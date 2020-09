Maison Blanche: 100 millions de vaccins contre le coronavirus pourraient être prêts en octobre

Jusqu’à 100 millions de vaccins contre le coronavirus pourraient être prêts à être distribués dès octobre, selon la Maison Blanche. S’adressant aux journalistes le 17 septembre, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a déclaré que la tranche initiale de 100 millions de vaccins serait envoyée aux personnes présentant le risque le plus élevé de contracter le virus. Il a ajouté que la deuxième tranche d’environ 200 millions pourrait être prête d’ici janvier de l’année prochaine.

La déclaration de Meadows fait suite aux remarques du président Donald Trump et du vice-président Mike Pence, qui ont tous deux déclaré que l’administration était en passe de disposer de 100 millions de vaccins contre le coronavirus avant la fin de l’année.

Les scientifiques se précipitent pour tester des vaccins candidats, certains d’entre eux étant actuellement en phase III – la dernière phase de test requise avant l’approbation et la distribution. Un certain nombre de vaccins sont déjà en cours de fabrication dans le cadre du programme Operation Warp Speed ​​de l’administration, au cas où la Food and Drug Administration (FDA) les approuverait.

L’administration Trump a également publié une stratégie et un manuel pour distribuer le vaccin approuvé par la FDA à tous les Américains. Selon le livre de jeu, la campagne de vaccination doit commencer progressivement en janvier 2021 ou avant cette période.

Pendant ce temps, le directeur Robert Redfield des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a souligné la nécessité d’un vaccin lors d’une audience du Sénat des Etats-Unis d’Amérique. Interrogé sur la disponibilité d’un vaccin COVID-19, Redfield a donné une estimation de «[environ] fin du deuxième trimestre [ou] du troisième trimestre [de] 2021». (En relation: le vaccin COVID-19 pourrait ne pas être disponible pour l’ensemble «avant l’été prochain»: chef des CDC.)

Commentant la réponse de Redfield lors de l’audience, Meadows a déclaré que le directeur du CDC «n’avait pas eu de discussions intimes» sur le calendrier de production des vaccins, car son bureau n’était pas directement impliqué dans le développement des vaccins.

Les démocrates accusent Trump d’avoir accéléré le vaccin

Pendant ce temps, le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a déclaré qu’un vaccin «ne sera pas disponible pour la plupart de la population avant 2021» lors d’un discours. Biden a ajouté que le cycle de développement des vaccins n’adhérait pas aux cycles électoraux et a réitéré que leur calendrier, leur approbation et leur distribution « ne devraient jamais … être faussés par des considérations politiques. »

Le président Trump a annoncé l’opération Warp Speed ​​en mai pour accélérer le développement d’un vaccin COVID-19 au début de l’année prochaine. Sur la base d’une fiche d’information du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS), l’Operation Warp Speed ​​rassemble différents ministères fédéraux pour produire et livrer 300 millions de doses de vaccins «sûrs et efficaces» – à une fraction de la durée généralement nécessaire pour développer un nouveau vaccin.

Cependant, se précipiter pour terminer un vaccin comporte des risques pour la santé correspondants.

Début septembre, la société pharmaceutique AstraZeneca a frappé un barrage routier dans ses essais pour le vaccin contre le coronavirus après qu’un sujet de test ait subi une «réaction indésirable grave». Près de quinze jours plus tard, un autre sujet de test a ressenti la même réaction du vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca.

La société a fait remarquer que la myélite transverse, une inflammation de la colonne vertébrale, est une maladie «rare» et n’a rien à voir avec les essais de vaccin contre le coronavirus. AstraZeneca est l’une des entreprises participant à l’opération Warp Speed, et il serait trop tôt pour dire si son vaccin contre le coronavirus serait largement utilisé après l’apparition de ces effets indésirables.

Les États-Unis d’Amérique ont le nombre de cas de COVID-19 le plus élevé au monde avec 6,8 millions avec 200 814 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Fauci et Gates ont des liens avec Moderna malgré le titre de «vérification des faits» affirmant le contraire

La semaine dernière, un article a été publié sur USA Today avec le titre: « Vérification des faits: Fauci, Gates, Epstein et Soros n’ont aucun lien avec la société pharmaceutique Moderna. » Cependant, le journaliste indépendant Jeremy R. Hammond a vérifié lui-même les faits et a constaté que ses affirmations ne tenaient tout simplement pas la route.

En fait, le Dr Fauci et Bill Gates ont tous deux des liens avec Moderna, la société pharmaceutique travaillant sur le vaccin à ARNm COVID-19.

USA Today rapporte à juste titre qu’une vidéo largement distribuée sur les réseaux sociaux est inexacte en affirmant que Fauci était le premier PDG de Moderna. Néanmoins, Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et membre du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a en effet des liens avec l’entreprise.

Et bien que leur titre affirme également que Bill Gates n’a aucun lien avec Moderna, la vérité est que la Fondation Bill et Melinda Gates est en fait répertoriée comme un collaborateur de Moderna sur la propre page de la société sur le site Web des investisseurs Flagship Pioneering.

Selon Hammond, une recherche rapide révèle les mensonges dans l’article de USA Today. Une page publiée sur le site Web du NIAID annonçant le lancement de l’essai de phase 1 du vaccin COVID-19 de Moderna indique que le NIAID de Fauci finançait l’essai. Le vaccin aurait également été développé par des scientifiques du NIAID et leurs collaborateurs, et la page cite le Dr Fauci comme qualifiant l’essai «d’une étape importante» dans la recherche d’un vaccin sûr contre la COVID-19.

En outre, Hammond dit avoir immédiatement trouvé la preuve sur le site Web de Moderna de la connexion avec Bill Gates, où il répertorie la Fondation Bill et Melinda Gates comme un «collaborateur stratégique». Il indique également que la fondation a conclu un accord avec eux pour développer des vaccins à ARNm pour différentes maladies infectieuses.

Après un peu de va-et-vient, Hammond a réussi à convaincre l’écrivain de vérification des faits Chelsey Cox de rendre le titre moins trompeur – bien qu’il ne soit toujours pas tout à fait parfait. Il a souligné que l’article lui-même dit même que Gates a des liens avec Moderna, de sorte que le titre affirmant qu’il ne le fait pas est tout à fait clairement faux et doit être corrigé.

Cox a finalement déclaré qu’elle changeait le titre en « Vérification des faits: le post Moderna fait de fausses déclarations sur Fauci, Gates, Soros, Epstein. » Bien que cela donne l’impression que c’est Moderna qui diffusait des informations, cela correspond au moins au contenu de l’article (et à la vérité) mieux que le titre précédent.

Bien sûr, USA Today n’a jamais pris la peine de publier un accusé de réception de leur erreur et n’a pas non plus mis à jour l’article pour souligner que Fauci est en effet en partenariat avec Moderna.

Ce n’est pas la première fois qu’une «vérification des faits» a besoin d’une vérification des faits par elle-même; une «vérification des faits» de Facebook a faussement prétendu que l’affirmation centrale d’une vidéo YouTube selon laquelle un scientifique de l’OMS avait menti de manière flagrante aux masses sur la sécurité des vaccins n’était pas vraie lorsqu’il s’est avéré que le scientifique avait en fait menti au public à ce sujet.

Les médias mainstream sont à la hauteur de leurs astuces habituelles

Malheureusement, ce n’est pas nouveau pour les médias mainstream. Le fait que les mensonges habituels soient en fait publiés en tant que «vérification des faits» est ce qui rend cet article si exaspérant. Dans leur quête de «démystifier» des histoires provenant de sources alternatives, la vérité est souvent négligée au profit de donner une mauvaise image de leurs concurrents.

Une façon de lutter contre ce problème est de diffuser des informations véridiques que les médias traditionnels essaient de garder hors de portée du public. Lorsque vous lisez un article de haute qualité contenant des informations vérifiables et utiles que vous n’avez pas vues dans les médias grand public, assurez-vous de le partager et de faire passer le mot.

