Un comité du Sénat des Etats-Unis d’Amérique approuve l’assignation des chefs de Twitter, FB et Google pour une audition sur l’immunité juridique des entreprises technologiques

Le Comité du commerce du Sénat des Etats-Unis d’Amérique a accepté à l’unanimité d’assigner les PDG de Twitter, Google et Facebook à une audition sur l’immunité juridique dont jouissent les sociétés Internet sur le contenu des utilisateurs.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, écoute tout en témoignant devant une audition conjointe des comités judiciaire et commercial du Sénat concernant l’utilisation et la protection des données des utilisateurs par l’entreprise, à Capitol Hill à Washington, États-Unis d’Amérique, le 10 avril 2018. © Reuters / Aaron P. Bernstein

La décision du comité de jeudi intervient après qu’elle n’a pas réussi à parvenir à un accord avec les entreprises pour envoyer volontairement leurs dirigeants respectifs, Jack Dorsey, Sundar Pichai et Mark Zuckerberg.

L’audience est centrée sur les réformes potentielles de l’article 230 de la loi sur la décence des communications, qui offre aux entreprises de technologie une protection contre la responsabilité du contenu publié en ligne par leurs utilisateurs.

« Aucun fournisseur ou utilisateur d’un service informatique interactif ne doit être traité comme l’éditeur ou l’orateur de toute information fournie par un autre fournisseur de contenu d’information », lit-on dans la section.

Le président du comité, le sénateur républicain Roger Wicker du Mississippi, a déclaré jeudi qu’« après avoir invité ces dirigeants, je regrette qu’ils aient de nouveau refusé de participer et de répondre à des questions sur des problèmes si visibles et urgents pour le peuple américain ».

L’audience, qui devrait se tenir avant l’élection présidentielle de novembre, intervient dans un contexte de préoccupation bipartite croissante concernant le pouvoir des géants de la technologie – et leur absence de responsabilité à l’égard du contenu tiers publié sur leurs plates-formes et applications.

«À la veille d’une élection mémorable et très chargée, il est impératif que ce comité de juridiction et le peuple des Etats-Unis d’Amérique reçoivent un compte rendu complet des dirigeants de ces entreprises sur leurs pratiques de modération de contenu», a déclaré Wicker avant le vote du comité.

Le comité examine un nouveau projet de loi du sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham, visant à modifier la loi sur les communications de 1934 afin de limiter la protection contre la responsabilité civile pour certains types de modération, tels que le blocage et le filtrage de contenus offensants.

D’autres membres du groupe sénatorial ont soulevé des questions sur la protection de la vie privée, ainsi que sur la censure politique. «Les grandes technologies, je crois, représentent la plus grande menace à la liberté d’expression de nos jours, et la plus grande menace à la démocratie de nos jours», a déclaré le sénateur Ted Cruz (R-Texas) au comité.

Le sénateur Roger Wicker a déclaré au début du mois d’août que les entreprises de technologie avaient utilisé la loi sur la décence des communications, adoptée en 1996, pour censurer certains contenus et «supprimer les contenus avec lesquels elles étaient simplement en désaccord ou qu’elles trouvaient déplaisantes». Le Congrès devrait « préciser que les entreprises ne peuvent pas bénéficier d’une immunité spéciale contre les poursuites judiciaires si elles censurent le discours politique », a-t-il ajouté.

Terreur vaccinale : les États-Unis d’Amérique prévoient d’expédier le premier vaccin approuvé contre le coronavirus un jour après que la FDA ait donné le feu vert

Les responsables fédéraux de la santé ont déclaré le 16 septembre que le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique prévoyait d’expédier tout vaccin contre le coronavirus dans les 24 heures suivant l’approbation des régulateurs. L’expédition rapide de tout vaccin approuvé après autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) a été incluse dans un manuel que les autorités ont publié le même jour.

Les fabricants de vaccins aux États-Unis d’Amérique ont déjà commencé à fabriquer des doses en vrac pour expédition immédiate, si celles-ci s’avèrent sûres pendant les tests et que la FDA autorise leur utilisation. Au moment de la rédaction, les vaccins candidats de Moderna, Pfizer et AstraZeneca sont actuellement en phase 3 de test – la dernière étape avant l’approbation réglementaire et la distribution.

