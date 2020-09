Quatre décennies de tromperie et de dissimulation des blessures et des décès dus aux vaccins conduisent à la méfiance du public américain à l’égard du vaccin expérimental COVID

Vaccination: qu’est-ce que la confiance a à voir avec elle?

Par Barbara Loe Fisher, Centre national d’information sur les vaccins

Alors que le Centre national d’information sur les vaccins se prépare à accueillir la Cinquième Conférence publique internationale sur la vaccination de trois jours et trois nuits qui sera diffusée en ligne du 16 au 18 octobre 2020, le thème que nous avons choisi est Protéger la santé et l’autonomie au 21e siècle, car à aucun moment de l’histoire moderne, il n’a été plus important pour nous tous de prendre position et de faire exactement cela.

Cette année, les actions orchestrées par les gouvernements du monde entier pour restreindre ou éliminer les libertés civiles en réponse à l’émergence d’un nouveau coronavirus ont été sans précédent et ont eu des effets profonds sur l’économie mondiale et sur la santé physique, mentale et émotionnelle des milliards de personnes.1

À la mi-septembre 2020, environ 29 millions de cas du nouveau syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) avaient été signalés dans le monde, avec environ 925 000 décès associés.

Les États-Unis d’Amérique, troisième pays le plus peuplé du monde avec 330 millions d’habitants, avaient enregistré plus de sept millions de cas et 198 000 décès, avec un taux estimé à 598 décès par million d’habitants, soit un taux de mortalité plus élevé que la Suède,2 où les responsables de la santé ont refusé d’ordonner le masquage ou le verrouillage du pays et permettre à la population d’acquérir une immunité naturelle du troupeau contre le virus.3 4

Mortalité globale de COVID-19 inférieure à un pour cent

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de mortalité global pour le nouveau coronavirus du SRAS causant la COVID-19 est d’environ 0,6%,5 bien que certains scientifiques disent qu’il est inférieur,6 tandis que d’autres estiment qu’il peut être aussi élevé que un à deux pour cent dans certaines régions du monde.7

Par rapport à Ebola avec un taux de mortalité de 50 pour cent8 ou la variole, à 30 pour cent;9 tuberculose de 20 à 70 pour cent;10 diphtérie de 5 à 10 pour cent;11 ou la pandémie de grippe de 1918 avec un taux de mortalité de 2,5 pour cent,12 COVID-19 est près du bas de l’échelle de mortalité par maladies infectieuses avec un taux de mortalité de moins d’un pour cent dans la plupart des pays.

Les personnes les plus à risque de complications et de décès sont les personnes âgées et celles qui ont un ou plusieurs problèmes de santé.13

Le CDC a récemment rapporté que seulement six pour cent des décès liés à la [maladie – MIRASTNEWS] COVID-19 étaient uniquement dus à une infection à coronavirus et 94 pour cent des personnes décédées avaient également la grippe ou une pneumonie; maladie cardiaque, pulmonaire ou rénale; hypertension artérielle; diabète ou un autre problème de santé sous-jacent.14

La plupart des études suggèrent qu’il est rare que les enfants souffrent de complications et meurent de la COVID-19.15

Mais sept mois après que l’Organisation mondiale de la santé16 a déclaré une pandémie de coronavirus17, et que les responsables de la santé publique ont persuadé les législateurs de bouleverser le monde, beaucoup de gens se posent des questions, tout comme les médecins qui ne sont pas d’accord sur les faits.

Des questions comme:

D’où vient le nouveau virus respiratoire?

Les récits les plus populaires sur le coronavirus muté sont qu’il a sauté d’une chauve-souris ou d’un autre animal sur un marché chinois d’aliments humides18 19 ou s’est échappé d’un laboratoire de biohazard en 2019,20 21 mais les scientifiques continuent de se demander quel scénario est le plus probable.22

Et cette question:

Si je porte un masque en tissu, est-ce que cela m’empêche vraiment d’être infecté ou de transmettre [le coronavirus 2019 de la – MIRASTNEWS] COVID-19?

