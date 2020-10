Voici le remède naturel pour Covid-19 que le CDC ne veut PAS que vous utilisiez

Prêt à quitter «anormal» et à revenir à la vraie normale, encore une fois? Nous le sommes tous. Présentation du remède naturel à presque 100% de succès pour le nouveau mot «C»… coronavirus, a.k.a. Maladie de Bill Gates. Les médecins d’un hôpital d’Ocala, en Floride (AdventHealth) ont un traitement pour la redoutable grippe pandémique et tout est question de soutien immunitaire – les deux mots auxquels les CDC ne veulent jamais que vous pensiez, parliez, écriviez et certainement pas stimuliez en utilisant la médecine naturelle. La FDA et Google bloquent toutes les connaissances sur les remèdes contre les maladies des distributeurs automatiques de billets, comme la grippe porcine, la grippe et la Covid.

Alors, sans plus tarder, voici la formule à succès, bon marché et facile à trouver, à laquelle tout le monde peut réfléchir, parler, écrire et certainement envisager de renforcer votre système immunitaire avec l’ultime «mélange» de soutien immunitaire naturel appelé ICAM.

C’est bien sûr un acronyme, car le «I» désigne un immunosupport utilisant de la vitamine C et du zinc. Le «C» est pour les corticostéroïdes qui contrôlent l’inflammation que Covid entraîne (c’est pourquoi les ventilateurs sont un échec épique pour traiter Covid correctement, car ils empêchent littéralement votre corps de lutter contre l’infection). Le «A» est pour les anticoagulants qui empêchent les caillots sanguins.

Oui, une médecine plus de bon sens. Et enfin, le «M» représente les macrolides qui aident le corps humain à combattre les infections. Brillant. Les médecins constatent un taux de survie de plus de 96% depuis le début de la «pandémie» en Amérique en avril.

Il est temps de rouvrir TOUTE l’Amérique et de mettre fin à ce manifeste communiste jeté sur nous par Bill ‘Beelzebub’ Gates et son acolyte le Dr ‘Fraudulent’ Fauci

Oui, les Démons des Médias Sociaux et Google interdisent, mettent sur la liste noire et censurent tous les remèdes naturels pour chaque maladie, trouble et agent pathogène qui infectent nos systèmes. Ne faites pas d’erreur à ce sujet. Moderna est là pour paralyser ou tuer 90% de la race humaine [dans les court, moyen ou long termes – MIRASTNEWS]. Les masques et les verrouillages ne sont que le début. Les gens qui connaissent la vérité sur Covid sont réduits au silence.

Il n’y a pas de théorie du complot, en fait, la FDA, ou Fraudulent Death Administration, a été responsable du meurtre littéral de médecins qui trouvent des remèdes pour le cancer, l’autisme et le syndrome de toxicité vaccinale (alias le syndrome du chapelier fou). Que tout le monde se fasse «prescrire» le protocole ICAM, car nous avons tous atteint le point de basculement avec ce discours sur les vaccins qui se précipite sur le marché, déjà mortel.

Il est temps de rouvrir chaque magasin, moyen et petit, chaque restaurant et chaque école. Il est temps de fermer les entreprises, de boycotter leurs achats et de soutenir uniquement les entreprises locales. Il est temps de soutenir les médecins et les scientifiques qui découvrent des combinaisons de remèdes naturels contre les maladies. Il est temps d’abandonner les grandes sociétés pharmaceutiques une fois pour toutes. Deviens intelligent. Considérez ceci très attentivement. Ce n’est pas une pandémie. C’est du bioterrorisme. Vous avez été attaqué par des humains.

Renforcez votre système immunitaire, combattez l’inflammation et zappez Covid naturellement, car l’ICAM est une «super défense pour le corps», selon ses découvreurs

À quel point deviendriez-vous malade si vous aviez Covid? Telle est la question des questions si vous cherchez des réponses à ce chaos que le Centre corrompu pour la création de maladies (CDC) et les fausses nouvelles nous lancent quotidiennement. Lorsque tout votre système immunitaire est dérangé par les aliments transformés, les médicaments sur ordonnance et les vaccins sales, c’est alors que les personnes déjà malades deviennent plus malades et souffrent de graves lésions pulmonaires. Ne blâmez pas le virus. Blâmez le système immunitaire dévasté causé par la mauvaise nourriture et les mauvais médicaments. Oh, l’ironie exposée. Même NPR a admis que la majorité des personnes infectées par Covid qui sont mises sous ventilateurs ne survivent pas.

Peur de la médecine chimique et de la ventilation mécanique? Tu devrais l’être. Peur d’un vaccin qui contiendra des cellules d’avortement? Tu devrais l’être. Peur des aliments génétiquement modifiés contenant des pesticides? Oui, cela abaisse trop l’immunité.

Laissez tomber les aliments blanchis, les vaccins contre la grippe, l’eau du robinet et le sucre de transformation et profitez d’un coup de pouce immunitaire GRATUIT. Ensuite, connectez-vous à NaturalHealth.news pour obtenir des mises à jour sur les remèdes naturels pour tout ce qui est sous le soleil. La Terre Mère est très gentille avec nous, y compris la thérapie par la lumière UV et les champignons Chaga (des «coups turbo» naturels pour votre système immunitaire). Il s’agit d’une annonce d’intérêt public de Natural News.

