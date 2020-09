Le leadership de Chelsea Clinton dans le conglomérat médiatique expose des intérêts contradictoires dans le raquette de vaccins Vimeo et le génocide contre le sida

Chelsea Clinton (à gauche), codirectrice de la société mère de Vimeo, IAC contrôlée par Barry Diller (à droite), dissimule les alliances commerciales entre Vivendi Universal et MSNBC générant des intérêts contradictoires pour bloquer la science et les présentations en ligne du Dr Leonard G. Horowitz. & Melinda Gates Foundation administre des vaccins pour réduire la population.

Les boycotts sont exhortés à la veille des intérêts contradictoires de Chelsea Clinton dans le sida-commerce, la science-censure et le génocide anglo-américain

Par Sherri Kane et le Dr Leonard G. Horowitz

(10 juillet 2019)

LAS VEGAS, NV (12 juillet 2019) – «L’hypocrisie génocidaire brute» est ce que le principal scientifique mondial sur l’origine du VIH / sida et analyste des risques liés aux vaccins, le Dr Leonard G. Horowitz, formé à Harvard, appelle la décision de Vimeo.com de détruire la vidéothèque pionnière du médecin car la société mère, IAC (InterActiveCorp), est fortement investie dans le commerce des vaccins, des médicaments et des maladies.

IAC / Vimeo est contrôlé par trois personnes: (1) le dirigeant principal et principal financier politique Barry Diller; (2) Chelsea Clinton, ambassadrice du sida de la Banque mondiale et de la Fondation Clinton; et (3) le criminel condamné Edgar Bronfman qui apparaît avec Donald Trump, Henry Kissinger et de nombreuses célébrités dans le «Livre noir» du trafiquant sexuel d’enfants Jeffrey Epstein.

Le conglomérat IAC / Vimeo / Vivendi / NBC Universal Music favorise les principaux candidats démocrates. Barry Diller, Chelsea Clinton; et le criminel condamné Edgar Bronfman, sont politiquement alignés avec les Fondations Open Society et le milliardaire George Soros. Le lobby «libéral» prétend se soucier des droits de l’homme, mais ses actes sont plus éloquents que les mots.

Faire confiance aux personnes indignes de confiance, encore et encore

Amie personnelle et associée de Clinton, Ghislaine Maxwell (fille du magnat des médias présumé assassiné lié au Mossad, Robert Maxwell) est «l’éléphant sous le tapis». La «dame de la maison» – la «maîtresse» salace d’Epstein que les Clinton ont invité au mariage de Chelsea; et The Clinton Global [Healthcare] Initiative engagée pour un commerce rentable de médicaments et de vaccins contre le VIH / SIDA financé par la Banque mondiale, est le «remède d’Achille» du ministère de la Justice et des médias. «La Madame» a servi l’appétit d’Epstein pour les esclaves sexuels mineurs, et le Deep L’appétit de l’État pour les vidéos extorsionnées pour étendre leurs génocides.

«Maintenant, pensez à cela», a exhorté le Dr Horowitz. «Est-il sage, voire raisonnable, de négliger les réseaux pédophiles qui profitent le plus de la vente de médicaments, de l’injection de vaccins et de la diffusion d’histoires pour dissimuler leur complicité dans le crime organisé, comme l’a fait le New York Times pour cacher le service de Maxwell au Deep State?

«Pouvons-nous vraiment confier nos enfants et les générations futures à ces gens qui poussent la drogue, le sexe, les vaccins et l’agression à médiation de masse, et appeler notre espèce «intelligente» et la civilisation «civilisée»?

«Devrions-nous même à juste titre présumer que les vaccins sont sans danger alors que l’esclavage sexuel et la perversion sont ce que ces diaboliques imposent aux jeunes?

«Les dommages physiques et la dégénérescence mentale de la population mondiale dus aux vaccins ne sont-ils pas suffisamment de preuves pour imposer des études d’innocuité urgentes, généralement négligées, à long terme?

«Pouvons-nous permettre à cette entreprise démoniaque et criminellement psychopathique qui se nourrit de la crédulité du public de propager davantage le VIH / sida et d’autres maladies mortelles transmissibles par le sang, y compris les cancers induits par les vaccins?»

Contributions de Bronfman et Epstein au drainage des marais

Bronfman, Clinton et Diller codirigent le conglomérat IAC / Vimeo / Vivendi / NBC Universal Music. Ce dernier est directement lié à Microsoft de Bill Gates, à la Fondation Bill et Melinda Gates, à MSNBC, à James Murren, au MGM Grand, au Las Vegas Deep State Massacre, à George Soros et à l’usine de vaccination-dépopulation de la Banque mondiale.

Toute cette entreprise criminelle est fortement investie dans les vaccins, les médicaments, le chaos social et la prise en charge des maladies. Cette cohorte de délinquants s’oppose au leadership du Dr Horowitz dans la publication de vidéos influentes primées qui sensibilisent le public à ces associations criminelles, aux risques liés à la vaccination et aux remèdes et alternatives naturels qui sauvent des vies et réduisent les coûts.

«Vous savez maintenant pourquoi les études sur l’innocuité des vaccins nécessaires de toute urgence n’ont jamais été menées», a expliqué le Dr Horowitz.

«Ces renseignements révèlent pourquoi les risques de vaccination ont été censurés et pourquoi les professionnels qui s’opposent à ce génocide en cours sont salués comme des « fous », marginalisés en tant que «théoriciens du complot» et «neutralisés» de nombreuses manières détournées.»

Les programmes gouvernementaux de lutte contre le sida et les vaccins sont financés par la Banque mondiale et Deep State. C’est l’entreprise peu connue servie par Chelsea Clinton et Barry Diller – des propagandistes dans une entreprise beaucoup trop rentable et géopolitiquement vitale pour le contrôle de la population médicale, pour faire l’objet d’une enquête critique ou pour permettre la dissidence sociale.

Vaccins: la «vache sacrée de la santé publique»

Le Dr Horowitz a annoncé ce fait des décennies avant quiconque. Il a inventé la phrase selon laquelle «les vaccins sont la «vache sacrée» de la santé publique» il y a près d’un quart de siècle.

En d’autres termes, «Le sujet de la sécurité des vaccins est tabou», a expliqué le Dr Horowitz. Cet avertissement, selon lequel «les vaccins sont la «vache sacrée de la santé publique»», signifie l’idée et la coutume d’injecter des OGM à des personnes pour une prétendue «protection» immunologique est, selon les définitions standard de la «vache sacrée», un sujet déraisonnablement refusé toute critique, controverse ou reproche.

Les législateurs et les médias influencés par les entreprises ont imposé à cette institution que les vaccins sont au-dessus ou au-delà de la critique. Ainsi, une acceptation générale de la sécurité des vaccins est imposée, jamais réellement basée sur des preuves scientifiques. La sécurité des vaccins est une illusion générée par une programmation de type MKULTRA. Et «l’hésitation vaccinale» est un symptôme de la maladie.

