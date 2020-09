Un groupe de citoyens demande une enquête sur Fauci et le NIAID pour avoir conspiré avec la Chine communiste sur le développement de l’arme biologique du coronavirus

Le colonel de réserve de l’armée des Etats-Unis d’Amérique à la retraite Lawrence Sellin (retraité) a écrit un article appelant à une enquête complète sur l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), son chef Anthony Fauci, et le régime communiste chinois, étant donné qu’il semble que les trois ont conspiré pour libérer le coronavirus [COVI-19] de Wuhan [et /ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] dans le monde.

Écrivant pour la Commission des citoyens sur la sécurité nationale (CCNS en anglais), Sellin présente une compilation de preuves suggérant que le Fauci a joué un rôle clé non seulement pour exposer le monde à la plandémie, mais aussi pour la financer grâce à d’importantes subventions financées par les contribuables par son département au controversé Institut de virologie de Wuhan (WIV).

Décrivant ses découvertes comme une «prépondérance de preuves», Sellin dit qu’il «est désormais peu question» que le coronavirus [COVI-19] de Wuhan [et /ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] provienne d’un laboratoire chinois, probablement le WIV. La seule question qui reste, dit-il, est de savoir si le virus a été divulgué accidentellement ou intentionnellement par le Parti communiste chinois (PCC).

Sellin se demande pourquoi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a également conspiré avec le PCC, s’est préparée à minimiser la menace du virus dès le début, seulement pour intensifier fortement la «distanciation sociale», les verrouillages et les masques plusieurs mois plus tard. Il est également étrange, note Sellin, que la Chine ait rapidement interrompu tous les vols intérieurs entre Wuhan et Pékin et Shanghai, mais a continué à autoriser les voyages vers l’Europe et les États-Unis d’Amérique.

«Il y a aussi des questions sur le rôle du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), une division des National Institutes of Health (NIH) dirigée par le Dr Anthony Fauci, dans la direction des fonds de subventions des Etats-Unis d’Amérique vers le Wuhan Institute of Virology et la nature des expériences financées par le financement», note en outre Sellin.

«Je demande une enquête sur la collaboration de recherche controversée du NIAID avec la Chine concernant l’origine du virus [COVI-19 de la maladie] COVID-19», poursuit-il. «Une enquête d’un comité sénatorial ou du ministère de la Justice serait un bon début.»

Fin avril, Trump a suspendu les paiements restants de la subvention NIAID à WIV

Alors même que Sellin avance ces affirmations, Fauci lui-même double le récit déjà démenti selon lequel le coronavirus [COVI-19] de Wuhan [et /ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] est un produit de la «nature», étant censé provenir de chauves-souris. Cela en soi suggère que le gars cache quelque chose.

Nous savons également que le National Institutes of Health (NIH), qui supervise le NIAID, suspend tous les paiements de subventions restants du NIAID à la soi-disant EcoHealth Alliance, «un collaborateur scientifique de longue date avec des scientifiques chinois, en particulier le Institut de virologie de Wuhan », explique Sellin.

Un énorme 369 819 $ de subventions restantes a été interrompu le 27 avril, probablement sous la direction du président Trump, qui, selon Sellin, a abouti à la découverte par l’administration Trump de preuves montrant que le coronavirus [COVI-19] de Wuhan [et /ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] était en fait venu du seul laboratoire de biosécurité de niveau quatre de Chine à Wuhan.

«L’administration Obama leur a accordé une subvention de 3,7 millions de dollars», a déclaré Trump lui-même lors d’une conférence de presse qui a eu lieu le jour où les NIH ont réduit le financement de l’EcoHealth Alliance.

« J’en ai entendu parler, et nous avons dit que toutes les subventions qui vont dans ce domaine nous l’examinons littéralement il y a environ une heure, et aussi plus tôt dans la matinée », a ajouté Trump. «Nous mettrons fin à cette subvention très rapidement.»

Gardez à l’esprit que Fauci a dirigé le NIAID pendant plusieurs décennies, y compris pendant les années d’Obama, lorsque l’argent des contribuables coulait facilement vers le régime communiste chinois à toutes sortes d’objectifs, dont certains sont maintenant en train de se révéler.

Assurez-vous de lire la lettre complète de Sellin appelant à une enquête (voir traduction ci-dessous) sur Fauci.

Les sources de cet article incluent:

CCNationalSecurity.org

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : Natural News

Appel à une enquête sur la collaboration du NIAID avec la Chine sur le virus [COVI-19 de la maladie] COVID-19

Par le colonel Lawrence Sellin (retraité) 13 septembre 2020

Sur la base de la prépondérance des preuves, il ne fait désormais plus de doute que le virus qui a causé la pandémie mondiale provenait probablement d’un laboratoire en Chine. La question demeure de savoir si une fuite accidentelle était une conséquence des expériences de guerre biologique du Parti communiste chinois (PCC). Le gouvernement chinois a collaboré avec l’Organisation mondiale de la santé pour minimiser la menace et faire valoir que le virus ne semblait pas être transmis d’homme à homme, mais plutôt d’animaux (principalement des chauves-souris) à l’homme. Il y a aussi la question de savoir pourquoi la Chine a coupé tous les vols intérieurs entre Wuhan (population, 11 millions d’habitants) et Pékin et Shanghai, mais pas entre Wuhan et l’Europe et l’Amérique.

Il y a également des questions sur le rôle du National Institute of Allergy and Infectious Diseases ‘(NIAID), une division des National Institutes of Health (NIH) dirigée par le Dr Anthony Fauci, dans la direction des subventions des Etats-Unis d’Amérique vers le Wuhan Institute of Virology et la nature des expériences financées par le financement. Sur ce, je demande une enquête sur la collaboration de recherche controversée du NIAID avec la Chine concernant l’origine du virus [COVI-19 de la maladie –MIRASTNEWS] COVID-19. Une enquête d’un comité sénatorial ou du ministère de la Justice serait un bon début. J’ai écrit une série d’articles sur ce sujet, que vous pouvez trouver ici.

En résumé, j’ai compilé la liste suivante de points de données probantes qui pourraient servir de point de départ à toute entité entreprenant cette enquête très nécessaire:

Le 27 avril 2020, il a été rapporté que les National Institutes of Health, vraisemblablement avec l’autorisation du président Donald Trump, ont suspendu les dépenses sur les 369 819 $ restants d’une subvention du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) à l’EcoHealth Alliance, une longue collaborateur scientifique de temps avec des scientifiques chinois, en particulier, l’Institut de virologie de Wuhan.

N’étant pas au courant des faits réels liés à la décision, cette action a provoqué l’indignation dans les médias mainstream et parmi certains représentants de la communauté scientifique.

Voici ces faits.

Dix jours plus tôt, lors d’un point de presse du Coronavirus Task Force, l’échange suivant avait eu lieu entre un correspondant de la Maison Blanche et le président (1:10:57 – 1:11:33):

Question: «Les renseignements des États-Unis d’Amérique disent cette semaine que le coronavirus provenait probablement d’un laboratoire de niveau 4 à Wuhan. Il y a aussi un autre rapport selon lequel le NIH sous l’administration Obama en 2015 a donné à ce laboratoire 3,7 millions de dollars en subvention. Pourquoi donneraient-ils une subvention comme celle-là à la Chine?»

Président Trump: «L’administration Obama leur a accordé une subvention de 3,7 millions. J’en ai entendu parler. Et nous avons indiqué que toutes les subventions accordées à ce domaine nous l’étudions littéralement il y a environ une heure et aussi plus tôt dans la matinée. Nous mettrons fin à cette subvention très rapidement.

Le 19 avril 2020, Michael Lauer, directeur adjoint de la recherche extra-muros des National Institutes of Health (NIH), a écrit au vice-président de la recherche d’EcoHealth Alliance, Kevin Olival, déclarant:

«EcoHealth Alliance, Inc. est le récipiendaire, en tant que bénéficiaire, d’une subvention du NIH intitulée «Comprendre le risque d’émergence du coronavirus de la chauve-souris». Nous croyons comprendre que l’un des sous-récipiendaires de cette subvention est l’Institut de virologie de Wuhan («WIV»). Nous croyons comprendre que l’Institut de virologie de Wuhan étudie l’interaction entre les virus corona (VI-CO) et les chauves-souris. La communauté scientifique pense que le coronavirus responsable de la COVID-19 est passé des chauves-souris à l’homme, probablement à Wuhan, où la pandémie de COVID-19 a commencé. Il y a maintenant des allégations selon lesquelles la crise actuelle a été précipitée par la libération par l’Institut de virologie de Wuhan du coronavirus (COVI-19) responsable de la COVID-19. Compte tenu de ces préoccupations, nous poursuivons la suspension de l’Institut de virologie de Wuhan de sa participation aux programmes fédéraux.