Retraites de l’Université de Californie sur le vaccin obligatoire contre la grippe après le dépôt d’un procès

Dernières nouvelles: l’Université de Californie organise une retraite tactique et révise le décret

Comme vous le savez peut-être, Robert F.Kennedy, Jr.et moi (avec l’aide compétente du gourou juridique en chef de la défense de la santé des enfants Mary Holland, l’encyclopédie du vaccin humain de Physicians for Informed Consent alias Greg Glaser et le plaideur Ray Flores de San Diego) avons déposé une injonction poursuite pour mettre fin au décret de l’Université de Californie (UC) obligeant tous les étudiants, professeurs et autres employés à se faire vacciner contre la grippe avant le 1er novembre ou à ne pas pouvoir travailler ou s’inscrire en classe.

Nous avons déposé le 27 août, le décret ayant été publié le 7 août.

Le 17 septembre, nous avons déposé une requête pour une injonction préliminaire pour mettre fin au décret. La partie la plus scandaleuse du décret exécutif, et la partie qui correspond à l’expression constitutionnelle de quelque chose qui «choque la conscience», était le fait que les étudiants étaient traités différemment des professeurs et du personnel à deux égards importants.

Premièrement, contrairement au personnel et au corps professoral, les étudiants n’avaient pas de «logement religieux» (nous en parlerons plus tard).

Deuxièmement, alors que le corps professoral pouvait enseigner à distance et que le personnel pouvait travailler à distance et ne pas avoir à prendre la photo, les étudiants en apprentissage à distance devaient encore obtenir le bâton.

Cela m’a semblé être une protection égale des manuels et une violation du premier amendement. Quel que soit l’idiot que l’avocat de l’UC a proposé, il devrait suivre un CLE (formation juridique continue).

Eh bien, il semble que l’UC ait enfin ouvert ses livres de droit de la fraude (et avec toutes ses bibliothèques de facultés de droit, il est temps).

L’UC a déposé sa réponse à notre motion (et il y a beaucoup de documents, mais plus à ce sujet plus tard) ET DEVINEZ QUOI? IL Y A DEUX JOURS, L’UC (apparemment secrètement jusqu’à présent) A ÉMIS UNE NOUVELLE ORDONNANCE EXÉCUTIVE RÉVISANT LE MANDAT!

Et devinez ce qu’il ne contient pas? Exact, les étudiants sont maintenant traités de la même manière que les professeurs et le personnel, en quelque sorte.

En fin de compte, les étudiants qui fréquentent tous les cours en ligne qui ne vivent pas sur le campus n’ont pas à se faire vacciner contre la grippe. C’est une très bonne nouvelle pour ces étudiants. Bien sûr, si vous vivez sur le campus, vous devez toujours vous faire vacciner, du moins à moins et jusqu’à ce que le juge accorde notre requête d’injonction préliminaire.

Pour la perspective, ce n’est que l’escarmouche d’ouverture (ok, peut-être un peu plus que cela; l’UC a reculé probablement après avoir examiné notre quatrième cause d’action pour les violations de la protection égale au nom des étudiants). C’était une retraite juste tactique pour l’UC. Ils ont renoncé à quelque chose pour protéger le mandat de base exigeant le vaccin contre la grippe pour tous ceux qui viennent sur les campus.

Deux autres points de rupture dans ce cas

Premièrement, l’UC met en place en fait des tribunaux d’inquisition religieux, mais sans procédure judiciaire publiée. C’est vrai, et c’est tout aussi insensé que les violations de l’égalité de protection désormais éliminées.

L’UC a apparemment embauché des consultants externes pour agir en tant que juges décidant de la bonne foi des personnes cherchant un accommodement religieux au vaccin contre la grippe. Vraiment, vous devez faire appel à un consultant pour faire valoir que vos croyances religieuses sont du bon type, ou vous avez la ferveur suffisante pour justifier que l’UC vous accorde tout ce qu’elle a à l’esprit comme accommodement religieux?

Alors, quelles sont les normes utilisées par ces juges consultants? Je ne pense pas que quiconque le sache jusqu’à présent. Il doit s’agir d’un ensemble secret de critères. Alors, peut-être que l’UC devrait retourner dans ses bibliothèques et rechercher le premier amendement et quelque chose appelé procédure régulière et faire quelque chose qu’il n’a pas encore fait. Pensez à ce que vous faites et au chemin que vous empruntez, car comme indiqué, c’est tout aussi fou que la discrimination contre les étudiants, mais cela affecte toute la communauté UC.

Si quelqu’un a traversé ou envisage de comparaître devant ces tribunaux d’inquisition religieuse, veuillez m’envoyer un e-mail, car je pense que le juge va vraiment vouloir vous entendre, et je ne pense pas qu’il va l’aimer un peu. . Deuxièmement, nous savons maintenant (en quelque sorte) comment ce mandat contre la grippe a vu le jour et qui en était responsable.

L’une des nombreuses déclarations déposées en réponse à notre motion provenait du chef UC du comité de traçage et de suivi COVID d’où émanait le mandat. Son nom est le Dr Carrie Byington. Elle est vice-présidente exécutive chez UC Health et professeure de maladies infectieuses pédiatriques à UC San Francisco. Elle a un CV très impressionnant et une longue carrière dans le domaine des maladies infectieuses. Voici sa déclaration. Si quelqu’un lisant cet article a des informations sur la façon dont tout cela est arrivé, et les déclarations contenues dans la déclaration du Dr Byington, veuillez m’envoyer un courriel avec les détails. À quiconque possède de telles connaissances, vous saurez de quoi je parle. Pour tout le reste, restez à l’écoute.

