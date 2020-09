GUERRE BIOLOGIQUE: les communistes chinois ont «intentionnellement» déchaîné la COVID-19 «Frankenstein», selon une scientifique de Wuhan

C’est à prendre avec des pincettes au moment où l’occident refuse d’avaliser une vérification des faits par des enquêteurs internationaux neutres, pluridisciplinaires et indépendants, seuls capables d’établir la vérité

Apparaissant lors d’un récent épisode de «Tucker Carlson Tonight» sur Fox News, la scientifique chinoise, [la hongkongaise – MIRASTNEWS] Dre Li-Meng Yan a affirmé que le régime communiste chinois est directement responsable du déclenchement et de la propagation du coronavirus [2019 (COVI-19) de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et autres alliés, de la – MIRASTNEWS] [COVID-19 (Coronavirus Desease 2019)].

Réitérant ce qu’elle a dit dans d’autres forums, le Dr Li-Meng a expliqué comment le virus «Frankenstein» a été «intentionnellement» développé par le génie génétique pour «causer de tels dommages» dans le monde.

[D’autres spécialistes soutiennent que l’origine est ailleurs, dans d’autres pays. En outre Hong Kong est un foyer d’opposants au régime de Pékin qui sont manipulés par les Etats-Unis d’Amérique voire la Grande-Bretagne – MIRASTNEWS]

L’interview à la bombe, qui attire beaucoup l’attention des médias, renforce le récit selon lequel le coronavirus [2019 (COVI-19) de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et autres alliés, de la – MIRASTNEWS] [COVID-19 (Coronavirus Desease (= maladie) 2019)] est tout sauf un événement aléatoire chez les chauves-souris. Au lieu de cela, il représente l’essence d’une plandémie d’origine humaine destinée à provoquer un pandémonium et un chaos mondiaux.

Selon le Dr Li-Meng, le Parti communiste chinois (PCC) a essayé de faire taire son message, ce qui implique le régime en lançant essentiellement une arme biologique. Elle dit que sa confession est «supprimée» et «disparue», bien qu’elle ait trouvé de nombreux forums, y compris à Fox News, pour la diffuser.

[Plusieurs pays menaient des recherches à des stades avancés avec la technologie de génie génétique «gain de fonction» et étaient avancés sur le plan de la recherche, rien ne prouve que celle de la Chine ait aboutie avant celle des autres.

Il est possible qu’un des concurrents comme certains le soutiennent aient été plus avancés dans le domaine et pour tromper la vigilance l’ont propagé un peu partout dont en Chine. Il est aussi possible que les pays aient échangé entre eux l’état de leurs connaissances. JDDM – MIRASTNEWS].

Presque immédiatement après la publication d’un rapport suggérant que le SRAS-CoV-2, comme le coronavirus [2019 (COVI-19) de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et autres alliés, de la – MIRASTNEWS] [COVID-19 (Coronavirus Desease (= maladie) 2019)] est également appelé, était d’origine humaine, le compte Twitter du Dr Li-Meng, qui comptait 60 000 abonnés, a été suspendu. Elle a également été réduite au silence par les médias de gauche, qui ignorent complètement ses affirmations.

« Ceci est créé dans le laboratoire, ceci est depuis, techniquement détenu par l’armée chinoise et il est également répandu dans le monde pour faire de tels dégâts », a déclaré le Dr Li-Meng, qui a fui Hong Kong en avril pour sa propre sécurité. Carlson.

« Pensez-vous que le gouvernement chinois a publié cela intentionnellement, exprès? » Carlson a en outre demandé.

«Oui, bien sûr, c’est intentionnel», a répondu le Dr Li-Meng.

Plus d’informations sur le virus chinois [états-unien, français ou britannique – MIRASTNEWS], comme l’appelle le président Trump, peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Le Dr Li-Meng a travaillé dans le meilleur laboratoire des coronavirus où sont fabriqués des virus «de conception»

L’expérience de la Dre Li-Meng comprend son travail en tant que virologue dans un laboratoire de référence géré par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’Université de Hong Kong, où les coronavirus sont systématiquement disséqués et manipulés à l’aide du génie génétique.