«Cette hypocrisie imposée à la société est inadmissible», a poursuivi Horowitz. «Cela choque la conscience.» Les encarts de paquets de vaccins mettent en garde contre des dizaines d’effets secondaires tragiques que les vaccins provoquent, mais la censure des médias et l’ingénierie sociale à la MKULTRA interdisent l’éducation du public et les discussions franches sur ces risques qui compromettent la santé et la sécurité.

«Les communautés académiques et professionnelles évitent les débats et les critiques sur la liste noire en violation flagrante des droits du premier amendement. Par la fenêtre sort la «doctrine du devoir public» qui oblige, sur le plan éthique, les citoyens d’une société civilisée à protéger les autres, le grand public et à prévenir les dommages.

«Les exigences en matière de consentement éclairé sont également négligées et le libre arbitre religieux est refusé.

«C’est aussi grave que n’importe quel régime fasciste peut l’être. Totalement trahison, génocidaire et hypocrite. Surtout venant de ceux qui prétendent défendre les « droits de l’homme ».»

Avis de résiliation de 24 heures de Vimeo

Vimeo.com a donné 24 heures au service «Revolution Television» du médecin primé pour déplacer des dizaines de vidéos classiques faisant progresser la science des vaccins, la santé et la sécurité des consommateurs, la sensibilisation aux risques liés aux OGM, les enquêtes sur les maladies infectieuses, le remplacement des remèdes naturels réduisant les coûts antibiotiques et injections, stratégies d’auto-assistance pour le contrôle de la douleur et de la dépression, et science évolutive des fréquences musicales faisant progresser les arts et les sciences de l’enregistrement. Sinon, ils pourraient disparaître à jamais.

Voici l’avis que le chercheur en sciences a reçu de Vimeo.

Chelsea Clinton codirige IAC, parent de Vimeo qui a envoyé cet avis au service Revolution Television du Dr Horowitz.

Leadership politiquement avisé de Vimeo / IAC

Vimeo / IAC est codirigé par Chelsea Clinton et le principal financier de la campagne politique, Barry Diller-IAC’s Senior Executive (propriétaire virtuel). Ces deux sont rejoints par Edgar Miles Bronfman Jr., un négociant en bourse condamné au pénal. Ensemble, Bronfman, Clinton et Diller codirigent le conglomérat IAC / Vimeo / Vivendi / NBC Universal Music.

Bronfman, de la riche famille juive canadienne des banques et de la contrebande, a été condamné en 2017 pour des transactions boursières portant atteinte à la réputation de Vivendi et d’IAC, comme le révèle leur rapport de la Securities and Exchange Commission déposé en mai 2019.

Les intérêts conflictuels de Chelsea Clinton, Barry Diller et du criminel Bronfman IAC / Vivendi / NBC Universal Music comprennent des milliards de dollars d’investissements financiers par les sociétés d’investissement en capital-investissement les plus riches du monde.

Ces pouvoirs alimentent les sociétés pharmaceutiques et les fabricants de vaccins. Ils bénéficient tous de maladies générées par les impositions précitées.

Le tableau NASDAQ ci-dessous montre ces partenaires institutionnels dans ce que le Dr Horowitz condamne à juste titre comme une forme de génocide commercial.

Comme détaillé plus loin ci-dessous, le service de Chelsea Clinton en tant que «vice-provost adjoint à l’université de New York (NYU) soulève une« apparence d’inconvénient en conflit direct avec les services de lutte contre le sida et les vaccins de la Fondation Clinton, très vantés.

NYU est également l’endroit où Chelsea Clinton fait progresser «les initiatives interconfessionnelles et le programme d’expansion mondiale de l’université», selon le dossier de la SEC.

Intérêts conflictuels facilement apparents

Barry Diller est l’un des principaux financiers de la campagne démocrate. Vous pouvez le voir à partir de l’image ci-dessous montrant seulement 15 des 337 dons de Diller.

Alliés à George Soros et aux Open Society Foundations, ces deux hommes, en particulier avec Chelsea Clinton dans leur boucle, devraient être plus intéressés par la condamnation des violations des droits humains contre les minorités, y compris les risques de vaccination dissimulant l’autisme, le sida et les cancers affectant de manière disproportionnée les Noirs.

L’action a plus de poids que les mots.

Ces défenseurs des droits humains prétendument «libéraux» ont administré l’hypocrisie la plus choquante de l’histoire de la santé. La censure de l’éducation sanitaire impose une injustice sociale, y compris des maladies qui endommagent de manière disproportionnée les minorités.

«Nous ne parlons pas seulement de mettre fin à la liberté d’expression par la censure vidéo, ni même de falsification de preuves scientifiques. Nous assistons à la privation du droit à la vie, à la liberté et au consentement éclairé, risquant la mort de milliards de citoyens dans le monde.»

Chelsea Clinton, Barry Diller et Edgar Bronfman, «La loi la plus odieuse contre l’intérêt public»

Vimeo/IAC a soudainement affirmé, «arbitrairement et capricieusement», que les vidéos du Dr Horowitz contenaient «des allégations fausses ou trompeuses sur la sécurité de la vaccination».

En rupture de contrat avec nous, également en violation de la réglementation fédérale anti-discrimination, Vimeo/IAC a en outre revendiqué l’OxySilver du Dr Horowitz (développé à l’origine par la NASA pour garder les astronautes en bonne santé dans l’espace, complété par Horowitz avec une fréquence de 528 et une progression de la structuration de l’eau «l’homéo-alchimie «rendant obsolètes tous les vaccins et antibiotiques)» favorise les projets commerciaux frauduleux ou douteux. Vimeo / IAC a écrit la même chose à propos du cours en ligne «Frequency Rehab» du Dr Horowitz.

Cette «diffamation commerciale discriminatoire» a violé leur propre dossier FCC s’opposant à la concurrence déloyale et aux «activités discriminatoires». Les avocats de Vimeo/IAC ont fraudé la FCC en affirmant que les lois antitrust ne vont pas assez loin pour protéger les consommateurs, pour « interdire les activités discriminatoires ». (p. 23.)

Hypocritement, Vimeo / IAC a censuré des vidéos expliquant pourquoi OxySilver bat tous les vaccins et antibiotiques pour la sécurité et l’efficacité.

En ce qui concerne le journalisme audiovisuel, Vimeo/IAC a violé ce que la FCC fait savoir. Que «truquer ou faire pencher les nouvelles est un acte des plus odieux contre l’intérêt public».

La réponse du Dr Horowitz menace les litiges

Click banner to view Dr. Horowitz’s excellent videos republished on RevolutionTelevision.net following Vimeo’s breach of contract

Dans la réponse du Dr Horowitz, réimprimée ci-dessous, il a exigé de la société qu’elle rende clair sur ses intérêts contradictoires avec Clinton et d’autres partenaires poussant des vaccins risqués, souvent mortels.

Horowitz a demandé à Vimeo/IAC de publier un avis de non-responsabilité excusant les co-directeurs de Chelsea Clinton de la société mère de Vimeo, IAC, et la Fondation Clinton, qui fait progresser des services de lutte contre le sida rentables ainsi que des vaccins risqués, peut-être mortels, mal testés.

La réponse du Dr Horowitz a averti les responsables non seulement de la violation du code d’éthique de l’IAC; et pas seulement enfreindre le code de la FCC; et pas seulement violer la «doctrine du devoir public» en tant que titulaire d’une licence gouvernementale; et pas seulement de rompre leur contrat avec nous….

