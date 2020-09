Le Pentagone sous le feu pour avoir utilisé un fonds de 1 milliard de dollars contre les coronavirus pour les entrepreneurs en armement

Le Pentagone a été critiqué pour son utilisation d’un fonds d’un milliard de dollars, destiné à la réponse à la pandémie de coronavirus, à des fins militaires; dans un mouvement qui a suscité l’indignation parmi les démocrates, qui l’ont décrit comme une violation de l’intention du Congrès.

Le chef du Pentagone Mark Esper et le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, arrivent à la 19e cérémonie annuelle de célébration du 11 septembre au Pentagone à Arlington, Virginie, États-Unis d’Amérique, le 11 septembre 2020 (Photo de Reuters)

À la fin du mois de mars, le président Donald Trump a signé un projet de loi de secours de 2000 milliards de dollars contre le coronavirus alors que son administration tentait d’émousser la destruction économique due à l’épidémie de virus à travers les États-Unis.

Dans un rapport plus tôt cette semaine, le Washington Post a rapporté que les entrepreneurs militaires et le complexe militaro-industriel ont reçu « des centaines de millions de dollars du fonds, principalement pour des projets qui n’ont pas grand-chose à voir avec la réponse aux coronavirus ».

Le Pentagone a affirmé que la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) n’exigeait pas que tout l’argent distribué soit dépensé en ressources médicales, selon la porte-parole du Pentagone Jessica Maxwell.

C’est alors que les rapports ont mis en garde plus tôt cette semaine contre les «multiples conséquences graves» des pénuries de fournitures médicales au milieu de la pandémie.

Le Pentagone a reçu 1,2 milliard de dollars pour la réponse au coronavirus de la Garde nationale via le paquet.

Mais des entreprises comme Rolls-Royce et ArcelorMittal ont reçu 183 millions de dollars pour « maintenir l’industrie de la construction navale » et « des dizaines de millions de dollars » ont été accordés pour la surveillance spatiale, la technologie des drones et des satellites, selon le Post.

Le rapport indique que certains sous-traitants militaires ont reçu des fonds du Pentagone alors qu’ils étaient également exploités dans le programme de protection des chèques de paie, qui a alloué des milliards de dollars en prêts-subventions aux petites entreprises au milieu de la crise sanitaire.

La porte-parole du Pentagone, Jessica Maxwell, a déclaré que la loi CARES n’exigeait pas que tout l’argent distribué soit dépensé en ressources médicales.

« Le ministère de la Défense utilise le milliard de dollars alloué par la loi » CARES « à la loi sur la production de défense, qui a rendu 1 milliard de dollars disponible » pour se préparer, prévenir et répondre au coronavirus », a déclaré Maxwell.

Le nombre de morts par coronavirus aux États-Unis d’Amérique a dépassé 200 000, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins,

Alors que le pays continue de dominer le monde à la fois pour le nombre total de cas confirmés et de décès – qui sont respectivement de 6 934 233 et 201 910 – les experts de la santé ont averti que les États-Unis d’Amérique se dirigeaient vers une autre vague d’infections cet automne, d’autant plus que la saison de la grippe émerge.

«L’administration Trump exploite la confiance du peuple Américain»

Les démocrates ont vivement critiqué la décision du Pentagone, qui, selon eux, violait l’intention du Congrès, deux législateurs ayant appelé à une enquête sur les dépenses.

Le sénateur Bernie Sanders a critiqué l’administration Trump, affirmant qu’elle avait «octroyé 183 millions de dollars à des entreprises comme Rolls-Royce pour construire plus de navires de guerre, ️155 millions de dollars à Boeing et General Electric pour plus d’avions de combat, 10 millions de dollars pour plus de drones.

«Tout cet argent était destiné à être utilisé pour plus de masques et de tests», a-t-il déclaré. « Répugnant »

Le représentant démocrate Mark Pocan du Wisconsin et Barbara Lee de Californie ont demandé une enquête officielle, contestant la légalité des actions du Pentagone.

«Plus de 200 000 personnes sont mortes», a écrit Mark Pocan sur Twitter. «Mais le Pentagone a utilisé les dollars des contribuables pour remplir les poches des entrepreneurs de la défense au lieu de produire des fournitures médicales.»

Le président du Comité des services armés de la Chambre, Adam Smith, a condamné l’administration Trump pour avoir «continué à exploiter la confiance du peuple américain» et dépensé trois fois plus pour les entrepreneurs de la défense que pour l’expansion des défenses contre la pandémie du pays.

La candidate du Missouri House, Cori Bush, est même allée plus loin en appelant au définancement du Pentagone.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV