L’Égypte dévoile 59 cercueils scellés dans une découverte archéologique majeure

L’Égypte a montré samedi des dizaines de cercueils appartenant à des prêtres et des commis de la 26e dynastie il y a près de 2500 ans, les archéologues affirmant que des dizaines d’autres avaient été trouvés dans la vaste nécropole de Saqqara il y a quelques jours à peine.

Les 59 cercueils ont été découverts en août sur le site du patrimoine mondial de l’UNESCO au sud du Caire, enterrés dans trois puits de 10 à 12 mètres avec 28 statues de l’ancien dieu égyptien Seker, l’une des divinités funéraires les plus importantes.

Ils appartenaient à des prêtres et des commis de la 26e dynastie, a déclaré Mostafa al-Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptien.

La mission archéologique égyptienne à l’origine de la découverte était active depuis 2018 et avait précédemment dévoilé une cache d’animaux momifiés et une tombe bien conservée d’un prêtre royal de la cinquième dynastie appelé «Wahtye» dans la région.

Waziri a expliqué que l’équipe avait découvert les trois puits où les cercueils avaient été déposés en « parfait état » grâce à un sceau protecteur qui les préservait des réactions chimiques.

La mission continuera d’ouvrir les cercueils et d’étudier leur contenu avant leur exposition éventuelle au Grand Musée égyptien, qui devrait ouvrir l’année prochaine.

Les «tunnels secrets» sous le Sphinx suscitent l’espoir de «trésors non découverts», selon les médias

Alors que certains chercheurs espèrent toujours que les tunnels sous le célèbre monument pourraient conduire à de nouveaux trésors, le Dr Zawi Hawass n’est apparemment pas convaincu que quelque chose de valeur puisse y être trouvé.

Le célèbre monument égyptien antique connu sous le nom de Grand Sphinx de Gizeh peut encore contenir des secrets jusqu’alors inconnus, rapporte le Daily Express.

Auparavant, un éminent égyptologue et ancien ministre égyptien des Antiquités, le Dr Zahi Hawass, aurait confirmé la présence de trois tunnels sous le Sphinx, et l’année dernière, il a entrepris des fouilles qui « ont redécouvert les tunnels d’accès à plusieurs grandes grottes apparemment naturelles » situées directement sous le monument.

Et selon le journal, l’historienne Bethany Hughes a révélé dans son émission de Channel 5 «Les plus grands trésors d’Égypte» comment les archéologues continuent d’enquêter «sous la statue parce qu’il y a des indices alléchants que le Sphinx se trouve juste au-dessus d’un réseau de chambres et de tunnels».

« Habituellement caché à la vue, un trou profond près de la queue du Sphinx est censé être connecté à une grande chambre au-delà », a-t-elle déclaré. «Il y a en fait une autre chambre plus petite, juste à l’avant sous les pattes. La vérité est que nous n’avons absolument aucune idée de ce à quoi ils ont servi, mais c’est un mystère que les chercheurs tentent actuellement de résoudre. Et certains espèrent que ces tunnels cachés peuvent nous conduire à de nouveaux trésors non découverts».

Hughes a également décrit le Sphinx comme un «chien de garde monumental, veillant sur la tombe du pharaon» et «le gardien du secret de l’Égypte ancienne».

Cependant, le Dr Hawass aurait déclaré qu’il ne pensait pas que quelque chose de valeur y serait trouvé.

« Nous avons beaucoup de photos qui documentent le processus de creusage sous le Sphinx prouvant qu’il n’y a pas de passages sous le Sphinx et qu’il s’agit d’une statue en béton », a-t-il remarqué.