«Je travaille [ed] dans le laboratoire de référence de l’OMS, qui est le meilleur laboratoire de coronavirus au monde, à l’Université de Hong Kong», a-t-elle expliqué à Carlson. «Et le fait est que je m’intéresse à une telle enquête en secret depuis le début de cette épidémie.»

[Dans ce cas pour éviter une manipulation par des forces politiques et capitalistes obscures, il faudrait une enquête internationale neutre composée d’enquêteurs pluridisciplinaires indépendants pour que l’humanité se fasse une idée précise de la vérité des faits. Car il y a une tentative de museler les autres opinions par le contrôle de tous les médias, y compris l’internet et les réseaux sociaux comme facebook ou twitter, afin de ne faire passer dans l’opinion qu’ »une seule version des faits. JDDM – MIRASTNEWS].

«J’avais mon intelligence parce que j’ai aussi mon propre réseau d’unités en Chine, impliqué [dans] l’hôpital… aussi je travaille avec les meilleurs virologues corona [virus] dans le monde», a-t-elle ajouté.

La Dre Li-Meng est convaincue qu’elle dispose de «preuves scientifiques solides» de malversations concernant le coronavirus [2019 (COVI-19) de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et autres alliés, de la – MIRASTNEWS] [COVID-19 (Coronavirus Desease (= maladie) 2019)], qui, selon elle, «n’est en fait pas de la nature, c’est un virus artificiel créé en laboratoire.

[Alors que la version soutenue jusque-là par les medias mainstream et les « spécialistes officiels » est qu’il s’agit d’un virus naturel, ce qui est faux. JDDM – MIRASTNEWS].

Carlson, surpris par cette affirmation, a enquêté plus avant sur la question, à laquelle la Dre Li-Meng a répondu que l’armée chinoise « a découvert et possédé le coronavirus de chauve-souris très unique qui ne peut pas affecter les gens, mais après la modification devient le virus très dangereux comme maintenant. »

[Or les Etats-Unis d’Amérique par exemple détiennent au moins cinq types de coronavirus étudiés à l’Université de Caroline du Nord ou à Fort Detrick par exemple. En France on parle de l’Institut Pasteur avec des partenaires. JDDM – MIRASTNEWS].

Le Dr Li-Meng prévoit de dévoiler encore plus de preuves à l’avenir à cette fin, ce qui, selon elle, renforcera ses affirmations. Ces preuves détailleront également précisément comment le PCC a développé le coronavirus [2019 (COVI-19) de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et autres alliés, de la – MIRASTNEWS] [COVID-19 (Coronavirus Desease (= maladie) 2019)], pour le rendre à la fois hautement infectieux et pernicieux.

[Il y a là un abus. On est en présence de personnes qui veulent endormir tous les autres sans discussions et vérifications des faits. On a l’impression qu’il existe des choses cachées que des mains obscures veulent à tout prix laisser dans l’obscurité, échappant à la science. Le but est d’embrouiller les esprits les plus éclairés qui refusent de se faire berner. JDDM – MIRASTNEWS].

Il s’avère que les génomes de virus ont leurs propres empreintes digitales uniques qui fonctionnent comme des identificateurs quant à leurs véritables origines. Et le coronavirus [2019 (COVI-19) de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et autres alliés, de la – MIRASTNEWS] [COVID-19 (Coronavirus Desease (= maladie) 2019)], soutient le Dr Li-Meng, montre clairement qu’il provient du «propre coronavirus spécial de la chauve-souris» du gouvernement chinois qui a été modifié dans le but de cibler les humains.

[Si cela était vrai, les autres pays accusés ou soupçonnés accepteraient sans hésiter l’idée de l’enquête internationale, à moins qu’ils attendent d’abord de faire disparaître des preuves avant une nouvelle fois de distraire les gens. JDDM – MIRASTNEWS].