« Le médecin a répondu par un « avis constructif » de la violation par Vimeo d’une série de lois pénales pouvant inclure une erreur de jugement et un complot en vue de commettre une trahison », a expliqué Kane, le transfuge de Fox News et journaliste d’investigation qui a formé le groupe PizzaGate sur Facebook.

«En censurant les vidéos scientifiques du Dr Horowitz, le syndicat Vimeo/IAC élude les avantages généralement reconnus mondialement des études scientifiques du Dr Horowitz portant sur l’origine du VIH/sida et la valeur thérapeutique de la« médecine de la bioénergie» liée à la fréquence.

Horowitz a déclaré: «Ce n’est qu’en diagnostiquant la véritable origine du sida et des pandémies de cancer modernes que nous pouvons espérer traiter efficacement ces« impositions». C’est ce qui rend la censure de Vimeo/IAC génocidaire et trahison.»

Censurer les théories de l’induction du cancer à l’origine du SIDA basées sur la science des vaccins

Le Dr Horowitz est un auteur et cinéaste plusieurs fois récompensé. Pendant trois ans, il a enquêté sur les vaccins contre le VIH, le VPH, l’hépatite B et la polio liés à l’origine du sida en tant qu’expert en santé publique formé à l’Université Tufts et à l’Université Harvard.

Il est devenu l’auteur du best-seller états-unien et du livre primé Emerging Viruses: AIDS & Ebola — Nature, Accident or Intentional? que Wikipédia attribue en tant que «Top-seller dans le domaine du sida et deuxième dans les domaines des maladies infectieuses et des maladies transmissibles» (d’après les ventes d’Amazon.com).*

Il a déniché les expériences vaccinales précises qui ont utilisé des chimpanzés dans les premiers essais de vaccin contre l’hépatite B à New York – un fait scientifique révélateur. De nombreux chercheurs affirment que cette preuve scientifique est le «pistolet fumant» du programme spécial virus contre le cancer qui a déclenché le sida et la propagation de nombreux cancers liés aux virus sexuellement transmissibles.

Naturellement, les découvertes du médecin ont été délibérément négligées et censurées par des agents complices, des agences et les entreprises responsables, le U.N. AIDS Group, par exemple.

Les médias alliés qu’ils utilisent pour détourner et confondre les gens sont énormes, comme l’ont démontré Vimeo et IAC par leur diffamation et leur censure du médecin.

Mais ces efforts traîtres pour censurer les vidéos qui sauvent des vies n’effaceront pas l’épidémie simultanée de sida en Afrique centrale et à New York. Cela s’est propagé pour tuer plus de 40 millions de personnes dans le monde, a expliqué le Dr Alan Cantwell dans une interview historique, que Vimeo a également censuré.

Les 40 millions de victimes font de plus en plus de victimes lors des premiers essais de vaccin contre l’hépatite B de Merck Drug Co. Cela ne peut être obscurci et éludé que si longtemps. Le karma est incontournable.

Censurer la science médicale et l’histoire du sida pour frauder les consommateurs en faveur des vaccinations

Des spécialistes mondiaux de la médecine, de la finance et de la politique, ainsi que des chefs spirituels et religieux, ont crédité le Dr Horowitz pour ses réalisations dans la science du sida que les démons ont censurée.

Au cours des trois dernières décennies, les partisans bipartites du médecin sont passés à des dizaines de millions, y compris le conseiller spirituel de Barack Obama, le révérend Jeremiah Wright.

Sur la «gauche libérale», Horowitz est largement reconnu comme un héros dans les communautés afro-américaine, hispanique et musulmane pour s’être opposé à la censure dissimulant l’impact discriminatoire du VIH/SIDA et d’autres cancers tout en révélant les responsables anglo-américains les plus responsables des fléaux.

Ajoutez à ce soutien «libéral» l’un des dirigeants les plus estimés au monde de

l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Jonathan Mann – le tsar du VIH/sida de cette institution de santé des Nations Unies. Lui et son épouse, le Dr Mary Lou Clements-Mann, spécialiste du vaccin contre l’hépatite B de l’Université Johns Hopkins, sont décédés dans l’accident du vol 111 de Swissair en septembre 1998, deux ans après que le Dr Horowitz ait publié son texte monumental, Emerging Viruses: AIDS and Ebola – Nature, accident ou intentionnel?

Le Dr Mann a quitté son poste à l’OMS sans aucun doute sous l’influence d’Horowitz.

Mann a protesté contre la commercialisation et «l’imposition» du VIH/SIDA ainsi que contre les preuves de vaccination avancées par Horowitz.

Mann a déclaré que «Plus qu’un problème médical, le VIH/sida est une imposition sociopolitique.»

Le Dr Mann était présent lorsque le Dr Horowitz a confronté le prétendu «découvreur du virus du sida», le Dr Robert Gallo, à la 11e Conférence internationale sur le sida à Vancouver, au Canada.

Cette interaction a été enregistrée sur bande vidéo, republiée à plusieurs reprises par de nombreuses personnes et a depuis été vue par plus de 10 millions de citoyens dans le monde.

C’est aussi l’une des productions censurées par Vimeo/ICA.

Le film UN-VAXXED: A Docu-commentary for Robert De Niro, primé à plusieurs reprises, devait également être mis à la disposition de Vimeo.

Chelsea Clinton et les intérêts «libéraux» de la Fondation Clinton sont en conflit avec ce film primé que Vimeo/ICA a censuré.

Dans ce film, Horowitz a exposé beaucoup plus que Gallo et son contrat avec les National Institutes of Health, National Cancer Institute (NCI).

La production d’un long métrage a exposé la société Litton Bionetics, qui a développé de nombreux virus de type SIDA et Ebola chez des singes et des chimpanzés destinés à la recherche et au développement de vaccins chez Merck & Co. à la fin des années 1960 et au début des années 1970.

Comme mentionné ci-dessus, le sida a éclaté à New York et au Congo à la suite de ces essais de vaccin contre l’hépatite B dans lesquels le centre médical de l’Université de New York a joué un rôle majeur.

Le Dr Horowitz pense que le Dr Mann et son épouse, bien connus pour leur esprit aimant, attentionné et «libéral», ont été très bouleversés par cette histoire factuelle.

Après avoir été témoin de la confrontation du Dr Horowitz avec Gallo et avoir vu la réaction choquante de Gallo, ils ont discuté de l’incident. Mary Lou savait ce que tous les autres enquêteurs sur les maladies infectieuses savaient à l’époque – le lien définitif entre les chimpanzés «contaminés par le SIV» de Litton et les vaccins contaminés contre l’hépatite B de Merck Drug Co. était un «pistolet fumant».

Jonathan Mann a également travaillé au Congo où ces premiers vaccins contre l’hépatite B ont été testés. Le président Mobutu avait pris beaucoup d’argent pour favoriser les politiques de Henry Kissinger, conformément au mémorandum de sécurité nationale 200 (NSM200).

Le NSM200 a appelé à un dépeuplement massif du tiers monde, ciblant fortement l’Afrique.

