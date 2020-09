L’essai du vaccin AstraZeneca reste suspendu à la suite de rapports d’effets indésirables neurologiques

L’essai du vaccin à base d’adénovirus chimpanzé a été remis en question à plusieurs reprises en raison du manque «dangereux» d’essais suffisants sur les virus des chimpanzés, ainsi que des conséquences peu claires des nouvelles technologies. Les essais de vaccin AstraZeneca sont toujours suspendus aux États-Unis d’Amérique.

Quelques jours après qu’AstraZeneca a arrêté les essais cliniques de son vaccin COVID-19 en raison d’un état neurologique inexpliqué chez l’un des volontaires de la recherche, la société pharmaceutique anglo-suédoise a publié un plan de test des essais, avec 111 pages, dans lequel il promet un médicament contre le coronavirus avec une « efficacité de 50% ».

Dans ce document, la société évoque pour la première fois un deuxième cas de maladie grave chez l’un des participants à la phase 3 de ses essais au Royaume-Uni. La société a déjà repris les essais britanniques malgré le fait que l’un des volontaires a développé une myélite transverse – une inflammation de la moelle épinière – et le diagnostic du deuxième volontaire qui avait des problèmes de santé n’a pas été confirmé.

Une source proche de la situation, citée par le journal américain The New York Times, a suggéré que la deuxième personne avait déjà eu le même effet indésirable auparavant, ce qui n’avait pas été rapporté par AstraZeneca auparavant. Selon le journal The Telegraph, en juillet, les tests ont été suspendus pour la première fois, ce qui « n’a pas été révélé publiquement », puis ils ont repris.

Malgré la pression pour des études plus approfondies après les deux événements indésirables graves, AstraZeneca a repris les essais de son vaccin non seulement au Royaume-Uni, mais également au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud. Aux États-Unis d’Amérique, cependant, les tests sont toujours en attente, en raison des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis d’Amérique.

« Des niveaux plus élevés de NIH sont très préoccupés », a déclaré à CNN Avindra Nath, directrice clinique et responsable de la recherche virale à l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux, une division du NIH.

La même position est partagée par les experts de la Food and Drug Administration – FDA, pour son acronyme en anglais -, l’organisme responsable de la réglementation pharmaceutique dans le pays nord-américain.

« Nous sommes ici pour protéger le public des Etats-Unis d’Amérique et nous allons faire un travail important avec l’entreprise pour savoir s’il y a un problème de sécurité important ou non », a déclaré le commissaire de la FDA Stephen Hahn lors d’une interview en direct sur Instagram avec le Le sénateur républicain Tim Scott.

« Nous ne connaissons pas tous les faits, donc nous ne connaissons pas la cause « en soi » de cela, mais nous devons vraiment nous pencher sur la question. Notre responsabilité première est la sécurité du peuple des Etats-Unis d’Amérique », a déclaré Hahn cité par Reuters.

AstraZeneca a été critiquée à plusieurs reprises par la communauté scientifique pour son manque de transparence dans les essais de son nouveau vaccin.

William Haseltine, PhD et ancien professeur à la Harvard Medical School et à la Harvard School of Public Health, a souligné que « les détails de la suspension des essais par AstraZeneca n’ont pas été entièrement divulgués et des discussions internes ne sont pas publiés. » Il a estimé que, s’il est «encourageant de voir qu’ils ont arrêté les essais pour la sécurité d’un patient», «le manque de transparence de la société pharmaceutique est un motif de prudence».

« Ce vaccin est destiné à sauver des vies et à ramener le monde à la normale, mais le public n’est-il pas autorisé à connaître les progrès quotidiens du médicament? Les gens devraient en savoir plus sur l’événement de sécurité en question », a déclaré l’expert. Forbes.

Un pari dangereux

Le nouveau document d’AstraZeneca et les essais cliniques interrompus du vaccin contre le coronavirus ont exposé les risques associés à une dépendance excessive à une nouvelle méthode non encore vérifiée: les vaccins à base d’adénovirus de chimpanzé.

Contrairement au vecteur adénoviral humain, qui a été largement étudié et utilisé pour produire un certain nombre de vaccins et d’autres médicaments, l’adénovirus chimpanzé n’a jamais été utilisé auparavant dans aucun vaccin approuvé dans le monde.

Selon des scientifiques russes, en raison du manque d’études à long terme sur ces vaccins, personne ne sait s’ils présentent un risque de cancer ou affectent la fertilité, par exemple.

Pour sa part, la méthode de l’adénovirus humain est utilisée dans le développement d’un vaccin anti-COVID-19 par diverses sociétés, dont CanSino de Chine, Johnson & Johnson des États-Unis d’Amérique. Le vaccin russe Sputnik V, produit par l’Institut de recherche Gamaleya, utilise également cette même technologie.

Sputnik V de Russie, le premier vaccin enregistré contre COVID-19

Le 11 août, l’Institut Gamaleya a officiellement enregistré le premier vaccin contre le coronavirus au monde. Après deux phases de tests réussies, Sputnik V a prouvé qu’il avait réussi à générer une immunité contre le virus chez tous les volontaires impliqués dans le processus.

La Russie mène actuellement la troisième phase des essais cliniques post-enregistrement du médicament, impliquant environ 2 000 personnes.

Le vaccin russe est administré en deux doses. La deuxième injection est administrée trois semaines après la première.

La Russie a déjà annoncé son intention de fabriquer 500 millions de vaccins d’ici l’année prochaine. La production, en plus d’autres essais cliniques, aura lieu dans cinq autres pays.

Début septembre, les résultats des phases 1 et 2 des essais Sputnik V ont été publiés dans la prestigieuse revue médicale The Lancet, qui a conclu que le médicament russe est sûr, efficace et ne provoque pas d’effets indésirables graves.

