Contagion d’ingénierie: UPMC, Corona-thrax et «l’hiver le plus sombre»

Selon des documents FOIA, des chercheurs d’un laboratoire BSL-3 lié aux organisateurs de la simulation Dark Winter 2001, DARPA et du complexe industriel de biodéfense post-9/11 modifient génétiquement l’anthrax pour exprimer les composants de Covid-19.

Peu de temps après avoir été licencié de son poste de secrétaire du Trésor en décembre 2002, après un conflit politique avec le président, Paul O’Neill est devenu administrateur du Centre médical de l’Université de Pittsburgh. Bien qu’il vienne de travailler sous et de se battre avec George W. Bush et Dick Cheney, ce n’est que lorsque O’Neill a commencé à répondre au PDG de l’UPMC Jeffrey Romoff en tant que membre du conseil d’administration du Centre qu’il a choisi de dénoncer publiquement un supérieur comme «maléfique». »

«Il veut détruire la concurrence. Il veut être le seul jeu en ville», déclarera O’Neill plus tard à Romoff, ajoutant qu ‘«après 18 mois, j’ai quitté [le conseil de l’UPMC] par dégoût» en raison du «contrôle absolu» de Romoff sur les actions du conseil. O’Neill a noté par la suite que «les membres du conseil d’administration de l’UPMC qui détiennent des centaines de millions de dollars ne sont pas disposés à accepter ce type». Pressé par un journaliste local, O’Neill a en outre précisé que d’autres membres du conseil lui avaient dit qu’ils avaient «peur» de Romoff parce que Romoff risquait de «leur faire du mal».

Les critiques d’O’Neill à l’égard de Romoff ne sont guère une exception, car des militants communautaires locaux et même un procureur général d’État ont noté que le conseil de l’UPMC laisse Romoff faire ce qu’il veut.

Jeffrey Romoff dirige l’UPMC d’une main de fer depuis que son prédécesseur, Thomas Detre, a eu une crise cardiaque en 1992. En raison de l’accumulation massive de richesses du Centre, d’abord stimulé par sa touche magique pour recevoir des subventions des National Institutes of Health (NIH), Detre a pu utiliser le pouvoir financier qui lui était accordé pour consolider le contrôle d’une quantité suffisante de l’Université de Pittsburgh pour créer son «propre fief personnel», qui est maintenant la société autonome connue sous le nom d’UPMC.

Peu de temps après que Romoff ait pris les rênes du Centre, il a clairement fait part de ses intentions aux professeurs et au personnel, déclarant lors d’une réunion de l’UPMC en 1995 que sa «vision» de l’avenir des soins de santé aux Etats-Unis d’Amérique était «la conversion des soins de santé d’un bien social à une marchandise.» Motivé par le profit avant tout, Romoff a développé de manière agressive l’UPMC, engloutissant les hôpitaux communautaires, les centres de chirurgie et les cabinets privés pour créer un «réseau de soins de santé» qui s’est étendu dans une grande partie de la Pennsylvanie et même à l’étranger dans d’autres pays, y compris la Chine. Sous Romoff, l’UPMC s’est également développée dans le secteur de l’assurance maladie, avec 40 pour cent des réclamations médicales qu’elle paie retournant directement dans des lieux de soins qui appartiennent à l’UPMC – ce qui signifie que l’UPMC se paie essentiellement.

De plus, comme l’UPMC est officiellement une «société de bienfaisance à but non lucratif», elle est exonérée de l’impôt foncier et bénéficie d’un accès spécial au marché des obligations municipales exonérées d’impôt. L’UPMC peut également solliciter des subventions déductibles d’impôt auprès de particuliers et d’organisations privées, ainsi que des gouvernements. Ces subventions ont totalisé plus d’un milliard de dollars entre 2005 et 2017.

Bien que ces avantages soient officiellement justifiés en raison du statut d’«institution caritative» de l’UPMC, le conseil d’administration de l’UPMC, avec Romoff au sommet, a vu ses propres salaires de plusieurs millions de dollars par an continuer à grimper. Peut-être que cet avantage vient également du fait que l’UPMC est une société à but non lucratif, car il n’y a pas d’actionnaires à qui Romoff et le conseil d’administration doivent expliquer leurs salaires de plus en plus exorbitants. Par exemple, Romoff a gagné 8,97 millions de dollars l’année dernière en tant que PDG de l’UPMC, une augmentation marquée par rapport aux 6,12 millions de dollars qu’il avait récoltés l’année précédente.

La chicane financière de l’UPMC est tellement incontrôlable que même le procureur général de Pennsylvanie a pris des mesures contre elle, poursuivant l’UPMC en février 2019 pour violations des lois sur les organismes de bienfaisance de l’État en raison de leur «enrichissement sans cause» et se livrant à des «actes ou pratiques déloyaux, frauduleux ou trompeurs.» Bien que l’UPMC ait décidé de régler à l’amiable, le Centre et Romoff sont sortis de l’affaire relativement indemnes.

Aujourd’hui, grâce à la crise provoquée par Covid-19, l’UPMC est à nouveau sur la voie d’une croissance encore plus grande et plus puissante dans la poursuite de l’objectif ultime de Romoff, qui est, selon ses propres mots, de faire de l’UPMC l’«Amazon des soins de santé.»

Dans ce quatrième opus de la série The Last American Vagabond «Contagion de l’ingénierie: Amerithrax, Coronavirus and the Rise of the Biotech-Industrial Complex», le géant de la santé «à but non lucratif» qu’est l’UPMC est carrément placé à l’intersection de l’après-9/11 partenariats public-privé «biodéfense»; des universitaires financés par des entreprises qui façonnent la politique publique au nom de leurs bienfaiteurs du secteur privé; et des recherches risquées sur des agents pathogènes dangereux qui menacent de déclencher la «bioterreur» même contre laquelle ces institutions prétendent se prémunir.

L’étrange trajectoire des efforts de vaccination contre le Covid-19 de l’UPMC

En janvier 2020, alors qu’une grande partie du monde restait parfaitement inconsciente de la pandémie mondiale à venir, l’UPMC était déjà en train de développer un vaccin pour se protéger contre le nouveau coronavirus qui cause Covid-19, connu sous le nom de SRAS-CoV-2. Ce mois-là, avant que l’État de Pennsylvanie n’ait un seul cas de Covid-19, l’UPMC a formé un «groupe de travail sur les coronavirus», qui se concentrait initialement sur le lobbying des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis d’Amérique pour obtenir des échantillons de SRAS-CoV-2 vivants à des fins de recherche. Cette recherche devait être menée au Laboratoire régional de confinement biologique (RBL) de niveau de biosécurité 3 (BSL-3) situé dans le Centre de recherche sur les vaccins de l’UPMC. Un jour après que le directeur du Centre de recherche sur les vaccins de l’UPMC, W. Paul Duprex, a révélé les efforts de l’UPMC pour accéder au virus SARS-CoV-2, il a annoncé que les échantillons de virus, contenant environ 50 à 60 millions de particules de coronavirus, étaient déjà en route vers l’université. À l’époque, l’UPMC était l’une des rares institutions figurant sur la liste restreinte du CDC à recevoir des échantillons en direct de SRAS-CoV-2.

L’UPMC a déclaré plus tard qu’elle avait commencé à travailler sur un vaccin contre Covid-19 le 21 janvier, quelques semaines avant l’annonce du 14 février que le virus était en route vers l’université. Ce candidat vaccin original a utilisé la séquence génétique publiée du SRAS-CoV-2, publiée début janvier 2020 par des chercheurs chinois, pour produire synthétiquement des protéines de pointe du SRAS-CoV-2 qui seraient transportées dans les cellules par un vecteur adénoviral, qui est couramment utilisé dans une variété de vaccins. Le candidat vaccin était surnommé PittCoVacc, abréviation de Pittsburgh Coronavirus Vaccine.

Un peu plus d’un mois après la réception des échantillons vivants de SRAS-CoV-2 par le Centre de recherche sur les vaccins de l’UPMC, l’UPMC a reçu une subvention de 5 millions de dollars de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), une organisation internationale fondée en 2017 par les gouvernements de La Norvège et l’Inde avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates. La subvention a été officiellement attribuée à «un partenariat international université-industrie» que le Centre de recherche sur les vaccins avait récemment formé avec l’Institut Pasteur en France et le fabricant de vaccins autrichien Themis. Peu de temps après, en mai, Themis a été acquis par le géant des vaccins Merck, qui a commencé à recruter des volontaires pour des essais sur l’homme au début du mois le 11 septembre. Merck entretient des liens incroyablement étroits avec l’UPMC, en particulier sa branche de commercialisation connue sous le nom de UPMC Enterprises.

La subvention du CEPI semble avoir radicalement modifié l’intérêt du Centre de recherche sur les vaccins pour le candidat vaccin adénovirus vecteur original, PittCoVacc, car la subvention du CEPI visait spécifiquement à financer un autre vaccin candidat qui utilise à la place le virus de la rougeole comme vecteur. Le virus de la rougeole et la manipulation génétique de la rougeole en vue de son utilisation dans le vaccin antirougeoleux est, notamment, le principal intérêt de recherche et l’expertise du directeur du Centre de recherche sur les vaccins Paul Duprex.

Ce vaccin candidat à base de rougeole a été décrit comme «un virus de la rougeole modifié [génétiquement modifié] qui délivre des fragments du nouveau coronavirus dans le corps pour prévenir Covid-19» ainsi que comme un «virus de la rougeole atténué [génétiquement modifié mais affaibli] comme un vecteur permettant d’introduire du matériel génétique du SRAS- [CoV-]2 dans le système immunitaire.» La combinaison de ce virus de la rougeole affaibli et du SRAS-CoV-2, selon Duprex, produira une «version plus bénigne du coronavirus [qui] familiarisera le système immunitaire d’une personne» avec le SRAS-CoV-2. Aucun vaccin utilisant cette modalité n’a jamais été homologué.

Le 2 avril, moins d’une semaine après l’annonce du prix CEPI, les chercheurs de l’UPMC qui avaient développé le vaccin candidat original en utilisant l’approche plus traditionnelle adénovirus-vecteur ont publié une étude dans EBioMedicine (une publication de la revue médicale Lancet) qui a rapporté les résultats prometteurs de leur candidat vaccin dans les études animales. La nouvelle qu’une institution des Etats-Unis d’Amérique était parmi les premières au monde à développer un candidat vaccin Covid-19 avec des résultats prometteurs d’une étude animale a été fortement amplifiée par les médias mainstream des Etats-Unis d’Amérique, ces rapports indiquant que l’UMPC demandait la permission du gouvernement d’agir rapidement sur les essais humains.

Ce vaccin candidat original, cependant, a été mystérieusement exclu des rapports et déclarations ultérieurs de l’UPMC concernant ses efforts de vaccination Covid-19. En effet, ces derniers mois, les déclarations de Duprex sur les candidats-vaccins Covid-19 du centre ne mentionnent plus du tout le PittCoVacc autrefois prometteur. Au lieu de cela, de nouveaux rapports, citant Duprex, affirment que les seuls candidats vaccins UPMC sont le candidat vaccin contre la rougeole financé par le CEPI et un autre candidat vaccin plus mystérieux, dont la nature n’a été révélée que récemment par des documents obtenus par le biais d’une demande Freedom of Information Act (FOIA ).

