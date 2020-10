La CIA a tenté d’empoisonner Julian Assange et de voler l’ADN des membres de sa famille

Le Old Bailey à Londres tient sa deuxième semaine d’audiences concernant l’extradition de Julian Assange, et un nouveau témoignage puissant a été présenté, révélant comment la CIA a effectivement comploté pour assassiner Assange, soit par empoisonnement, soit par le biais d’un complot d’enlèvement.

Ce témoignage explosif s’inscrit dans le cadre des efforts de l’équipe de la défense pour présenter l’affaire d’extradition des États-Unis d’Amérique comme étant de nature entièrement politique et non basée sur le fait qu’Assange a enfreint les lois des Etats-Unis d’Amérique. Il vise également à convaincre le juge dans l’affaire que le fondateur de WikiLeaks, s’il devait être extradé, sera presque certainement confronté à une punition excessive et extrême s’il est renvoyé en Amérique.

Alors que les médias des Etats-Unis d’Amérique sont restés globalement silencieux sur ces auditions, ce qui n’est guère une surprise, certains médias l’ont couvert, exposant la CIA comme une organisation de type mafieux incontrôlable qui ne veut pas de gens comme Assange, qui en fait dire la vérité, pour se déplacer librement.

Un ancien employé d’une société de sécurité espagnole connue sous le nom d’UC Global aurait fait écho à une opération d’espionnage présumée contre Assange qui impliquait des dispositifs de surveillance secrète «intrusifs et sophistiqués» plantés à l’intérieur de l’ambassade équatorienne à Londres où il vit depuis sept ans d’asile.

Alors que UC Global était officiellement en charge de la protection de l’ambassade équatorienne, cet ancien employé a expliqué qu’il agissait simultanément au nom des autorités des Etats-Unis d’Amérique pour écouter Assange et ses visiteurs. Le contenu de cette opération d’espionnage était alors destiné à être utilisé pour kidnapper ou tuer Assange, tout en le faisant passer pour un «accident».

La CIA a également cherché à obtenir des informations biométriques auprès des amis proches et des membres de la famille d’Assange alors qu’ils lui rendaient visite à l’ambassade. Dans un cas, le plan était de prélever un échantillon d’ADN de la couche sale de son enfant dans le but d’effectuer une opération secrète de mise à mort.

«Des microphones ont été dissimulés pour surveiller les réunions d’Assange avec les avocats, son empreinte digitale a été obtenue à partir d’un verre et il y avait même un complot pour obtenir une couche d’un bébé qui avait été amené en visite régulière à l’ambassade, selon le témoin, dont le témoignage a pris la forme d’une déclaration écrite», rapporte The Guardian, relayé par Zero Hedge.

La CIA tuerait probablement ces témoins aussi, si elle connaissait leur identité

En raison de la nature explosive de ces allégations, deux témoins oculaires clés d’UC Global qui disent avoir vu ce qui s’est passé de première main ont été autorisés à publier leurs déclarations sur ce qui s’est passé de manière anonyme. Cela avait pour but de les protéger contre le risque d’être blessés ou tués non seulement par la CIA mais aussi par David Morales, directeur d’UC Global.

«Le fondateur et directeur d’UC Global, David Morales, avait déclaré que «les Américains» avaient voulu établir la paternité, mais le plan a été déjoué lorsque l’employé de l’époque a alerté la mère de l’enfant», indiquent les rapports.

«L’anonymat a été accordé mardi à l’ancien employé et à une autre personne impliquée dans UC Global, après que l’audience a été informée qu’ils craignaient que Morales, ou d’autres personnes liées à lui aux États-Unis d’Amérique, ne cherchent à leur faire du mal.

L’équipe de défense d’Assange espère que ce témoignage sera suffisant pour une mise en accusation de la CIA et de ses partenaires internationaux pour que l’extradition d’Assange demandée par les États-Unis d’Amérique ne soit pas autorisée.

«En effet, considérant que deux témoins oculaires vedettes de la défense (qui étaient eux-mêmes essentiellement impliqués dans la surveillance invasive antérieure d’Assange) ont suffisamment peur de ce qu’ils ont à offrir pour rechercher essentiellement une forme de ‘protection des témoins’ temporaire par le tribunal de Londres, cette devrait montrer de façon flagrante que le tout est une chasse aux sorcières politique d’un lanceur d’alerte qui a dénoncé les crimes de guerre des Etats-Unis d’Amérique à l’étranger», rapporte Zero Hedge.