Pendant que nous examinons ces allégations pendant la période de suspension, vous êtes invité à cesser de fournir des fonds à l’Institut de virologie de Wuhan. Cette action temporaire est autorisée par 45 C.F.R. § 75.371 (d) («Engager une procédure de suspension ou d’exclusion telle qu’autorisée en vertu de 2 C.F.R. partie 180»). La disposition de l’OMB incorporée prévoit que l’organisme de financement peut, par suspension, exclure immédiatement et temporairement des programmes fédéraux les personnes qui ne sont pas actuellement responsables lorsqu’une «action immédiate est nécessaire pour protéger l’intérêt public». 2 C.F.R. § 180.700 (c). Il est dans l’intérêt public que les NIH s’assurent qu’un sous-récipiendaire a pris toutes les précautions appropriées pour empêcher la libération d’agents pathogènes qu’il étudie. Cette suspension du sous-récipiendaire n’affecte pas le reste de votre subvention en supposant qu’aucune subvention ne soit fournie à WIV après la réception de cet e-mail pendant la période de suspension.»

Le 21 avril 2020, Peter Daszak, président d’EcoHealth Alliance, a répondu par courrier électronique à Lauer:

«Je peux affirmer catégoriquement qu’aucun fonds de 2R01 AI110964-06 n’a été envoyé à l’Institut de virologie de Wuhan et qu’aucun contrat n’a été signé. De plus, nous nous conformerons bien entendu aux exigences du NIAID.»

Le 24 avril 2020, Lauer a informé Daszak que le NIAID, dirigé par le Dr Anthony Fauci, a choisi de mettre fin au projet «Comprendre le risque d’émergence du coronavirus de la chauve-souris», financé au titre de la subvention R01 AI110964 car «le NIH ne croit pas que le courant les résultats du projet correspondent aux objectifs du programme et aux priorités de l’agence.»

Le 23 juin 2020, en réponse à une question du représentant Marc Veasey (D-TX) concernant les raisons de l’annulation de la subvention EcoHealth Alliance, le Dr Fauci a déclaré (5:32:20 – 5:34:03) :

«Il a été annulé parce que le NIH a été invité à l’annuler. Je ne connais pas la raison, mais on nous a dit de l’annuler.»

En juillet 2020, Lauer a envoyé à EcoHealth Alliance une lettre indiquant que l’agence rétablissait la subvention, mais la suspendait également instantanément en attendant l’achèvement de certaines actions, que l’EcoHealth Alliance considérait comme des «conditions impossibles et non pertinentes»:

L’EcoHealth Alliance doit fournir un échantillon du coronavirus pandémique que WIV a utilisé pour déterminer sa séquence génétique.

Le groupe doit organiser une inspection extérieure de WIV et de ses registres «avec une attention particulière pour répondre à la question de savoir si le personnel de WIV avait le SRAS-CoV-2 en leur possession avant décembre 2019», a écrit Lauer.

L’organisme à but non lucratif doit expliquer les prétendues restrictions à WIV, y compris «la diminution du trafic de téléphones portables en octobre 2019 et les preuves qu’il peut y avoir eu des barrages routiers autour de l’installation du 14 au 19 octobre 2019.»

L’organisme à but non lucratif doit «fournir aux NIH les réponses de WIV aux câbles du Département d’État de 2018 concernant les problèmes de sécurité».

Malgré cette controverse persistante, le 27 août 2020, jour où Donald Trump se préparait à accepter la nomination de son parti pour un deuxième mandat à la présidence des États-Unis d’Amérique, le NIH a annoncé tranquillement et sans cérémonie que l’EcoHealth Alliance recevrait 7,5 millions de dollars dans le cadre d’un programme de 82 millions de dollars visant à créer un réseau mondial de dix centres de recherche sur les maladies infectieuses émergentes (CREID).

