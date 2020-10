Le programme mondial de Bill Gates et comment nous pouvons arrêter la machine et défendre notre humanité

En mars 2015, Bill Gates a montré une image du coronavirus lors d’une conférence TED et a déclaré au public que c’était à quoi ressemblerait la plus grande catastrophe de notre temps. La vraie menace pour la vie, a-t-il dit, ne sont «pas des missiles, mais des microbes». Lorsque la pandémie de coronavirus a balayé la terre comme un tsunami cinq ans plus tard, il a relancé le langage de la guerre, décrivant la pandémie comme «une guerre mondiale».

«La pandémie de coronavirus oppose toute l’humanité au virus», a-t-il déclaré.

En fait, la pandémie n’est pas une guerre. La pandémie est une conséquence de la guerre. Une guerre contre la vie. L’esprit mécanique lié à la machine à sous de l’extraction a créé l’illusion de l’homme comme séparé de la nature et de la nature comme matière première morte et inerte à exploiter. Mais, en fait, nous faisons partie du biome. Et nous faisons partie du virome. Le biome et le virome, c’est nous. Lorsque nous faisons la guerre à la biodiversité de nos forêts, de nos fermes et de nos tripes, nous nous faisons la guerre.

L’urgence sanitaire du coronavirus est inséparable de l’urgence sanitaire d’extinction, de l’urgence sanitaire de la perte de biodiversité et de l’urgence sanitaire de la crise climatique. Toutes ces urgences sont enracinées dans une vision du monde mécaniste, militariste et anthropocentrique qui considère les humains comme séparés – et supérieurs aux – autres êtres. Des êtres que nous pouvons posséder, manipuler et contrôler. Toutes ces urgences sont enracinées dans un modèle économique basé sur l’illusion d’une croissance illimitée et d’une cupidité illimitée, qui violent les frontières planétaires et détruisent l’intégrité des écosystèmes et des espèces individuelles.

De nouvelles maladies surviennent parce qu’une agriculture mondialisée, industrialisée et inefficace envahit les habitats, détruit les écosystèmes et manipule les animaux, les plantes et autres organismes sans respecter leur intégrité ou leur santé. Nous sommes liés dans le monde entier par la propagation de maladies comme le coronavirus parce que nous avons envahi les maisons d’autres espèces, manipulé des plantes et des animaux à des fins commerciales et cupides, et cultivé des monocultures. Alors que nous coupons les forêts à blanc, que nous transformons les fermes en monocultures industrielles qui produisent des produits toxiques et vides du point de vue nutritionnel, que notre alimentation se dégrade par la transformation industrielle avec des produits chimiques synthétiques et le génie génétique, et que nous perpétuons l’illusion que la terre et la vie sont des matières premières pour être exploitées à des fins lucratives, nous nous connectons en effet. Mais au lieu de nous connecter sur un continuum de santé en protégeant la biodiversité, l’intégrité et l’auto-organisation de tous les êtres vivants, y compris les humains, nous sommes connectés par la maladie.

Selon l’Organisation internationale du travail, «1,6 milliard de travailleurs de l’économie informelle (représentant les plus vulnérables sur le marché du travail), sur un total mondial de 2 milliards et un effectif mondial de 3,3 milliards, ont subi des dommages considérables à leur capacité à gagner leur vie. Cela est dû aux mesures de verrouillage et/ou au fait qu’ils travaillent dans les secteurs les plus durement touchés.» Selon le Programme alimentaire mondial, un quart de milliard de personnes supplémentaires seront poussées à la faim et 300 000 pourraient mourir chaque jour. Ce sont aussi des pandémies qui tuent des gens. Tuer ne peut pas être une prescription pour sauver des vies.

La santé concerne la vie et les systèmes vivants. Il n’y a pas de «vie» dans le paradigme de la santé que Bill Gates et ses semblables promeuvent et imposent au monde entier. Gates a créé des alliances mondiales pour imposer une analyse descendante et des prescriptions pour les problèmes de santé. Il donne de l’argent pour définir les problèmes, puis il utilise son influence et son argent pour imposer les solutions. Et dans le processus, il s’enrichit. Son «financement» entraîne un effacement de la démocratie et de la biodiversité, de la nature et de la culture. Sa «philanthropie» n’est pas seulement du philanthro-capitalisme. C’est du philanthro-impérialisme.

La pandémie de coronavirus et le verrouillage ont révélé encore plus clairement comment nous sommes réduits à des objets à contrôler, avec notre corps et notre esprit comme les nouvelles colonies à envahir. Les empires créent des colonies, les colonies renferment les biens communs des communautés autochtones vivantes et les transforment en sources de matières premières à extraire pour des profits. Cette logique linéaire et extractive est incapable de voir les relations intimes qui soutiennent la vie dans le monde naturel. Elle est aveugle à la diversité, aux cycles de renouvellement, aux valeurs de don et de partage, ainsi qu’au pouvoir et au potentiel de l’auto-organisation et de la mutualité. Il est aveugle au gaspillage qu’il crée et à la violence qu’il déchaîne. Le verrouillage prolongé du coronavirus a été une expérience de laboratoire pour un avenir sans humanité.