Il y a un débat en cours dans la communauté médicale pour savoir si c’est une bonne idée pour tous les enfants et adultes en bonne santé de porter des masques en tissu lorsqu’ils quittent leur domicile.23

En mars 2020, le chirurgien général des Etats-Unis d’Amérique a ordonné au public des Etats-Unis d’Amérique de cesser d’acheter et de porter des masques car «ils ne sont pas efficaces pour empêcher le grand public d’attraper le coronavirus»24 et «peuvent en fait augmenter la propagation du coronavirus», ce qui était la position du Organisation Mondiale de la Santé.25

Mais en avril, le CDC est revenu sur son ordre de «ne pas masquer» et a exhorté tous les Américains en bonne santé à porter volontairement des masques en tissu fait maison lorsqu’ils entrent dans les espaces publics.26

En juin, l’Organisation mondiale de la santé continuait de dire que,

«À l’heure actuelle, l’utilisation généralisée des masques partout n’est pas étayée par des preuves scientifiques de haute qualité, et il y a des avantages et des inconvénients potentiels à prendre en compte… Les masques à eux seuls ne vous protégeront pas du COVID-19.»27

Mais en juin, un certain nombre de gouverneurs d’État et de gouvernements locaux avaient rendu obligatoire le port du masque facial et une épidémie de honte au masque avait commencé,28 29 qui a conduit à des manifestations publiques contre les mandats de masquage.30

En août, le CDC a doublé et élargi les directives sur le masquage du visage pour inclure tous les enfants de plus de deux ans31, tandis que l’Organisation mondiale de la santé a averti que les enfants de moins de six ans ne devraient pas porter de masques mais que les enfants de plus de 12 ans devraient le faire.32

La confusion règne donc. Alors que certains scientifiques disent que si toutes les personnes en bonne santé sont obligées de porter des masques faciaux, cela n’arrêtera pas la pandémie de coronavirus et donne une illusion dangereuse et fausse de sécurité,33 d’autres scientifiques diabolisent les refusants, alléguant que les personnes refusant de se masquer sont «sociopathe» et ont des niveaux d’empathie inférieurs.34

Environ 30 États des Etats-Unis d’Amérique exigent un masquage pour les jeunes enfants et les adultes qui pénètrent dans les espaces publics,35 et certains États imposent des amendes élevées pouvant aller jusqu’à 1000 $ ou menacent de peine de prison pour quiconque ne se conforme pas.36

L’État de Washington a fait de ne pas porter de masque en public un délit d’écart de conduite37 et les responsables du centre du Texas ont déclaré qu’ils souhaiteraient pouvoir mettre des personnes en prison pour avoir refusé de porter un masque.38

Plus de 50 pays dans le monde exigent désormais que les gens se couvrent le visage lorsqu’ils quittent leur domicile et certains s’en sortent très bien et emprisonnent ceux qui sortent sans masque.39

Alors qu’en est-il de se faire tester pour COVID-19? Le CDC dit que les personnes devraient se faire tester si elles présentent des symptômes de la COVID-19 ou si elles ont été en contact avec une personne chez qui l’infection a été diagnostiquée.

Il existe également un test d’anticorps pour déterminer si vous avez été infecté ou non dans le passé.40

Mais les tests de laboratoire ne sont pas toujours fiables et les gens se posent cette question logique:

Si j’obtiens un test de laboratoire, identifiera-t-il avec précision si je suis actuellement infecté ou si j’ai été infecté par [le coronavirus 2019 de la maladie – MIRASTNEWS] COVID-19 dans le passé?

Malheureusement, la précision des tests n’est pas claire, en particulier le test d’anticorps pour une infection passée, car la présence d’anticorps n’est peut-être pas le seul moyen de mesurer l’immunité.41

La meilleure estimation est que la plage de faux négatifs rapportés pour le test sur écouvillon nasal se situe entre 2 et 50%, et les résultats faux négatifs rapportés pour le test sanguin d’anticorps peuvent atteindre 30%, selon le moment pendant ou après le test d’infection. est effectuée.42

En juillet, un laboratoire d’État du Connecticut a admis que 90 personnes sur 144 testées au cours d’une période de 30 jours – la plupart d’entre elles résidant dans des maisons de soins infirmiers – avaient été informées à tort qu’elles étaient infectées en raison de tests de laboratoire défectueux et faux positifs.43

En août, 77 joueurs de football de la ligue nationale de football ont reçu des résultats de tests faussement positifs lorsque, après un nouveau test, tous les tests sont revenus négatifs.44

Les gens se demandent également ce qui se passe après avoir eu la COVID-19, en posant cette question:

Si je me rétablis de la COVID-19, est-ce que je n’obtiendrai qu’une immunité temporaire ou aurai-je une immunité à long terme contre la réinfection?

Le CDC dit qu’on ne sait pas combien de temps dure l’immunité ou si vous pouvez contracter deux fois la nouvelle infection à coronavirus.45

Cependant, au printemps dernier, des chercheurs ont découvert que sur 68 personnes non infectées, le sang d’un tiers d’entre elles contenait des lymphocytes T auxiliaires qui reconnaissaient le coronavirus muté du SRAS.

