Oui, Fauci et Gates ont des liens avec le fabricant de vaccins COVID-19

Le 11 septembre, USA Today a publié un article avec un titre déclarant: «Vérification des faits: Fauci, Gates, Epstein et Soros n’ont aucun lien avec la société pharmaceutique Moderna».

(Article republié de JeremyRHammond.com)

Mais ce titre était faux.

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et membre du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, et Bill Gates ont des liens avec Moderna, une société pharmaceutique développant un vaccin COVID-19 utilisant la technologie d’ARNm.

L’article identifie à juste titre la désinformation présentée dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux.

En ce qui concerne Fauci, USA Today note que l’affirmation de la vidéo selon laquelle Fauci était le premier PDG de Moderna est fausse. Néanmoins, Fauci a des liens avec Moderna.

De même, l’article note que l’affirmation de la vidéo selon laquelle Fauci et Gates étaient des colocataires à l’université est fausse. Mais Gates, lui aussi, a néanmoins des liens directs avec Moderna.

En fait, USA Today contredit son propre titre en reconnaissant que la Fondation Bill et Melinda Gates «est répertoriée comme l’un des collaborateurs de Moderna» sur la page de la société sur le site Web des investisseurs Flagship Pioneering.

Le lien le plus proche que USA Today reconnaît avec Fauci est qu’il a été «un co-réviseur d’une plateforme de vaccins que Moderna travaille pour s’améliorer», comme l’indique une lettre aux actionnaires de 2019. Cela fait référence à une revue des technologies vaccinales co-rédigée par Fauci et publiée l’année dernière dans la revue Nature Reviews Immunology.

Bien que USA Today ne le mentionne pas, la même lettre, sous le sous-titre «Partenariats», mentionne un financement de 187 millions de dollars provenant de subventions, avec une référence en bas de page. La note de bas de page précise que les subventions proviennent de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) et de la Fondation Bill et Melinda Gates.

BARDA opère sous le ministère de la Santé et des Services sociaux. DARPA est une agence de recherche et développement du ministère de la Défense.

Le fait que Fauci et Gates aient des liens étroits avec Moderna n’est pas un secret. Ayant rencontré le titre dans un fil d’actualité, je savais qu’il était faux et j’ai donc fait une recherche rapide sur Google pour documenter sa fausseté. Il a fallu environ dix secondes pour vérifier les faits de USA Today.

Ma recherche a immédiatement fait apparaître une page publiée en mars sur le site Web du NIAID, qui opère sous l’égide des National Institutes of Health (NIH), annonçant le début d’un essai clinique de phase un pour le vaccin COVID-19 de Moderna. La page Web indique que le NIAID de Fauci «finance l’essai».

En outre, le vaccin candidat de Moderna «a été développé par des scientifiques du NIAID et leurs collaborateurs» à Moderna.

La page cite Fauci en disant que l’essai était «une étape importante» vers le développement «d’un vaccin sûr et efficace pour prévenir l’infection par le SRAS-CoV-2».

De même, j’ai pu immédiatement ouvrir une page du site Web de Moderna répertoriant la Fondation Bill & Melinda Gates en tant que «collaborateur stratégique», la fondation ayant «conclu un accord-cadre de projet de santé mondiale» en janvier 2016 «pour faire progresser les projets de développement ARNm pour diverses maladies infectieuses.»

Le titre original de USA Today affirmait à tort qu’Anthony Fauci et Bill Gates n’avaient «aucun lien» avec le fabricant de vaccins COVID-19 Moderna

Le13 septembre, j’ai envoyé un e-mail à l’auteur et au rédacteur des corrections pour leur demander de corriger leur faux titre et de reconnaître le partenariat du NIAID avec Moderna, conformément au code d’éthique de USA Today.

J’ai également souligné que, même s’ils n’étaient pas au courant de ce partenariat, puisque la collaboration entre la Fondation Gates et Moderna est reconnue dans l’article, ils savaient que leur titre était faux. J’ai également noté l’hypocrisie de vérification des faits sur les autres tout en désinformant volontairement le public lui-même.

Deux jours plus tard, j’ai reçu une réponse de l’auteur, Chelsey Cox, me remerciant pour mes commentaires mais m’en tenant au titre avec le raisonnement que «le titre reflète l’analyse de la réclamation soumise à la vérification des faits.»

J’ai répondu: «Il ne s’ensuit pas que, puisque les affirmations concernant Fauci et Gates soumises à une vérification des faits sont fausses, elles n’ont donc «aucun lien» avec Moderna. C’est une erreur non séquentielle. En effet, vous indiquez vous-même dans l’article que Gates a des liens avec Moderna, sa fondation étant associée à l’entreprise. Le titre est faux et devrait, selon les propres directives éthiques d’USA Today, être corrigé.»

Elle a répondu plus tard dans la journée pour me faire savoir qu’elle avait obtenu l’approbation d’un rédacteur pour modifier le titre, qui se lit désormais: « Vérification des faits: Moderna post fait de fausses déclarations sur Fauci, Gates, Soros, Epstein ». (Ce n’est pas non plus un excellent titre car il donne l’impression que Moderna propage elle-même la désinformation, mais au moins la fausse affirmation selon laquelle Fauci et Gates n’auraient «aucun lien» avec Moderna a été supprimée.)

USA Today n’a pas publié de reconnaissance de l’erreur et n’a pas mis à jour l’article pour reconnaître que Fauci, comme Gates, est en partenariat avec Moderna dans le développement de son vaccin COVID-19.

The USA Today/Gannett Building à McLean, Virginie (photo de Patrickneil, sous licence CC BY-SA 3.0)

Qui vérifiera les faits dans les médias mainstream?

La diffusion de la désinformation est un problème grave dans notre société aujourd’hui. Mais le récit dominant est qu’il vient d’individus sur les médias sociaux ou sur les sites Web de médias alternatifs. La réalité est que les plus grands pourvoyeurs de désinformation sont le gouvernement et les médias mainstream.

Notez que les «vérificateurs de faits» autoproclamés des médias mainstream ne se vérifient pas les uns les autres malgré les possibilités infinies de le faire. Au lieu de cela, ils se concentrent sur la «démystification» des informations provenant de sources alternatives.

L’utilisation du terme «fake news» est illustrative. Les médias d’entreprise accusent des sources alternatives de propager des «fausses nouvelles» pour maintenir leur propre domination en tant que fournisseurs de désinformation, comme la théorie du complot non avérée propagée par le New York Times selon laquelle le gouvernement russe a piraté l’infrastructure électorale des Etats-Unis d’Amérique en 2016.

À titre d’illustration, un éditorial du New York Times publié en novembre 2019 a souligné que les régimes oppressifs avaient utilisé le terme pour rejeter les critiques sur les violations des droits de l’homme, puis a imputé ce phénomène à Donald Trump pour avoir évoqué à plusieurs reprises les sources des médias mainstream comme propageant de «fausses nouvelles». C’est Trump, ont-ils affirmé, qui a donné naissance à «l’épithète de «fake news» en tant qu’arme».

En savoir plus sur: JeremyRHammond.com

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : Natural News