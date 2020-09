Un médecin éminent arrêté lors de manifestations à Londres: «Quel genre de pays sommes-nous devenus?»

Manifestations de masse à Londres contre le deuxième verrouillage, la vaccination obligatoire et les masques faciaux

Le Dr Heiko Schöning arrêté pour avoir dit la vérité. Trafalgar Square Londres protestations. Source de l’image: YouTube.

Par Vera Sharav, Alliance pour la protection de la recherche humaine

Les manifestants à Trafalgar Square, Londres, défendaient la liberté d’expression et les droits de l’homme.

Heiko Schöning, MD, un éminent médecin allemand qui dirige Doctors For Truth, une organisation de plus d’un millier de médecins qui s’opposent à la peur du gouvernement, a été arrêté à Trafalgar Square, à Londres, pour s’être prononcé contre les mesures gouvernementales draconiennes. Il a noté que les gens en Allemagne savent, de par leur histoire nazie, où mènent les restrictions gouvernementales sur la liberté personnelle et les diktats médicaux.

En juin, Facebook a censuré une présentation vidéo du Dr Schöning dans laquelle il déclarait que:

«Le corona est juste un type de grippe qui survient à un certain moment chaque année, et les mesures strictes qui ont été introduites n’auraient rien à voir avec le virus mais ont seulement provoqué la panique. La panique corona est une simple tromperie, un truc de la mafia et un crime.

Contrastant avec les mesures de plus en plus oppressives du gouvernement britannique, l’ancien juge de la Cour suprême, LORD SUMPTION, a écrit une critique cinglante des directives gouvernementales calamiteuses en réponse au virus [corona 2019 (de la maladie) – MIRASTNEWS] COVID-19.

Nous assistons à la lente disparition de l’une des grandes vanités du monde moderne: l’idée que l’État au grand cœur peut nous protéger contre tous les malheurs et que les êtres humains ne sont que de simples outils de la politique de l’État à pousser comme des pions sur un échiquier selon les impulsions changeantes de ses ministres. La tentative de contrôler la propagation du COVID-19 par la coercition a échoué. Cela a échoué en Grande-Bretagne. Elle a échoué dans toute l’Europe et l’Amérique du Nord. Cela a échoué en Israël. Cela a échoué en Australie. Les mesures que ces pays ont prises ont varié dans leur gravité, mais pas dans leurs résultats.»

Il identifie la raison pour laquelle la distanciation sociale agressive a échoué:

Principalement, ils entrent en conflit avec les instincts les plus élémentaires de l’humanité. Nous sommes des animaux sociaux. La tentative de contrôler la propagation du Covid-19 par la coercition a échoué. Cela a échoué en Grande-Bretagne. Elle a échoué dans toute l’Europe et l’Amérique du Nord. Cela a échoué en Israël. Cela a échoué en Australie. Les mesures que ces pays ont prises ont varié dans leur gravité, mais pas dans leur résultat. Nos instincts et notre culture sont basés sur des interconnexions avec d’autres humains. Toute l’organisation de nos vies, dans les villes, les lieux de travail, les écoles et les familles dépend de la proximité physique. À quelques exceptions près (comme ceux qui vivent dans des ménages multigénérationnels), ils peuvent s’abriter s’ils le souhaitent. Beaucoup d’entre eux préféreront prendre le risque. Ceux qui ont moins de temps pour eux peuvent rationnellement préférer la qualité de vie à la quantité. Ils peuvent préférer embrasser leurs petits-enfants plutôt que de les traiter comme des anges de la mort. Pourquoi ne devraient-ils pas être autorisés à faire ce choix pour eux-mêmes, au lieu de laisser un ministre éloigné le faire à leur place?

Lord Sumption note qu’en mars, le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE) a formulé trois recommandations raisonnables, mais le gouvernement n’a pas suivi ces recommandations et a plutôt émis des directives arbitraires et irrationnelles: verrouillage, masques et distanciation sociale:

Les citoyens doivent être traités comme rationnels, capables de prendre des décisions pour eux-mêmes et de gérer les risques personnels. Seuls les personnes âgées de plus de 70 ans et celles qui sont cliniquement vulnérables sont à risque. Il n’y a donc aucune justification pour restreindre la population entière. Des verrouillages agressifs et des mesures de distanciation sociale n’auraient que peu d’effet à long terme. Ils ne font que pousser la transmission à la période où ces mesures sont levées.

… On nous dit qu’ils nous enfermeront si nous ne faisons pas l’offre du gouvernement et peut-être même si nous le faisons. Nous sommes menacés d’amendes de 10 000 £ à la discrétion de tout policier du pays. Il nous est conseillé d’informer sur nos voisins. En Écosse, les étudiants reçoivent l’ordre de ne pas aller dans les pubs ni de socialiser, et en Angleterre, on nous dit qu’ils pourraient ne pas être autorisés à rentrer à la maison pour Noël. Quel genre de pays sommes-nous devenus où l’intimidation arrogante de ce genre est considérée comme une fonction propre des ministres? Nous apprenons maintenant que le gouvernement s’attend à ce que les restrictions actuelles durent six mois. Jusqu’à quoi? Jusqu’à ce que le virus part obligatoirement? Jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin efficace, à quel moment? Jusqu’à la prochaine idée irréfléchie pour réorganiser nos vies? Quel est le plan, maintenant que le risque de submerger le NHS a diminué? Où est la route de sortie?

Lire l’article complet: Quel genre de pays sommes-nous devenus lorsque l’intimidation arrogante est considérée comme la fonction propre des ministres?

Une autre critique est celle du journaliste chevronné, Peter Hitchens, qui compare le verrouillage à l’incendie de la maison pour se débarrasser d’un nid de guêpes.

