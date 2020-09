Un peu de ciel bleu mais il y a les eugénistes – Version longue

Avec l’équipe du Professeur Jean-Bernard FOURTILLAN, les lanceurs d’alertes ont levé un lièvre sur le funeste plan du nouvel ordre mondial.

Nous confirmons nos positions.

et nous vous apportons une belle note d’espoir…

Si on le veut, la solution n’est pas loin.

Les partisans d’un ordre mondial déshumanisé tentent désespérément d’imposer leur vision du monde, comme Laurent Alexandre qui se fait ridiculiser sur les plateaux de télévision. Forcément il est surpris, il n’a pas les élèves bien sages des grandes écoles de formatage pour l’applaudir.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, ou qui n’ont pas compris qui il est, cette version longue inclue une compilation d’interviews exclusives.

A sauvegarder et à partager avant la censure.

Les experts prédisent que le coronavirus restera un problème même si un vaccin fonctionne

Même si les pays du monde entier se précipitent pour développer un vaccin contre le coronavirus [COVI-19] de Wuhan [Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés de la maladie – MIRASTNEWS] (COVID-19), la maladie restera probablement un défi pour les années à venir. Bien qu’un vaccin puisse offrir une certaine protection s’il fonctionne comme le prétend l’industrie du vaccin discréditée, les scientifiques et les experts pharmaceutiques prédisent que le virus est susceptible de se propager de temps en temps, comme la grippe et d’autres agents pathogènes.

«Nous savons que ce virus ne disparaîtra pas de sitôt. Il s’est établi et continuera de transmettre partout où il pourra le faire », a déclaré Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lors d’un événement organisé par Bloomberg. «Nous savons que nous devons vivre avec cela.»

Malgré la sombre prévision, cependant, les actions des sociétés pharmaceutiques travaillant sur les vaccins sont à la hausse alors que les investisseurs cherchent à tirer profit de ce qui semble être l’un des marchés les plus lucratifs depuis le boom des points-com des années 2000.

Le grand public pourrait même ne pas recevoir le vaccin avant l’année prochaine

Selon un rapport de l’OMS, publié le jeudi 13 août, 29 vaccins COVID-19 différents sont actuellement en cours d’essais chez l’homme dans le monde.

La précipitation pour développer et tester rapidement des vaccins a potentiellement réduit des années avant qu’un vaccin ne soit prêt; cependant, la première série d’inoculations n’ira probablement qu’aux agents de santé et aux populations à haut risque. Le grand public devra attendre l’année prochaine pour se faire vacciner.

«Plus vous attendez, plus vous aurez de connaissances sur le vaccin», a déclaré le PDG de Novartis, Vas Narasimhan. «Avec une confiance raisonnable, nous pourrions avoir un vaccin sûr et efficace avant la fin de l’année prochaine qui pourrait être largement utilisé.»

La Russie prétend déjà avoir un vaccin prêt. Appelé «Sputnik V», le vaccin russe devrait être déployé pour le personnel médical soit à la fin du mois d’août, soit au début du mois de septembre. Cependant, ses essais cliniques se poursuivront même après sa diffusion en public.

Après Sputnik V, les deux vaccins les plus avancés sont ceux en cours de développement par Pfizer Inc. et par l’Université d’Oxford. Ce dernier, qui est développé avec l’aide du fabricant de médicaments AstraZeneca, est testé au Royaume-Uni dans le cadre d’un essai de 10 000 personnes qui durera jusqu’à un an et recueillera les résultats. (En relation: OMS: Les vaccins sont toujours sûrs et efficaces, à moins qu’ils ne soient fabriqués en Russie.)

«Nous n’avons pas encore de clarté sur le calendrier de ces essais», a déclaré Sarah Gilbert, la professeure d’Oxford qui dirige le développement de leur vaccin. Gilbert a mis en garde contre les premiers regards – un processus appelé unblinding – dans le procès car ils peuvent entacher les résultats.

«Nous ne pouvons pas examiner plusieurs fois les données», a-t-elle déclaré.

Pfizer a déclaré qu’il ne se précipiterait pas dans un premier regard.

«Nous n’annulerons pas l’aveugle trop tôt», a déclaré Kathrin Jansen, responsable de la recherche et du développement de vaccins chez Pfizer. «Si nous réussissons, oui, nous pouvons déclarer le succès tôt.»

Les investisseurs parient toujours gros sur les vaccins

Même si la plupart des développeurs de vaccins restent prudents quant à leurs délais, les progrès qui ont été réalisés dans leur développement ont réchauffé les marchés boursiers mondiaux.

Jeudi, les actions de CanSino Biologics en Chine ont bondi de 127% le premier jour de négociation de la société sur le Star Market de Shanghai, similaire au NASDAQ. Cela est venu après avoir levé 5,2 milliards de RMB (748 millions de dollars) lors d’une offre secondaire. En outre, les actions de CanSino cotées à Hong Kong ont plus que triplé depuis le début de l’année, poussées par l’optimisme quant au développement de son propre vaccin COVID-19.

Pendant ce temps, plus tôt cette semaine, CureVac a annoncé son intention de lever jusqu’à 245 millions de dollars sur le NASDAQ pour accélérer le développement de son vaccin COVID-19.

Des mois après le début de la pandémie en cours, des entreprises du monde entier tentent de solliciter des investisseurs en actions pour obtenir des fonds pour aider à lutter contre le coronavirus. Un vaccin est «de loin le sujet le plus discuté dans la communauté des investisseurs», selon Fabian de Smet, responsable mondial du syndicat des actions chez Berenberg.

«C’est comme dire «www.» En 2000», a-t-il ajouté.

Le gouvernement et les grandes sociétés pharmaceutiques se disputent également des actions. En juillet, le gouvernement fédéral allemand a déclaré qu’il acquerrait une participation de 23% dans CureVac pour empêcher une prise de contrôle étrangère de la société. Cela est venu après que la multinationale GlaxoSmithKline a accepté de payer 130 millions de livres sterling (170 millions de dollars) pour près de 10% de ce dernier.

L’analogie dotcom met également en évidence les risques d’investir dans des stocks de vaccins. Certains investisseurs investissent de l’argent dans les entreprises même s’ils n’ont encore rien montré.

«CanSino semble profondément spéculatif à ce stade – pas de profit, un battage médiatique profond, des risques abondants, mais à des évaluations de premier ordre», a averti Brock Silvers, directeur des investissements d’Adamas Asset Management à Hong Kong.

Silvers a ajouté que CanSino était loin d’être en tête de la course aux vaccins en Chine. Rivals Sinovac Biotech et le groupe public Sinopharm ont déjà fait approuver leurs vaccins candidats pour des essais de phase trois. CanSino, en revanche, a obtenu des résultats mitigés dans son essai de phase deux.

Les sociétés pharmaceutiques chinoises éprouvent également des difficultés à tester leurs vaccins candidats. Bien qu’ils aient pris les devants au début de leur développement, ils ont dû de plus en plus mener des essais de phase finale dans d’autres pays, étant donné que la Chine semble avoir largement contenu la pandémie. Cela les place dans une situation désavantageuse par rapport aux rivaux étrangers.

Suivez BigPharma.news pour en savoir plus sur la façon dont les entreprises tentent de tirer profit du coronavirus.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health News