12 étapes pour créer votre propre pandémie + Tatouages de points quantiques de Bill Gates

Ou comment transformer un virus inoffensif en bénéfices illimités pour vous et vos amis

Par Nils Nilsen – À l’origine chez OffGuardian – Publié le 17 sept. 2020 FRN

Imaginez que vous ayez les ressources et l’influence suffisantes pour créer une pandémie mondiale, que devez-vous faire? Comment commenceriez-vous? Et comment en tirer le meilleur parti et augmenter vos profits?

Nous avons les réponses ici. Un plan simple en 12 étapes.

1) – Trouvez des critères vagues pour ce qui constitue les symptômes que vous voulez que les gens recherchent. Tout ce qui est subjectif auquel beaucoup de gens peuvent s’identifier est idéal. Prenons les problèmes de mémoire et/ou la confusion + quelques-uns les plus courants de la liste Covid. La fatigue, les courbatures et les douleurs sont assez courantes et subjectives. (Pour la covid-19, les symptômes sont: fièvre, toux sèche, fatigue. Symptômes moins courants: courbatures, maux de gorge, diarrhée, perte de goût ou d’odeur, éruption cutanée ou décoloration des doigts ou des orteils)

Ce serait une bonne idée de prendre quelque chose de très commun chez les personnes âgées afin que nous puissions utiliser la mort de la vieillesse comme preuve de la létalité du nouveau virus.

2) – Il faudrait alors quelque chose de biologique à tester. N’importe quelle séquence d’ARN ferait l’affaire, tant qu’elle n’est pas présente dans toute la population. Si c’était le cas, quelqu’un pourrait réclamer très rapidement l’immunité collective. En fait, il pourrait s’agir d’une séquence d’ARN qui n’existe pas vraiment chez l’homme, mais quelque chose qui pourrait exister sous forme de contamination dans les laboratoires, par exemple dans la poussière ou l’eau.

Ce serait suffisant pour qu’un test RT qPCR soit considéré comme un faux positif. De nombreux RT PCR ont des taux de faux positifs de 3 à 5%, ce qui serait suffisant pour créer une peur. (En ce qui concerne Covid, le taux de faux positifs est impossible à connaître avec certitude, car nous n’avons pas d’étalon-or à vérifier, mais pour de nombreux autres tests similaires, le taux moyen de faux positifs est supérieur à 3%. Et différent les laboratoires testent différentes séquences.

Nous pouvons compter sur les laboratoires surchargés pour être plus sujets à la contamination que les laboratoires participant à la recherche en sachant que leur précision sera vérifiée, ceux qui ont donné plus de 3% de faux positifs. Peut-être que le taux d’erreur pour le laboratoire stressé moyen est aussi élevé que 8%. BMJ compte 5% comme une estimation raisonnable. Avec 8%, tous les tests positifs aux États-Unis d’Amérique seraient expliqués par des faux positifs).

3) – Ensuite, nous sommes tous prêts à partir. Nous devons simplement affirmer que nous avons découvert un nouveau groupe de symptômes et qui est lié à une nouvelle séquence d’ARN. Cela commence par la perte de mémoire et la confusion. En d’autres termes, il s’agit d’un virus neurotoxique, et il entraîne la mort de toutes les manières dont les personnes âgées peuvent mourir, par accident vasculaire cérébral, crise cardiaque, pneumonie, insuffisance rénale, septicémie, insuffisance organique, déshydratation.

Peu importe si le patient était de toute façon près de la porte de la mort, en raison de problèmes existants. Nous pouvons toujours affirmer que sans notre nouveau virus, ils ne seraient pas morts. Qui pourrait contrer cela? (Tout comme Covid; les gens meurent de toutes sortes de troubles qu’ils avaient déjà avant le test Covid).

4) – Par miracle, nous avons déjà découvert exactement le virus qui est responsable parmi les millions de virus différents qui existent dans un centimètre cube d’air. Nous avons donc déjà un test RT PCR à lire. Cela nous fait ressembler à des chercheurs très compétents. Bien sûr, nous avons acheté des actions dans les principaux laboratoires d’essais à l’avance.

Nous avons également acheté des actions des plus grands fabricants de vaccins. Ce sera finalement le plus gros producteur d’argent, espérons-le pendant des années, car il sera difficile d’obtenir des anticorps contre quelque chose qui n’existe pas vraiment.

5) – Alors maintenant, nous devons juste répandre la nouvelle qu’une nouvelle pandémie mortelle se propage partout dans le monde, et chaque pays doit commencer à tester. On peut compter sur les 5% d’hypocondriaques de la population générale pour se faire tester en premier.

