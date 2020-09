Le récit officiel du CDC continue de basculer, mais quiconque n’est pas d’accord avec leurs orientations en constante évolution est censuré

Facebook et les autres sociétés Big Tech n’autoriseront pas le partage d’informations si ces informations contredisent le récit officiel des Centers for Disease Control (CDC) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). À mesure que la censure augmente, la population mondiale devient soumise à une dictature mondiale de la santé publique qui établit des règles pour les mouvements humains, restreint le rassemblement humain et contrôle l’activité économique tout en effaçant la vie privée médicale, le consentement éclairé et les droits individuels et parentaux.

Personne ne peut remettre en question le récit du CDC, même si leurs recommandations sont constamment inversées

À mesure que l’information est contrôlée, les recommandations officielles du CDC et de l’OMS continuent de changer, alors que leur histoire officielle continue de basculer. Personne n’est autorisé à remettre en question le récit officiel, alors même que les organisations gouvernementales elles-mêmes font volte-face, exposant leur propre science «basée sur les données» comme un moyen frauduleux de contrôler les populations et de retirer leurs droits. Dès le début de la pandémie, on a dit aux Américains qu’on en savait très peu sur ce nouveau virus, ils doivent donc se soumettre aux autorités dès que des informations officielles deviennent disponibles.

Au cours de 2020, le CDC a contredit ses recommandations initiales. Après avoir publié des directives officielles mettant en garde contre «l’infection aéroportée» par le SRAS-CoV-2, le CDC a déclaré que l’information avait été publiée «par erreur» après avoir été pressée par l’OMS de la publier.

« Une version provisoire des modifications proposées à ces recommandations a été publiée par erreur sur le site Web officiel de l’agence », a déclaré le CDC. «Le CDC met actuellement à jour ses recommandations concernant la transmission aérienne du SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19). Une fois ce processus terminé, la langue de mise à jour sera publiée.» (Connexes: L’OMS vient d’effacer tous les arguments en faveur des vaccins obligatoires ou de la recherche des contacts en déclarant que les porteurs asymptomatiques ne propagent pas la COVID-19.)

À quels conseils peut-on se fier?

En juillet, un groupe de 200 scientifiques a écrit à l’OMS, appelant l’agence internationale de la santé à mettre à jour ses conseils sur la propagation du virus. Si concentrés sur la façon dont le virus s’est propagé, l’OMS et le CDC n’ont pas réussi à résoudre les problèmes les plus importants tels que le contrôle de la charge virale et la multiplication virale chez les personnes malades. C’est pourquoi il y a eu une panne de courant sur la façon dont les gens peuvent prendre soin de leur système immunitaire et vivre avec le virus, au lieu de vivre dans la peur du virus.

Une nouvelle recherche présentée à l’OMS en juillet a montré que le SRAS-CoV-19 ne se propage pas autant via les surfaces contaminées et les contacts étroits entre les individus que dans les aérosols d’un individu malade. S’il y avait des recommandations pour traiter le système immunitaire d’un individu malade, alors la charge virale, l’attachement et la multiplication pourraient être arrêtés, aidant les patients malades à récupérer afin que l’immunité puisse être obtenue.

Le CDC a également fait volte-face sur la question du dépistage des personnes qui ne présentent aucun symptôme de maladie. Alors que tester toutes les personnes qui sont entrées en contact avec une personne susceptible d’être infectée était à l’origine un objectif important, le CDC conseille maintenant que toute personne qui entre en contact avec une personne infectée ne doit pas être testée à moins qu’elle ne présente des symptômes.

Alors que les contradictions continuent d’abonder, de nombreux Américains sont contraints de vivre dans un état perpétuel de distance et d’isolement, tout en étant honteux d’être «dangereux» s’ils enfreignent les règles officielles. Les particules d’aérosol provenant d’un éternuement, par exemple, ne s’arrêtent pas à six pieds; ils voyagent jusqu’à vingt-six pieds. Les masques, en particulier les masques en tissu avec des joints imparfaits, ne filtrent pas toutes les particules d’aérosol et sont incapables de bloquer le matériel viral microscopique, mais les populations sont obligées de porter un couvre-visage dans ces situations de toute façon, et dans des situations où personne n’est infectieux du tout.

Le message flip-flip de la pandémie est utilisé pour contrôler les gens et pour dissimuler tous les mensonges du CDC et de l’OMS qui continuent de détruire des vies. Pour suivre le CDC, lisez CDC.news.

Big Pharma fait la course pour distribuer le vaccin contre le coronavirus – y a-t-il suffisamment de congélateurs pour le stocker?