«Ce que vous alléguez est encore plus choquant que je ne l’avais prévu lorsque nous vous avons invité», a déclaré Carlson au Dr Li-Meng, qui a confirmé que la «grande suppression» du gouvernement chinois est la raison pour laquelle la vérité sur le coronavirus [2019 (COVI-19) de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et autres alliés, de la – MIRASTNEWS] [COVID-19 (Coronavirus Desease (= maladie) 2019)] a mis autant de temps à sortir.

Objectif: Santé – Le vrai coût du verrouillage Covid

Le verrouillage de Covid a été ostensiblement institué pour à la fois «aplatir la courbe» et sauver des vies, toutes les preuves montrant qu’il n’a réussi ni l’un ni l’autre. Ce qu’il a fait à la place, c’est augmenter le nombre de décès et avoir un effet massivement dévastateur à plusieurs niveaux de la société. L’économie, la santé publique, l’éducation, le tissu même social des communautés – tous ont été négativement impactés par le verrouillage malavisé (ou sournois).

Dans cet épisode d’Objectif: Santé, nous parlons du coût réel du verrouillage de Covid, y compris les suicides, la violence domestique, la santé mentale, les procédures médicales retardées et plus encore. Rejoignez-nous pour une conversation scintillante sur la façon dont la « grande réinitialisation » nous laisse tous bien pire.

Et regardez-nous sur Brighteon et lbry.tv!

Des scientifiques russes trouvent un antibiotique naturel universel

© Wikipedia /

Les chercheurs de l’Université de Tioumen (UTMN), avec leurs collègues d’ailleurs dans le pays, ont été les premiers à trouver un antibiotique naturel universel capable de vaincre la résistance des agents pathogènes aux médicaments.

Selon les auteurs de l’étude, la substance découverte aidera efficacement à combattre la plupart des maladies infectieuses causées par des bactéries et des champignons chez les humains et les animaux. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Applied Biochemistry and Microbiology.

Selon des scientifiques de l’Université de Tioumen, l’une des tâches auxquelles la pharmacologie est confrontée aujourd’hui est la recherche d’antibiotiques naturels capables de lutter contre les micro-organismes multi-résistants ou extrêmement résistants aux médicaments.

Des chercheurs de l’Université de Tioumen ont été les premiers à démontrer la capacité unique du peptide émericellipsine A lorsqu’il est isolé des champignons mycéliens Emericellopsis alkalina. Selon eux, la substance inhibe la capacité des bactéries à former des biofilms, qui est l’un des facteurs clés de leur résistance aux antibiotiques.

© Flickr / Microscopie ZEISS / Microscope

Les auteurs de l’étude ont expliqué que la principale caractéristique thérapeutique de la substance est un effet universel. Non seulement les bactéries MDR et XDR, mais presque tous les eucaryotes pathogènes, par exemple les champignons mycéliens et les levures, sont vulnérables à l’émericillipsine A.

«L’éméricillipsine A affecte les eucaryotes et les procaryotes par le biais de divers mécanismes moléculaires. Les eucaryotes – champignons et cellules tumorales – meurent parce que le peptide détruit leur membrane cellulaire, tandis que la virulence des procaryotes est détruite en empêchant la formation de biofilm», , a déclaré Evgeny Rogozhin, chercheur principal au laboratoire de la résistance aux antimicrobiens X -BIO de l’Université de Tioumen.

Les auteurs de l’étude disent que l’émericillipsine A aidera à combattre différents agents pathogènes, y compris les tumeurs, ainsi que toutes sortes d’infections bactériennes et fongiques.

Les chercheurs de l’Université de Tioumen ont déclaré que l’émericillipsine A est prometteuse à la fois en tant qu’agent thérapeutique indépendant et en tant qu’élément à utiliser dans des médicaments complexes. La thérapie peut être effectuée soit par injection, soit par voie topique en traitant directement le tissu affecté.

L’étude a été menée en étroite collaboration avec l’Institut Gause des nouveaux antibiotiques, l’Institut central de recherche en épidémiologie de Rospotrebnadzor et Shemyakin et l’Institut Ovchinnikov de chimie bioorganique.

À l’avenir, les scientifiques veulent passer du travail avec des modèles cellulaires à des tests en laboratoire du médicament.