Le 26 mars, au plus fort de la pandémie de coronavirus et au milieu du verrouillage, Microsoft a obtenu un brevet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Le brevet WO 060606 déclare que « l’activité du corps humain associée à une tâche fournie à un utilisateur peut être utilisée dans un processus d’extraction d’un système de crypto-monnaie…. »

L’«activité corporelle» que Microsoft souhaite exploiter comprend les radiations émises par le corps humain, les activités cérébrales, la circulation des fluides corporels, la circulation sanguine, l’activité des organes, les mouvements corporels tels que les mouvements oculaires, les mouvements faciaux et les mouvements musculaires, ainsi que toute autre activité qui peuvent être détectés et représentés par des images, des ondes, des signaux, des textes, des nombres, des degrés ou toute autre information ou donnée.

Le brevet est une revendication de propriété intellectuelle sur notre corps et notre esprit. Dans le colonialisme, les colonisateurs s’attribuent le droit de prendre les terres et les ressources des peuples autochtones, d’éteindre leurs cultures et leur souveraineté et, dans les cas extrêmes, de les exterminer. Le brevet WO 060606 est une déclaration de Microsoft selon laquelle notre corps et notre esprit sont ses nouvelles colonies. Nous sommes des mines de «matière première» – les données extraites de notre corps. Plutôt que des êtres souverains, spirituels, conscients et intelligents prenant des décisions et des choix avec sagesse et valeurs éthiques concernant les impacts de nos actions sur le monde naturel et social dont nous faisons partie et auquel nous sommes inextricablement liés, nous sommes des «utilisateurs.» Un «utilisateur» est un consommateur sans choix dans l’empire numérique.

Mais ce n’est pas la totalité de la vision de Gates. En fait, il est encore plus sinistre de coloniser l’esprit, le corps et l’esprit de nos enfants avant même qu’ils n’aient l’occasion de comprendre à quoi ressemblent la liberté et la souveraineté, en commençant par les plus vulnérables.

En mai 2020, le gouverneur Andrew Cuomo de New York a annoncé un partenariat avec la Fondation Gates pour «réinventer l’éducation». Cuomo a qualifié Gates de visionnaire et a soutenu que la pandémie a créé «un moment de l’histoire où nous pouvons réellement incorporer et faire progresser les idées [de Gates]… tous ces bâtiments, toutes ces salles de classe physiques – pourquoi avec toute la technologie dont vous disposez?»

En fait, Gates tente de démanteler le système d’éducation publique des États-Unis d’Amérique depuis deux décennies. Pour lui, les étudiants sont des mines de données. C’est pourquoi les indicateurs qu’il promeut sont la fréquentation, l’inscription à l’université et les scores à un test de mathématiques et de lecture, car ils peuvent être facilement quantifiés et exploités. En réinventant l’éducation, les enfants seront suivis grâce à des systèmes de surveillance pour vérifier s’ils sont attentifs alors qu’ils sont forcés de suivre des cours à distance, seuls à la maison. La dystopie est celle où les enfants ne retournent jamais à l’école, n’ont pas la chance de jouer, n’ont pas d’amis. C’est un monde sans société, sans relations, sans amour et sans amitié.

Alors que je regarde vers l’avenir dans un monde de portes et de barons de la technologie, je vois une humanité qui est davantage polarisée en un grand nombre de personnes «jetables» qui n’ont pas leur place dans le nouvel Empire. Ceux qui sont inclus dans le nouvel Empire ne seront guère plus que des esclaves numériques.

Ou, nous pouvons résister. Nous pouvons semer un autre avenir, approfondir nos démocraties, récupérer nos biens communs, régénérer la terre en tant que membres vivants d’une famille d’une seule terre, riche de notre diversité et de notre liberté, un dans notre unité et notre interdépendance. C’est un avenir plus sain. C’est l’homme pour quoi nous devons nous battre. Nous devons le revendiquer.

Nous sommes au bord d’un précipice d’extinction. Laisserons-nous s’éteindre notre humanité en tant qu’êtres vivants, conscients, intelligents et autonomes par une machine avide qui ne connaît pas de limites et qui est incapable de mettre un terme à sa colonisation et à sa destruction? Ou allons-nous arrêter la machine et défendre notre humanité, notre liberté et notre autonomie pour protéger la vie sur terre?

Ce qui précède est extrait du livre de Vandana Shiva Uneness vs the 1%: Shattering Illusions, Seeding Freedom (Chelsea Green Publishing, août 2020) et est réimprimé avec l’autorisation de l’éditeur via Independent Science News.

