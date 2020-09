LA BOMBE: Hunter Biden et Joe Biden ont construit un syndicat international du crime lié aux organisations de traite des êtres humains, à la prostitution, au blanchiment d’argent, à la corruption et à l’extorsion

Un rapport explosif du Sénat des Etats-Unis d’Amérique basé sur des mois d’enquêtes a maintenant été publié, détaillant les liens étroits de la famille Biden avec un «vaste réseau financier» que les Bidens avaient mis en place sous l’administration Obama, impliquant des centaines de millions de dollars de transactions financières illicites qui lient les Bidens à l’extorsion, à la corruption, aux pots-de-vin, au blanchiment d’argent et à de nombreux crimes internationaux.

Le rapport du Sénat révèle même que certaines transactions financières ont été liées à une organisation impliquée dans la traite des êtres humains et la prostitution. Ce cartel criminel international à grande échelle semble avoir été assemblé par Joe Biden et les membres de sa famille par le biais de la coercition via l’administration Obama, où le vice-président de l’époque, Joe Biden, menacerait les gouvernements internationaux et les entités commerciales de sanctions des Etats-Unis d’Amérique ou de sanctions financières si ils n’ont pas payé les Bidens avec des postes lucratifs au conseil d’administration et d’autres programmes de pots-de-vin similaires.

En substance, ce nouveau rapport du Sénat décrit Hunter Biden, Joe Biden et d’autres membres de la famille comme des criminels internationaux qui ont construit un vaste réseau d’argent mondial en exploitant le pouvoir des États-Unis d’Amérique pour menacer et intimider les sociétés et les gouvernements étrangers.

Ces conclusions sont tout à fait cohérentes avec les aveux publics de Joe Biden de secouer le gouvernement ukrainien en menaçant de retirer une garantie de prêt d’un milliard de dollars du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique si le gouvernement ukrainien ne renvoyait pas un procureur qui enquêtait sur un accord commercial douteux qui a renvoyé de l’argent aux Bidens. Vous pouvez entendre Biden se vanter de cela dans ses propres mots dans la vidéo suivante, qui a été largement effacée de YouTube et d’autres plates-formes Big Tech:

Le rapport complet du Sénat des Etats-Unis d’Amérique est disponible sur ce lien d’origine:

Nous avons également mis en miroir le fichier PDF sur Natural News, au cas où il disparaîtrait des serveurs du Sénat:

Le rapport du Sénat est incroyablement accablant contre les Bidens, et l’un des faits saillants est le suivant:

Les dossiers acquis par les comités montrent que Hunter Biden et sa famille étaient impliqués dans un vaste réseau financier qui les reliait à des ressortissants étrangers et des gouvernements étrangers à travers le monde. Hunter Biden et Archer, en particulier, ont noué des relations financières significatives et cohérentes avec l’oligarque corrompu Mykola Zlochevsky pendant leur temps de travail pour Burisma et leurs entreprises ont gagné des millions de dollars grâce à cette association tandis que Joe Biden était vice-président et le visage public de la politique ukrainienne de l’administration Obama. Rosemont Seneca Thornton, une société d’investissement cofondée par Hunter Biden, a reçu 3,5 millions de dollars dans un virement électronique d’Elena Baturina, qui aurait reçu des contrats de construction illégaux de son mari, l’ancien maire de Moscou. De plus, la réception apparente d’argent d’Archer pour une voiture de Kenges Rakishev du Kazakhstan alors que le vice-président Biden était à Kiev est particulièrement préoccupante compte tenu du moment choisi. Et enfin, le travail de Biden et Archer avec des ressortissants chinois liés au régime communiste illustre les liens financiers profonds qui se sont accélérés alors que son père était vice-président et se sont poursuivis après son départ.

Extorsion, traite des êtres humains, pots-de-vin, corruption et pots-de-vin

De nombreux médias qui ne sont pas dirigés par des mondialistes fournissent une excellente couverture des conclusions du rapport du Sénat des Etats-Unis d’Amérique. Nous vous apportons une sélection ici:

De The Epoch Times:

Les relations de Hunter Biden soulèvent des problèmes de conflit d’intérêts ainsi que des préoccupations concernant les crimes, le contre-espionnage et l’extorsion, selon le rapport conjoint du Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales et des comités des finances.

«Les archives acquises par les comités montrent des liens financiers cohérents, significatifs et étendus parmi et entre Hunter Biden, James Biden, Sara Biden, Devon Archer et des ressortissants chinois liés au régime communiste et à l’APL [Armée populaire de libération] ainsi qu’à d’autres ressortissants étrangers aux antécédents douteux», selon le rapport, qui a été publié mercredi.

James Biden est le frère de Joe Biden; Sara Biden est la femme de James; et Archer est l’un des partenaires commerciaux de Hunter Biden.

Les principales conclusions comprenaient l’apprentissage que George Kent, ancien chef de mission adjoint à l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Kiev, en Ukraine, avait fait part de ses préoccupations aux responsables du bureau de Joe Biden au début de 2015 au sujet de la perception d’un conflit d’intérêts pour Hunter Biden siégeant au conseil d’administration de Burisma, une entreprise ukrainienne.