Poutine offre au personnel des Nations Unies une DOSE GRATUITE du pionnier russe Spoutnik V jab alors qu’il appelle à une conférence mondiale sur le vaccin Covid-19

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via REUTERS; REUTERS / Tatyana Makeyeva / Fichier Photo

S’exprimant à l’Assemblée générale des Nations Unies, le président russe Vladimir Poutine a appelé à une réunion de haut niveau sur le développement mondial conjoint d’un vaccin Covid-19. Il a également offert au personnel de l’ONU une dose gratuite de la formule russe Sputnik V.

L’Assemblée générale des Nations Unies, tenue dans un format virtuel adapté aux coronavirus, a débuté mardi. Poutine a prononcé un discours lors de sa session du matin, largement axé sur la pandémie en cours.

«Nous avons tous été confrontés à un défi fondamentalement nouveau – la pandémie de coronavirus. La maladie a directement touché des millions de personnes, [et] a réclamé la chose la plus précieuse – des centaines de milliers de vies humaines. Quarantaines, fermeture des frontières, création de nombreux problèmes pour les citoyens de presque tous les pays – toutes ces choses sont la réalité aujourd’hui», a déclaré Poutine.

Les dirigeants mondiaux intéressés par la coopération sur le développement d’un vaccin Covid-19 devraient se rencontrer et discuter de la lutte contre la maladie mortelle et de rendre le vaccin librement accessible à tous, a-t-il déclaré, le qualifiant de priorité absolue pour l’ensemble de l’humanité. La Russie a été le premier pays au monde à enregistrer un vaccin – Sputnik V, qui s’est avéré « fiable, sûr et efficace » – et est prête à fournir toute l’assistance nécessaire, a souligné M. Poutine.

Nous sommes absolument ouverts et engagés dans le partenariat. À cet égard, nous proposons une initiative visant à organiser dans un proche avenir une conférence en ligne de haut niveau avec les États intéressés par une coopération dans le développement de vaccins contre le coronavirus.

Notant que la maladie a déjà affecté le personnel de l’ONU, Poutine a ensuite proposé à l’organisation de l’aider à lutter contre le virus. Il a déclaré que Moscou était prêt à fournir des injections gratuites de Sputnik V à tous les membres du personnel de l’ONU souhaitant se faire vacciner, ajoutant que la Russie avait déjà reçu des demandes de collègues de l’ONU.

L’ONU a répondu en remerciant le président russe pour «l’offre généreuse», promettant de l’examiner plus en avant.

«Nous remercions le président Poutine pour son offre généreuse, qui sera examinée par nos services médicaux», a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Le vaccin Sputnik V fait actuellement l’objet d’essais finaux à grande échelle. Des dizaines de milliers de Russes et d’étrangers se sont portés volontaires pour participer au programme pilote de vaccination. Plusieurs pays du monde, dont les partenaires de l’OTSC de la Russie, l’Inde et les Philippines, ont manifesté leur intérêt pour l’achat du vaccin.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

LES JEUX SONT FAITS! EN MARCHE VERS LE VACCIN OBLIGATOIRE

Le gouvernement du Québec annonça la fin de semaine dernière des mesures plus strictes pour 3 régions de la province maintenant catégorisées Orange. Ces mesures font suite à l’augmentation de cas qui a alarmé les autorités. Le seul problème est que les indicateurs épidémiologiques les plus importants soit le nombre de décès et les hospitalisations n’indiquent rien d’inquiétant, au contraire. The Colin Show analyse les évènements qui ont amené jusque là et révèle le plan directeur orchestré par nos leaders en place.

J.Colin est un doctorant en informatique cognitive avec un intérêt marqué pour l’intelligence artificielle. Orienté vers une vision scientifique, son approche se veut factuelle avec une perspective holistique rompant avec la pensée unique des grandes chaînes.

J.Colin est un doctorant en informatique cognitive avec un intérêt marqué pour l'intelligence artificielle. Orienté vers une vision scientifique, son approche se veut factuelle avec une perspective holistique rompant avec la pensée unique des grandes chaînes.