Il faudra toujours un certain temps à chaque pays pour commencer à intensifier ses tests, de sorte que les graphiques sont garantis d’avoir l’air exponentiel au début.

6) – Tout ce dont vous avez besoin maintenant, c’est que les gens amènent leurs personnes âgées et confuses pour les tests, et avec 5% de faux positifs, nous aurons bientôt la plupart des lits d’hôpitaux remplis de vieux patients malades confus.

Nous pouvons compter sur les médecins pour les traiter de manière agressive. La plupart de ces personnes âgées prendront déjà un cocktail de médicaments, donc l’ajout de quelques médicaments supplémentaires en tant que «traitement héroïque» ne manquera pas de les pousser à bout.

Beaucoup auront une pneumonie due à la grippe saisonnière, nous pouvons donc simplement prolonger cela en les mettant sous respirateur. Ensuite, ils mourront un mois plus tard et on peut dire que ce n’était pas la grippe puisque la saison grippale aurait dû s’arrêter un mois plus tôt.

7) – Les graphiques des nombres testés positifs seront exponentiels au début, mais s’aplatiront lorsque les testeurs atteindront leur niveau maximum. Après un certain temps, les techniciens de laboratoire seront épuisés et auront tendance à devenir bâclés, la pression pour les tests sera implacable et les laboratoires deviendront de plus en plus sales, et nous obtiendrons des taux de faux positifs de plus en plus élevés.

Habituellement, les médias seront satisfaits de ne rapporter que le nombre de tests positifs, mais au cas où quelqu’un devrait penser à vérifier la proportion de tests positifs par rapport au nombre total de tests, ils obtiendraient un nombre plus élevé chaque semaine en raison de travailleurs de laboratoire surchargés et sujets aux erreurs.

A terme, la société manquera d’hypocondriaques qui viendront volontairement passer des tests, et beaucoup auront compris qu’en cas de test positif, ils seront mis en contact avec des personnes vraiment malades, non protégées, puisqu’elles ont toutes le même virus… Alors les courbes vont aplatir et commencer à descendre.

8) – Si vous voulez détruire l’économie pendant la pandémie, vous obtiendrez un programmeur pour faire une prédiction de millions de morts (en fait 70 millions meurent chaque année de toute façon, donc ce n’est pas vraiment difficile) si nous ne bloquons pas la société.

Il faut juste leur faire peur pour qu’ils se verrouillent juste avant que la courbe ne s’aplatisse (quand on manque des 5% d’hypocondriaques) et tous les politiciens penseront qu’ils ont sauvé leur pays.

9) – Juste pour le plaisir, pour voir à quel point on pourrait étrangement faire agir des gens crédules, on pourrait inventer différentes stratégies de protection. La distanciation sociale peut sembler vraiment drôle dans un supermarché, et toutes les manières originales de saluer sont intéressantes, la jambe touchant le coude se touchant (même si nous toussons dans les coudes maintenant).

Nous pourrions aussi gagner beaucoup d’argent sur les masques, les gants et les désinfectants.

10) – Afin de gagner de l’argent sur les vaccins, nous allons commencer à tester les anticorps. Ici, le taux d’erreur de faux positifs est encore plus élevé, donc nous pouvons facilement obtenir 10% avec des anticorps uniquement à partir de faux positifs. Mais lors d’un nouveau test, nous n’obtiendrons statistiquement qu’un pour cent de tests positifs si nous testons les mêmes personnes.

Cela signifie que nous pouvons affirmer que nous aurons besoin de nombreux rappels du vaccin. Afin de maximiser les profits, nous pouvons mettre dans le vaccin quelque chose qui rend les gens malades et ensuite nous pouvons les guérir avec un médicament très coûteux produit par une entreprise dans laquelle nous avons déjà investi. Mais pour être sûr que le maximum de pays paiera presque quel que soit le prix du vaccin, nous devons attendre qu’ils soient vraiment désespérés.

11) – On peut toujours compter sur plusieurs vagues du virus puisque la grippe commune et le rhume viendront chaque année et en tueront des centaines de milliers comme chaque année, et 3 à 10% d’entre eux seront à chaque fois testés faux positifs pour notre virus.

Nous avons donc une source d’argent fantastique depuis des années: des tests coûteux, des médicaments coûteux et des vaccins coûteux pour 7 milliards de personnes chaque année.

12) – Nous pouvons compter sur les médecins pour être sûrs qu’ils ont raison dans tout ce qu’ils font. Ils se contreront à chaque tour, et comme il n’y a pas de véritable nouvelle maladie à guérir, la recherche se heurtera à des impasses sans fin. Cela incitera tous les médecins à accepter un vaccin.

