Les concurrents de la course au vaccin Covid-19 publient des protocoles cliniques dans l'espoir d'obtenir une autorisation d'urgence lucrative, ce que le Sputnik V de Russie a déjà été attaqué pour sa recherche. Cette fois, cependant, les médias [mainstream – MIRASTNEWS] sont calmes.

Les pionniers aux États-Unis d’Amérique et en Europe occidentale pour développer un vaccin contre le coronavirus – Pfizer, AstraZeneca et Moderna – ont publié leurs protocoles d’essai en réponse au malaise grandissant du public face au déploiement rapide de la solution miracle promise contre le coronavirus. Ils révèlent une insistance écrasante sur le fait d’être les premiers à obtenir l’approbation d’urgence des autorités de réglementation compétentes, ce qui suggère que l’objectif des entreprises est de maximiser les profits plutôt que d’assurer la santé physique des centaines de millions de personnes qui devraient faire la queue pour la vaccination.

Le vaccin russe Sputnik V a été critiqué dans les médias occidentaux pour avoir demandé une telle approbation d’urgence il y a des mois. Ironiquement, les mêmes publications qui ont dénoncé les soi-disant «anti-vaxxers» comme «l’ennemi» et appelé à les enfermer en tant que menace pour la santé publique ont flirté avec une rhétorique similaire pour jeter le doute sur la sécurité du vaccin russe.

Ce scepticisme s’est pratiquement évaporé alors que des entreprises comme Moderna et AstraZeneca, toutes deux poussant des vaccins avec des mécanismes de livraison non testés et des problèmes d’effets secondaires notables, le sprint pour la ligne d’arrivée. Alors que les médias continuent de remettre en question le rythme de «Warp Speed» du calendrier de vaccination du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump, leurs critiques ne s’étendent pas aux sociétés pharmaceutiques elles-mêmes.

Cette réticence est peut-être compréhensible, étant donné le rôle que joue Big Pharma dans le financement des médias aux Etats-Unis d’Amérique par le biais de ses publicités. Mais l’écart apparent entre la préoccupation déclarée des médias occidentaux pour la population russe – qui, selon eux, ne devrait pas être soumise à un vaccin avant les tests de sécurité les plus approfondis – et son indifférence envers les Américains (ou les Britanniques, qui ont déjà été brûlés par un déploiement précipité du vaccin lors de la débâcle de 2009 contre la grippe porcine) devrait soulever quelques sourcils.

Les protocoles cliniques publiés jusqu’à présent n’hésitent pas non plus à privilégier la vitesse à la sécurité. Pfizer, par exemple, comprend plusieurs «analyses intermédiaires» – des évaluations préliminaires destinées à montrer «le plus rapidement possible au milieu de la pandémie dévastatrice si notre vaccin répond aux normes strictes fixées par la FDA». Dans des circonstances normales, les essais de vaccin suivent les patients pendant des années après leur dernier vaccin pour s’assurer qu’il n’y a pas d’effets secondaires tardifs.

La stratégie fait écho à celle utilisée par le remdesivir, un produit pharmaceutique coûteux présenté comme un médicament miracle contre le coronavirus par son fabricant, Gilead, et le tsar corona états-unien Anthony Fauci malgré le manque de preuves cliniques, il sauve des vies. Même USA Today – à peine un exutoire pharma-sceptique – a remis en question la FDA étendant son autorisation d’urgence du remdesivir à tous les patients hospitalisés, y compris les enfants, le mois dernier. Les médecins aux yeux d’aigle ont remarqué qu’un premier essai sur le remdesivir avait vu ses critères d’évaluation cliniques modifiés, passant de la mort à des séjours hospitaliers plus courts, ce qui a permis aux promoteurs du médicament de revendiquer la victoire.

Pendant ce temps, Moderna a révélé dans un dossier le mois dernier qu’il gagnerait plus de 8 milliards de dollars si sa propre formule hautement expérimentale obtenait une approbation d’urgence avant janvier. Malgré des résultats cliniques inquiétants, la société avait déjà commencé à produire des millions de doses à expédier en juillet, se vantant de vouloir en faire suffisamment «pour pouvoir vacciner tout le monde aux États-Unis d’Amérique». Tout en vantant les allégations d’une réponse immunitaire «robuste», la piqûre Moderna a déclenché des réactions indésirables chez chaque participant à l’essai qui a reçu deux injections des deux doses les plus élevées, selon les résultats de l’essai publiés en juillet.

Et AstraZeneca a été contraint de publier son propre protocole clinique au cours du week-end après qu’un deuxième participant soit tombé malade d’une rare inflammation de la colonne vertébrale que la société avait déjà imputée à une sclérose en plaques non diagnostiquée chez le premier patient atteint. Cet essai établit une barre basse d’efficacité de 50%, ce qui pourrait faciliter l’approbation d’urgence, mais n’aidera probablement pas à mettre à l’aise les destinataires concernés.