Les guêpes, plus sensées que lui, s’envolèrent dès qu’elles sentirent la chaleur. Mais la maison est partie. Maintenant, il se tient près des ruines fumantes, blâmant tout le monde sauf lui-même pour cette futile catastrophe. Je soupçonne que certaines des choses qu’il a dites mardi soir le feront tomber, en particulier la menace scandaleuse d’utiliser des troupes. Si nous nous sommes comportés aussi bien qu’il prétend le croire, comment de telles choses peuvent-elles être justifiées? Une grande partie de l’enchevêtrement fou et inapplicable de nouvelles réglementations semblait être basée sur la conviction que Covid ne se propage que lorsque vous vous levez. Des millions de regards se sont ouverts à la découverte que certains d’entre nous ont faite il y a longtemps – que les règles de distanciation antisociales ne sont pas basées sur des recherches sérieuses, mais sur des suppositions aléatoires et un désir de nous effrayer tous en faisant tout ce qu’ils nous disent … Les mots «Nous devons apprendre à vivre sans peur» exigent un volte-face complet de la part d’un cabinet qui a distillé le pouvoir par peur pendant six mois désastreux – et a utilisé ce pouvoir pour briser la richesse des siècles. Y a-t-il déjà eu dans ce pays un gouvernement qui a détruit volontairement tant de moyens de subsistance? Les gens pensent à tort que l’expression «immunité collective» semble cruelle (ce n’est pas le cas. Elle est utilisée depuis des décennies par les experts en vaccination.

Lisez l’article ici.

Source: Alliance for Human Research Protection

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Étude: Des niveaux appropriés de vitamine D préviendront le COVID – Vaccin non nécessaire

Commentaires de Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Le Dr Michael Holick, professeur de médecine, de physiologie et de biophysique à l’École de médecine de l’Université de Boston, est un expert de la vitamine D, et nous avons présenté ses travaux sur Health Impact News dans le passé.

Une grande partie des travaux antérieurs du Dr Holick sur la vitamine D a porté sur les maladies des «os fragiles», qui conduisent souvent à de fausses accusations de syndrome du bébé secoué et accusent à tort les parents d’avoir commis des mauvais traitements envers les enfants sur la base de rapports de radiologie montrant des fractures osseuses qui ont guéri chez les jeunes enfants, qui sont essentiellement déficients en vitamine D.

Une étude récente menée par le Dr Holick et ses associés a examiné des échantillons de Quest Diagnostics de plus de 190 000 Américains des 50 États et a constaté que ceux qui avaient des niveaux déficients en vitamine D avaient une positivité COVID 54% plus élevée que ceux avec des niveaux adéquats de vitamine D dans le sang.

Le Boston Herald a rendu compte de l’étude:

Arrêtez d’attendre un médicament miracle: un médecin de l’Université de Boston affirme qu’une quantité suffisante de vitamine D peut réduire de 54% le risque d’attraper un coronavirus. «Les gens recherchaient le médicament magique ou attendaient le vaccin et ne recherchaient pas quelque chose d’aussi simple», a déclaré le Dr Michael Holick, professeur de médecine, de physiologie et de biophysique à la Boston University School of Medicine. Holick et ses collègues ont étudié des échantillons sanguins de Quest Diagnostics de plus de 190 000 Américains des 50 États et ont constaté que ceux qui avaient des niveaux de vitamine D déficients avaient une positivité au COVID 54% plus élevée que ceux qui avaient des niveaux adéquats de vitamine D dans le sang. Le risque de contracter un coronavirus a continué de diminuer à mesure que les niveaux de vitamine D augmentaient, selon l’étude, publiée dans la revue à comité de lecture de la Public Library of Science One. «Plus votre statut en vitamine D est élevé, plus votre risque est faible», a déclaré Holick. De nombreuses personnes sont carencées en vitamine D parce qu’il n’y a que de petites quantités dans les aliments, a déclaré Holick. La plupart de la vitamine D provient de l’exposition au soleil et beaucoup sont privées, surtout pendant les mois d’hiver. Mais la vitamine soleil est facile à trouver et relativement bon marché dans les pharmacies, et la prise de pilules de vitamine D ne présente aucun risque. «C’est parfaitement sûr», a déclaré Holick. «Elle est considérée par beaucoup comme le nutriment de la décennie», a déclaré Holick. La positivité au COVID-19 est fortement associée aux niveaux de vitamine D dans le sang, une relation qui est restée la même selon les races, les sexes et les tranches d’âge, indique l’étude. (Lisez entièrement l’article.)

Nous pouvons maintenant ajouter la vitamine D à la liste des remèdes simples et efficaces contre le SRAS-CoV-2, en joignant l’hydroxychloroquine, la Vitamine C, le traitement à l’ozone, entre autres.

Bien sûr, Big Pharma et les dictateurs de la santé du gouvernement continueront de refuser ces traitements, car les ramifications de leur efficacité prouveraient qu’ils sont des criminels et des meurtriers de masse, et qu’un vaccin COVID et de nouveaux médicaments COVID ne sont tout simplement pas nécessaires.

Ensuite, ils devraient rendre au gouvernement leur financement de plus de MILLE MILLIARDS de dollars pour développer ces médicaments et traitements, et faire face à des accusations devant un tribunal pour meurtre de masse en empêchant ces traitements et en attaquant les médecins qui les utilisent pour sauver la vie de patients.

Les vrais remèdes ne sont tout simplement pas rentables pour Big Pharma et leurs banquiers de Wall Street qui contrôlent le gouvernement, et ils ne peuvent pas être autorisés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News