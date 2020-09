MAJEUR: la Chine avertit que les États-Unis d’Amérique préparent une nouvelle vague de révolutions de couleur en Asie

PÉKIN – Dans une déclaration récente, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a averti que certaines puissances étrangères (vraisemblablement occidentales et alliées à l’Occident) cherchaient à lancer une nouvelle série de révolutions de couleur en Asie et à déstabiliser ainsi la région.

«Récemment, les relations entre la Chine et ses pays voisins se sont développées dans une direction positive. Dans le même temps, l’instabilité mondiale est en augmentation et la sécurité mondiale est confrontée à de nouveaux défis et menaces. Les organisations terroristes internationales et les «trois puissances du mal» [terrorisme, extrémisme et séparatisme] ont intensifié leurs activités dans la région », a-t-il déclaré dans son entretien pour Xinhua jeudi à la suite de sa visite en Russie.

«Certaines puissances étrangères utilisent divers prétextes pour s’immiscer dans les affaires internes de la région et cherchent même à lancer une nouvelle vague de révolutions de couleur», a poursuivi le haut diplomate chinois.

«Dans le même temps, dans le but de conserver la suprématie unipolaire, [certaines puissances étrangères] inventent toutes sortes de mensonges, diffament délibérément la Chine, la Russie et d’autres pays en développement rapide, ils exercent des pressions injustifiées, forçant même certains pays à choisir ses alliés, qui cherchent à déclencher une nouvelle guerre froide», a ajouté le ministre chinois des Affaires étrangères.

Selon le ministre Wang Yi, «Un tel comportement, qui porte atteinte aux frontières des relations internationales, n’est pas conforme aux intérêts communs des pays du monde», et «De telles actions ne seront pas approuvées par la communauté internationale et, sans aucun doute, laisser une trace sans gloire dans l’histoire.»

Le Ministre chinois des affaires étrangères a également noté que la Russie, l’Asie centrale et la Mongolie étaient des voisins du nord et du nord-ouest d’une importance cruciale de la République populaire de Chine.

«La Chine accorde beaucoup d’attention à la situation dans la région et espère honnêtement la stabilité, le développement et la prospérité à long terme de tous les pays [de la région]», a-t-il conclu.

Cette déclaration est évidemment un avertissement quant aux actions déstabilisantes possibles (voire probables) des États-Unis d’Amérique et de leurs alliés et satellites en Asie. Les relations entre la Chine et les États-Unis d’Amérique se sont considérablement détériorées ces dernières années, principalement en raison des tentatives des Etats-Unis d’Amérique de freiner le boom économique et technologique de la Chine, que les États-Unis d’Amérique considèrent comme une menace pour leur hégémonie et (jusqu’à récemment) une agression incontrôlée à travers le monde.

Drago Bosnic

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