Ils ont conclu que la présence de ces lymphocytes T auxiliaires défensifs prouve une certaine immunité résiduelle qui peut avoir été produite après des infections par le rhume causées par d’autres types de coronavirus. Ceci, selon les scientifiques, «augure bien pour le développement d’une immunité protectrice à long terme.»46

Une autre étude importante a été publiée dans la littérature médicale en août, fournissant des preuves de réponses immunitaires robustes des lymphocytes T à mémoire chez des personnes qui s’étaient rétablies de cas même légers ou asymptomatiques de COVID-19 mais n’avaient pas d’anticorps détectables spécifiques au virus.47

Si les gens peuvent avoir de fortes réponses immunitaires sans symptômes et que les tests d’anticorps traditionnels pour la preuve de l’immunité ne s’appliquent pas à la COVID-19, les responsables de la santé publique peuvent sous-estimer l’étendue de l’immunité collective au niveau de la population qui existe déjà aux États-Unis d’Amérique, où il existe plus de cas signalés que partout ailleurs.

Les lois COVID-19 sur la santé publique un désastre des relations publiques

Alors que les médecins débattent de la science, il devient de plus en plus clair que la réponse à la nouvelle infection à coronavirus par les responsables gouvernementaux de la santé a été un désastre de relations publiques.

L’anxiété, la peur et le chaos créés par les réglementations instituées par la plupart des gouvernements après la déclaration d’une pandémie de COVID-19 en mars 2019 ont déchiré le tissu des sociétés et affecté l’opinion publique sur les lois de santé publique et la vaccination.48

Maintenant, on dit aux gens qu’il existe une – et une seule – solution simple pour résoudre la crise et revenir à la normale: c’est la seule façon pour nous d’enlever nos masques et de toucher, étreindre, embrasser ou s’approcher de49 50 51 52 53 54 est pour chaque personne vivant dans chaque pays de se faire injecter l’un des vaccins sans responsabilité COVID-19 en cours de mise sur le marché.55 56 57 58 59

En avril, les responsables de l’Organisation mondiale de la santé aux Nations Unies ont lancé une initiative mondiale «pour mettre fin à la pandémie de Covid-19», proclamant que «personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité»60. En mai, ils prévenaient que si tout le monde dans le monde, on ne reçoit pas d’injection de vaccin COVID-19, le virus «pourrait ne jamais disparaître».61

L’Organisation mondiale de la santé,62 gouvernement des Etats-Unis d’Amérique 63 64 65 66 et les législateurs de l’Union européenne,67 ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG) riches et politiquement puissantes comme la Fondation Gates,68 69 70 GAVI, la Vaccine Alliance,71 et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)72 ont donné à l’industrie pharmaceutique des dizaines de milliards de dollars pour développer et accélérer la mise sur le marché de vaccins expérimentaux contre les coronavirus et promouvoir leur utilisation universelle.73 74

Dans le même temps, les gouvernements ont donné aux sociétés pharmaceutiques une protection contre les poursuites judiciaires lorsque les vaccins COVID-19 blessent ou tuent des personnes.75 76

La vente difficile est en cours, mais beaucoup de gens ne l’achètent pas.

Les gens rejettent l’argumentaire de vente du vaccin COVID-19

Chaque sondage effectué cette année a révélé qu’entre 40 et 70% des personnes vivant aux États-Unis et en Europe n’envisagent pas de se faire vacciner contre la COVID-19 lorsqu’il sera homologué.77 78 79 80 81 82

Les populations des pays développés résistent à l’appel de la sirène à la «solidarité», car le doute sur les vaccins COVID-19 est de plus en plus courant dans les pays en développement.83

Apparemment, la réaction d’un public méfiant a surpris les représentants du gouvernement.

Apparemment, ils espéraient que la privation économique et sociale, la peur et le chaos entourant les verrouillages produiraient un marché haussier pour les vaccins expérimentaux ARNm et ADN COVID-19 utilisant une technologie qui n’a jamais été homologuée pour les humains.84

Il est largement reconnu maintenant qu’un solide deux tiers des Américains ou plus «diront simplement non» à l’injection d’un vaccin contenant des parties modifiées en laboratoire d’un nouveau coronavirus dont les scientifiques admettent qu’ils ne savent toujours pas grand-chose,85 des vaccins qui des essais cliniques préliminaires ont révélé que cela pourrait bien causer plus que quelques réactions mineures.86

Un haut responsable de la santé des Etats-Unis d’Amérique frustré a surnommé des Américains, qui refusent d’accepter les politiques et les lois de santé publique, les qualifiant d’«anti-science» et d’«anti-autorité».87 88