En octobre 2015, le responsable du département d’État, Amos Hochstein, a fait part au vice-président Biden et à Hunter Biden du fait que la position de Burisma permettait les efforts de désinformation de la Russie et risquait de saper la politique des Etats-Unis d’Amérique en Ukraine, selon le rapport.

Hunter Biden était membre du conseil d’administration de Burisma lorsque le propriétaire de la société aurait payé 7 millions de dollars à des fonctionnaires travaillant sous la direction du procureur général d’Ukraine pour classer l’affaire contre le propriétaire. Kent a déclaré que le pot-de-vin avait été payé en décembre 2014 et qu’il avait signalé l’allégation au FBI lorsqu’il en avait appris l’existence.

Hunter Biden et Archer ont reçu 4 millions de dollars pour faire partie du conseil d’administration de Burisma. Eux-mêmes et d’autres membres de la famille Biden ont également reçu des millions de dollars de ressortissants étrangers aux antécédents douteux, ont déclaré les comités du Sénat.

Archer, par exemple, a reçu 142 300 dollars d’un ressortissant kazakh, prétendument pour une voiture, le même jour, le vice-président Biden s’est adressé aux législateurs ukrainiens à Kiev.

Hunter Biden a reçu 3,5 millions de dollars d’Elena Baturina, la veuve de l’ancien maire de Moscou, et des millions de dollars de transactions commerciales avec des individus liés au Parti communiste chinois et à l’Armée populaire de libération.

Hunter Biden a également «rémunéré des femmes non-résidentes ressortissantes de la Russie ou d’autres pays d’Europe de l’Est et qui semblent être liées à un «réseau de prostitution ou de traite des êtres humains en Europe de l’Est»», indique le rapport.

De Breitbart.com:

Un nouveau rapport du Sénat publié mercredi conclut que l’ancien vice-président Joe Biden a permis à Hunter Biden et à d’autres membres de sa famille de s’enrichir grâce à des liens avec des entreprises et des gouvernements étrangers pendant son mandat.

Il présente des preuves par courrier électronique que l’ancien secrétaire d’État John Kerry, dont le beau-fils Chris Heinz était l’un des partenaires commerciaux de Hunter Biden, était également au courant des conflits d’intérêts. Il ajoute que «Hunter Biden, sa famille et [son partenaire commercial Devon] Archer ont reçu des millions de dollars de ressortissants étrangers aux antécédents douteux.» Il note que Hunter Biden a fait une «frénésie de dépenses mondiales de 100 000 dollars avec James Biden et Sara Biden» après avoir reçu de l’argent d’un investisseur chinois. Et il ajoute que Hunter Biden semblait avoir payé des femmes liées à un «réseau de prostitution ou de trafic d’êtres humains en Europe de l’Est».

Il note également: «Les dossiers acquis par les comités montrent des liens financiers cohérents, significatifs et étendus parmi et entre Hunter Biden, James Biden, Sara Biden, Devon Archer et des ressortissants chinois liés au régime communiste et à [l’Armée populaire de libération] comme d’autres ressortissants étrangers aux antécédents douteux.»

Le rapport «détaille des exemples de transactions financières étendues et complexes impliquant les Bidens» et note que Hunter Biden «n’était pas le seul Biden à tirer profit de la vice-présidence de Joe Biden».

De The Daily Wire:

Début 2015, l’ancien chef de mission adjoint par intérim de l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Kiev, en Ukraine, George Kent, a fait part de ses préoccupations aux responsables du bureau du vice-président Joe Biden au sujet de la perception d’un conflit d’intérêts en ce qui concerne le rôle de Hunter Biden au conseil d’administration de Burisma. Les préoccupations de Kent n’ont pas été traitées et, en septembre 2016, il a souligné dans un courrier électronique adressé à ses collègues: «De plus, la présence de Hunter Biden au conseil d’administration de Burisma était très gênante pour tous les responsables états-uniens qui poussaient un programme de lutte contre la corruption en Ukraine.»

En octobre 2015, un haut responsable du département d’État, Amos Hochstein, a fait part de ses préoccupations au vice-président Biden, ainsi qu’à Hunter Biden, selon lesquelles la position de Hunter Biden au conseil d’administration de Burisma permettait les efforts de désinformation de la Russie et risquait de saper la politique des Etats-Unis d’Amérique en Ukraine.

Bien que Kent ait estimé que le rôle de Hunter Biden au sein du conseil d’administration de Burisma était gênant pour tous les responsables états-uniens poussant un programme de lutte contre la corruption en Ukraine, les comités ne connaissent que deux personnes – Kent et l’ancien envoyé spécial des Etats-Unis d’Amérique et coordinateur pour les affaires internationales de l’énergie Amos Hochstein – qui a fait part de ses préoccupations au vice-président Joe Biden (Hochstein) ou à son personnel (Kent).