Partout dans le monde, des scientifiques se précipitent pour créer un vaccin contre le coronavirus (2019 = COVI-19) [(de la maladie) COVID-19]. Mais avec l’Amérique à elle seule qui a besoin de centaines de millions de vaccins, que les citoyens le souhaitent ou non, les experts s’inquiètent d’une chose: ont-ils suffisamment de congélateurs pour stocker les vaccins?

Pas assez de congélateurs

Les vaccins aux stades tardifs des tests doivent être stockés à des températures d’au moins moins 80° C (moins 112 F), ce qui s’apparente aux conditions de transport de la crème glacée et des steaks vers les supermarchés.

Lorsqu’un vaccin sera enfin prêt, les hôpitaux, les pharmacies et les cabinets de médecins seront transformés en sites de vaccination. Le problème est que tous ces emplacements ne disposent pas de congélateurs spécialisés.

Dans une course folle pour pousser un vaccin à un public sans méfiance, les responsables de la logistique, de la santé publique et de l’industrie pharmaceutique ont oublié de finaliser une chaîne d’approvisionnement en entreposage frigorifique qui permettra de livrer efficacement des vaccins dans toute l’Amérique sans laisser les produits devenir chauds et inefficaces.

Les hôpitaux envisagent d’acheter des congélateurs spéciaux pour résoudre tout problème concernant l’équipement et la capacité de stockage. Pendant ce temps, les entreprises de logistique et d’autres concurrents non traditionnels du secteur de la santé mettent en place des installations pour héberger des centaines d’unités mobiles d’entreposage frigorifique ou comme fermes de congélation.

Comme les produits laitiers ou carnés, les vaccins ont des structures chimiques qui sont maintenues dans certaines plages de températures. Les sociétés pharmaceutiques disposent déjà de données sur les températures optimales des vaccins contre la varicelle et le zona.

Cependant, le développement d’un vaccin contre les coronavirus a été accéléré pour arrêter la propagation de la pandémie. Cela signifie que les experts de la santé ont besoin de plus de données sur les besoins de stockage, qui sont généralement déterminés une fois les essais cliniques terminés.

Les vaccins nécessitent un transport et un stockage spécifiques

Chaun Powell, le leader de la préparation et de la réponse aux catastrophes chez Premier Inc., un acheteur de groupe majeur pour les hôpitaux des Etats-Unis d’Amérique, les cliniques médicales et d’autres endroits, a expliqué qu’un vaccin contre le coronavirus qui nécessite des températures ultra-froides «stresserait la chaîne d’approvisionnement en raison de les exigences requises pour le transport et le stockage.»

Powell note que si le vaccin doit atteindre au moins 300 millions d’adultes aux Etats-Unis d’Amérique, il est essentiel de répondre aux problèmes de logistique. Il a ajouté que les chercheurs devraient d’abord déterminer comment faire parvenir le vaccin à tout le monde au moins «dans l’heure qui suit leur domicile».

Les responsables de la santé et de l’industrie estiment qu’un vaccin est essentiel pour arrêter la propagation du coronavirus (2019 = COVI-19) (de la maladie) COVID-19. Les vaccins les plus avancés sont actuellement testés avec des essais cliniques impliquant 30 000 participants ou plus.

Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a déjà commencé à planifier la distribution potentielle de ces vaccins plus tard cette année.

Pfizer Inc., avec son partenaire BioNTech SE, et Moderna Inc. produisent deux vaccins candidats potentiels pour le coronavirus (2019 = COVI-19) [(de la maladie) COVID-19]. Les vaccins utilisent une nouvelle technologie génétique appelée ARNm.

Les deux vaccins potentiels doivent être stockés à des températures inférieures à zéro d’au moins 70 ou moins 80° C. Ce n’est pas nouveau car les médicaments comme les thérapies cellulaires sont souvent expédiés à des températures ultra-froides via de l’azote liquide ou de la glace sèche.

Cependant, ces méthodes de stockage et d’expédition sont coûteuses, le coût étant nettement plus élevé car il est prévu d’expédier des millions de dollars une fois que le vaccin sera prêt.

Espace de stockage ultra-froid limité

Les responsables de la santé et de l’industrie supposent que des millions de travailleurs de la santé seront vaccinés dans les hôpitaux, mais tous les hôpitaux n’ont pas l’espace de stockage ou les exigences mécaniques pour stocker les vaccins à des températures inférieures à zéro pour les vaccins COVID-19.

Le manque d’équipement signifie que tout le monde dans le pays ne peut pas facilement accéder au vaccin. En fait, les cliniques, les pharmacies et les cliniques ne devraient pas devenir des sites de vaccination tant qu’un vaccin n’est pas autorisé pour la population en général. Les experts estiment que l’autorisation pourrait prendre jusqu’à l’année prochaine.

