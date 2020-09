Donald Trump, président sortant, va-t-il se faire voler l’élection ? Bokhari: Big Tech prépare le public à une élection truquée

«Une des choses que je pense que nous et les autres médias devons commencer à faire est de préparer le peuple des Etats-Unis d’Amérique à ce qu’il n’y ait rien d’illégitime à ce que cette élection prenne des jours supplémentaires, voire des semaines, pour s’assurer que tous les votes sont comptés.»

Ce sont les mots de Mark Zuckerberg dans une vidéo récente avec Axios sur HBO.

Les enfants de génie technologique de la Silicon Valley ne sont pas connus pour leurs compétences sociales, alors peut-être que Zuckerberg en a révélé plus qu’il ne le voulait.

Néanmoins, le plan des élites pour vous, le public des Etats-Unis d’Amérique, est maintenant mis à nu. Ce sera l’élection la plus truquée et la plus manipulée de l’histoire – et ils vont vous «préparer» à l’avance. Ils vont vous faire penser que c’est normal.

En fait, Zuckerberg est allé plus loin. Il a déclaré que Facebook prévoyait de dire au public des Etats-Unis d’Amérique que revendiquer la victoire le soir des élections n’est pas normal.

« Si l’un des candidats à l’une des courses revendique la victoire avant qu’il n’y ait un résultat consensuel, nous allons ajouter un contexte informatif à ce message en disant directement qu’il n’y a pas encore de résultat de consensus. »

Zuckerberg et d’autres élites progressistes sont conscients qu’une victoire de Biden pourrait dépendre d’un vote par correspondance. Ils savent également à quel point le vote par correspondance est vulnérable à la fraude.

Les démocrates, en particulier, en sont conscients, car ils en profitent. Un ancien membre du parti devenu dénonciateur a récemment déclaré au New York Post comment il avait passé des années à diriger une équipe de personnel qui a remplacé les bulletins de vote des électeurs par des bulletins de vote frauduleux, payé des sans-abri pour qu’ils votent pour les démocrates et établi des liens avec des maisons de retraite qu’ils pouvaient remplir des bulletins de vote au nom des résidents âgés.

Une station de nouvelles locale en Pennsylvanie, un État swing, a mené une expérience de vote par correspondance qui a montré que jusqu’à 3% des faux bulletins de vote étaient perdus par la poste – une marge qui pourrait facilement influencer une course serrée.

Lors des élections primaires du Michigan, plus de 10 000 bulletins de vote ont été rejetés – 846 parce que l’électeur lié au bulletin de vote était décédé.

Les médias mainstream ont largement ignoré ces histoires explosives exposant les vulnérabilités du système, car ils n’ont aucun intérêt à les faire connaître largement. Ils veulent une victoire démocrate, et les démocrates sont all-in sur la triche par courrier.

Mais la triche par courrier n’est pas le seul facteur qui pourrait en faire une élection truquée.

Comme Zuckerberg le sait sans doute, la mainmise de Big Tech sur le flux d’informations manipulera également les votes en faveur des démocrates. Dans des interviews pour mon livre, #DELETED: Big Tech’s Battle to Erase the Trump Movement and Steal The Election, des sources sur Facebook, Google et d’autres grandes entreprises de technologie ont parlé d’un effort incessant dans la Silicon Valley pour exploiter la technologie pour empêcher la réélection de Donald Trump, souvent d’une manière qui ne peut être détectée de l’extérieur.

Au cours des quatre dernières années, Facebook a interdit d’innombrables voix pro-Trump de sa plate-forme, empêchant certains des partisans les plus bruyants et les plus efficaces du président de diffuser leur message aux électeurs sur Facebook.

Les médias conservateurs réussissent toujours bien sur Facebook, par exemple, mais les niveaux élevés d’engagement des fans des médias conservateurs ne nous disent rien sur la fréquence à laquelle les messages conservateurs et les liens conservateurs atteignent les électeurs indécis sur la plateforme. Facebook pourrait assez facilement empêcher que cela se produise – aucune loi ou système de surveillance ne les empêche de le faire – et il serait difficile de détecter un tel effort s’ils le faisaient.

Google

Comme Facebook, Google va supprimer les informations qui «suggèrent des résultats de vote». Le canal d’information le plus puissant au monde disposera d’un «bureau de renseignements» qui surveillera les informations relatives aux élections 24 heures sur 24, vraisemblablement pour s’assurer que les «fausses» informations ne parviennent pas aux électeurs. Google a également récemment annoncé qu’il prévoyait de bloquer certains résultats de recherche liés aux élections si Google jugeait ces informations erronées. Mais qui est là pour superviser les décisions critiques de Google sur ce qui est et ce qui n’est pas de la désinformation?

La société purge maintenant ouvertement les suggestions de recherche politique qui profitent aux conservateurs. L’un des résultats de recherche suggérés sur Google pour «vous pouvez voter» était jusqu’à récemment «vous pouvez voter vous-même pour le socialisme», la première partie de l’expression «vous pouvez voter vous-même pour le socialisme, mais vous ne pouvez pas voter vous-même». Google a maintenant supprimé ce terme de recherche en tant que « désinformation électorale ».

C’est la première fois que le géant de la technologie admet ouvertement s’ingérer dans des suggestions de recherche politique, même si l’entreprise a été surprise en train de le faire à plusieurs reprises. La société a supprimé les suggestions de recherche négatives sur Hillary Clinton en 2016 et, plus récemment, a fait de même pour Black Lives Matter.

Le psychologue Dr Robert Epstein mène depuis plusieurs années des expériences montrant le vaste impact que ce type de manipulation de recherche peut avoir sur les électeurs indécis. Dans une récente interview avec Glenn Beck, il a averti que des «millions» de votes pourraient être déplacés.

«C’est très puissant», a déclaré le psychologue. «Vous supprimez simplement les négatifs, lorsque vous montrez des suggestions [de recherche] aux gens, vous supprimez les négatifs pour le candidat, ou la cause, ou l’entreprise que vous soutenez… et cela déplace des centaines de milliers, et finalement des millions de votes. Cela change les votes des gens indécis.»

Le Dr Epstein a également mis en garde contre l’influence potentielle de YouTube, une autre plate-forme appartenant à Google avec une vaste portée.

«70% des vidéos que les gens regardent sur YouTube dans le monde… sont suggérées par leur algorithme «up next»», a déclaré Epstein. «Le pouvoir dont ils disposent pour changer les opinions et les votes est incroyable.»

«Si vous avez une forte opinion, oui, ils vont juste vous nourrir ce que vous voulez parce qu’ils peuvent garder les yeux sur l’écran et c’est du trafic, ça vaut de l’argent… Le problème est, que montrent-ils aux personnes indécises, les personnes vulnérables, les personnes non engagées? Quel pouvoir ont-ils pour changer d’opinion, d’achats, de votes avec ces personnes? Je vous le dis, je pense que ce sera le plus grand effet comportemental jamais découvert.»

Epstein collecte actuellement des fonds pour un projet de surveillance qui, espère-t-il, sera en mesure de détecter les tentatives de Google de manipuler les résultats de recherche politique et d’influencer les électeurs indécis. De tels efforts sont cruellement nécessaires pour arrêter le géant de la technologie, dont les dirigeants ont dénoncé le résultat de l’élection de 2016 comme «offensif» et déclaré leur intention de faire du mouvement populiste un «coup sec» dans l’histoire.

Twitter

La moins influente des grandes plateformes sociales, Twitter touche encore des millions d’Américains. C’est aussi important parce que c’est le mégaphone du président Trump – sa façon de contourner les médias traditionnels et de faire passer son message directement aux partisans.

Twitter, comme Facebook, dit qu’il censurera les politiciens qui revendiquent une «victoire anticipée» le soir des élections – une mesure clairement annoncée en prévision d’un grand nombre de votes postaux qui ne seront comptés qu’après les élections.

Et n’oublions pas que Twitter a choisi cette année, l’année électorale, pour commencer à censurer régulièrement les tweets du président. Les messages du président sur le coronavirus, les votes par correspondance et les violentes émeutes ont tous été censurés par la plateforme.

Il est difficile de ne pas établir de parallèles entre le comportement des élites technologiques des Etats-Unis d’Amérique et des pays autoritaires comme la Turquie et la Chine, qui contrôlent étroitement le flux d’informations en ligne. Le soir des élections, seule la version élite des événements sera autorisée à proliférer en ligne. Si les résultats sont remis en question, les masses ne pourront pas chercher leurs propres réponses. Les élites espèrent que vous accepterez le récit démocrate-CNN-Big Tech, car vous ne pourrez pas trouver d’autre récit.

À une époque de manipulation aussi profonde de la part des géants de la technologie, n’oubliez pas de mettre en signet www.breitbart.com avant la nuit des élections et de noter tous les électeurs indécis et indépendants que vous connaissez également. Les grandes plates-formes technologiques ne laisseront pas les messages conservateurs atteindre les masses – donc, avec les appareils à l’ancienne que sont les e-mails, les SMS et le bouche à oreille, les conservateurs de base ordinaires devront prendre le relais. Avec la puissance technologique de la Silicon Valley de leur côté, les élites sont plus puissantes que jamais. Mais le pouvoir du peuple peut encore les battre.