Nous devons simplement nous assurer qu’il n’existe pas de médicament efficace et bon marché. Si tel est le cas, nous pouvons toujours payer certains médecins pour créer des chiffres à publier (comme la fausse recherche négative sur l’hydroxychloroquine dans le Lancet).

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ

Les tatouages de points quantiques de Bill Gates seront intégrés de manière invisible dans les vaccins contre les coronavirus

Ceux qui font la queue pour se faire injecter des vaccins contre le CoronaVirus [COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] cet automne peuvent s’attendre à ce que l’intégralité de leur historique de vaccination soit stockée en permanence sur un serveur gouvernemental quelque part, grâce aux tatouages ​​de points quantiques invisibles que Bill Gates garantit qu’ils seront discrètement intégrés en eux.

Un colorant spécial contenant des points quantiques de nanocristaux aurait été financé par Gates pour être inclus dans les jabs (piqûres), émettant une lumière proche infrarouge qui peut être détectée à l’aide d’un smartphone spécialement équipé.

Ces points quantiques peuvent soi-disant persister pendant cinq ans sous la peau, qui doivent vraisemblablement être remplacés par une nouvelle injection pendant cinq années supplémentaires d’historique de vaccination.

Développés par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) avec un financement de Gates, ces nouveaux tatouages ​​stockent silencieusement les dossiers de santé des gens sans même qu’ils le sachent, un système technologique de type «Mark of the Beast» qui s’aligne sur les dispositions clés des soins abordables Act (ACA), alias «Obamacare».

«Cette technologie pourrait permettre la détection rapide et anonyme des antécédents de vaccination des patients afin de garantir que chaque enfant est vacciné», a déclaré Kevin McHugh, un ancien post-doctorant du MIT qui travaille maintenant comme professeur adjoint de biotechnologie à la Rice University de Houston.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Science Translational Medicine explique comment la technologie utilise le cuivre pour rendre les dossiers médicaux «sur le patient», c’est-à-dire à l’intérieur de leur corps et toujours lisibles par des appareils de balayage capables de détecter la lumière du spectre proche infrarouge.

«Les points ne mesurent qu’environ 4 nanomètres de diamètre, mais ils sont encapsulés dans des microparticules biocompatibles qui forment des sphères d’environ 20 microns de diamètre», rapporte Great Game India.

«Cette encapsulation permet au colorant de rester en place, caché sous la peau, après avoir été injecté avec un vaccin.»

La marque de la bête arrive-t-elle grâce à l’opération Warp Speed?

La façon dont ce colorant est administré se fait à travers un patch micro-aiguille plutôt qu’une seringue et une aiguille traditionnelles. Comme son nom l’indique, le patch microneedle contient un patchwork de microaiguilles qui, une fois fixées sur la peau, injectent le «venin» avec un minimum de douleur ou d’invasion.

Le patch microneedle se dissout également tout seul, ses constituants étant un mélange de sucre simple et d’un polymère spécial appelé PVA. Donc, une fois le travail terminé, il disparaît essentiellement sans gaspillage visible, ce qui le rend «durable» aux yeux de Gates et de ses partisans.

Tout cela est un rêve devenu réalité pour Gates, qui semble avoir attendu toute sa vie ce moment pour libérer ce qui revient à traquer des puces pour le «bétail humain» du monde – le tout déguisé en «vaccin», bien sûr.

Il reste à voir comment tout cela est lié au programme «Operation Warp Speed» (OWS) du président Trump pour les vaccins accélérés contre le coronavirus [COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] Est-ce que tous contiendront les tatouages ​​de points quantiques poussés par Gates, ou s’agit-il simplement de certains d’entre eux? Ou y aura-t-il même des vaccins, comme certains pensent que l’OWS est une ruse et une couverture pour une autre opération non déclarée?

Un autre sujet de préoccupation est la technologie «Trust Stamp» également financée par Bill Gates cash. Le Trust Stamp est déjà mis en œuvre par Mastercard et GAVI en tant que type de programme d’identité numérique biométrique, qui semble coïncider directement avec la technologie de tatouage par points quantiques.

«Le programme dit «d’évoluer au fur et à mesure que vous évoluez» fait partie de la guerre mondiale contre l’argent liquide et a un double usage potentiel à des fins de surveillance et de «police prédictive» en fonction de votre historique de vaccination», indiquent en outre les rapports.

«Ceux qui ne souhaitent pas être vaccinés peuvent être exclus du système en fonction de leur score de confiance.»

Vous trouverez plus d’informations sur les prochains vaccins contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19) et sur ce qu’ils feront à l’humanité sur Pandemic.news.

