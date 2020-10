MAJEUR: CIA et MI6 derrière le conflit arméno-azerbaïdjanais?

La diversion de l’ennemi russe : Biélorussie, Navalny, Haut-Karabakh, Ukraine…

L’affrontement entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie s’est intensifié rapidement. Il y a une guerre à grande échelle en cours, les deux parties utilisant l’artillerie lourde, les chars et l’aviation, avec des causes confirmées déjà par centaines, y compris des civils.

Ce conflit est bénéfique pour les élites azerbaïdjanaises et arméniennes, à court terme, car il permet de distraire les gens des problèmes économiques (causés par les mesures anti-coronavirus avec la récession/dépression mondiale en arrière-plan) et de les unir temporairement en faisant face à une menace perçue, mais il y a aussi une dimension internationale distincte, la Turquie soutenant carrément l’Azerbaïdjan à travers ses réseaux (le président de la France, Emmanuel Macron, entre autres, a déclaré que les djihadistes syriens combattent au Haut-Karabakh) et les diplomates turcs ont une rhétorique militariste en relation avec l’Arménie (la Turquie devrait se taire sur tout ce qui a à voir avec l’Arménie, étant donné l’histoire entre les deux au début du 20e siècle, mais c’est sans compter).

Il y a plusieurs facteurs en jeu, mais il y a quelques détails mineurs auxquels les analystes ne prêtent pas vraiment attention.

L’actuelle directrice de la CIA, Gina Haspel, effectuait des missions sur le terrain en Turquie au début de sa carrière, elle parlerait le turc et elle a déjà été chef de station à Bakou, en Azerbaïdjan, à la fin des années 1990. Il est donc présumé qu’elle a toujours des relations avec le gouvernement local et les élites des entreprises.

L’actuel chef du MI6, Richard Moore, a également travaillé en Turquie – il y effectuait des tâches pour le renseignement britannique à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Moore parle couramment le turc et a également été ambassadeur britannique en Turquie de 2014 à 2017.

Les chefs des services de renseignement des deux pays les plus puissants de l’Anglosphère sont des turcophones ayant des relations en Turquie et en Azerbaïdjan. Il serait raisonnable de supposer qu’un conflit régional d’une telle ampleur qui se déroule actuellement sous leur surveillance est loin d’être une simple coïncidence.

En outre, il y a deux autres puissances dans la région qui peuvent être entraînées dans ce conflit, à terme – la Russie du nord et l’Iran du sud, les pays qui ont de profonds intérêts économiques, culturels, diplomatiques et de sécurité en Arménie et en Azerbaïdjan respectivement. Ni la Russie ni l’Iran n’ont besoin d’une autre zone de guerre à leurs frontières, et aucun n’est connu pour être apprécié par les élites états-uniennes et britanniques.

De plus, nous ne devons pas oublier que cette année est l’année des élections présidentielles aux États-Unis d’Amérique, et il est courant pour les Américains d’essayer de résoudre leurs problèmes intérieurs par une politique étrangère agressive (et ils ont des problèmes cette fois; probablement le pire problème qu’ils rencontrent depuis les années 1930). Il est intéressant de noter que ce conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie (le conflit qui a le potentiel de dégénérer en une troisième guerre mondiale) se déroule maintenant, quelques semaines à peine avant les élections et la potentielle guerre civile aux États-Unis d’Amérique.

En outre, c’est l’année 2020, après tout, avec des demies pan (plan?), Des récessions, des dépressions économiques, l’ultra-nationalisme utilisé par différents groupes de pouvoir à travers le monde et le système mondial en général traversant une tourmente massive.

Rien de bon à attendre de tout cela.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