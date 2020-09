Des milliers de résidents de la ville de Lanzhou, la capitale de la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, ont été diagnostiqués avec une maladie bactérienne hautement infectieuse après avoir été exposés aux fumées contaminées d’une installation pharmaceutique. Selon un rapport du 16 septembre du South China Morning Post, les autorités sanitaires ont annoncé que 3 245 personnes ont été testées positives pour les anticorps de la bactérie Brucella sur les 21 847 qu’elles ont testées.

Une enquête menée par la Commission de la santé de Lanzhou a révélé que les fumées de l’usine biopharmaceutique de Lanzhou, une unité de l’industrie chinoise de l’élevage, appartenant à l’État, étaient à l’origine des infections. Le personnel de l’établissement avait utilisé des désinfectants périmés lors de la production de vaccins contre la Brucella, permettant aux bactéries de s’échapper par l’air évacué de l’usine et infectant les personnes à proximité. Beaucoup de ceux qui ont été testés positifs pour les anticorps Brucella étaient ceux qui travaillaient à l’Institut de recherche vétérinaire de Lanzhou à quelques mètres de là.

La bactérie Brucella est l’agent pathogène responsable de la brucellose hautement infectieuse. La maladie survient couramment chez le bétail, mais les humains peuvent la contracter par contact étroit avec des animaux infectés ou par la consommation de produits laitiers non pasteurisés. Les symptômes de la brucellose comprennent une fièvre récurrente, des douleurs articulaires et de la fatigue; alors qu’elle peut causer des problèmes dans le système reproducteur conduisant à l’infertilité à long terme, il est rarement mortel.

La brucellose affecte généralement les personnes qui ont des contacts étroits avec des animaux pendant de longues périodes, comme les ouvriers agricoles, les vétérinaires et les travailleurs des abattoirs. Cependant, les anticorps Brucella trouvés chez plus de 3 000 personnes testées positives pour le pathogène ont prouvé qu’ils respiraient l’air contaminé de l’usine de Lanzhou.

Selon Zhu Guoqiang, professeur au Collège de médecine vétérinaire de l’université de Yangzhou, les infections à Brucella à Lanzhou étaient «notables» en raison du nombre de personnes infectées. Il a exprimé son incertitude quant à savoir si les bactéries présentes dans l’air contaminé étaient aussi toxiques que celles trouvées chez ceux qui traitent directement des animaux infectés.

Le professeur Zhu a déclaré que les vétérinaires étaient vigilants face à la brucellose, car elle était très difficile à traiter et que la guérison de la maladie prenait beaucoup de temps.

Même les Chinois adoptent une position anti-vaccinale

En raison des infections, le gouvernement chinois a révoqué la licence de l’usine biopharmaceutique de Lanzhou pour fabriquer des vaccins et a réprimandé huit de ses cadres supérieurs. Parallèlement, 11 hôpitaux ont été désignés comme centres de traitement de la brucellose où les patients peuvent se rendre gratuitement. En outre, la commission de la santé de la ville a annoncé que toutes les personnes touchées seront indemnisées financièrement à partir d’octobre.

L’infection à Brucella à Lanzhou est un autre coup dur pour l’industrie chinoise des vaccins, déjà sous le choc du scandale entourant le fabricant de vaccins Changsheng Bio-technology. En 2018, Reuters a rapporté que la filiale de la société, Changchun Changsheng Life Sciences, avait été condamnée à une lourde amende de 9,1 milliards de yuans (environ 1,3 milliard de dollars) pour la falsification de données pour un vaccin antirabique qu’elle développait à usage humain. Quatorze de ses cadres se sont également vu interdire de travailler dans le secteur pharmaceutique.

Mis à part la falsification des données, Changsheng a également été critiqué pour avoir produit un vaccin inefficace pour les bébés. Un rapport du 14 septembre du South China Morning Post mentionnait que la société avait vendu plus de 250 000 vaccins DTC dans la province du Shandong. Les vaccins DTC administrés à des bébés aussi jeunes que trois mois en Chine protègent contre la diphtérie, la pertussis (coqueluche) et le tétanos. Cependant, des tests effectués par la suite en novembre 2017 ont révélé que certains de ces vaccins ne fonctionnaient pas du tout.

Ces scandales ont rendu de plus en plus de Chinois sceptiques quant à la vaccination contre la grippe, ce qui a conduit le gouvernement chinois à recourir à la propagande juste pour convaincre les gens des «avantages» de la vaccination. Si les sociétés pharmaceutiques chinoises rencontrent toujours des problèmes avec les vaccins courants contre la brucellose, la rage et d’autres maladies, cela mine par la suite leur capacité à accélérer la mise en place d’un vaccin contre le coronavirus. (Connexes: le coronavirus provient d’un laboratoire chinois et aucun vaccin ne le guérira jamais, déclare un scientifique renommé.)

Apprenez-en davantage sur les problèmes liés aux vaccins en Chine et dans d’autres pays sur Vaccines.news.