La maladresse des responsables de l’administration Obama s’est poursuivie bien après sa présidence. L’ancien secrétaire d’État John Kerry connaissait le rôle de Hunter Biden au sein du conseil d’administration de Burisma, mais interrogé à ce sujet lors d’un événement à la mairie à Nashua, NH le 8 décembre 2019, Kerry a faussement déclaré: «Je n’avais aucune connaissance de tout cela. Aucune. Non.» La preuve du contraire est détaillée à la section V.

L’ancienne secrétaire d’État adjointe aux Affaires européennes et eurasiennes, Victoria Nuland, a déclaré que la confrontation avec les oligarques enverrait un message anticorruption en Ukraine. Kent a déclaré aux comités que Zlochevsky était un «oligarque odieux». Cependant, en décembre 2015, au lieu de suivre les objectifs des Etats-Unis d’Amérique de confronter les oligarques, le personnel du vice-président Biden lui a conseillé d’éviter de commenter Zlochevsky et lui a recommandé de dire: «Je ne vais pas me lancer dans le fait de nommer des noms ou d’accuser des individus.»

Hunter Biden faisait partie du conseil d’administration de Burisma (soi-disant consultant sur la gouvernance d’entreprise et la transparence) lorsque Zlochevsky aurait versé un pot-de-vin de 7 millions de dollars à des fonctionnaires du procureur général d’Ukraine, Vitaly Yarema, pour «clore l’affaire contre Zlochevsky. Kent a témoigné que ce pot-de-vin a eu lieu en décembre 2014 (sept mois après que Hunter a rejoint le conseil d’administration de Burisma) et, après en avoir pris connaissance, lui et le conseiller juridique résident ont signalé cette allégation au FBI.

Hunter Biden était un protégé des services secrets des Etats-Unis d’Amérique du 29 janvier 2009 au 8 juillet 2014. Un jour avant son dernier voyage en tant que protégé, Time a publié un article décrivant les efforts de lobbying intensifiés de Burisma auprès des responsables des Etats-Unis d’Amérique et l’implication de Hunter dans le conseil d’administration de Burisma. Avant de mettre fin à ses détails de protection, Hunter Biden a reçu la protection des services secrets lors de voyages dans plusieurs destinations étrangères, notamment Moscou, Pékin, Doha, Paris, Séoul, Manille, Tokyo, Mexico, Milan, Florence, Shanghai, Genève, Londres, Dublin, Munich , Berlin, Bogota, Abu Dhabi, Nairobi, Hong Kong, Taipei, Buenos Aires, Copenhague, Johannesburg, Bruxelles, Madrid, Mumbai et le lac de Côme.

Andrii Telizhenko, personnification démocrate de la désinformation russe, a rencontré au moins 10 fois des responsables de l’administration Obama, dont Elisabeth Zentos, membre du Conseil de sécurité nationale d’Obama. Une société de lobbying démocrate, Blue Star Strategies, a signé un contrat avec Telizhenko de 2016 à 2017 et a continué à demander son aide aussi récemment que l’été 2019. Un article de presse récent a détaillé d’autres contacts étendus entre Telizhenko et des responsables de l’administration Obama.

Outre les plus de 4 millions de dollars payés par Burisma pour les membres du conseil d’administration de Hunter Biden et d’Archer, Hunter Biden, sa famille et Archer ont reçu des millions de dollars de ressortissants étrangers aux antécédents douteux.

Archer a reçu 142 300 dollars de Kenges Rakishev du Kazakhstan, prétendument pour une voiture, le même jour, le vice-président Joe Biden est apparu avec le Premier ministre ukrainien Arsemy Yasenyuk et s’est adressé aux législateurs ukrainiens à Kiev concernant les actions de la Russie en Crimée.

Hunter Biden a reçu un virement bancaire de 3,5 millions de dollars d’Elena Baturina, l’épouse de l’ancien maire de Moscou.

Hunter Biden a ouvert un compte bancaire avec Gongwen Dong pour financer une frénésie de dépenses mondiales de 100 000 dollars avec James Biden et Sara Biden.

Hunter Biden avait des associations commerciales avec Ye Jianming, Gongwen Dong et d’autres ressortissants chinois liés au gouvernement communiste et à l’Armée populaire de libération. Ces associations ont généré des millions de dollars de trésorerie.

Hunter Biden a payé des femmes non-résidentes qui étaient ressortissantes de la Russie ou d’autres pays d’Europe de l’Est et qui semblent être liées à un «réseau de prostitution ou de trafic d’êtres humains en Europe de l’Est».

Joe Biden, comme Barack Obama, est un criminel traître qui abuse du pouvoir pour son propre profit

Le résultat de tout cela est que Joe Biden, tout comme Barack Obama et Hillary Clinton, est un criminel traître qui abuse du pouvoir pour s’enrichir et enrichir les membres de sa famille tout en compromettant la sécurité naturelle et l’intégrité du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Pas étonnant que les démocrates l’aiment! Tous les nouveaux héros de la gauche sont des criminels, et plus leurs crimes sont importants, plus la gauche radicale les aime.