Et Mann savait que la Banque mondiale dirigée par Rockefeller soudoyait Mobutu pour faire passer des «études de vaccins» à travers des organisations comme l’USAID.

Le dictateur africain a ainsi permis aux expériences secrètes de vaccin contre l’hépatite B de Litton d’être menées sur des milliers d’Africains, en particulier des travailleurs du sexe.

Selon le Dr Horowitz, cette histoire secrète est la raison pour laquelle le Dr Mann a démissionné de son poste à l’OMS en signe de protestation.

Le New York Times a omis cette histoire lorsque sa nécrologie ne rapportait que Mann en disant: «De nombreuses maladies et autres problèmes de santé sont enracinés dans des problèmes sociaux tels que l’éducation et le statut de la femme, et dans les violations continues des droits de l’homme.

Par ailleurs, à droite politique, l’organisation EIR de Lyndon Larouche s’est jointe à des experts du monde entier pour annoncer l’importance des contributions du Dr Horowitz à la science des vaccins que Vimeo/ICA a censurée.

Larouche a publié, «bien que la question ne soit peut-être pas entièrement réglée, certains des travaux réalisés par Leonard Horowitz dans son livre de 1996, Emerging Viruses: AIDS and Ebola, règlent une grande partie de cette question, à savoir que le VIH, Ebola et d’autres virus émergents ont été spécifiquement conçus dans des laboratoires de guerre biologique dans ce pays et dans le monde entier. [voir revue dans EIR, 31 octobre 1997]. (2)

Les «initiatives interconfessionnelles» hypocrites de Chelsea Clinton à NYU

Accentuant davantage «d’hypocrisie», selon les révélations de la Securities and Exchange Commission de l’IAC, Chelsea Clinton a été «vice-provost adjointe au contributeur d’origine du sida susmentionné – l’Université de New York – où des chercheurs ont examiné le sang contaminé par le virus de volontaires gays et de donneurs de sang.

C’est là que Chelsea Clinton se concentre désormais sur «les initiatives

interconfessionnelles et le programme d’expansion mondiale de l’université», indique le dossier de la SEC de l’IAC.

Chelsea Clinton est «coprésidente du conseil consultatif» de l’Université de New York, supervisant ce que l’on appelle le «Of Many Institute».

La publicité du groupe décrit cela comme «une initiative pionnière consacrée à éduquer et à inspirer les chefs religieux et spirituels à utiliser le dialogue et le service multiconfessionnels comme une force de changement social positif». (1)

Mais il est peu probable que les invités incluent la force derrière le ministre Louis Farrakhan. Le leader de Nation of Islam est détesté par la communauté juive internationale dont la Ligue anti-diffamation (ADL) ne semble pas pouvoir saisir l’antisémitisme que ses dirigeants créent en négligeant de «contrôler le sien».

Les traîtres qui font honte au peuple juif, comme «Dr. Henry Kissinger», le milliardaire de l’Open Society Foundations George Soros, le chef de Vimeo/ICA Barry Diller, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Rahm et Ari Emmanuel, et la cohorte de Clinton condamnée au pénal Bronfman, ne reçoivent aucune réprimande de la part des soi-disant défenseurs du judaïsme.

Que dit ce «silence» qui alimente l’antisémitisme?

Pour reprendre les termes de la Cour suprême des États-Unis d’Amérique, exceptionnellement éclairée, le juge juif Louis Brandeis, parmi les plus fervents partisans d’Israël, «Une conduite qui constitue une base d’inférence est une preuve. Le silence est souvent la preuve du caractère le plus convaincant. États-Unis d’Amérique ex rel. Bilokumsky c.Tod, 263 US 149, 154 – Cour suprême 1923.

Faire taire l’opposition des ADL à condamner le génocide du vaccin contre le VIH/sida est la «preuve la plus convaincante» de la complicité dans le complot. La complicité par l’aveuglement volontaire rend l’ADL complice de l’holocauste en cours poursuivi par les successeurs d’intérêt Rockefeller/IGFarben.

Les vidéos du Dr Horowitz exposant ces injustices sont la preuve «la plus convaincante» de trahison et de complicité dans le racket des souffrances de l’humanité.

Ce même silence fait honte aux membres du Congrès et aux médias complices des deux côtés de «l’île».

Le «silence» similaire de la science de la sécurité des vaccins fait l’objet d’une législation négligée avancée par le membre du Congrès de Floride, Bill Posey, appelée «Vaccine Safety Study Act» (H.R. 3615).

Cette législation est bloquée depuis 2017 par les législateurs de toutes races, couleurs et croyances religieuses. Ils ont honte de leurs bureaux.

Que disent ces barrières et cette complicité, à part «HYPOCRISIE»? (2)

Hypocrisie de la liberté religieuse en déclin

Le Dr juif Horowitz a représenté l’intégrité de la communauté scientifique presque seule à partir de la fin des années 1990 en plaidant ouvertement pour ces études de sécurité des vaccins dont le besoin était urgent.

Le «silence» des législateurs et la censure des médias n’ont assuré aucune analyse fiable du «risque/bénéfice» garantissant que tout vaccin était «sûr».

Au lieu de cela, les parties complices ont agi coupables d’avoir sécurisé des millions de morts, de victimes du sida, de cancers, de maladies auto-immunes, de maladies mentales et plus encore, grâce à leur censure scientifique et à leur négligence criminelle.

Ajoutez à cet affront choquant la conscience de la direction «spirituelle et religieuse» de Chelsea Clinton, et l’ensemble apparaîtra. Les dieux de la science censurée de Big Pharma attaquent les juifs orthodoxes dissimulant l’ingénierie sociale pour remplacer le monothéisme. Pratiquement toutes les religions du monde fondées sur le Saint-Esprit sont attaquées par le «culte du médicament».

«Les sociétés affiliées de Chelsea Clinton ont approuvé les meilleures nouvelles que les mondes spirituel et religieux ont reçues depuis que Jésus a montré aux Juifs« le chemin» vers la communion et le salut divins», a expliqué le Dr Horowitz.

«L’évangile moderne présente en fait la science de l’électrogénétique et de la biophysique des fréquences à 528 Hz. Cela comprend les bonnes vibrations essentielles au soleil, les arcs-en-ciel, les champs biologiques humains, la chlorophylle, l’oxygène vital, même les guérisons miraculeuses. Ces faits révolutionnent la médecine et les soins de santé aujourd’hui.»

Pourquoi ne pas censurer tout cela? Pourquoi favoriser Big Pharma et le génocide mondial?

Le Dr Horowitz a publié des vidéos sur Vimeo expliquant que la «fréquence 528» fait surtout de la «musique médicinale» pour le corps, l’esprit, l’âme et l’esprit. Censurer ou salir cette bonne nouvelle est démoniaque.

Horowitz a été le pionnier du domaine de la «musicothérapie» basée sur les fréquences. Il a publié une demi-douzaine de vidéos éducatives sur le sujet. Mais les cohortes de Clinton à Vimeo/ICA ont défié la bonté, la «conscience», même la spiritualité aimante, pour commettre une attaque contre l’humanité.

Il ne fait aucun doute que les associés de Chelsea Clinton chez Vivendi/Capital Records/NBC Universal Music Group ont ré-accordé leurs instruments et voix selon les instructions d’Horowitz pour les albums comprenant l’album 4:44 de Jay Z. L’œuvre 2018 de Beyoncé intitulée Everything is Love, et de U2 / Bono, «Iris Hold Me Close» dans Songs of Innocence. Tout cela a été enregistré en C = 528Hz sur la base de l’intelligence d’Horowitz, également frappée par Vimeo.

Il ne fait aucun doute que les associés de Chelsea Clinton chez Vivendi/Capital Records/NBC Universal Music Group ont ré-accordé leurs instruments et voix selon les instructions d’Horowitz pour les albums comprenant l’album 4:44 de Jay Z. L’œuvre 2018 de Beyoncé intitulée Everything is Love, et de U2 / Bono, «Iris Hold Me Close» dans Songs of Innocence. Tout cela a été enregistré en C = 528Hz sur la base de l’intelligence d’Horowitz, également frappée par Vimeo.

Ces productions et bien d’autres avec un réglage à 528 Hz ont été inspirées par les vidéos pionnières d’Horowitz.

Nous avons été contraints de transférer tout ce service humanitaire vers la plate-forme privée Revolution Television du médecin maintenant que Vimeo a rompu son contrat.

La négligence de la demande du médecin pour la clause de non-responsabilité de Vimeo suite à de fausses allégations menacent de poursuites judiciaires

Voici la réponse du Dr Horowitz à Vimeo / ICA:

Bonjour les responsables des droits de Vimeo (et modérateur(s) de Vimeo):

Je m’appelle le Dr Leonard G. Horowitz, DMD, MA, MPH, DNM (hon.), DMM (hon.) Répondant à votre menace d’avis de résiliation du 10 juillet 2019, affectant l’accès du public au contenu de Revolution Television distribué par Vimeo dans le cadre de notre contrat de licence «Pro».

Je dirige Revolution Television en tant qu’expert de renommée mondiale, formé à Harvard, dans le domaine de l’éducation sanitaire multimédia, de l’analyse des risques de vaccination et de la protection des consommateurs; et l’auteur du livre américain primé à succès Emerging Viruses: AIDS & Ebola — Nature, Accident or Intentional? que Wikipédia attribue en tant que «Top-seller dans le domaine du sida et deuxième dans les domaines des maladies infectieuses et des maladies transmissibles» (d’après les ventes d’Amazon.com).*

Je suis également le producteur primé du film UN-VAXXED: A Docu-commentary for Robert De Niro distribué par Vimeo under Contract – une vidéo qui a remporté cinq (5) prix, dont «Meilleur film-2016» à Londres et Genève compétitions parrainées par le Festival international du film du monde (WIIF). Je réponds ici à votre avis ci-dessous qui menace de résilier notre contrat de manière arbitraire et capricieuse en raison du fait qu’un «modérateur» non identifié a faussement «marqué» notre compte «Revolution Television» comme faisant prétendument «des déclarations fausses ou trompeuses sur la sécurité de la vaccination» sans identifier quelles vidéos, le cas échéant, des sujets de notre service sont considérées comme violant la politique de Vimeo.

Par conséquent, pour permettre une «procédure régulière» et une découverte raisonnable, veuillez m’envoyer un e-mail:

(1) Détermination expresse de Vimeo, y compris laquelle, le cas échéant, de nos vidéos sont censées publier des « allégations fausses ou trompeuses sur la sécurité de la vaccination ». Une fois identifié, veuillez inclure,

(2) le code temporel précis auquel les prétendues «allégations fausses et trompeuses concernant la sécurité de la vaccination» apparaissent; et,

(3) En tant que «devoir public» (acquis par Vimeo sur licence américaine de Vimeo), veuillez également expliquer pourquoi l’avis soumis à Vimeo ne reflète pas l’intérêt conflictuel de Vimeo à promouvoir les vaccinations, indépendamment des problèmes de sécurité, en faveur de la société mère de Vimeo, IAC / InterActiveCorp et ses investisseurs.

En d’autres termes, veuillez inclure une clause de non-responsabilité pour avis public concernant la société mère IAC de Vimeo, détenue par le président et cadre supérieur, Barry Diller, opérant avec le PDG Joey Levin et Chelsea Clinton. Mme Clinton a également codirigé l’IAC depuis 2011 en tant que vice-présidente de la Fondation Clinton. La clause de non-responsabilité de Vimeo est nécessaire pour assurer la transparence afin de fournir au public des informations qui pourraient sauver des vies, et nécessaires pour un consentement éclairé approprié.

La connaissance du public nécessite la clause de non-responsabilité de Video pour la transparence, car, selon Barrons, Mme Clinton et la Fondation Clinton ont des investissements considérables dans les vaccins et les services humains liés au sida directement liés à mes publications et vidéos dans ces domaines menacés de censure.

Non seulement le consentement éclairé est raisonnable pour choisir de vacciner, mais aussi pour le patronage de Vimeo.

Merci d’avance d’avoir répondu à cette réponse en opposition à votre notification.

Cordialement,

Leonard G. Horowitz, DMD, MA. MPH, DNM (hon.), DMM (hon.)

Éditeur en chef,

Médical Veritas International, Inc.

Courriel: Editor@MedicalVeritas.org

_________________

Réponse de Vimeo à la résiliation

Jason R. (Vimeo Trust & Safety)

11 juil, 16 h 16 HAE

Salut,

Je m’appelle Jason et je travaille dans l’équipe de confiance et de sécurité de Vimeo.

Je serai heureux de vous expliquer notre décision.

Il semble qu’il y ait un certain nombre de violations de règles dans le compte que je peux détailler ci-dessous.

De plus, nous avons contacté le 17 avril pour vous alerter des violations des règles dans le compte, mais nous n’avons jamais eu de réponse.

Veuillez noter que les violations peuvent ne pas être limitées aux exemples que nous fournissons.

Vimeo n’autorise pas les contenus qui:

Fait des déclarations fausses ou trompeuses sur la sécurité de la vaccination. ex. VAX-HYPOCRISY: Dr Leonard Horowitz Shames Disease-Coalition President, Rafael del Castillo on Public Television (https://vimeo.com/326394665), Vaccine blessures, Dr Andrew Moulden, Conférence Liberté de Choix en Santé, Montréal, 12 sept. 2009 360p

Harcèle les autres, porte atteinte à la vie privée de quelqu’un ou inclut des propos diffamatoires ou discriminatoires. L’HOROKANE WHACK BRADLEY TAMM (https://vimeo.com/337961848)

Favorise les stratagèmes commerciaux frauduleux ou douteux. Ex. OxySilver Infopublicité avec Sherri Kane et Energy Medicine Pioneer, Dr Leonard G Horowitz (https://vimeo.com/343177251), Introduction gratuite au cours en ligne sur la thérapie par fréquence du Dr Leonard G.Horowitz (https://vimeo.com/315992344))

Des extraits de films, de musique, de télévision ou de tout autre matériel tiers protégé par des droits d’auteur. Ex. Le plus grand amour de tous en 528 (https://vimeo.com/319423054), Georgia on My Mind en 528hz (https://vimeo.com/319398140)

Plusieurs modérateurs ont réexaminé votre compte, mais il semble enfreindre nos politiques et sera fermé.

