«Le vaccin COVID doit d’abord être testé sur les politiciens. S’ils survivent, le vaccin est sûr. S’ils ne le font pas, alors le pays est en sécurité.»

L’auteur polonaise, Monika Wisniewska, suggère que:

«Le vaccin doit d’abord être testé sur les politiciens. [Logique car ils sont les représentants du peuple – MIRASTNEWS] S’ils survivent, le vaccin est sans danger. S’ils ne le font pas, le pays est en sécurité.»

Cela ressemble à une blague, mais ce n’est pas le cas. C’est extrêmement sérieux.

On peut ajouter à cette proposition très sensée que le tout premier à être vacciné avec son propre vaccin modifiant le génome humain Moderna, devrait impérativement être le tsar des vaccins, Bill Gates.

Mais pas de fabrication spéciale pour M. Gates. La chose réelle. Contrôlé par des virologues, des immunologistes et des biologistes spécialisés en ADN.

Si M. Gates «survit» sans aucun des effets secondaires dévastateurs (ou des effets les plus importants), comme l’ont subi les 45 premiers volontaires en bonne santé pour son vaccin (tous ont dû être hospitalisés en raison de graves problèmes de santé), il peut commencer à le tester sur un population plus importante (actuellement prévue sur 4000 volontaires en bonne santé) – et alors seulement le vaccin spécial modifiant l’ADN devrait faire l’objet d’une campagne d’information objective, disant à la population dans son ensemble et en particulier ceux qui sont potentiellement intéressés à modifier leur ADN pour toujours, ce que signifie et implique la vaccination Covid-19 avec l’inoculation Moderna.

Alors seulement, il devrait devenir ouvert à ceux qui veulent volontairement modifier leur génome, en sachant parfaitement que quel que soit l’effet ultérieur qui pourrait en résulter, NE PEUT JAMAIS être corrigé et les changements d’ADN pourraient être transmis aux générations suivantes.

En dehors de cela, il existe un grand scepticisme parmi les gens du monde entier à propos de tout vaccin Covid-19. Pour plusieurs raisons.

Peut-être d’abord, car il n’y a vraiment pas besoin de vaccin.

Il existe d’autres remèdes bien connus qui peuvent guérir et se sont avérés efficaces pour guérir le nouveau coronavirus, en particulier l’hydroxychloroquine (connue depuis au moins 60 ans et utilisée avec succès pour lutter contre le paludisme et a récemment été également utilisée avec succès contre Covid-19) et le chlorite de sodium (NaCIO), mieux administré selon une formule médicale supervisée.

Et il y en a d’autres, comme l’interféron bêta-1a développé par Cuba. La Chine a utilisé l’hydroxychloroquine et l’interféron bêta-1a et leurs combinaisons, ainsi que d’autres médicaments non vaccinaux pour combattre et contrôler avec succès et rapidement le SRAS-2-NoV (Covid-19).

Pourtant, ces deux médicaments très efficaces, l’hydroxychloroquine et le NaCIO ont été interdits aux États-Unis d’Amérique et dans la plupart des pays de l’UE – interdits sous peine de sanctions aux médecins qui les utilisent – en faveur de vaccins non encore connus – des vaccins qui promettent de devenir une entreprise de plusieurs milliers de milliards de dollars.

Imaginez, quel monde sommes-nous devenus! Pas étonnant que les gens deviennent méfiants.

Selon un sondage Axios-Ipsos, publié par RT le 29 septembre 2020, basé sur plus de 1000 adultes américains des Etats-Unis d’Amérique participants, moins de 50% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne prendraient PAS de vaccin – aucun vaccin covid – même s’il était payé aux États-Unis d’Amérique. 100 $; 44% ont déclaré qu’ils accepteraient le vaccin si on leur offrait une prime de 100 $ US.

Les raisons ont à voir avec la méfiance à l’égard des politiciens et des personnes spécifiques qui font la promotion de la vaccination «über alles» – et qui ont un intérêt direct.

D’autres raisons incluent la vitesse à laquelle le CDC et en particulier le Dr Fauci du NIAID/NIH – le co-tsar de la vaccination – veulent pousser le vaccin sur les gens.

Le fait que le CDC et le NIAID/NIH aient des intérêts particuliers dans les vaccins n’aide pas non plus, car ils possèdent des centaines de brevets et fabriquent des millions à partir de vaccins.

Covid a servi à politiser fortement l’inoculation, en particulier, mais pas exclusivement, les vaccinations Covid-19 – et à générer non seulement une énorme augmentation des bénéfices pour les produits pharmaceutiques et leurs actionnaires, mais aussi pour leur fournir une aubaine «durable» pour les décennies à venir, comme la science le sait et nous dit que les virus corona ne disparaissent pas – de la même manière que les virus de la grippe (également un type de virus corona) – et les vaccinations doivent être répétées chaque année.

Telle est la situation aux États-Unis d’Amérique. En Europe, aucune enquête de ce type n’a encore été publiée, à ma connaissance, mais le scepticisme vis-à-vis des vaccins anti-covid est au moins aussi élevé en Europe qu’aux États-Unis d’Amérique, sinon plus.

La plupart des résistants aux vaccins covid disent qu’ils refuseraient la vaccination jusqu’à la fin, ou s’il n’y avait vraiment pas d’issue, ils préféreraient être vaccinés par un vaccin anti-Covid russe, chinois ou cubain, plutôt que par un vaccin occidental. C’est le niveau de confiance que les politiciens occidentaux perfides ont laissé.

Ce que propose Monika Wisniewska, les politiciens d’abord et en fonction des résultats, les gens ensuite.

Cela pourrait être une solution élégante – toujours, mais toujours, à condition que les politiciens reçoivent exactement le même vaccin injecté dans leur bras que la population en général [ce qui nécessite une vérification pointue – MIRASTNEWS] – et que les vaccins soient exempts de toute nanopuce ou technologie de numérisation similaire.

Étant donné que la confiance dans les politiciens occidentaux est à son plus bas, cela devrait être contrôlé indépendamment par des scientifiques honorables non traditionnels.

Peter Koenig est économiste et analyste géopolitique.

Le projet secret «Corona-Thrax» et le faux drapeau bio imminent

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (1/10/2020).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

Les médias se réveillent lentement à la fraude massive qu’est COVID

Pour dire le reportage sur l’arnaque actuelle est décevant estun euphémisme. Comme The Hill, Russia Today et Jimmy Dore ont été manquant dans l’action. Ensuite, vous avez des gens comme Jesse Ventura, Nassim Taleb, et Counterpunch en fait soutenir la fraude de manière agressive.

Quoi qu’il en soit, Russia Today est enfin à venir et la colline semble avoir un indice – sept mois en retard.

Video:

– Brasscheck TV