Le Sputnik V de Russie continue de subir des essais post-approbation et est distribué aux enseignants et aux professionnels de la santé avant son déploiement à l’échelle de la population l’année prochaine. Le président Vladimir Poutine l’a offert en salle à ses collègues lors d’une réunion des Nations Unies au début du mois, mentionnant qu’il avait déjà répondu à certaines demandes privées.

Moins cher que Remdesivir: la Russie fournira de l’avifavir anti-COVID à 17 pays

Fin mai, la Russie a enregistré le premier médicament anti-COVID-19 au monde, à base de favipiravir, un médicament antiviral. Le médicament est largement utilisé dans les cliniques russes pour traiter la maladie à coronavirus depuis juin et a depuis été obtenu par des hôpitaux de Biélorussie, du Kazakhstan, de Bolivie et d’un certain nombre d’autres pays.

Le Fonds d’investissement direct russe (RDIF), l’investisseur qui a financé le développement du premier vaccin au monde contre le coronavirus, et le groupe ChemRar basé à Moscou ont accepté de fournir le médicament anti-COVID Avifavir à 17 pays.

Avifavir, le premier médicament à base de favipiravir au monde à être approuvé pour le traitement du COVID-19, sera désormais livré en Arabie saoudite, au Brésil, en Bulgarie, en Serbie, en Argentine, au Chili, en Colombie, en Équateur, au Salvador, au Honduras, au Koweït et au Panama. , Paraguay, Slovaquie, Afrique du Sud, Emirats Arabes Unis et Uruguay.

Après avoir été enregistré pour la première fois en Russie le 29 mai 2020, il a déjà été utilisé pour le traitement COVID-19 dans plus de 70 régions russes, puis acheté par la Biélorussie, la Bolivie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan.

L’efficacité du favipiravir contre le COVID-19 a été confirmée par Fujifilm Holdings Corp, au Japon, plusieurs mois après les essais d’Avifavir en Russie.

Avifavir comme principal médicament anti-Covid sur le marché russe

Le RDIF note que par rapport à d’autres fabricants russes de favipiravir, Avifavir s’est avéré plus efficace pour traiter plus de 400 patients, qui sont tombés malades du coronavirus depuis avril. Le médicament a maintenant été approuvé par les régulateurs européens, du Moyen-Orient et d’Asie, devenant ainsi le premier médicament anti-coronavirus de Russie pour l’exportation.

Selon le RDIF, c’est aussi une option beaucoup moins chère que le Remdesivir, un médicament à base de favipiravir produit aux États-Unis d’Amérique.

«Lorsque nous avons enregistré le premier médicament anti-coronavirus au monde à base de favipiravir, il y avait beaucoup de scepticisme car les gens se demandaient comment nous pourrions l’enregistrer alors que le Japon ne l’avait pas encore enregistré», explique Kirill Dmitriev, PDG de Russian Direct. Fond d’investissement. «Aujourd’hui, cinq mois après nos essais cliniques, nous constatons que le Japon a confirmé l’efficacité clinique du favipiravir.»

Le PDG du RDIF souligne qu’outre les essais cliniques qui ont été menés dans 35 centres médicaux en Russie, l’efficacité d’Avifavir a également été testée par 940 patients dans des études d’observation post-enregistrement, ce qui en a fait «le plus grand essai clinique d’un médicament à base de favipiravir contre coronavirus dans le monde».

«Sur la base de nos essais cliniques approfondis et de la recherche au Japon confirmant l’efficacité du favipiravir contre le coronavirus, nous pensons que l’avifavir et d’autres produits à base de favipiravir seront les principaux médicaments antiviraux contre le COVID-19 dans le monde», ajoute Dmitriev. «En plus de l’efficacité et de l’innocuité prouvées, l’Avifavir est également trois à quatre fois moins cher que le Remdesivir.»

Les essais confirment l’efficacité d’Avifavir

Selon les résultats des essais cliniques post-enregistrement, les patients sous Avifavir se sont rétablis plus rapidement des symptômes du COVID-19, car dans 30% des cas, le virus a été éliminé à un stade précoce, alors que le niveau de saturation en oxygène dans le sang du patient était également rétabli à la normale deux fois plus rapidement que lorsque la thérapie traditionnelle a été appliquée. Aucun effet indésirable lié à l’utilisation du médicament n’a été signalé. Parallèlement, la troisième phase des essais cliniques du médicament japonais à base de favipiravir Avigan a également montré un temps de récupération plus court chez les patients atteints de pneumonie non sévère, selon les résultats publiés le 23 septembre.

Le RDIF, le fonds souverain russe, a également été impliqué dans le développement du premier vaccin anti-coronavirus au monde, baptisé Sputnik V, qui a été enregistré en Russie le 11 août. Le pays a maintenant reçu une demande pour 1 milliard de doses de vaccin d’au moins 20 pays, dont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Indonésie, les Philippines, le Mexique, le Brésil et l’Inde.