Le problème est que les congélateurs ultra-froids ne sont pas courants dans les hôpitaux car peu de médicaments et de vaccins en ont besoin, comme le vaccin contre la varicelle et les vaccins contre la grippe.

Bien qu’ils nécessitent une chambre froide, les vaccins COVID-19 ont encore une durée de conservation limitée. Les vaccins pourraient devoir être utilisés dans les six mois, ce qui est une fenêtre beaucoup plus petite par rapport à d’autres médicaments.

Brian Swift, directeur de la pharmacie chez Jefferson Health, a déclaré que si le système hospitalier Jefferson Health de Philadelphie pouvait stocker les vaccins à moins 30° C, il pourrait avoir un espace de stockage ultra-froid limité. L’hôpital Jefferson, qui prévoit d’offrir des vaccins à ses 30 000 employés, devra acheter au moins 15 congélateurs spéciaux.

Swift s’inquiète de la disponibilité de ces congélateurs haut de gamme, d’autant plus que tout le monde les recherchera une fois les vaccins lancés. (En relation: Avec le vaccin COVID-19 imminent, les inquiétudes s’intensifient concernant les mandats potentiels.)

Une chambre froide temporaire est-elle disponible?

Pfizer a pris les choses en main en créant un contenant à température contrôlée de la taille d’une valise. Le contenant peut conserver entre 1 000 et 5 000 doses de vaccin congelées à moins 70 C pendant 10 jours avant de nécessiter davantage de glace sèche. Une fois décongelés, les flacons peuvent être réfrigérés pendant environ deux jours.

Plus tôt en 2020, Moderna a stocké son vaccin à moins 70° C pour se préparer aux essais. La société a continué à étudier le vaccin et sur la base de cette découverte, Moderna a prévu d’expédier les vaccins à moins 20° C. Une fois décongelé, le vaccin peut être réfrigéré pendant environ une semaine.

D’autres vaccins contre le coronavirus dans les tests sur l’homme ne nécessitent pas de températures ultra-froides, comme le vaccin expérimental de Johnson & Johnson, qui devrait être expédié commercialement à une réfrigération standard.

Les endroits que les Américains fréquentent pour les soins de santé courants, comme les cabinets de médecins, les pharmacies et d’autres endroits, serviront de sites de vaccination contre le coronavirus (2019 = COVI-19) [(de la maladie) COVID-19] au début de l’année prochaine, mais les responsables de la santé publique et de l’industrie craignent que la majorité d’entre eux ne disposent pas de capacités de congélation ultra-froide. Les responsables ont également noté que les propres conteneurs de Pfizer pourraient ne pas fonctionner pour les petites cliniques ou pharmacies s’ils n’ont pas des milliers de doses sous la main.

Selon un porte-parole de CVS, ses emplacements peuvent répondre aux exigences de réfrigération et de congélation pour la plupart des vaccins expérimentaux contre le coronavirus. CVS est également en pourparlers avec l’administration Trump au sujet de l’administration des vaccins.

McKesson, un grossiste basé à Irving, au Texas, expédiera des vaccins COVID-19 nécessitant une réfrigération de moins 20° C, a rapporté un porte-parole. Depuis 2018, le grossiste travaille avec Cryoport Inc., qui fournit des expéditions à température contrôlée aux entreprises pharmaceutiques.

Cryoport utilise une technologie qui maintient les vaccins bétail-animal à moins 196 degrés pendant au moins un mois, a déclaré Mark Sawicki, le chef de la division logistique héritée de Cryoport. Il a ajouté que Cryoport était en pourparlers avec d’autres parties sur la distribution éventuelle de vaccins COVID-19.

United Parcel Service Inc. (UPS) prévoit d’achever la construction de ses fermes de congélation, qui ont des unités de congélation mobiles, à Louisville, Ky., et aux Pays-Bas d’ici octobre.

Wes Wheeler, président d’UPS Healthcare, a expliqué que ces fermes de congélation serviront de points d’escale lors de la distribution ou en attendant les décisions réglementaires. Selon Wheeler, les congélateurs peuvent être configurés pour stocker un vaccin entre moins 85 et moins 20° C et que chacun peut contenir jusqu’à 48 000 flacons.

UPS participe également à Operation Warp Speed, le partenariat dirigé par la Maison Blanche pour les réponses COVID-19. Le groupe pousse ses partenaires pour la distribution d’un vaccin contre le coronavirus dès novembre de cette année.

Wheeler a déclaré qu’UPS et d’autres partenaires commenceraient des tests de livraison en septembre, promettant que le groupe et les autres membres du groupe «ne peuvent pas échouer» alors que le monde entier prie pour leur succès.

L’opération Warp Speed implique également des agences fédérales comme les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la Food and Drug Administration (FDA) et le ministère de l’Agriculture.

