur tous les continents, très peu d’endroits n’ont pas été témoins de réactions – qu’elles soient négatives ou positives.

La manière dont les autorités et le peuple de la Barbade ont géré leur réponse est admirable.

Nous avons tous vu tellement de manifestations qu’elles n’ont plus d’impact. Beaucoup se sont transformés en violence ou ont engendré des pillages, rendant leurs motivations d’origine obsolètes.

Nous avons vu des politiciens exprimer leur dégoût à la manière des perroquets à l’égard des inégalités raciales. Certaines entreprises ont été boycottées, certaines initiatives locales ont tenté de rétablir l’équilibre. Le fait est que rien de tout cela n’a changé quoi que ce soit de façon structurelle.

Tout cela a sensibilisé, comme nous le savons tous sur le changement climatique, mais il y a très peu d’impact que nous pouvons avoir sans que le système change.

C’est ce que la Barbade a fait. Pas de cris, pas de cris, pas de drame. Ils y ont réfléchi calmement et ont décidé de dire à la reine, une riche femme blanche qui habite à 4 200 miles de là, «voilà la sortie».

C’est une démonstration d’un véritable leadership.

La position et le titre de Sa Majesté placent par définition les Barbadiens sous elle. Et quand la femme de 94 ans décède, son fils, le prince Charles, serait entré dans le rôle avec joie.

Les Bajans ne sacrifieront rien non plus. Le tourisme est une grande partie de l’économie et leurs plages ensoleillées ont une ambiance distinctement non britannique. Ils ont également un secteur financier important et il y a aussi des secteurs agricoles

Ils ont eu un grave problème de dette nationale en 2018 et ont fait défaut sur les obligations, mais dans l’ensemble, le niveau de vie est bon.

La Grande-Bretagne ne fournit aucune bouée de sauvetage et, bien que cette décision nuise manifestement aux relations entre les deux nations, elle n’aura aucun impact sur les deux en réalité.

En fait, ce sont la reine et la Grande-Bretagne qui devraient s’inquiéter. La Barbade pourrait-elle être la première d’une ligne de dominos?

Les autres nations de son royaume doivent sûrement se demander: voulons-nous être associés à un régime qui a asservi des millions de personnes et pillé nos terres?

C’est matière à réflexion pour des personnalités comme la Jamaïque, Sainte-Lucie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et les républicains dans des endroits comme l’Australie et le Canada pourraient-ils être enhardis et légèrement gênés d’être battus à la porte de sortie par la petite Barbade?

Assez rapidement, la reine et sa famille pourraient devenir persona non grata à travers une bande de nations.

Dans le monde moderne, une telle chute se produirait rapidement. Plus d’invitations à faire des tournées dans les pays, plus de têtes sur les timbres, une réaction contre les organismes de bienfaisance qu’ils supervisent, etc.

La réaction de Joe Public à l’annonce a été divisée en lignes prévisibles. Un utilisateur de Twitter a pétillé: « Cela signifie-t-il qu’ils renonceront également aux avantages ou aux dons qu’ils reçoivent du gouvernement britannique? … ils doivent abandonner leur passé colonial et cela doit inclure le bol de mendicité. »

Il est vrai que la Barbade a reçu une aide du Royaume-Uni via le ministère du Développement international.

Mais certaines des sommes rapportées sont relativement minuscules, comme 1,8 million de livres sterling pour construire un complexe de formation en gestion hôtelière.

La Grande-Bretagne a également donné 4,5 millions de livres au fonds de la Banque de développement des Caraïbes, basé à la Barbade, pour aider les pays de la région à récupérer avec la Covid-19.

Les médias sociaux ont également été inondés par ceux de l’autre côté de l’argument. Une personne rayonnait: «La Barbade dit NON à la reine. Il est temps pour d’autres de briser les chaînes de l’étranglement colonial.»

Toute personne progressiste et impartiale conviendrait certainement qu’il s’agit d’une action positive qui mérite des applaudissements. La Barbade n’a pas besoin d’être supervisée depuis l’une des 775 chambres du palais de Buckingham.

Vous aimez cette histoire? Partagez-la avec un ami!

Les déclarations, opinions et opinions exprimées dans cette colonne sont uniquement celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de RT.

Chris Sweeney

Chris Sweeney est un auteur et chroniqueur qui a écrit pour des journaux tels que The Times, Daily Express, The Sun et Daily Record, ainsi que plusieurs magazines de vente internationale. Suivez-le sur Twitter @Writes_Sweeney

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT