Une initiative mondiale de 18 milliards de dollars visant à déployer les futurs vaccins contre le coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et autres alliés – de la maladie – MIRASTNEWS] (COVID-19) dans le monde entre dans sa phase suivante – sans la Chine.

Appelé COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX), 156 pays et régions participent au programme. En outre, 38 autres gouvernements devraient s’inscrire dans les prochains jours, selon un communiqué de Gavi, le groupe Vaccine Alliance menant l’effort aux côtés de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. La Chine, cependant, ne figure pas sur la liste, malgré ses propres efforts de développement de vaccins contre les coronavirus et ses propres liens étroits avec l’OMS.

L’objectif de COVAX est de disposer de 2 milliards de doses de vaccins contre les coronavirus d’ici 2021 et de se concentrer sur la protection des travailleurs de la santé et des personnes considérées comme plus à risque. Bien que la Chine – et les États-Unis d’Amérique – ne participent pas, les organisateurs poursuivent leurs efforts alors que le nombre de morts attribuables au coronavirus approche le million.

Environ 964 000 personnes sont mortes du coronavirus, au moment du rapport, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

COVAX vise toujours à travailler avec tous les pays du monde

Selon les responsables de Gavi, ils s’attendaient à ce que la Chine adhère à COVAX, car cela aurait été un moyen possible pour Pékin d’aider à réparer l’image du pays dans le monde sur la façon dont il a géré l’épidémie initiale de coronavirus. En outre, cela aurait également contribué à combler un vide laissé par l’absence des États-Unis d’Amérique.

Un certain nombre de pays, comme les États-Unis d’Amérique et la Chine, ont élaboré leurs propres accords individuels pour les doses de vaccins. Cela a fait craindre que les régions plus pauvres ne soient laissées pour compte.

S’adressant à la Chine et à l’absence des États-Unis d’Amérique, le chef de Gavi, Seth Berkley, a déclaré que leur objectif restait de travailler avec tous les pays du monde. «Je peux vous assurer que nous avons eu des conversations et continuerons d’avoir des conversations avec tous les pays», a-t-il déclaré.

Gavi et ses partenaires dans COVAX visent à donner aux pays qui ont déjà acheté des fournitures futures une opportunité de se prémunir contre le risque de soutenir un candidat vaccin non retenu. Dans le même temps, le programme offre également une bouée de sauvetage aux pays les plus pauvres qui ne peuvent autrement pas se permettre de se procurer des vaccins, ainsi qu’à un certain nombre de pays à revenu élevé qui n’ont pas conclu d’accord de fourniture avec des sociétés de vaccins.

Selon les organisateurs, COVAX prévoit de donner la priorité aux agents de santé avant d’augmenter les doses pour pas moins de 20 pour cent de la population des pays participants. Pour ce faire, les organisateurs envisagent d’utiliser le pouvoir d’achat collectif pour négocier des prix très compétitifs auprès des laboratoires pharmaceutiques.

Lors d’une récente conférence de presse, Berkley a confirmé que 64 pays à revenu plus élevé avaient déjà signé avec COVAX.

«À ce jour, 64 pays à revenu plus élevé, dont 29 économies opérant sous le nom de Team Europe, ont soumis des engagements juridiquement contraignants pour rejoindre la Facilité COVAX», a-t-il déclaré. En plus de cela, 38 autres pays devraient également s’inscrire prochainement.

Ces pays à revenu plus élevé auront accès aux vaccins du portefeuille COVAX et devraient payer leurs propres doses. Les pays à faible revenu qui ont rejoint COVAX verront leurs doses achetées pour eux. Il existe actuellement 96 pays de ce type.

COVAX fait face à des obstacles, des accords bilatéraux aux vaccins non testés

Des questions subsistent sur le fonctionnement de COVAX. Jusqu’à présent, seuls 700 millions de dollars sur les 2 milliards de dollars qui seraient nécessaires pour payer le vaccin dans les pays à faible revenu ont été levés.

En outre, on ne sait pas exactement comment les accords que de nombreux pays ont déjà conclus directement avec les fabricants de vaccins auront un impact sur les plans de l’OMS.

«Je pense que la grande question pour COVAX, et ce qui déterminera si COVAX peut vraiment concrétiser sa vision, est de savoir dans quelle mesure les accords nationaux conclus par les pays riches signifient qu’ils n’auront pas autant besoin de COVAX eux-mêmes, et pourraient donc ne pas fournir un financement suffisant pour les pays non autofinancés», déclare Alex Harris, du Wellcome Trust.

Selon Mariangela Simao de l’OMS, dans un monde idéal, il n’y aurait pas de tels accords bilatéraux. Cela dit, elle a reconnu que bon nombre de ces accords étaient déjà en cours lors de la mise en place de COVAX. En tant que tels, ces accords «constituent en quelque sorte un danger» pour le plan.

Le «mécanisme d’allocation équitable» de l’OMS propose de distribuer les vaccins issus de l’effort COVAX en deux phases. Dans la première phase, les pays participants recevraient initialement des vaccins proportionnels à leur population; obtenir suffisamment pour vacciner trois pour cent de leur population. Cette dose initiale irait aux travailleurs de première ligne des soins de santé. Des doses de vaccin supplémentaires seraient administrées jusqu’à ce que 20 pour cent de la population d’un pays soit couvert.

Au cours de la deuxième phase, les vaccins seront ensuite livrés aux pays en fonction de l’urgence des vaccinations nécessaires dans ces pays. L’urgence serait basée sur deux critères, le premier serait la vitesse de propagation du virus et la question de savoir si d’autres agents pathogènes se propagent en même temps, le second serait basé sur des paramètres tels que l’occupation des lits dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs.

Cependant, le plan de l’OMS comporte de nombreuses mises en garde. Plus important encore, le cadre a été rédigé sans connaître les caractéristiques du vaccin qui devient disponible en premier et est plutôt basé sur le «vaccin avec un large profil d’innocuité et d’efficacité». Si un vaccin s’avère mieux protéger les personnes âgées que les jeunes, par exemple, une stratégie différente peut être nécessaire. (Connexes: les promoteurs de vaccins gèrent désormais les attentes alors que la promesse du vaccin COVID-19 s’estompe.)

«J’ai 40 ans d’expérience dans le domaine de la santé publique et [aider à rédiger le plan] est certainement le plus grand défi auquel j’ai jamais été confronté», déclare Simao. Elle a admis qu’il y avait une énorme quantité d’incertitude et a noté que le document n’était qu’une «version de travail finale».

Suivez Pandemic.news pour en savoir plus sur les efforts mondiaux de lutte contre le coronavirus.

Franz Walker

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