La vérité est que les gens de ce pays et de nombreux autres n’ont tout simplement pas confiance en la qualité et en quantité des scientifiques ou des responsables gouvernementaux de la santé auxquels on leur dit de faire confiance.89

En colère contre le fait qu’un nombre croissant de personnes hésitent à retrousser leurs manches pour un vaccin qui se précipite sur le marché à la «vitesse de distorsion», les responsables de la santé publique,90 technocrates milliardaires de la Silicon Valley,91 92 93 médecins, avocats et professeurs de bioéthique,94 95 96 97 98 et les politiciens99 battent le tambour pour la promulgation rapide de lois sur la vaccination obligatoire «sans exception» dès que les vaccins COVID-19 sont autorisés.100

Déjà, certaines pom-pom girls des principales universités frappent ce tambour pour approuver et utiliser les vaccins expérimentaux COVID-19 avant même que les tests ne soient effectués,101 et demandent que les jeunes et en bonne santé soient les premiers à recevoir le vaccin parce que c’est leur «devoir civique»pour protéger tout le monde.102

Ils préviennent que «l’immunité collective peut ne pas être atteinte si les gens refusent de prendre le vaccin contre le coronavirus103104 et disent que, pour assurer la sécurité de la société, des lois doivent être adoptées pour vous menacer et vous contraindre, vous et vos enfants mineurs, à vous faire vacciner. ou faire face à des sanctions sociales paralysantes qui vous retireront effectivement votre liberté et détruiront votre vie.105

Aux États-Unis d’Amérique et dans d’autres pays, les gens se lèvent pour protester contre les verrouillages et défendre la liberté

Cet été, d’énormes manifestations publiques pour défendre la liberté à Berlin,106 Londres,107 Paris108 et Copenhague ont vu des dizaines de milliers de citoyens se rassembler pour protester contre le masquage109 et d’autres politiques de verrouillage oppressives contre les coronavirus, qui ont sévèrement restreint les contacts physiques normaux entre les personnes, ont provoqué un chômage généralisé,110 et ont nui à leur santé physique, mentale et émotionnelle.111

Comme en Europe, les personnes vivant au Canada,112 en Australie113 114 et en Nouvelle-Zélande115 résistent également à des mois de politiques de distanciation sociale qui ont éliminé les droits humains fondamentaux, tels que la liberté d’expression et de réunion.

Les États-Unis ont vu des manifestations publiques similaires mais plus modestes s’opposant aux lois de masquage forcé, de distanciation sociale et de verrouillage et à la défense de la liberté en Virginie,116 Pennsylvanie,117 Wisconsin,118 Michigan,119 Californie120 et d’autres États, alors qu’un nombre record d’Américains luttent contre le chômage, 121 122 la destruction des petites entreprises de la classe moyenne,123 les défauts d’hypothèque124 et les dépôts de bilan;125 les augmentations rapides de l’anxiété et de la dépression,126 127 toxicomanie et alcoolisme,128 violence envers les enfants et les conjoints,129 et divorce.130

Les sanctions sociales en cas de non-vaccination peuvent s’aligner sur les sanctions de verrouillage

Les sanctions sociales punitives dont il est question si vous refusez une vaccination contre la COVID-19 seront probablement appliquées à l’aide de systèmes de suivi électroniques gérés par le gouvernement liés à des «passeports d’immunité» numériques qui vous obligent à «prouver» que vous êtes immunisé contre le nouveau coronavirus du SRAS avant vous êtes autorisé à travailler dans un immeuble de bureaux ou à pénétrer dans d’autres espaces publics.131 132 133 134

Ces sanctions sociales pour défaut de vaccination peuvent ressembler étroitement aux types de restrictions d’interaction sociale appliquées aux États-Unis et dans d’autres pays au cours de l’année écoulée.

Aux États-Unis, la plupart des lois sur la santé publique, y compris les lois sur les vaccins, sont adoptées par les États135, tandis que le gouvernement fédéral formule des recommandations sur l’utilisation des vaccins et peut imposer des vaccins aux personnes traversant les frontières nationales ou étatiques.

Les gouvernements locaux des villes et des comtés peuvent également imposer leurs propres réglementations en matière de santé publique.136

C’est pourquoi certains États et villes ont vu la pandémie de COVID-19 masquer137 très restrictive et les règlements de verrouillage138 et d’autres ont été plus ouverts.139

Ainsi, le fait de savoir si vous serez puni ou non pour avoir refusé de vous faire vacciner contre la COVID-19 l’année prochaine sera principalement déterminé par le gouverneur de votre État et les représentants qui ont été élus pour légiférer dans le Capitole de votre État.140

En fonction de votre lieu de résidence et de la philosophie politique de la majorité des représentants de la législature de votre État, une fois que le vaccin COVID-19 est autorisé par la Food and Drug Administration (FDA) fédérale et recommandé par le CDC pour une utilisation par tous les enfants et adultes,141 si vous refusez de vous faire vacciner contre la COVID-19, vous pourriez être bloqué de:142

Être employé et aller travailler dans un bureau

Obtenir et éducation

Obtention d’un permis de conduire ou d’un passeport

Monter à bord d’un train ou d’un autre transport public

Assister à un match de sport ou à un concert

Entrer dans un magasin, un restaurant, un bar, un café ou un salon de manucure

Prendre rendez-vous avec un médecin

Et vous pourriez être interdit de vous enregistrer dans un hôpital pour une intervention chirurgicale, ou de rendre visite à un membre de votre famille dans une maison de soins infirmiers, ou de ne pas obtenir une assurance maladie privée et Medicaid ou Medicare.

En d’autres termes, si vous refusez de vous faire vacciner contre le coronavirus, vous pourriez être soumis aux types de sanctions sociales punitives que je prévois et dont j’ai publiquement mis en garde depuis 1997,143 144 145 146 sanctions qui sont déjà appliquées aux Américains qui refusent de obtenir ou donner à leurs enfants des dizaines de doses de vaccins sans responsabilité «recommandés» par les CDC147 et se voient déjà refuser une éducation, des soins médicaux et un emploi.148 149

Des promesses non tenues mènent à une confiance brisée

Les médecins et les responsables de la santé publique se demandant pourquoi les gens ne font pas confiance à ce qu’ils disent sur les maladies infectieuses et la vaccination, y compris les vaccins contre le coronavirus et la COVID-19, n’ont qu’à se regarder dans le miroir pour répondre à la question.

Depuis 1982, les parents d’enfants blessés par le vaccin ont supplié les médecins de faire le genre de science qui expliquera pourquoi tant d’enfants hautement vaccinés, qui ne contractent plus la rougeole ou la varicelle, sont coincés malades et souffrent de maladies cérébrales et auto-immunes. qui ne disparaissent jamais.150

Depuis quatre décennies, nous demandons aux médecins et aux responsables gouvernementaux de la santé d’arrêter de balayer sous le tapis les victimes des politiques vaccinales inhumaines à taille unique.151

Ce que nous obtenons des professeurs de médecine des universités recevant beaucoup d’argent du gouvernement et des sociétés pharmaceutiques, des médecins qui développent des vaccins et des responsables de la santé publique qui poussent des politiques de vaccination «sans exception», ce sont des menaces, des injures, des brimades et des punitions si nous essayons exercer un consentement éclairé à la vaccination.152 153 154

Il n’y a pas d’autre mot que d’abus.

Ils nous ordonnent de leur obéir mais refusent d’assumer la responsabilité de ce qui se passe lorsque nous obéissons aux ordres qu’ils donnent. Ils attendent de nous que nous leur fassions confiance et refusent de nous soucier des victimes de la vaccination lorsque les bénéfices ne l’emportent pas sur les risques.

Au lieu de cela, ils agissent pour protéger le pouvoir et le profit de leurs partenaires commerciaux: l’industrie pharmaceutique, les associations professionnelles médicales, les multinationales des médias et les milliardaires de la Silicon Valley, et laissent les victimes de vaccins prendre soin d’elles-mêmes.

Qu’est-ce que la confiance a à voir avec cela?

La confiance brisée a tout à voir avec la raison pour laquelle la majorité des gens aux États-Unis et en Europe ne veulent pas lancer les dés et savoir si les chances de survivre à une vaccination COVID-19 sont en leur faveur.

C’est pendant cette période extraordinaire de grands défis et d’opportunités que NVIC parraine la Cinquième Conférence publique internationale sur la vaccination.

Notre conférence créera une base élargie de connaissances sur la science, la politique, le droit et l’éthique des vaccins, apportée par plus de 40 conférenciers distingués, qui vous donneront les informations dont vous avez besoin pour devenir un défenseur efficace de la liberté des vaccins. Rendez-vous sur NVIC.org et inscrivez-vous dès aujourd’hui à cette conférence historique célébrant la liberté de pensée, d’expression et de conscience et obtenez un accès en ligne permanent à cette précieuse vidéothèque d’informations.

C’est votre santé, votre famille, votre choix.

Et notre mission continue: pas de vaccination forcée, pas en Amérique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News