Quel que soit le vaccin autorisé, un nombre limité de doses initiales sera disponible d’ici la fin octobre, d’autres doses suivront d’ici la fin de l’année.

Pendant ce temps, le gouvernement fédéral a demandé aux États de se préparer à administrer les vaccins approuvés d’ici le 1er novembre, ou les deux obtiennent le pouce levé en même temps.

Les gouvernements des États et locaux sont toujours tenus de créer des plans sur la manière dont ils recevront et distribueront les vaccins contre les coronavirus et de les soumettre au gouvernement fédéral dans les 30 jours.

La base de données proposée sur les vaccins contre les coronavirus peut suivre qui a reçu le vaccin COVID-19

Le lieutenant-général Paul Ostrowski, qui gère la logistique du programme Operation Warp Speed ​​de l’administration Trump, a déclaré que l’administration souhaitait suivre les personnes vaccinées contre la COVID-19 à l’aide d’une base de données qu’elle était en train de mettre en place. La base de données aiderait les responsables à s’assurer que tout le monde se fasse vacciner – et à recevoir deux injections du vaccin si nécessaire, même si les doses sont administrées à deux endroits différents.

Les vaccins contre le coronavirus de Moderna et Pfizer nécessitent deux doses, et un vaccin qui doit être administré deux fois peut ne pas protéger une personne qui ne reçoit qu’une seule dose.

Ostrowski a ajouté qu’avec la base de données en place, les responsables de la santé pourraient s’assurer qu’une personne qui a reçu le premier vaccin contre le coronavirus dans une clinique de santé publique de Pennsylvanie puisse se faire vacciner dans une pharmacie de Floride après quelques semaines de vacances.

Les responsables de la santé ont également mentionné que les prestataires seraient remboursés pour toutes les dépenses, y compris celles liées à l’administration des vaccins. Pendant ce temps, les Américains recevront le vaccin gratuitement, comme l’a dit l’administration Trump en juin.

Ce n’est pas tout à fait facile même si un vaccin est approuvé et distribué

Cependant, certaines parties ont des réserves sur les projets de déploiement de vaccins – parmi eux, le directeur principal du plaidoyer de Premier Inc., Soumi Saha. Premier Inc. est l’un des plus gros acheteurs groupés d’hôpitaux et de prestataires de soins de santé aux Etats-Unis d’Amérique.

Selon Saha, le plan du gouvernement laisse de côté «les détails critiques… nécessaires pour mettre en œuvre avec succès une campagne de vaccination de masse de cette nature» – y compris la manière dont la base de données proposée pour suivre les vaccinations contre la COVID-19 fonctionnera.

Elle a également exprimé sa crainte que ces lacunes dans le plan de déploiement du vaccin contre le coronavirus du gouvernement ne causent des problèmes à la chaîne d’approvisionnement et ne déroutent les personnes qui souhaitent se faire vacciner.

Outre les problèmes signalés par Saha, un nombre important de personnes hésitent à recevoir des vaccins contre les coronavirus pour des raisons de sécurité. Les essais de vaccins d’AstraZeneca ont atteint un barrage routier en septembre lorsque deux de ses sujets de test de phase 3 ont développé une myélite transverse après avoir reçu le vaccin expérimental contre le coronavirus du fabricant de médicaments. AstraZeneca a nié que les conditions aient été causées par le vaccin COVID-19 qu’elle développait.

Alors qu’un vaccin est toujours en cours de test, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont recommandé le port d’un masque facial comme protection «plus garantie» contre le coronavirus. Le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, a déclaré aux législateurs lors d’une audience du Sénat le 16 septembre qu’un masque fournira toujours une protection au cas où le vaccin ne parviendrait pas à générer une réponse immunitaire.

Sur la base des données rassemblées par l’Université Johns Hopkins, les États-Unis d’Amérique ont actuellement le nombre de cas de coronavirus le plus élevé avec plus de 6,9 ​​millions de cas. Un total de 201 930 décès et 2,6 millions de récupérations ont été enregistrés au moment de la rédaction.

Vaccines.news a plus de détails sur le développement d’un vaccin en réponse à la pandémie de coronavirus en cours.