Il est tout aussi étrange que les récents reportages des médias sur le candidat vaccin original aient cessé de mentionner l’UPMC, citant à la place uniquement Themis, son nouveau propriétaire Merck et l’Institut Pasteur français. Aucun rapport n’indique une rupture du «partenariat université-industrie» d’origine qui avait reçu la subvention du CEPI. Il semble que ce soit ce qui s’est peut-être produit, car Duprex a déclaré que le candidat vaccin contre la rougeole de l’UPMC s’était associé au Serum Institute of India pour une production de masse, d’abord pour des essais, puis pour un usage public, en fonction de l’évolution du vaccin à travers le processus de réglementation. En revanche, Themis/Merck ont ​​déclaré que leur vaccin était produit en France. On ne sait toujours pas quelle est la relation entre ces deux candidats vaccins, et apparemment analogues.

Bien que Duprex ait été relativement franc sur la nature du premier candidat vaccin UPMC (c’est-à-dire le vaccin contre la rougeole financé par le CEPI), il a été beaucoup plus discret sur son deuxième candidat vaccin. Fin août, il a déclaré au Pittsburgh Business Times que le deuxième vaccin candidat que l’UPMC était en train de développer «fonctionne en fournissant du matériel génétique codant pour une protéine virale au lieu du virus entier affaibli ou tué comme c’est la norme dans d’autres vaccins. Pourtant, Duprex a refusé d’indiquer quel vecteur sera utilisé pour fournir le matériel génétique aux cellules humaines. Des révélations récentes de la FOIA ont néanmoins révélé que le deuxième candidat vaccin de l’UPMC consiste à modifier génétiquement une combinaison de SRAS-Cov-2 et d’anthrax, une substance mieux connue pour son utilisation potentielle comme arme biologique.

Corona-thrax

Les documents récemment obtenus révèlent que le laboratoire BSL-3, qui fait partie du Centre de recherche sur les vaccins de l’UPMC, mène des recherches sur la combinaison du SRAS-CoV-2 avec Bacillus anthracis, l’agent causal de l’infection par le charbon. Selon les documents, l’anthrax est en cours de génie génétique par un chercheur, dont le nom a été expurgé dans le communiqué, afin qu’il exprime la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, qui est la partie du coronavirus qui lui permet d’accéder aux cellules de l’homme. Le chercheur affirme que «l’hybride [anthrax / SRAS-CoV-2 génétiquement modifié] peut [être] utilisé comme souche hôte pour fabriquer le vaccin à protéine S recombinante du SRAS-CoV-2», et la création dudit vaccin est officiellement déclarée but du projet de recherche. Les documents ont été produits par le Comité institutionnel de biosécurité (IBC) de l’Université de Pittsburgh, qui a tenu une réunion d’urgence le 22 juin de cette année pour «discuter de protocoles spécifiques impliquant la recherche sur le coronavirus», qui comprenait un vote sur la proposition susmentionnée.

blob:null/de1ace36-ad71-4df0-b0e0-5cf47cd9d990

Edward Hammond, l’ancien directeur du Sunshine Project, une organisation qui s’opposait aux armes chimiques et biologiques et à l’expansion de la recherche «à double usage» sur la biodéfense et les armes biologiques, a obtenu les documents. D’autres documents FOIA récemment obtenus par Hammond ont révélé une «explosion» de recherches risquées liées à Covid-19 dans d’autres institutions universitaires, telles que l’Université de Caroline du Nord, qui a déjà eu des accidents de laboratoire impliquant des variantes génétiquement modifiées du SRAS-CoV-2.

Hammond a déclaré à The Last American Vagabond que l’expérience, qu’il surnomme «Corona-thrax», est «emblématique des excès de recherche inutiles qui caractérisent souvent la réponse des scientifiques au gouvernement fédéral qui jette des milliards de dollars dans des crises sanitaires. Hammond a ajouté: «Bien que je ne pense pas que Corona-thrax serait contagieux, il entre dans les catégories des inutiles et des fous. Le plus grand risque immédiat de toute cette activité est qu’un chercheur crée délibérément ou par inadvertance une forme modifiée de SRAS-CoV-2 encore plus difficile à traiter, ou plus mortelle, et ce virus s’échappera du laboratoire. Cela ne prend qu’une goutte égarée.»

Jonathan Latham, un virologue qui a précédemment enseigné à l’Université du Wisconsin et qui est actuellement rédacteur en chef de Independent Science News, a convenu avec Hammond que l’expérience Corona-thrax est étrange et a déclaré qu’il était « préoccupé ici spécifiquement par le processus de recherche et le risques de ces expériences spécifiques à Pittsburgh.» Dans une interview avec The Last American Vagabond, Latham a affirmé que c’était «inhabituel par rapport aux normes historiques… la combinaison de deux organismes hautement pathogènes en une seule expérience.» Il a cependant noté que de telles études à des fins de recherche sur les vaccins sont devenues plus courantes ces dernières années, comme le montre clairement une étude de 2012.

Peu d’expériences ont été menées qui utilisent spécifiquement l’anthrax de cette manière. Depuis 2000, les études qui ont examiné l’utilisation de l’anthrax génétiquement modifié en tant que vecteur vaccinal potentiel sont affiliées à l’Université de Harvard. L’une de ces études portait sur l’utilisation de l’anthrax comme vecteur dans un vaccin potentiel contre le VIH et a été menée conjointement en 2000 par des chercheurs de Harvard et la société de vaccins Avant Immunotherapeutics (qui fait maintenant partie de Celldex).

Malgré les résultats préliminaires positifs de leurs expériences, Avant/Celldex n’a pas financé d’autres expériences sur un vaccin utilisant cette modalité à base d’anthrax, et il ne commercialise pas actuellement ou n’a pas de vaccin de ce type dans son portefeuille de produits. Cela suggère que, pour une raison quelconque, cette société n’a pas vu beaucoup de valeur dans ce vaccin, malgré l’étude préliminaire avec Harvard affirmant que la méthodologie était sûre et efficace.

Les chercheurs de Harvard impliqués dans cette étude de 2000, cependant, ont continué à étudier la possibilité d’un vaccin anti-VIH à base d’anthrax en 2003, 2004 et 2005, bien que sans parrainage d’entreprise. Des recherches connexes mais différentes ont exploré l’utilisation de composants de l’anthrax «désarmés» comme adjuvant dans les vaccins et comme base pour les dosages d’immunospot liés aux enzymes.

Les chercheurs susmentionnés de Harvard ont breveté leur méthodologie d’utilisation de l’anthrax de cette manière pour la production d’un vaccin en 2002. Cela signifie que le «vaccin» à base d’anthrax actuellement développé par le Centre de recherche sur les vaccins de l’UPMC devrait développer une nouvelle méthode qui utilise anthrax à peu près de la même manière pour ne pas enfreindre le brevet, ce qui est peu probable. L’autre alternative est que l’UPMC paierait les titulaires de brevets pour l’utilisation de leur méthodologie s’ils veulent la commercialiser dans un vaccin. Pourtant, étant donné le modèle commercial de l’UPMC en général, ainsi que celui du Centre de recherche sur les vaccins de l’UPMC en particulier, cela semble également peu probable.

Le type d’incitation que le Centre de recherche sur les vaccins de l’UPMC possède pour l’expérience Corona-thrax est également étrange. Il existe actuellement plus d’une centaine de candidats vaccins qui utilisent des plates-formes vaccinales existantes et testées à la recherche d’un vaccin Covid-19, un fait que Duprex lui-même a reconnu. Comme l’a dit Hammond à The Last American Vagabond «il est parfaitement évident qu’il existe de nombreuses plates-formes de vaccins pour Covid-19 et que certaines d’entre elles réussiront tôt ou plus tard. Il n’y a aucun besoin sérieux d’une sorte de plate-forme bactérienne assez étrange, encore moins d’une plate-forme qui se trouve être l’anthrax. C’est complètement inutile et franchement bizarre.»

Le joyau de la couronne du complexe biotechnologique industriel

Coupe de ruban pour le Centre de recherche sur les vaccins – De gauche à droite: Donald S. Burke, le membre du Congrès des Etats-Unis d’Amérique Mike Doyle, Arthur S. Levine, Dan Onorato, Mark A. Nordenberg.

L’expérience Corona-thrax est menée au Laboratoire régional de confinement biologique (RBL) du Centre de recherche sur les vaccins, où le centre travaille avec des agents pathogènes, tels que l’anthrax et le SRAS-CoV-2.

La création du RBL de l’UPMC a été annoncée pour la première fois en 2003, lorsque l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID, alors et actuellement dirigé par Anthony Fauci) a déclaré qu’il financerait la construction du laboratoire avec une subvention de 18 millions de dollars. Il était initialement prévu d’être principalement «dédié à la recherche sur les agents responsables des infections naturelles et émergentes, ainsi que sur les agents potentiels du bioterrorisme». Le projet de création du laboratoire faisait partie de la décision du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique d’intensifier considérablement la recherche sur la «biodéfense» à la suite des attaques à l’anthrax de 2001.

Le laboratoire visait également à «développer un programme de vaccination axé sur la recherche fondamentale et translationnelle» lié aux virus à potentiel pandémique qui risquent d’être «militarisés», y compris le SRAS. Après l’annonce initiale de la création du laboratoire, le projet s’est élargi pour devenir le Centre de recherche sur les vaccins de l’UPMC, qui a été lancé en 2007. Le Centre de recherche sur les vaccins a été la deuxième institution de ce type à être officiellement ajoutée au réseau RBL «biodefense» du NIAID.

L’ouverture de ce laboratoire et du Center for Vaccine Research de l’UPMC a été réalisée grâce aux efforts des principaux auteurs de la simulation de bioterrorisme Dark Winter de juin 2001, un exercice controversé qui prédisait étrangement les attaques d’anthrax de 2001 ainsi que le premier, mais faux, récit selon lequel l’Irak et les groupes terroristes extrémistes islamiques étaient responsables de ces attaques. Cependant, l’anthrax utilisé dans les attaques s’est révélé par la suite être d’origine militaire des Etats-Unis d’Amérique. Comme indiqué dans la partie I de cette série, les participants à l’exercice Dark Winter avaient une connaissance préalable des attaques à l’anthrax et d’autres ont été impliqués dans l’«enquête» ultérieure, que de nombreux experts et anciens enquêteurs du FBI décrivent comme une dissimulation.

Dark Winter a été en grande partie écrit par Tara O’Toole, Thomas Inglesby et Randall Larsen, qui ont tous trois joué un rôle essentiel dans la fondation ou les opérations du Center for Biosecurity de l’UPMC, avec le mentor d’O’Toole, D. A. Henderson. Le Centre pour la biosécurité de l’UPMC a été lancé en septembre 2003, quelques jours à peine avant l’annonce par le NIAID de son financement du laboratoire RBL qui deviendra plus tard le Centre de recherche sur les vaccins de l’UPMC.

