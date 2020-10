Big Pharma et les escrocs du gouvernement exploitent désormais la pandémie de COVID-19 à des fins lucratives, prévient un expert en soins de santé

Big Pharma et ses tentacules au sein du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique cherchent à bénéficier de la pandémie COVID-19 en cours, a déclaré un analyste de la politique de santé de renom.

Dave Janda, chirurgien orthopédiste à la retraite et chercheur qui gère également le podcast et l’émission de radio Operation Freedom, a fait cette déclaration lors de son apparition dans les conversations Brighteon du Health Ranger Mike Adams.

Selon Janda, qui a travaillé sous l’ancien chirurgien général C. Everett Coop pendant la dernière partie de la présidence Reagan, de nombreux éléments – dont certains sont liés à la fois à Big Pharma et au gouvernement – exploitent l’hystérie entourant COVID-19 afin de tirer profit de la pandémie, ainsi que supprimer les «libertés inhérentes au public des Etats-Unis d’Amérique».

«Regardez où étaient nos libertés en janvier. Je veux dire qu’ils étaient déjà limités, mais regardez où étaient nos libertés en janvier et où nous en sommes maintenant», a déclaré Janda, notant dans son entretien que les mesures appliquées par le gouvernement telles que la fermeture de magasins, les mandats de port de masques, les verrouillages indéfinis et les vaccinations forcées planifiées, il s’agit de garder la population sous contrôle.

Le problème, a-t-il ajouté, est que ces mesures – telles que les mandats imposés par le gouverneur Gretchen Whitmer dans tout l’État du Michigan – sont toutes basées sur des données frauduleuses.

«C’est une question de contrôle, pure et simple, parce que quand vous regardez les études – je suis un gars des données, je suis un gars de la science, ma base est l’analyse et nous avons un gouverneur [Whitmer] qui parle de la fumée à propos de la science mais elle ne propose jamais la science – les données initiales qu’elle a fournies sur l’endroit où notre état allait être, où des millions de personnes seraient hospitalisées … étaient basées sur ce goofball en Angleterre qui vient de fabriquer ce truc et rien de tout cela ne s’est avéré être le cas», a déclaré Janda.

Janda a également riposté aux mandats qui imposent le port du masque en public, notant qu’il n’y a pas de revues médicales et scientifiques qui soutiennent leur efficacité contre la COVID-19.

«Les données derrière les masques – j’ai parcouru des dizaines de revues et d’articles publiés à comité de lecture sur les masques et je n’ai pas encore trouvé d’article positif qui montre que le coronavirus peut être évité en portant un masque. J’aimerais pouvoir vous en dire un, mais je ne peux pas», a déclaré Janda, ajoutant qu’un examen par plusieurs médecins affiliés à l’Association des médecins et chirurgiens (AAPS) des Etats-Unis d’Amérique a même révélé que le SRAS-CoV-2 est trop petit pour être filtré efficacement par des masques chirurgicaux. Cela, a déclaré Janda, est comparable à «un ballon de basket traversant un cerceau».

De plus, la course aux armements actuelle pour la création d’un vaccin contre la COVID-19 doit être examinée de plus près, a déclaré Janda, d’autant plus que précipiter la production et la distribution de ce dernier pourrait conduire à un désastre de santé publique, comme celle causée par l’épidémie de grippe porcine de 1976.

«Nous avons déjà vécu cela: en 1976, Gerald Ford était président et nous avons eu une épidémie de grippe porcine, puis il a dit: «nous allons nous précipiter pour un vaccin!» Et ils l’ont fait. Quel a été le résultat? Au moins 500 Américains ont fini par être paralysés à cause de cela», a déclaré Janda, ajoutant que la course actuelle pour produire un vaccin COVID-19 a conduit plusieurs entreprises telles que Moderna, qui devrait obtenir 1,5 milliard de dollars du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en réduisant certaines mesures pour leurs tests.

«Ce vaccin Moderna n’a été administré qu’à des personnes en bonne santé – ce sont des personnes qui n’avaient pas de diabète, qui n’étaient pas obèses, qui n’avaient pas de problèmes cardiaques ou pulmonaires sous-jacents», a déclaré le médecin et expert en politiques, notant que certaines des personnes à qui on a injecté le vaccin encore expérimental en ont éprouvé des effets secondaires.

Selon Janda, cette poussée actuelle pour le développement et la distribution forcée d’un vaccin COVID-19 est indicative du désir de Big Pharma de consolider son emprise sur l’Amérique, ainsi que de garder ses poches remplies de l’argent du peuple. (Connexes: Fascisme exposé: les NIH possèdent la moitié du nouveau vaccin contre le coronavirus de Moderna.)

«Tout est question d’argent… cela se résume à leur dollar toujours plus précieux et à ce qui peut aller dans leurs poches», a poursuivi Janda, notant que c’est à cause de cela que Big Pharma et ses alliés au sein du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique font le double devoir de mettre de côté et même de nettoyer les informations qui pourraient semer le trouble dans leurs projets lucratifs.

«Hydroxychloroquine, Zithromax, zinc – ce sont des sous, mais quand vous commencez à vous pencher sur les antiviraux, si vous commencez à chercher des vaccins, vous regardez cent dollars, deux cent dollars, trois cents – vous regardez beaucoup d’argent et c’est ce qui motive cela et c’est ce qui est si malade», a déclaré Janda.

Au moment d’écrire ces lignes, la pandémie de coronavirus a infecté plus de 5 millions d’individus aux États-Unis d’Amérique, avec 171 823 décès.

Étude: Une femme souffre de lésions cérébrales dues au test de coton-tige COVID

Par Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

En août de cette année, nous avons publié un article écrit par Makia Freeman de The Freedom Articles intitulé:

Le coton-tige très long utilisé pour certains de ces tests COVID est très inhabituel, ce qui incite à se demander pourquoi un coton-tige aussi long est nécessaire.

J’ai demandé à un médecin à la retraite à l’époque, connu de Health Impact News, ce que Makia disait dans l’article concernant la nécessité de longs cotons-tiges pénétrant si loin dans le corps, et ce médecin a répondu:

Il n’y a aucune raison valable de frotter le naso-pharynx si profondément que cela provoque des douleurs et des blessures à l’extrême dos et au toit du nez. Quels que soient les micro-organismes présents, ils sont répartis dans tout le nez et la gorge. Ils sont censés être facilement communiqués par un éternuement, d’où le «besoin» de masques. Vous n’avez pas à aller creuser pour eux. Vous pourriez même vous moucher dans un tissu et ce serait un échantillon suffisant pour la culture.

Hier, 1er octobre 2020, une nouvelle étude a été publiée dans JAMA Otolaryngology, documentant un cas où une femme a subi une fuite de liquide cérébral après que des médecins aient percé la muqueuse lors d’un test de coronavirus.

Une intervention chirurgicale a été nécessaire pour réparer la fuite.

Le titre de l’étude est Fuite de liquide céphalo-rachidien après un test nasal sur écouvillon pour la maladie à coronavirus 2019.

De l’étude:

En mars 2020, la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est devenue une pandémie mondiale. Le dépistage de la présence d’une infection active à coronavirus 2 (SRAS-CoV-2) du syndrome respiratoire aigu sévère est l’un des piliers de la réponse globale. En particulier, les écouvillons nasopharyngés, nasaux antérieurs et midturbinate sont 3 des 5 méthodes de prélèvement initial d’échantillons diagnostiques recommandées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis d’Amérique. Cependant, les complications associées aux tests sur écouvillon nasal ne sont pas bien caractérisées. Nous décrivons le premier cas de fuite de liquide céphalo-rachidien (LCR) après un test nasal pour COVID-19, à notre connaissance. La capacité de tests COVID-19 augmente aux États-Unis d’Amérique, avec des plans pour atteindre jusqu’à 6 millions de tests par jour d’ici la fin de 2020. Bien qu’il soit désormais courant aux États-Unis d’Amérique d’exclure la COVID-19 avant les chirurgies électives, pour de nombreuses admissions à l’hôpital et pour les personnes symptomatiques, des tests supplémentaires peuvent aider à contenir la propagation de la COVID-19. À mesure que le nombre de procédures quotidiennes de prélèvement d’échantillons sur écouvillon nasal et nasopharyngé de la COVID-19 augmente, le système de santé est plus chargé de former correctement les cliniciens et même le grand public à effectuer en toute sécurité des tests sur écouvillon nasal et nasopharyngé. Des instructions de haute qualité sur la façon d’obtenir correctement un échantillon nasopharyngé adéquat pour les tests sont disponibles. Cependant, des événements indésirables peuvent encore survenir en raison d’une anatomie complexe et délicate. De telles complications n’ont pas été bien décrites dans la littérature existante. Ce cas de fuite iatrogène de LCR provenant de tests nasaux sur écouvillon pour COVID-19 illustre qu’une intervention chirurgicale antérieure, ou une pathologie qui déforme l’anatomie nasale normale, peut augmenter le risque d’événements indésirables associés aux tests nasaux pour les pathogènes respiratoires, y compris la COVID-19. Il faut envisager des méthodes alternatives au dépistage nasal chez les patients ayant des antécédents connus de malformations de la base du crâne, des antécédents de chirurgie des sinus ou de la base du crâne ou des conditions prédisposant à l’érosion de la base du crâne.

Source : Health Impact News