Les Centers for Disease Control and Prevention ont ajouté à la confusion sur le coronavirus, mettant à jour puis supprimant de nouvelles lignes directrices sur sa propagation qui diffèrent de la position officielle de l’Organisation mondiale de la santé.

Siège des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à Atlanta, Géorgie, 30 septembre 2014 photo d’archive © REUTERS / Tami Chappell

«Il est possible que [Covid19] se propage à travers les gouttelettes et les particules en suspension dans l’air qui se forment lorsqu’une personne qui a [la Covid-19] tousse, éternue, chante, parle ou respire. Il y a de plus en plus de preuves que les gouttelettes et les particules en suspension dans l’air peuvent rester en suspension dans l’air et être respirées par d’autres, et parcourir des distances de plus de 6 pieds (par exemple, pendant la pratique de la chorale, dans les restaurants ou dans les cours de conditionnement physique). En général, les environnements intérieurs sans une bonne ventilation augmentent ce risque», a déclaré vendredi le CDC sur son site Internet, selon une copie archivée.

Capture d’écran de la page Web archivée du CDC avec les nouvelles directives Covid-19, supprimées depuis

La version actuelle de la même page ne contient pas ce passage. Au lieu de cela, il y a une note qu’une «version provisoire des changements proposés à ces recommandations a été publiée par erreur» et que de nouvelles recommandations sur la transmission aéroportée sont en attente.

La mise à jour originale du CDC a disparu sous le radar au cours du week-end, noyée par la nouvelle du décès de la juge Ruth Bader Ginsburg et du drame politique qui a suivi. Dimanche, elle a été remarquée et rapportée par CNN, tandis que lundi le Washington Post a rapporté que le CDC semblait se rapprocher de la position défendue par des «experts indépendants» pendant des mois – que la transmission par aérosol [du Coronavirus 2019 (COVI-19)] de la [maladie] COVID-19 était une chose et que l’intérieur la ventilation était essentielle pour s’en protéger.

C’était certainement une nouvelle pour l’Organisation mondiale de la santé, dont la position officielle – appliquée avec une joie draconienne par les plates-formes de médias sociaux – ne mentionne pas la transmission par aérosols et définit la distance sociale préférée à trois pieds (0,9 mètre) plutôt que les six du CDC.

«Nous n’avons certainement pas vu de nouvelles preuves et notre position à ce sujet reste la même», a déclaré aux journalistes lundi Mike Ryan, directeur du programme d’urgence de l’OMS, lors d’une conférence de presse, ajoutant qu’il contacterait le CDC pour obtenir des éclaircissements.

La semaine dernière, le CDC a publiquement fait volte-face sur les conseils de test, abandonnant sa recommandation d’août selon laquelle seules les personnes présentant des symptômes, les personnes vulnérables et les travailleurs de première ligne devraient se faire tester. Les lignes directrices ont été condamnées par des gouverneurs heureux du verrouillage qui ont juré de les ignorer. Vendredi, le CDC a de nouveau déclaré que les personnes ne présentant aucun symptôme qui ont passé plus de 15 minutes à moins de six pieds d’une personne testée positive pour Covid-19 devraient se faire tester.

Plus tôt dans la semaine, le directeur du CDC, Robert Redfield, a déclaré au Congrès que les masques faciaux étaient «mieux protégés» contre le virus que le vaccin, qui, selon lui, ne serait pas disponible avant la fin de 2021.

Cela a été directement contredit par le président Donald Trump et le Dr Scott Atlas, du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, vendredi. Ils ont déclaré aux journalistes qu’ils s’attendaient à des doses suffisantes pour chaque Américain au plus tard en avril.

La volte-face du CDC fait suite au départ soudain du porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux Michael Caputo, qui avait accusé le personnel «séditieux» de diriger une «unité de résistance anti-Trump», avant d’annoncer qu’il prendrait un congé de maladie de 60 jours.

L’homme d’affaires Bill Gates: La pandémie COVID-19 « ne durera pas éternellement » grâce aux vaccins

Source: Gettyimages.ru © Getty Images pour tous dans WA. Le milliardaire états-unien Bill Gates est connu de beaucoup comme un expert corona éprouvé [autodidacte – MIRASTNEWS].

L’entrepreneur états-unien Bill Gates espère que la pandémie de COVID-19 pourra être surmontée grâce à des vaccins appropriés. En outre, Gates souligne que la crise Corona a en particulier retardé les pays les plus pauvres – également dans le domaine de l’accès aux vaccins. [Bill Gates est partisan de la dépopulation via divers moyens – MIRASTNEWS].

L’entrepreneur et milliardaire états-unien Bill Gates est considéré par beaucoup comme un philanthrope corona. Pratiquement aucun praticien non médical jouit d’une telle réputation dans la discussion actuelle sur la crise Corona que le fondateur de Microsoft. Il a maintenant accordé une interview à la chaîne états-unienne Fox News. Tout récemment, sa fondation caritative avait fait don de 650 millions de dollars «pour lutter contre la pandémie».

Selon Gates, « une grande partie de l’argent servira à garantir qu’une fois approuvés, les vaccins pourront être utilisés dans les pays pauvres [pour réduire la population à court, moyen ou long termes – MIRASTNEWS] ainsi que dans les pays plus développés comme les États-Unis d’Amérique ».

Selon Gates, il y a un espoir raisonnable que les États-Unis d’Amérique pourront retrouver une vie normale vers l’été 2021 « grâce aux progrès réalisés dans le développement de vaccins. Il est également « optimiste « que la pandémie » [artificielle fabriquée en laboratoire par des personnalités véreuses qui se cachent – MIRASTNEWS] ne durera pas indéfiniment ».

Dans le même temps, Gates a regretté qu’il y ait eu «d’énormes revers» dans les pays les plus pauvres de la communauté internationale – en particulier dans le domaine des taux de vaccination. [En Afrique les vertus curatives de l’Artémisia sont à exploiter à fond au lieu de privilégier des vaccins douteux – MIRASTNEWS]. Celles-ci ont diminué de 14 pour cent dans les pays en développement, annulant les progrès de 20 ans. L’«extrême pauvreté» augmente également, ce qui a un impact négatif sur l’éducation, la santé mentale et d’autres indicateurs. Gates estime que l’impact est « beaucoup plus grand » qu’il ne « s’attendait » et que « ces pays » doivent maintenant être « aidés ».

Dans ce contexte, le gourou de la Silicon Valley a souligné à quel point il était déçu que le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ne fasse aucun effort pour fabriquer des vaccins pour les pays plus pauvres et les rendre disponibles localement.

[C’est un piège tendu aux pays pauvres pour les exterminer tous afin de s’emparer de leurs ressources richesses et pays – MIRASTNEWS].

«Nous aidons à collecter très rapidement des fonds pour la recherche et le développement des meilleures approches vaccinales, puis nous nous assurons que lorsque nous obtenons un vaccin, ce n’est pas seulement pour les pays riches», a déclaré le célèbre [faux – MIRASTNEWS] philanthrope états-unien. Entrepreneur sur les efforts de sa fondation.

Gates ajouté:

Le domaine dans lequel les États-Unis d’Amérique ne sont pas intervenus sur cette question est de les aider à acheter le vaccin pour ces pays en développement. Eh bien, les États-Unis d’Amérique n’ont pas atteint cet objectif.

Gates a ajouté que les efforts actuels pour lutter contre la pandémie aideront à « garantir que la pandémie ne reviendra pas aux États-Unis d’Amérique de façon continue ».

Le milliardaire s’attend à ce que les vaccins soient approuvés d’ici le début de 2021. Sur ce point, il est d’accord avec le membre du groupe de travail sur les coronavirus du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump, le Dr. Anthony Fauci, qui suppose qu’il s’agit d’un calendrier réaliste compte tenu de la vitesse actuelle de développement. Si tel est le cas, a déclaré Gates, « les États-Unis d’Amérique commenceront à revenir à la normale l’été prochain ».

Il a ajouté:

Au mieux, la fin de l’épidémie est probablement 2022. Mais d’ici 2021, nous devrions être en mesure de réduire les chiffres si nous adoptons une approche globale. Alors, Dieu merci, la technologie des vaccins était là, le financement est arrivé et les entreprises y ont mis leurs meilleurs employés. Je suis donc optimiste que cela ne durera pas éternellement.

Gates a été attiré par le sujet du vaccin lors de l’entrevue:

Le défi sera: OK, comment le distribuez-vous? La façon de répondre à ce défi est simplement d’ajouter suffisamment de volume pour ne pas avoir à faire de compromis vraiment terribles. Vous savez, si vous distribuez équitablement, vous aurez deux fois moins de morts que si vous donniez simplement aux riches.

Dans une interview, Gates a également critiqué la réaction de l’administration Trump à la propagation du virus aux États-Unis d’Amérique, affirmant que les interdictions de voyager anticipées qui ont été promulguées en janvier pour la Chine et en mars pour l’Union européenne pourraient même avoir accéléré la propagation du coronavirus. Comment il est arrivé à cette conclusion idiosyncratique n’a pas été consigné par Gates.

[L’affaire du Coronavirus 2019 [COVI-19] manipulé en laboratoires devrait faire l’objet d’une enquête internationale composée d’enquêteurs pluridisciplinaires véritablement indépendants afin de déterminer l’origine des vrais auteurs qui se cachent dans l’ombre basés en France, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis d’Amérique et autres alliés et/ou en Chine. Une démarche importante pour que toute solution définitive se repose sur des éléments maîtrisables, tangibles, afin de mieux comprendre l’évolution des autres épidémies ou pandémies à venir. – MIRASTNEWS].