Notamment, quelques jours seulement après les attentats du 11 septembre 2001, O’Toole, Inglesby et Larsen ont personnellement informé le vice-président Cheney de Dark Winter. Simultanément, le bureau de Cheney à la Maison Blanche a commencé à prendre l’antibiotique ciprofloxacine pour prévenir l’infection par le charbon. Dans les semaines entre ce briefing et les attaques à l’anthrax de 2001, les participants de Dark Winter et plusieurs associés de Cheney, à savoir des membres du Projet pour un nouveau siècle américain (PNAC) comme Donald Kagan et Richard Perle, ont affirmé qu’une attaque bioterroriste impliquant l’anthrax serait bientôt prend place.

Au lendemain des attaques à l’anthrax de 2001, Henderson «a été sollicité par le gouvernement fédéral pour augmenter considérablement le nombre de laboratoires [de biodéfense], à la fois pour détecter des agents pathogènes présumés comme l’anthrax et pour mener des recherches sur la bio-défense, comme le développement de vaccins», avec l’annonce de la participation du RBL de l’UPMC au lancement du Centre pour la biosécurité dirigé par O’Toole à l’UPMC, où Henderson a été nommé conseiller principal. En 2003, le Center for Biosecurity a été créé à l’UPMC en partie à la demande de Jeffrey Romoff pour être «le seul centre de réflexion et de recherche du pays consacré à la prévention et au traitement des attaques biologiques», le Centre de recherche sur les vaccins de l’UPMC étant le centre d’un nouveau réseau de laboratoires de «recherche sur la biodéfense» qu’Henderson était en train de mettre en place et de gérer à l’époque. Ce réseau reste techniquement géré par le NIAID dirigé par le Fauci.

Il convient également de noter que le directeur du Centre de recherche sur les vaccins, depuis son ouverture en 2007 jusqu’en 2016, était Donald Burke. Burke est un ancien chercheur en biodéfense pour l’armée des Etats-Unis d’Amérique à Fort Detrick et dans d’autres installations et, juste avant de diriger le centre UPMC, était directeur de programme à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, où il a travaillé en étroite collaboration avec O’Toole et Inglesby.

Au moment de l’annonce en 2003 de la création de ce qui deviendrait le Centre de recherche sur les vaccins de l’UPMC, Tara O’Toole a déclaré:

«Ce nouveau laboratoire permettra aux chercheurs en médecine de l’Université de Pittsburgh d’approfondir les traitements possibles et de développer des vaccins contre les maladies qui pourraient résulter d’une attaque bioterroriste ou d’épidémies naturelles.»

Quelques années plus tard, après avoir été nommée à un poste de haut niveau au Département de la sécurité intérieure, O’Toole a été critiquée par des experts pour son lobbying excessif «pour une expansion massive de la biodéfense et un assouplissement des dispositions relatives à la sûreté et à la sécurité». Le microbiologiste de Rutgers, Richard Ebright, a fait remarquer à l’époque qu’«elle rend le Dr Strangelove sain d’esprit». Il a également été noté lors d’audiences que O’Toole avait travaillé comme lobbyiste pour plusieurs sociétés de «sciences de la vie» spécialisées dans la vente de produits de biodéfense au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, y compris Emergent Biosolutions – une société très controversée et un suspect clé dans les attaques à l’anthrax de 2001.

L’histoire du RBL du Centre de recherche sur les vaccins, en particulier le réseau de personnes à l’origine de la création du laboratoire, soulève des inquiétudes quant à la nature de l’expérience Corona-thrax actuellement menée au sein de l’installation. Cela est d’autant plus vrai que le chercheur qui mène l’expérience semble ne pas connaître les éléments clés de la recherche qu’il mène.

Par exemple, le chercheur expurgé par la FOIA déclare à tort qu’un virus recombinant proposé pour une utilisation dans l’étude est incapable d’infecter les cellules humaines, alors que les membres du CIB notent que ce n’est pas le cas. En outre, le chercheur anonyme a faussement affirmé que l’un des vecteurs viraux à utiliser dans l’étude de l’investigateur n’exprimait pas Cas9 (une protéine associée à l’édition du gène CRISPR) et l’ARNg («ARN guide», également utilisé dans CRISPR) et ignorait que la manipulation de ces agents nécessite un laboratoire BSL-2 amélioré (BSL-2 +) par opposition à un laboratoire BSL-2 typique.

Apparemment, de telles erreurs parmi les chercheurs impliqués dans la recherche sur Covid-19 à l’UPMC ne sont pas une anomalie. Lors d’une autre réunion du CIB de l’UPMC incluse dans la publication de la FOIA, le CIB a noté ce qui suit à propos d’une proposition de recherche distincte:

«Dans les notes de l’enquêteur en réponse aux modifications demandées par les pré-examinateurs du CIB, l’enquêteur indique que l’ARN des cellules infectées par le SRAS-CoV-1 et le SRAS-CoV-2 sera obtenu auprès des ressources de BEI. L’ARN génomique isolé à partir de cellules infectées par le SRAS-CoV-1 est réglementé en tant qu’agent de sélection par le Federal Select Agent Program et ni l’Université ni ce chercheur ne sont enregistrés pour la possession et l’utilisation de ces matériaux [italiques ajoutés] (SARS-CoV-1). L’investigateur ne doit PAS obtenir d’ARN génomique du SRAS-CoV-1 sans avoir consulté au préalable les RO/ARO de l’Université pour certains agents.»

Cette partie, en particulier, a attiré l’attention de Jonathan Latham, qui a noté qu’il était étrange qu’«un chercheur universitaire tente d’obtenir l’approbation d’une expérience que personne à l’université n’est autorisé à faire». Latham a ajouté dans une interview qu' »apparemment, ce candidat est totalement ignorant de l’environnement réglementaire et par extension des risques de SRAS-CoV, qui est un virus hautement infectieux dont la fuite d’un laboratoire a déjà entraîné au moins un décès. »

Alors que Latham supposait qu’il s’agissait d’un «chercheur universitaire», il convient de noter que l’utilisation du RBL du Centre UPMC pour la recherche sur les vaccins n’est pas réservée aux chercheurs affiliés à l’université. En effet, comme indiqué sur le site Web des NIH, «les chercheurs du milieu universitaire, des organisations à but non lucratif, de l’industrie et du gouvernement qui étudient la biodéfense et les maladies infectieuses émergentes peuvent demander l’utilisation de laboratoires de bioconfinement», y compris le RBL géré par le Center for Vaccine Research.

En outre, le site Web du Center for Vaccine Research note que «des scientifiques extérieurs à l’Université de Pittsburgh peuvent travailler dans le RBL par le biais d’une collaboration ou d’un contrat. Les scientifiques externes doivent se conformer à toutes les exigences en matière de formation, de documentation, de réglementation et médicales de l’Université de Pittsburgh.» Cela signifie que les scientifiques extérieurs utilisant l’installation sont également soumis à un examen du CIB. Les sites du NIH et du Center for Vaccine Research notent que, pour qu’un chercheur extérieur utilise l’installation UPMC RBL, l’approbation du directeur du centre doit être obtenue.

Étant donné que le nom du chercheur Corona-thrax est expurgé, il n’y a aucun moyen de savoir s’il est affilié à l’université ou à une institution, une société ou un organisme gouvernemental distinct. Indépendamment de la personne qui mène cette expérience, cependant, il est possible d’examiner l’histoire et les motivations de l’homme qui l’a finalement signée – le directeur du Centre de recherche sur les vaccins, Paul Duprex.

Paul Duprex: Chercheur financé par la DARPA et passionné de gain de fonction

Directeur du Centre de recherche sur les vaccins de l’UPMC, W. Paul Duprex

Paul Duprex est un ancien scientifique en chef de Johnson & Johnson, dont l’incursion ultérieure dans le milieu universitaire a été largement financée par des subventions de recherche du NIH et de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) du Pentagone. Une grande partie des recherches de Duprex s’est concentrée sur les virus recombinants (c’est-à-dire génétiquement modifiés) ou sur l’évolution virale.

Pour ce qui est de ses recherches financées par la DARPA, Duprex a été le plus étroitement associé au programme «Prophecy» de la DARPA, dont la création a été supervisée par Michael Callahan. Le passé suspect de Callahan et ses liens avec l’origine de la crise actuelle de Covid-19 à Wuhan, en Chine, ont fait l’objet d’un récent article de Raul Diego sur le Hangout illimité.

Dans cet article, Diego note que le programme Prophecy, aujourd’hui disparu, avait «cherché à «transformer l’entreprise de développement de vaccins et de médicaments d’observations et de réactifs en prédictifs et préventifs» grâce à des techniques de programmation algorithmique» et que le programme «proposait en outre que «les mutations virales et les flambées «pourraient être prédites à l’avance pour contrer plus rapidement la maladie inconnue grâce au développement de médicaments préventifs et de vaccins.»

Selon toutes les indications, Prophecy a été la première incursion majeure de la DARPA dans les soins de santé «prédictifs» alimentés par l’IA, qui s’est considérablement développée au cours des années suivantes. Il s’agissait également d’un composant, que Duprex était particulièrement impliqué dans l’avancement, par lequel les algorithmes d’évolution virale «prédictive» seraient «validés et testés»… en utilisant plusieurs pressions sélectives sur au moins trois souches de virus étroitement apparentées dans un cadre expérimental.»

De telles expériences, comme cette étude de Duprex, impliquaient le génie génétique de trois souches de pathogènes viraux et ensuite voir laquelle deviendrait la plus transmissible et la plus virulente chez un hôte animal. Ces études sont souvent appelées recherche sur le gain de fonction (RGF ; GOF en anglais) et sont extrêmement controversées étant donné qu’elles créent souvent des agents pathogènes qui sont plus virulents et/ou transmissibles qu’ils ne le seraient autrement. Il convient également de noter que l’UPMC, avant que Duprex ne rejoigne le centre, avait également reçu des millions de fonds du programme Prophecy de la DARPA «pour développer des modèles in vitro et de calcul pour prédire l’évolution virale sous la pression de sélection de plusieurs facteurs de stress évolutifs.»

Duprex a également été impliqué dans la conduite de recherches pour le programme INTERfering and Co-Evolving Prevention and Therapy (INTERCEPT) actuel de la DARPA, un successeur de Prophecy qui «vise à exploiter l’évolution virale pour créer une nouvelle forme adaptative de contre-mesure médicale – les particules interférentes thérapeutiques (CONSEILS) – qui surpasse les virus dans le corps pour prévenir ou traiter l’infection.» Les TIP sont des virus génétiquement modifiés avec des génomes défectueux qui rivalisent théoriquement avec de vrais virus pour les composants viraux du corps humain, mais qui «évoluent avec» les virus contre lesquels ils sont censés protéger le corps et qui sont «susceptibles de subir des mutations au fil du temps».

Le but du programme INTERCEPT est d’utiliser les TIP comme «thérapeutiques» et de les faire injecter dans le corps humain pour se protéger «préventivement» contre le virus à partir duquel un TIP particulier a été développé. Il convient de noter que, bien que la DARPA encadre une grande partie de ses recherches sur l’édition de gènes (y compris ses recherches sur la technologie «d’extinction génétique») comme visant à promouvoir la santé humaine ou environnementale, elle a également ouvertement admis que ces mêmes technologies intéressent DARPA pour leur capacité à «subvertir» les gènes des adversaires humains de l’armée des Etats-Unis d’Amérique via des «armes génétiques».

Duprex a dirigé une étude INTERCEPT publiée en février de cette année dans laquelle lui et ses co-auteurs ont exploré comment créer un TIP synthétique du virus Nipah, un virus mortel avec un taux de mortalité de plus de 70%. Dans cette étude, ils ont utilisé des souches sauvages et génétiquement modifiées du virus Nipah. Notamment, la simulation de la pandémie Clade X, qui sera discutée en détail dans la prochaine tranche de cette série, impliquait une combinaison génétiquement modifiée du virus Nipah et d’une maladie parainfluenza.

Clade X a eu lieu en 2018 et a été dirigé par une grande partie de la même équipe qui était responsable de la simulation de bioterrorisme Dark Winter 2001, y compris l’ancienne commissaire de la FDA Margaret Hamburg et Tara O’Toole et Thomas Inglesby du Centre UPMC pour la biosécurité. Un autre participant notable à Clade X était Julie Gerberding, ancienne directrice du CDC et actuelle vice-présidente exécutive de Merck, qui entretient des liens étroits avec l’UPMC ainsi qu’avec le projet raté du Center for Biosecurity «21st Century Biodefense».

Quelques mois après la publication de l’étude financée par le programme INTERCEPT de la DARPA, Duprex a co-écrit une autre étude sur l’utilisation de «nanocorps» synthétiques (c’est-à-dire des nanoparticules synthétiques bio-ingénierie agissant comme des anticorps) qui a été publiée en août. Cet effort reflète d’autres projets de la DARPA «axés sur la santé». Cette étude a été financée par l’Université de Pittsburgh, le NIH et le Ministère israélien des sciences et de la technologie.

En plus de ses liens avec les programmes DARPA impliquant le génie génétique des agents pathogènes viraux, Duprex est l’un des principaux défenseurs de la recherche controversée sur le gain de fonction et a été nommé pour diriger le Centre de recherche sur les vaccins de l’UPMC moins de trois mois après la fin du moratoire fédéral sur la recherche sur le GOF.

En octobre 2014, cinq jours après l’imposition de ce moratoire pour la première fois, Duprex a donné une conférence au Conseil consultatif scientifique national pour la biosécurité intitulée «Études sur le gain de fonction: leur histoire, leur utilité et ce qu’ils peuvent nous dire». Dans la conférence, il a affirmé que «les études d’infection interspécifique ont déjà contribué à améliorer la surveillance sur le terrain, ont jeté un nouvel éclairage sur la biologie de base du virus de la grippe et pourraient aider à mieux faire croître les virus vaccinaux» et plaide contre le moratoire récemment imposé.

En 2014, Duprex a également écrit dans un article publié dans Nature que «les approches GOF sont absolument essentielles dans la recherche sur les maladies infectieuses; bien que des approches alternatives puissent être très utiles, elles ne peuvent jamais remplacer les expériences GOF.» Il a ajouté qu’à son avis, il n’y avait que deux raisons à la recherche du GOF, la première étant «d’améliorer la surveillance ou de développer des thérapies» et la seconde étant simplement d’apprendre «une biologie intéressante».

Dans ce même article, il a également fait valoir que «le génie génétique destiné et susceptible de conférer à un agent de faible pathogénicité et de faible transmissibilité une pathogénicité accrue ou une transmissibilité accrue peut être approprié si les avantages sont substantiels.» Il a également suggéré dans cet article de 2014 qu’il «pourrait» être nécessaire «d’améliorer la pathogénicité des coronavirus afin de développer un modèle animal valide pour les coronavirus». Des années plus tard, pendant la crise actuelle du coronavirus, Duprex et d’autres responsables du Centre de recherche sur les vaccins de l’UPMC ont co-développé un «plan» de recherche et de développement Covid-19 pour l’Organisation mondiale de la santé de l’ONU.

En outre, le travail de Duprex pour le programme Prophecy de la DARPA impliquait la recherche du GOF, comme indiqué ci-dessus, et le créateur de ce programme, Michael Callahan – ancien chef des initiatives thérapeutiques de biodéfense de la DARPA, est également un partisan de GOF qui croit qu’une telle recherche risquée est inséparable de «L’entreprise de recherche et développement dans les sciences de la vie et pour la biotechnologie.»

Duprex est également un membre fondateur de Scientists for Science, un groupe de chercheurs (dont la plupart sont impliqués dans la recherche GOF) qui se sont opposés au moratoire GOF et étaient «convaincus que la recherche biomédicale sur les pathogènes potentiellement dangereux peut être effectuée en toute sécurité et est essentielle pour une compréhension approfondie de la pathogenèse, de la prévention et du traitement des maladies microbiennes.» Un autre des membres fondateurs du groupe est Yoshihiro Kawaoka, dont les expériences controversées du GOF qui ont rendu les virus pathogènes plus mortels ont attiré une attention considérable des médias.

Lorsque le moratoire sur le GOF a été levé en décembre 2017, Duprex l’a qualifié de «signe de progrès», ajoutant que «sur le plan personnel, je suis vraiment ravi que ces scientifiques financés par les NIH [menant des recherches sur le GOF] obtiennent une certaine clarté.» Comme mentionné précédemment, il est devenu directeur du Centre de recherche sur les vaccins moins de trois mois plus tard, en mars 2018.