La guerre continue: l’Arménie et l’Azerbaïdjan rapportent de nouveaux bombardements de villes par l’ennemi, des civils sous le feu (VIDEOS)

Les conséquences des frappes d’artillerie à la roquette à Stepanakert (à gauche) et à Ganja (à droite) © Ministère de la Défense d’Arménie; Hikmet Hajiyev

De violents combats se sont poursuivis dimanche, Erevan affirmant que les forces azerbaïdjanaises bombardaient une grande ville du Haut-Karabakh contesté. Bakou a signalé que la deuxième plus grande ville d’Azerbaïdjan avait été frappée par des missiles arméniens.

Les forces des deux rivaux ont mené des frappes d’artillerie et de missiles tout au long de dimanche, l’intensité du conflit ne montrant aucun signe de ralentissement. Des zones à population civile ont été touchées et endommagées en conséquence, ont rapporté les deux parties.

À Stepanakert, la principale ville du Haut-Karabakh qui compte environ 55 000 habitants, des sirènes ont été entendues plus tôt dans la journée, suivies de plusieurs explosions dans la région. L’électricité s’est coupée et les habitants se sont précipités vers les abris voisins.

«De nouvelles frappes visent Stepanakert, il y a des dégâts et des blessures parmi les civils», a déclaré le ministère des Affaires étrangères de la république autoproclamée. Il a annoncé plus tard qu’il y avait eu des morts parmi les civils. Pendant ce temps, le ministère arménien de la Défense a diffusé des images montrant des voitures et des bâtiments en feu, et des rues parsemées de fragments de projectiles.

Sputnik Ближнее зарубежье 0:49 Последствия обстрела Степанакерта.

Видео опубликовано Минобороны непризнанной НКР.

@SputnikLivet.me/sputniklive/10366 24.1K viewsedited Oct 4 at 09:37

Les forces du Haut-Karabakh ont promis une réponse écrasante, conseillant aux civils azerbaïdjanais de quitter les grandes villes abritant des installations militaires car ils seront la cible de frappes de représailles. Au fil de la journée, la région non reconnue a affirmé qu’un aérodrome militaire avait été détruit à Ganja, la deuxième plus grande ville d’Azerbaïdjan.

Les responsables azerbaïdjanais ont nié toute perte matérielle dans l’armée, mais ont confirmé que Ganja avait subi d’intenses tirs de roquettes et ont accusé les forces arméniennes d’avoir tiré des missiles «contre des zones résidentielles denses».

Hikmet Hajiyev, un conseiller du président azerbaïdjanais, a déclaré qu’au moins quatre missiles avaient frappé la ville, mettant en ligne une vidéo montrant les conséquences dévastatrices des frappes.

Results of Armenia's massive missile attacks against dense residential areas in Ganja city. Azerbaijan retains its right to take adequate measures against legitimate military targets to defend civilians and enforce Armenia to peace. 4 new missile just hit Ganja. pic.twitter.com/GInYCJyJc6 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

Les autorités ont rapporté qu’un civil avait été tué et 32 blessés dans la ville. Bakou a accusé l’Arménie d’avoir lancé l’attaque depuis l’intérieur de son territoire – élargissant ainsi la zone de guerre, a déclaré le ministre azerbaïdjanais de la Défense.

« L’Azerbaïdjan détruira les cibles militaires à la fois à l’intérieur de l’Arménie et dans les territoires occupés, d’où des bombardements de nos zones peuplées ont lieu », a déclaré Hajiyev aux journalistes. Erevan a nié les allégations selon lesquelles il aurait ouvert le feu depuis son territoire.

Des hostilités intenses font rage entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises depuis une semaine, marquant l’une des pires escalades du conflit qui dure depuis des décennies sur le Haut-Karabakh, une grande enclave arménienne en Azerbaïdjan. Des combats ont éclaté le 27 septembre, lorsque Bakou et Erevan se sont accusés mutuellement d’agression transfrontalière. Les deux parties ont introduit la loi martiale et les appels à la conscription, déployant des armes lourdes en première ligne.

Cette semaine, les dirigeants de la France, de la Russie et des États-Unis d’Amérique – membres du groupe de médiation de l’OSCE Minsk – ont appelé à «une cessation immédiate des hostilités entre les forces militaires concernées».

