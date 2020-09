Le vaccin COVID-19 pourrait ne pas être généralement disponible «avant l’été prochain»: chef du CDC

« Si vous me demandez quand sera-t-il généralement disponible … pour que nous puissions reprendre notre vie habituelle, je pense que nous envisageons probablement la fin du deuxième trimestre, le troisième trimestre [de] 2021 », a-t-il déclaré pendant audition. Il a ajouté qu’un vaccin pourrait être disponible entre novembre et décembre, mais «en quantité très limitée».

Dans un tweet du 17 septembre, Redfield a souligné l’importance d’un vaccin COVID-19 comme «la chose qui ramènera les Américains à la vie quotidienne normale». Étant donné que des vaccins probables sont encore en cours de développement, cependant, il a réitéré dans un autre tweet qu’être prudent avec la foule, se distancer des autres, se laver les mains et porter un masque étaient les meilleures défenses disponibles contre le coronavirus.

Dr. Robert R. Redfield@CDCDirector·Sep 17, 2020I 100% believe in the importance of vaccines and the importance in particular of a #COVID19 vaccine. A COVID-19 vaccine is the thing that will get Americans back to normal everyday life.

Dr. Robert R. Redfield@CDCDirectorThe best defense we currently have against this virus are the important mitigation efforts of wearing a mask, washing your hands, social distancing and being careful about crowds. #COVID19