Diriger cet effort est le Dr Anthony Fauci, membre du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche et un partenaire d’entraînement fréquent avec le président sur la meilleure façon de «ralentir la propagation» du virus.

On ne sait pas quelle était la base précise de l’annulation de la subvention précédente de l’EcoHealth Alliance ou comment une nouvelle subvention plus de vingt fois plus importante que le montant de la réduction pourrait être accordée à EcoHealth Alliance alors que la controverse initiale reste en suspens.

Voici ce que l’on sait.

Le 9 décembre 2019, bien avant que le monde ne sache quoi que ce soit sur le [COVI-19 de la maladie – MIRASTNEWS] COVID-19, une interview vidéo a eu lieu avec Daszak, dont les commentaires peuvent donner un aperçu des raisons de l’administration Trump de remettre en question la collaboration de recherche entre l’EcoHealth Alliance et le Wuhan Institute of Virologie.

9h22 – 9h30 Daszak déclare que la grande majorité du financement d’EcoHealth Alliance provient du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.

Daszak: «Plus de 80% de nos fonds proviennent du soutien fédéral. Comme un département universitaire, nous nous attaquons constamment à l’argent fédéral.

11h58 – 12h29 Daszak explique comment l’EcoHealth Alliance utilise son financement pour investir dans l’infrastructure d’autres pays comme la Chine par le biais de contrats de sous-traitance et vraisemblablement en embauchant des techniciens et des doctorants chinois.

Question: «Alors, donnez-moi un aperçu, vous avez dit que vous avez des laboratoires dans le monde entier avec lesquels vous travaillez. Sont-ils? Ce ne sont pas vos employés. Vous les souscrivez ou certains le sont?»

Daszak: «Habituellement, nous sous-traitons à des laboratoires, mais nous essayons généralement d’avoir dans chaque pays un responsable de programme de pays, qui gère le travail que nous faisons dans ce pays. Et parfois régional. Et nous embauchons souvent des techniciens en laboratoire ou des étudiants en doctorat, afin d’avoir une présence dans le laboratoire. Il y a plus d’adhésion quand vous avez une personne là-bas.»

12:48 – 12:56 Daszak dit qu’il dirige personnellement les opérations des alliances EcoHealth en Chine et en Malaisie.

Daszak: «J’ai deux pays dont je suis toujours, en quelque sorte, en charge dans l’organisation, la Chine et la Malaisie.»

13:04 – 13:21 Daszak répète que l’EcoHealth Alliance forme et renforce les capacités dans d’autres pays comme la Chine.

Question: «Il s’agit donc d’établir des capacités dans d’autres pays, pas seulement de leur prélever des spécimens et de les ramener chez eux?»

Daszak: «C’est vrai. C’est la stratégie. Et, vous savez, le vieil adage si vous apprenez aux gens comment le faire, leur donnez la capacité et les outils, alors vous avez vraiment fait une différence.

20:24 – 20:31 Daszak réitère qu’il paie des personnes travaillant localement probablement en Chine.

Question: «Maintenant, dans tous ces endroits dont nous parlons, vous avez des gens qui sont soutenus par vous. Ils sont payés par vous?

Daszak: « Ouais. »

Sur les dix publications scientifiques sur dix-sept répertoriées comme produits de la subvention annulée du NIAID, cinq sont des collaborations directes avec l’Institut de virologie de Wuhan et un autre projet de recherche a été mené avec des laboratoires du gouvernement chinois.

Compte tenu des informations ci-dessus, il y a lieu de remettre en question la déclaration de Daszak dans son courriel du 21 avril 2020 aux NIH indiquant:

«Je peux affirmer catégoriquement qu’aucun fonds de 2R01 AI110964-06 n’a été envoyé à l’Institut de virologie de Wuhan, ni qu’aucun contrat n’a été signé.»

Il y a des raisons supplémentaires de remettre en question le travail de collaboration entre EcoHealth Alliance et la Chine concernant la collecte de dangereux coronavirus émergents dans les populations de chauves-souris, la manipulation en laboratoire effectuée sur eux et le soutien apparemment inconditionnel de Daszak au récit du Parti communiste chinois selon lequel la pandémie de COVID-19 était naturel (italiques ajoutés).

