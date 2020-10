La maladie de Lyme pourrait être une arme biologique développée par l’armée des Etats-Unis d’Amérique

Vous savez probablement que la maladie de Lyme provient des tiques, mais si vous n’en souffrez pas personnellement, vous serez pardonné de ne pas en savoir beaucoup plus à ce sujet. Cependant, il y a un aspect de cette maladie dont tout le monde devrait s’inquiéter, c’est la possibilité qu’elle provienne d’une arme biologique mise au point par nos propres militaires.

Malheureusement, ce n’est pas aussi invraisemblable que vous aimeriez le croire. En fait, la Chambre des représentants a ordonné une enquête pour savoir si le ministère de la Défense avait mené des expériences impliquant des tiques et d’autres insectes comme armes biologiques.

Cela faisait partie d’un amendement présenté par le représentant Chris Smith du New Jersey, qui a déclaré qu’il avait été inspiré par des livres et des articles indiquant que des recherches avaient été menées dans les installations du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique à Plum Island, New York et Fort Detrick, Maryland, pour tourner les tiques dans les armes biologiques.

Il demande à l’inspecteur général du ministère de la Défense d’examiner si ces types d’expériences ont été menées entre 1950 et 1975. Certaines des questions posées par Smith incluent qui a commandé le programme et si des tiques malades ont été relâchées.

Le Dr Willy Burgdorfer, qui a découvert le pathogène bactérien qui cause la maladie de Lyme en 1975, était un spécialiste des armes biologiques pour l’armée. Il existe des preuves suggérant que lui et d’autres personnes de son laboratoire ont injecté des insectes comme des tiques avec des agents pathogènes pouvant entraîner des maladies, des incapacités et la mort.

Si l’inspecteur général découvre que ces expériences ont bien eu lieu, le projet de loi stipule qu’il doit préparer un rapport sur la portée de la recherche pour les comités des forces armées de la Chambre et du Sénat et expliquer si l’un des insectes impliqués dans les expériences a été relâché intentionnellement ou par accident.

On espère également que cette exploration pourrait fournir des informations qui pourraient aider les personnes atteintes de la maladie de Lyme.

Le président de la Lyme Disease Association, Pat Smith, a déclaré: «Nous devons découvrir: y a-t-il quelque chose dans cette recherche qui aurait été faite qui puisse nous aider à trouver des informations pertinentes pour la santé des patients et pour lutter contre la propagation de la maladie?»

Les cas de maladie de Lyme augmentent aux États-Unis d’Amérique

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la maladie de Lyme est la maladie à transmission vectorielle la plus courante aux États-Unis d’Amérique, avec jusqu’à 437 000 nouveaux cas signalés chaque année.

Il se propage par des tiques infectées et certains des symptômes incluent une éruption cutanée autour d’une morsure de tique, des douleurs articulaires, des troubles du mouvement, des palpitations cardiaques et des symptômes pseudo-grippaux tels que des frissons, une raideur de la nuque, des maux de tête, des courbatures et de la fatigue.

Lorsqu’il n’est pas traité, il peut causer des problèmes du système nerveux, de l’arthrite et des problèmes cardiaques, selon le CDC. Les chiffres ont augmenté ces dernières années, les cas confirmés et probables signalés au CDC en 2017 représentant une augmentation de 17% par rapport aux chiffres de 2016.

Malheureusement, pour de nombreux patients, cela finit par être une maladie chronique qu’ils doivent combattre tout au long de leur vie. Les antibiotiques actuellement administrés pour la maladie de Lyme aideront parfois, mais ils peuvent également causer des problèmes tels que des dysfonctionnements intestinaux et des superbactéries mortelles.

Puisqu’il n’existe pas de traitement fiable ou sûr pour la maladie de Lyme, la prévention est essentielle. Lorsque vous faites de la randonnée dans une zone boisée, c’est une bonne idée de porter des manches longues et des pantalons, et assurez-vous d’effectuer une vérification des tiques sur tout le corps à votre retour. Si vous rencontrez des tiques, retirez-les lentement et régulièrement, puis jetez-les dans les toilettes.

Les origines de la maladie de Lyme ont toujours fait l’objet de spéculations, et nous sommes sceptiques mais espérons que cette enquête apportera des éclaircissements indispensables. Les gouvernements du monde entier mènent régulièrement ce type d’exploration, il serait donc décevant mais pas trop surprenant d’apprendre que la maladie aurait pu être largement évitée.

Cassie B.

Coronavirus: écraser et faire taire les médecins de la conscience

Par Michael Welch et Docs4opendebate, Global Recherch

Avec le temps de plus en plus froid, les gens au Canada et partout dans le monde sont témoins d’une incidence croissante du virus SRAS-CoV-2.

Le premier ministre Trudeau aurait déclaré lors d’un discours au peuple canadien ce qui suit:

« La deuxième vague ne fait pas que commencer, elle est déjà en cours. »

Les enfants vont à l’école avec des masques, tout comme tout le monde est obligé de porter des masques partout, à l’intérieur et à certains endroits. Alors que la lutte s’aggrave, les gens craignent le retour des fermetures de printemps et toutes les difficultés qui en découlent.

Provoqués par les rapports quotidiens des politiciens, des responsables de la santé publique et des médias mainstream, les gens pourraient être terrifiés à juste titre. D’un autre côté, il y a des voix rationnelles qui chantent du livre de cantiques des secondes réflexions sobres.

Ces voix appartiennent à des personnes appelées médecins.

Comme nous l’avons rapporté dans notre dernière émission, le docteur Sucharit Bhakdi dans son livre, Corona, False Alarm, a expliqué comment les preuves de la panique n’étaient pas fiables, comment le [coronavirus 2019 = COVI-19 de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID 19 n’était en fait pas pire qu’un virus de la grippe typique, et comment les verrouillages causent plus de difficultés que la maladie elle-même.

Il y a beaucoup, beaucoup plus de médecins qui élèvent également la voix pour appeler leurs nations et le monde à repenser leur stratégie COVID. Ils sont particulièrement efficaces en Europe. Il s’agit notamment d’une pétition signée par 2662 médecins et praticiens aux Pays-Bas, une conférence publique composée de 400 médecins en Espagne, une commission d’enquête extraparlementaire Corona composée d’environ 500 médecins et scientifiques en Allemagne, et une lettre publique de la Belgique. signée par plus de 1500 personnes de la communauté médicale et scientifique.

Malheureusement, ces personnes ne peuvent pas faire entendre leur voix dans les médias ordinaires.

Cette semaine, lors de la Global Research News Hour, nous travaillons pour donner un peu d’espace à ces experts et peut-être apaiser la panique de contrôle qui balaie notre société.

Nos invités pour l’heure sont deux médecins avec le groupe: Docs 4 Open Debate. Pour la majeure partie du programme, ils parlent des numéros de test peu fiables, des masques non fiables, du rôle de l’OMS à cet égard et de la détermination de ne pas simplement ignorer mais de punir les membres de la profession qui s’expriment.

Docs 4 Open Debate est un groupe en Belgique de médecins et de professionnels de la santé désireux d’exiger une analyse plus critique de la lutte contre la pandémie, l’assouplissement des mesures d’extrême urgence et la liberté d’exprimer leurs positions sur les grands médias. Ils ont rédigé une lettre ouverte à cette fin qui a jusqu’à présent été signée par 515 médecins et 1767 professionnels de la santé formés médicalement. Leur site est docs4opendebate.be

Lire l'article complet sur Global Research