De nos conditions d’utilisation: «Vimeo peut suspendre, désactiver ou supprimer votre compte (ou une partie de celui-ci) ou bloquer ou supprimer tout contenu que vous avez soumis si Vimeo détermine que vous avez violé une disposition de cet accord ou que votre conduite ou contenu le ferait ont tendance à nuire à la réputation et à la bonne volonté de Vimeo.

Si Vimeo supprime votre compte pour les raisons ci-dessus, vous ne pouvez pas vous réinscrire au service Vimeo.

Vimeo peut bloquer votre adresse e-mail et votre adresse de protocole Internet pour empêcher toute inscription ultérieure.»

Comme il s’agit de notre décision finale, nous ne serons pas en mesure de répondre à des messages supplémentaires à ce sujet.

Nous vous souhaitons la meilleure des chances pour trouver une plateforme d’hébergement mieux adaptée à vos besoins.

Cordialement,

Jason R.

Analyste confiance et sécurité

________________________

«Avis juridique et demande» du Dr Horowitz

Bonjour Jason du service juridique de Vimeo.

Cet avis juridique et demande de mesures correctives, répond à vos quatre (4) justifications pour la résiliation de notre plateforme Revolution Television Vimeo.

En plus de noter le manque de base expresse, dans les codes temporels, de vos objections, nous notons également que vous n’avez pas fourni la «clause de non-responsabilité» de service public de bonne foi demandée concernant les intérêts conflictuels de Vimeo/ICA dans les vaccinations, comme le montre la connaissance publique des documents déposés par Vimeo / ICA.

Rejeter vos quatre justifications («arbitraires et capricieuses»):

1) Votre affirmation selon laquelle nos publications «Fausse les allégations trompeuses sur la sécurité vaccinale» est clairement erronée puisque nous affirmons exclusivement que les vaccins sont dangereux.

Nous n’avons JAMAIS fait d’allégations fausses ou trompeuses «concernant la sécurité de la vaccination».

En fait, toutes nos affirmations affirment le contraire.

Nous affirmons que les vaccinations sont toxiques.

Nous affirmons en outre que les dommages causés par l’absence d’études de sécurité et la négligence de ces études de sécurité portent préjudice aux consommateurs, à la société et à l’économie.

Par conséquent, il est plus raisonnable de conclure que votre premier point déforme la langue anglaise.

Votre déclaration est clairement écrite et obscurcit clairement la justification que vous prévoyez de faire respecter.

Votre accusation selon laquelle nous «faisons des déclarations fausses ou trompeuses sur la sécurité de la vaccination» est fausse.

Votre sens clairement voulu est que votre service juridique et les intérêts de votre entreprise s’opposent aux véritables affirmations vérifiées ou vérifiables de notre organisation concernant les risques de vaccination et la toxicité de la vaccination.

Si Vimeo / ICA agissait de «bonne foi», votre exclusion indiquerait: «Fait des déclarations fausses ou trompeuses sur la toxicité de la vaccination (ou les risques de vaccination).»

Il est déraisonnable de prétendre que vos conseillers juridiques ne sont pas au courant de cet obscurcissement, et il est plus raisonnable de conclure que le libellé obscur est intentionnel.

Ainsi, la mens rea est manifeste dans l’intention de Vimeo de dissimuler des faits, de dissimuler des intérêts contradictoires et de dissimuler un préjudice commercial qui nous porte préjudice à l’heure actuelle.

Nous affirmons en outre que votre abus évident de la langue anglaise révèle ici de manière transparente votre délit.

Vous avez déformé et omis des faits pour stimuler un commerce injuste et trompeur, et ce faisant, vous avez également commis une fraude à la consommation pouvant donner lieu à une action, tout en violant votre contrat avec nous.

La vidéo que vous citez comme offensante, #326394665, a été postée par moi à la demande du producteur de la vidéo pour des raisons d’intérêt pour les nouvelles et de sauver des vies.

Vous pouvez me regarder m’opposer au président d’une organisation de santé locale, l’avocat Rafael del Costillo, dont les membres ont refusé de fournir des soins médicaux aux enfants non vaccinés, tout en affirmant qu’ils agissaient pour étendre «l’accès aux soins».

C’est évidemment hypocrite, comme je l’ai dit sur cette vidéo de service public produite pour l’accès du public.

2) En ce qui concerne «L’HOROKANE WHACK BRADLEY TAMM» que vous affirmez est un «harcèlement» de M. Tamm, ou viole sa vie privée, ou comprend des propos diffamatoires ou discriminatoires, vos affirmations sont fausses pour les faits suivants:

a) «Le harcèlement dans l’État d’Hawaï de M. Tamm est un délit, uniquement lorsque la mens rea est établie.

Mais ici, la mens rea est contestée par les faits.

Il n’y a ÉVIDEMMENT aucune intention malveillante de harceler Tamm comme le montre la vidéo.

La vidéo affirme:

M. Tamm agit en tant que directeur exécutif du Bureau des conseils disciplinaires, appliquant vraisemblablement les règles modèles de conduite professionnelle de l’ABA, disciplinant les avocats qui enfreignent ces règles.

La vidéo fait connaître notre intention de service public et notre action dénonçant la suspension de Tamm’s California Bar Association pour détournement de l’argent de son client alors qu’il était toxicomane et alcoolique.

Ensuite, nous avons remis en question son poste de directeur actuel de l’ODC, ayant aidé et encouragé par un aveuglement volontaire le principal trafiquant de stupéfiants de l’ayahuasca («DMT») du pays, Paul J. Sulla, Jr.

M. Sulla et M. Tamm sont accusés de complot en vue de commettre un «vol au premier degré» dans nos affaires civiles fédérales et étatiques opposées à ce «vol par fraude» – après avoir volé nos biens à Hawaï par de faux dépôts auprès de l’État et des tribunaux.

Ces faits satisfont de manière adéquate à l’exception relative au «harcèlement» énoncée clairement dans l’affaire State c. Stocker, 976 P. 2d 399 – Haw: Supreme Court 1999.

Citant ce cas:

«L’attention de la Cour [est attirée] sur [le] commentaire [suite au harcèlement] interprétant le Code pénal type (MPC) § 250.4 (5) (1980). MPC § 250.4 prévoit que

[une] personne commet un délit mineur si, dans le but de harceler une autre personne, elle:

(1) passe un appel téléphonique sans but de communication légitime; ou

(2) insulte, raille ou défie autrui d’une manière susceptible de provoquer une réaction violente ou désordonnée; ou

(3) fait des communications répétées de manière anonyme ou à des heures extrêmement peu pratiques, ou dans une langue de cours offensive; ou

(4) soumet un autre à un contact offensant; ou

(5) s’engage dans tout autre cours de conduite alarmante ne servant aucun but légitime de l’acteur.

Le commentaire sur MPC § 250.4 (5) note que «[l] a signification de la phrase… est d’exclure de manière générale de ce paragraphe tout comportement qui favorise directement un désir ou un objectif légitime de l’acteur.» Commentaire sur MPC § 250.4 à 368.»