À partir de 27 mn 49, Daszak explique la base du récit naturel et la collection de plus d’une centaine de coronavirus de chauve-souris capables d’infecter les humains, mais incurables avec des médicaments ou des vaccins. Ces coronavirus sont présumés être stockés dans des laboratoires chinois.

«Donc, nous avons fait plusieurs choses avec. Donc, l’un concerne le SRAS. Nous nous sommes concentrés sur le coronavirus du SRAS issu d’un marché de la faune. Et tandis que la première pandémie de ce siècle. Donc, c’est un grand événement. Et, nous avons donc commencé à retracer à partir du marché de la faune, quelles espèces portaient le virus, qui arrivaient sur ces marchés. Nous avons découvert que c’était des chauves-souris, pas des civettes, c’était l’idée originale. Nous avons donc commencé à chercher d’où venaient-ils. Et nous sommes allés dans le sud de la Chine. Et avons fait la surveillance des chauves-souris dans le sud de la Chine. Et nous avons maintenant trouvé, après six ou sept ans à faire cela, plus d’une centaine de nouveaux coronavirus liés au SRAS, très proches du SRAS. Certains d’entre eux pénètrent dans les cellules humaines du laboratoire. Et certains d’entre eux peuvent provoquer une maladie du SRAS chez des modèles murins humanisés. Et ne sont pas traitables avec les monoclonaux thérapeutiques [anticorps] et vous ne pouvez pas vacciner contre eux avec un vaccin.»

À 29 mn 51, Daszak décrit la bio-ingénierie de ces virus en insérant des composants d’un coronavirus dans un autre.

«Eh bien, je pense que le coronavirus est un très bon, je veux dire, vous êtes un virologue [l’intervieweur], vous connaissez tout cela, mais vous pouvez les manipuler assez facilement dans le laboratoire. La protéine de pointe est à l’origine d’une grande partie de ce qui se passe avec le coronavirus, le risque zoonotique. Ainsi, vous pouvez obtenir la séquence, vous pouvez construire la protéine, et nous travaillons avec Ralph Baric à l’UNC [Université de Caroline du Nord] pour ce faire. Insérez-le dans l’épine dorsale d’un autre virus et effectuez un travail en laboratoire. Ainsi, vous pouvez être plus prédictif lorsque vous trouvez la séquence. Vous avez cette diversité. Maintenant, la progression logique pour les vaccins est que si vous allez développer un vaccin contre le SRAS, les gens vont utiliser le SRAS pandémique, mais essayons d’insérer ces autres vaccins liés et d’obtenir un meilleur vaccin. »

En tant que directeur du NIAID, le Dr Fauci devrait être obligé de répondre aux questions et de fournir des informations concernant son soutien à la recherche chinoise à travers le financement de l’EcoHealth Alliance et d’autres institutions des Etats-Unis d’Amérique dans le cadre du nouveau programme de 82 millions de dollars pour créer un réseau mondial de dix centres pour Recherche sur les maladies infectieuses émergentes.

Lawrence Sellin, Ph.D. est un colonel de réserve de l’armée des Etats-Unis d’Amérique à la retraite, qui a précédemment travaillé à l’Institut de recherche médicale de l’armée américaine sur les maladies infectieuses et a mené des recherches fondamentales et cliniques dans l’industrie pharmaceutique. Il est membre de la Commission des citoyens sur la sécurité nationale. Son adresse e-mail est lawrence.sellin@gmail.com.

Les opinions exprimées dans les articles des membres du CCNS ne sont pas nécessairement les vues ou les positions de l’ensemble du CCNS. Ce sont les opinions des auteurs, qui sont membres du CCNS.

Le colonel Lawrence Sellin (retraité) était un colonel de réserve de l’armée des Etats-Unis d’Amérique avec des qualifications de branche et des affectations dans les forces spéciales, l’infanterie, les services chimiques et médicaux. Il a servi en Afghanistan et en Irak et a participé à une mission humanitaire en Afrique de l’Ouest. Sellin est titulaire d’une maîtrise en études stratégiques du U.S. Army War College et a reçu une formation en arabe, en kurde et en français du Defense Language Institute. Il a eu une carrière civile distinguée dans la recherche médicale et le commerce international après avoir obtenu un doctorat en physiologie. Il est l’auteur de nombreux articles sur la sécurité nationale.