Les métiers à tisser de «l’hiver le plus sombre»

Après un examen rapide du contexte de l’UPMC, de son laboratoire régional de bioconfinement et de l’homme qui dirige son centre de recherche sur les vaccins, la question sur la nature de l’expérience Corona-thrax devient: est-ce encore une autre expérience mal avisée par un laboratoire dirigé par un passionné de GOF et alimenté par une frénésie alimentaire sur les milliards de dollars jetés par le gouvernement et d’autres entités dans la recherche sur Covid-19? Ou y a-t-il peut-être un motif plus néfaste à l’ingénierie génétique de quelque chose d’aussi bizarre que Corona-thrax?

Bien que cette dernière question puisse sembler conspiratrice, il convient de souligner que les institutions les plus susceptibles d’avoir été les sources de l’anthrax utilisé dans les attaques à l’anthrax de 2001 menaient des recherches du GOF sur l’anthrax financées par le Pentagone et la CIA qui étaient justifiées comme «amélioration» du vaccin controversé contre l’anthrax connu sous le nom de BioThrax.

Par exemple, le Battelle Memorial Institute – un entrepreneur du Pentagone et de la CIA – a commencé à modifier génétiquement une forme plus virulente d’anthrax «pour voir si le vaccin [contre l’anthrax] que les États-Unis d’Amérique ont l’intention de fournir à leurs forces armées est efficace contre cette souche.» Pendant que ces expériences se poursuivaient, le fabricant assiégé du vaccin contre l’anthrax maintenant connu sous le nom d’Emergent Biosolutions, a conclu un contrat avec Battelle qui donnait à Battelle une «exposition immédiate au vaccin» qu’il utilisait dans le cadre du programme d’anthrax génétiquement modifié.

Comme indiqué dans la partie II de cette série, BioPort était sur le point de perdre son contrat du Pentagone pour le vaccin contre l’anthrax entièrement en septembre 2001, et l’intégralité de son activité de vaccin contre l’anthrax a été sauvée par les attaques à l’anthrax de 2001, qui ont suscité des inquiétudes quant à la corruption de BioPort et à ses horribles antécédents en matière de sécurité ayant été remplacés par des demandes ferventes pour plus de son vaccin contre l’anthrax. De plus, comme indiqué en détail dans la partie III de cette série, Battelle était la source la plus probable de l’anthrax utilisé lors des attaques de 2001. Les liens entre le Centre pour la biosécurité de l’UPMC, Battelle et Emergent Biosolutions seront discutés dans le prochain épisode de la série.

Ce qui est également remarquable à propos de ces expériences Corona-thrax qui se déroulent à l’UPMC, ce sont les liens entre le RBL de l’UPMC et le Centre de recherche sur les vaccins avec un autre élément clé du complexe de «biodéfense» du centre, le Centre UPMC pour la biosécurité. Comme mentionné précédemment, les personnes recrutées pour diriger ce centre lors de sa création en 2003 ont été intimement impliquées dans la simulation de bioterrorisme 2001 Dark Winter, à savoir Tara O’Toole et Thomas Inglesby.

Tout en dirigeant le Centre pour la biosécurité de l’UPMC, O’Toole et/ou son successeur Inglesby se sont lancés dans d’autres simulations de bioterreurs notables, dont une qui a eu lieu l’année dernière – l’événement 201, qui prédit étrangement la crise des coronavirus qui a commencé cette année. Inglesby, qui est également directeur du Johns Hopkins Center for Health Security en plus de son poste à l’UPMC, était le modérateur de l’événement 201.

Bien que l’événement 201 ait fait l’objet d’un examen approfondi ces derniers mois, un autre exercice moins connu en 2018 qui impliquait O’Toole et Inglesby, a examiné comment une attaque bioterroriste impliquant un agent pathogène génétiquement modifié pourrait déclencher un scénario de continuité du gouvernement (CoG), une feuille de route gouvernementale pour l’imposition de la loi martiale aux États-Unis d’Amérique. Comme d’autres séries d’enquête de la mienne l’ont noté, il y a eu récemment une myriade de simulations liées aux agences de renseignement qui prédisent l’imposition imminente de la loi martiale aux États-Unis d’Amérique après les élections de 2020.

Il est également à noter que la mise à jour controversée et classifiée de George W. Bush sur les plans du CoG en 2007, connue sous le nom de directive exécutive 51, a été directement inspirée par Dark Winter, et les décrets ultérieurs de Barack Obama sur le CoG ont donné un contrôle presque complet de l’infrastructure des Etats-Unis d’Amérique au Department of Homeland Security dans une telle situation. Au moment où Obama a publié ces décrets, O’Toole était le sous-secrétaire du DHS pour la science et la technologie et a également influencé ces mises à jour des plans du CdG. O’Toole est actuellement vice-président exécutif de In-Q-tel de la CIA.

La simulation connue sous le nom de Clade X sera examinée plus en détail dans la prochaine tranche de cette série, tout comme les nombreuses et récentes «prédictions» de sources gouvernementales des Etats-Unis d’Amérique, des milliardaires controversés tels que Bill Gates et un réseau d’individus liés à l’UPMC qui ont a averti qu’une attaque bioterroriste ou une catastrophe de santé publique connexe devrait avoir lieu aux États-Unis d’Amérique dans la seconde moitié de 2020. Comme l’a déclaré un haut responsable gouvernemental plus tôt cette année, cet événement prétendument imminent entraînera «l’hiver le plus sombre dans l’histoire moderne.»

Remettez tout en question, venez à vos propres conclusions.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Last American Vagabond