Parce que la vidéo «HOROKANE WHACK BRADLEY TAMM» va dans le sens du but légitime d’exposer en faveur des fonctionnaires du ministère de la Justice et de la société ce risque d’avocats abandonnés, la deuxième accusation de «harcèlement» de Vimeo échoue.

3) Votre troisième affirmation est calomnieuse et peut donner lieu à une action car elle soulève également l’allégation de concurrence déloyale favorisant les intérêts conflictuels de Vimeo / ICA dans les produits pharmaceutiques et les vaccins.

Il n’y a rien de «frauduleux ou douteux» dans toute prétention de vendre soit OxySilver, une alternative antibiotique idéale comme prouvé par la science, et même un produit qui rend les vaccinations sans doute inutiles et «obsolètes».

À moins d’étudier la science d’OxySilver, vous n’avez aucune idée de ce dont vous parlez.

De plus, votre opposition à mon programme de formation en ligne «Frequency Rehab» est sans fondement.

Vous avez négligé de citer les éléments de votre allégation de fraude que la loi, que vous connaissez ou devriez connaître en tant qu’administrateur «légal», doit être invoquée avec «particularité».

Les connotations «douteuses» que vous faites concernant mes produits, également non identifiées avec des détails, sont artificielles.

Ces affirmations sans fondement sont exclusivement dans l’esprit de votre (vos) décideur (s).

En m’envoyant cette diffamation par courrier électronique, vous avez commis deux autres causes d’action – la diffamation et le commerce déloyal et trompeur – en dehors de la rupture de contrat.

4) L’affirmation selon laquelle nous «extrayons» des films ou d’autres contenus protégés par des droits d’auteur omet deux solides arguments:

(a) les deux vidéos que vous avez citées que vous pouvez voir à partir de vos dossiers administratifs SONT MARQUÉES PRIVÉES.

En tant que tel, toute réclamation pour violation du droit d’auteur est frivole et sans objet.

Le propriétaire ne peut prétendre à aucune perte de ma part de jouer de ma guitare en privé, à la fréquence de 528 Hz pour laquelle j’ai travaillé pour améliorer la production originale en transposant la bande son et en accélérant les «déchirures» d’origine de 4 cycles par seconde; et

(b) Bien que je ne rende pas ces vidéos publiques sur la plate-forme Vimeo, j’ai le droit légal de le faire en vertu de la doctrine «Utilisation équitable».

Cela garantit mon droit de rendre ces enregistrements classiques modifiés «expérimentalement» améliorés pour la santé publique et même la sécurité à la disposition des citoyens américains.

Nous affirmons que les enregistrements originaux A = 440Hz sont inutilement pénibles et potentiellement dangereux après une utilisation à long terme.

En conséquence, la transposition en A = 444 Hz / C = 528 Hz, et la republication de ce fait, sert un objectif social bénéfique et présente un grand intérêt pour la société.

Cela est prouvé par ma célébrité et celle de 528, ainsi que par des publications scientifiques récentes, y compris la mienne et d’autres chercheurs, démontrant les avantages revendiqués.

En conséquence, bien que votre e-mail ci-dessous m’informe que Vimeo a pris sa «décision finale» et «ne sera pas en mesure de répondre à des messages supplémentaires à ce sujet», je vous demande humblement d’affecter un avocat senior de votre cabinet à cette affaire pour épargner les frais de litige de Vimeo et l’humiliation publique.

Comme vous pouvez le constater en examinant notre compte et ses modifications apportées au cours des dernières 24 heures, le temps déraisonnable et insuffisant que votre notification nous a accordé pour sécuriser nos propriétés de valeur nous a causé des dommages financiers importants et une grave détresse.

De plus, bien que nous ayons déplacé une grande partie de notre propriété vers un autre serveur, nous ne pouvons pas garantir que toutes les propriétés de valeur dont Vimeo est responsable ont été sécurisées.

Par conséquent, veuillez considérer cela comme une Demande justifiée de réexamen et de restauration corrective de notre compte par Vimeo.

Cordialement,

Leonard G. Horowitz

___________________

Notes de bas de page

(1) Il est peu probable que Chelsea Clinton inclue les dirigeants de la Nation of Islam, en particulier le ministre Louis Farrakhan, détesté par la communauté juive internationale.

Farrakhan est une étude de cas sur la division artificielle.

Il recueille une solidarité rare parmi les chaînes de télévision FOX, CNN et MSNBC affiliée à Clinton-Gates, en tant que boogeyman de la communauté juive mondiale.

Le «spectre» des partisans de Farrakhan va des «religieux radicaux de droite et de gauche».

Cela inclut les Noirs et les Musulmans irrités à propos de David Duke ou du nouveau leader «d’extrême droite», Richard Spencer, représentant les néo-nazis.

Néanmoins, Farrakhan et ses ministres de la Santé, comme les manifestants du gouvernement contre la haine blanche de David Duke, se sont tous régulièrement appuyés sur le Dr Leonard Horowitz juif pour ses renseignements concernant l’origine du sida.

Par conséquent, les « Deep-State-Big-Pharmawhoring-Hollywood-Liberals » ont commis une erreur en détruisant la « Revolution Television » d’Horowitz et la science du vaccin contre le SIDA.

Ils ont montré leur main démoniaque et leur ignorance.

Tout cela pour censurer ce que le Dr Horowitz appelle «la vache sacrée de la santé publique», l’idée, la coutume ou l’institution qui soutient, de manière particulièrement déraisonnable, que les vaccins sont au-dessus de toute critique.

Alors qu’avons-nous?

Une imposition sociale basée sur une science censurée et des illusions médiatiques qui multiplient les meurtres, les dommages humains et environnementaux, ainsi que les maladies du monde, comme un défilé où le roi de l’illusion, Anthony Fauci, ne porte aucun vêtement.

Dans la métaphore d’Horowitz, la «vache» – vaccins inattaquables – est livrée comme «l’arbre de vie» du jardin d’Eden à l’élite mondiale.

Ce message est le même que dans le dessin généralement dissimulé de Léonard de Vinci illustré ci-dessous.

Cette «allégorie du loup et de l’aigle» est considérée par de nombreux historiens.

Une allégorie est définie comme «une histoire, un poème ou une image qui peut être interprétée pour révéler une signification cachée, généralement morale ou politique».

Le maître artiste Mona Lisa était également un concepteur militaire pratiquement asservi pour l’Église, largement contrôlé à cette époque (1515 après JC) par la famille de banques Medici (médecine) qui installa le pape Léon X.

Le loup agit ici un peu comme le loup toxicomane de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, commercialisant de manière corrompue et «droguée».

Le loup de Da Vinci symbolise la folie de la famille médico-bancaire des Médicis, qui a repris le Vatican après la mort du pape Borgia qui a été élu le 11 août 1492, lorsque (Christophe Colomb a «navigué dans le bleu» pour réclamer la découverte de l’Amérique).

Selon Wikipédia, «Giovanni di Lorenzo de’ Medici (plus tard nommé pape Léon X) aurait mis en garde les gens sur ces questions après que l’élection du pape Borgia a été financée par le roi Charles VIII de France et la République de Gênes. Giovanni a averti: «Nous sommes maintenant au pouvoir d’un loup, le plus rapace peut-être que ce monde ait jamais vu.»

C’est la raison pour laquelle da Vinci a dépeint cette «allégorie» pour autant que nous puissions comprendre.

Le politologue et spécialiste de la Bible, Chuck Messler, a expliqué le meilleur symbolisme de Da Vinci «The Eagle», attribué ainsi à la tribu de Dan:

L’identité de l’aigle

Le drapeau des ennemis d’Israël semble toujours être celui d’un aigle: Hérode, les Romains, les Allemands, les Tsars, etc. (Il est intéressant de noter que même Sparta et Troy peuvent avoir des liens avec la tribu de Dan!12)

Cela dérange certains de constater que le symbole des États-Unis est aussi, bien sûr, l’aigle.

Le symbolisme maçonnique apparent sur le Grand Sceau des États-Unis en dérange également beaucoup (regardez votre billet d’un dollar et consultez ces images: 1,2,3,4):

On dit que les 32 plumes de l’aile droite représentent les 32 degrés de la franc-maçonnerie.

Les 33 plumes sur l’aile gauche comprennent le 33e degré honorifique du rite écossais.

On dit que les neuf plumes de la queue soulignent le Conseil des Neuf lorsque les Illuminati ont fusionné avec les francs-maçons le 1er mai 1776.

La signification occultique ostensible semble encore plus prononcée au revers: l’œil qui voit tout («l’œil ouvert» de l’Égypte et «l’œil de l’esprit» des gnostiques) et les expressions latines «Annuit Coeptis» (annonçant la naissance de)» Novus Ordo Seclorum »(Nouvel Ordre Mondial).

Le programme occulte derrière la politique mondiale ne devrait surprendre aucun étudiant sérieux du chapitre 10 de Daniel. Satan semble aimer les symboles.

(2) L’hypocrisie bipartisane dans le «silence» et la censure est attestée par le mépris de Vimeo de l’émergence du VIH/sida parmi les hommes gais et les enfants déficients mentaux à New York, résultant des études sur les vaccins de la NYU, du CDC, de l’armée américaine et de Merck.

Selon le rapport scientifique évalué par les pairs d’Horowitz dans la revue Medical Hypothesis, examiné dans plusieurs vidéos censurées, cet ensemble d’essais sur des humains a également provoqué la contamination de 10 000 hémophiles par le VIH / sida.

Le sang des sujets homosexuels de Greenwich Village, et peut-être aussi celui de la Willowbrook State School pour enfants déficients mentaux, a été «mis en commun» au New York Blood Center.

Cette entreprise a commencé lorsque les Rockefeller Brothers ont financé le New York Blood Council.

Cette entreprise de banque de sang a évolué pour devenir la Croix-Rouge des Etats-Unis d’Amérique.

Tous ces antécédents médicaux risquent d’être perdus à cause de la censure que les serveurs de médias sont en train de commettre.

Le Dr Horowitz souligne l’hypocrisie du VIH/SIDA dévastant principalement les personnes de couleur, tandis que les médias et les politiciens contrôlés par les entreprises des deux côtés de l’île font de la race et de la religion un problème.

Les divisions et l’hypocrisie portent préjudice à «Une nation sous Dieu».

Par solidarité, les démocrates et les républicains se sont aveuglés sur l’influence mortelle de Big Pharma pour le financement des campagnes.

Ce modèle et cette pratique contraires à l’éthique et illégaux aggravent les dommages causés par la censure des médias et la «programmation prédictive».

Ces impositions négligées aident des psychopathes criminels possédés de façon démoniaque à construire socialement la dégénérescence et la disparition de l’Amérique, sécurisées par un déclin éthique et commercial généralisé.

Cette négligence est la cause profonde des malheurs de l’humanité et de l’environnement. Ces discordes qui divisent ne seront pas remédiées par un «Green New Deal». La base de ce chaos doit être révélée, généralement acceptée et judicieusement combattue.

Des fonctionnaires corrompus fermant les yeux sur l’origine du sida ou d’autres cancers induits par les vaccins, par exemple, des contaminations par le virus SV40 qui sont encore en cours d’analyse à partir des vaccins contre la polio; en plus du manque d’études sur la sécurité des vaccins, la maladie de masse des ingénieurs sociaux profite à quelques privilégiés.

Le Dr Horowitz attribue son texte, Emerging Viruses, et son contrat avec Warner Bros. pour le livre à apparaître dans le film «I Am Legend», pour valider le risque de virus de laboratoire s’échappant pour détruire toute la civilisation.

Le Dr Horowitz demande: «Je remarque que FOX News s’oppose à l’infanticide, déprécie les accusations de campements de l’holocauste à la frontière sud, mais sous l’influence des Murdoch, censure de manière contraire à l’éthique les mêmes faits prouvant le génocide que les démocrates négligent.

C’est une HYPOCRISIE bipartisane!

Au lieu de cette «tragédie meurtrière», le Dr Horowitz appelle à un boycott international contre Vimeo, IAC, Vivendi, tous les produits d’Universal Music Group et les produits Microsoft.

Il demande à des artistes du disque célèbres de rejoindre les rangs des héroïques «objecteurs de conscience».

Compte tenu des liens de Vimeo / IAC avec Vivendi / Universal Music, il demande aux manifestants de boycotter MSNBC et leur musique, jusqu’à ce que les candidats dits «libéraux» et «conservateurs» recevant des contributions de campagne de ces sources répondent à la nécessité de «médecine verte» et de purger la Banque mondiale de fonctionnaires qui placent les profits avant la santé et la sécurité des populations mondiales.

«La science de la sécurité vaccinale négligée choque les conscients», insiste le Dr Horowitz. «Les violations des droits humains incluent le refus du consentement éclairé.

«Nous devons renverser l’emprise des sociétés pharmaceutiques sur la civilisation», insiste-t-il.

«Cela devrait commencer en Amérique en mettant fin à l’immunité prévue par la loi accordée aux sociétés pharmaceutiques, exonérant la responsabilité des fabricants de vaccins pour les blessures.

Cette politique, dit-il, «est manifestement génocidaire».

_______

METTRE À JOUR:

Réponse de Vimeo Legal

Responsables juridiques de Jason R et Vimeo:

Lié ici (https://medicalveritas.org/cclinton_iac_vimeo_censorship_aids_genocide/) se trouve notre réponse à votre rupture de contrat, violation du devoir public, violation de votre licence FCC, violation du code d’éthique de votre société mère (ICA), commerce déloyal et trompeur, et allégation de mauvaise interprétation du crime et de la trahison dans la conduite d’un génocide induit par la vaccination.

Nous vous encourageons, vous et votre service de presse, à publier une déclaration officielle en réponse aux allégations que nous publions ici en opposition à vos actions graves.

Le fait de ne pas répondre par une déclaration officielle conformément à ces allégations expresses constituera une contournement juridique et un aveu tacite d’avoir commis les délits et crimes allégués.

Cordialement,

Leonard G. Horowitz

Par administrateur – 11 juil.2019

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Medical Veritas