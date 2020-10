MANIPULÉE: des kits de test Covid-19 ont été distribués des années avant la déclaration de la pandémie

Qu’est-ce qui a motivé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer une pandémie à l’époque? Dans quelle mesure le pandémonium, les verrouillages des gouvernements et le contrôle des entreprises sont-ils une réaction excessive? Dans quelle mesure était-il prévu? À quels programmes ces verrouillages et contrôles économiques servent-ils en fin de compte? Saviez-vous que des kits de test de covid-19 ont été distribués avant que la pandémie ne soit déclarée?

Un groupe de 600 médecins s’est réuni en Espagne et a qualifié l’épidémie de Covid-19 de «fausse pandémie» créée à des fins politiques. Verrouiller les gens et les convaincre qu’ils peuvent propager des infections dont ils n’ont pas est une malédiction tyrannique d’oppression. Ces médecins exhortent les autres professionnels de la santé, «les médias et les autorités politiques à arrêter cette opération criminelle, en répandant la vérité».

Pourquoi les droits de l’homme sont-ils remis en cause à une époque de besoin humain?

En septembre 2019, le Global Preparedness Monitoring Board a publié un rapport intitulé «Un monde en péril» qui détaille la manière dont l’ONU et l’OMS mènent des exercices de formation et de simulation à l’échelle du système, dont un pour couvrir la dissémination délibérée d’un «pathogène respiratoire mortel». Pourquoi le Dr Anthony Fauci et Bill Gates ont-ils déclaré publiquement une pandémie imminente, bien avant qu’elle ne soit déclarée? Pourquoi ces deux hommes sont-ils si catégoriques sur la vaccination de la population mondiale?

Pourquoi les décrets médicaux sont-ils adoptés avec une telle force punitive et pourquoi la réponse de santé publique est-elle si centrée sur la restriction de la liberté individuelle et le contrôle de l’activité économique, dans la simple anticipation des maladies infectieuses? Pourquoi l’État enlève-t-il les droits personnels, la confidentialité médicale et impose-t-il des EPI aux populations par peur et par la coercition? En octobre 2019, Bill Gates a organisé un exercice de pandémie de coronavirus à New York appelé Event201. L’événement s’est concentré sur la façon dont tout le monde sur la planète devrait être vacciné. Pour atteindre cet objectif, la population aurait dû être conditionnée à renoncer à ses droits pour le «bien de tous».

Kits de test Covid-19 distribués en 2017 et 2018

Les kits de test de Covid-19 sont-ils stratégiquement conçus pour produire des faux positifs, pour surestimer le nombre de cas pour justifier l’intervention du gouvernement et l’isolement des personnes en bonne santé? Le CDC détient non seulement le brevet sur le coronavirus, mais également un brevet et des droits exclusifs sur la méthodologie de test. Pourquoi les kits de test Covid-19 produisent-ils de faux positifs chez ceux qui ne sont pas malades, produisent de fausses preuves pour imposer des quarantaines aux personnes en bonne santé et pour déclarer des épidémies qui ne sont même pas réelles? Pourquoi la fraude médicale est-elle autorisée à persister?

Si la Covid-19 est apparue en Chine fin 2019, pourquoi les kits de test du [coronavirus 2019 de la (maladie) – MIRASTNEWS] Covid-19 ont-ils été distribués dans le monde, deux ans avant la «pandémie»? La base de données World Integrated Trade Solution révèle que des kits de test covid-19 ont été envoyés dans des pays en 2017 et 2018.

Après que ces informations commerciales soient devenues virales, la World Integrated Trade Solution a tenté de renommer «Covid-19» avec un terme peu visible, «Kits de tests médicaux». Dans le monde du commerce, ce niveau d’imprécision n’est pas autorisé. Même si WITS a essayé de dissimuler l’étiquette, il ne peut pas changer le code produit. «Medical Test Kits» porte le même code produit, HS 300215 et signifie «Covid-19 test kits».

Pourquoi a-t-on mis autant l’accent sur les protocoles de détection défectueux alors que les traitements efficaces contre la maladie respiratoire Covid-19 sont supprimés? Pourquoi les systèmes hospitaliers sont-ils si mal équipés pour aider le système immunitaire des patients? Pourquoi ces questions ne sont-elles même pas autorisées sur les réseaux sociaux, alors que Facebook s’unit à la dictature scientifique connue sous le nom de l’OMS et du CDC pour contrôler l’information?

Pour plus d’informations, consultez Stop World Control. Cette organisation a été créée pour rassembler des voix dissidentes soucieuses de la liberté personnelle, soucieuses d’arrêter la montée d’un État policier médical fasciste et totalitaire qui a balayé le monde en 2020.

La «maladie» du président Trump est-elle vraiment une publicité pour le nouveau médicament COVID de Regeneron?

Commentaire de Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Le même jour, il a été annoncé que le président Trump avait été testé positif au COVID, il a été immédiatement annoncé que le président recevait un nouveau médicament expérimental COVID, le REGN-COV2 de Regeneron.

Les journaux d’affaires avaient apparemment déjà préparé des communiqués de presse sur le médicament, et les actions de la société ont immédiatement augmenté vendredi.

FiercePharma, l’une des principales publications commerciales des sociétés pharmaceutiques, a été l’une des premières à publier l’histoire:

Dans un développement explosif jeudi, le président Donald J.Trump a été testé positif à la COVID-19, envoyant des ondes de choc à travers le pays à quelques semaines du jour des élections. Une question restée sans réponse était de savoir comment les médecins du président allaient suivre un cours de traitement incertain – et un cocktail d’anticorps non prouvé de Regeneron est maintenant à l’honneur. Le médecin personnel de Trump a confirmé vendredi que le président avait été traité avec une dose de 8 grammes du cocktail d’anticorps expérimental de Regeneron pour COVID-19, baptisé REGN-COV2, ainsi que de l’aspirine et de la famotidine, mieux connues sous le nom de Pepcid de marque. Il prend également du zinc et de la vitamine D, deux suppléments typiques de stimulation immunitaire. Le traitement précoce de Trump avec le cocktail de Regeneron a été une aubaine immédiate pour les investisseurs, les actions du fabricant de médicaments ayant augmenté d’environ 20 $ – ou 3% – vendredi après les heures de marché.

Regeneron n’a même pas encore d’approbation d’utilisation d’urgence. FiercePharma rapporte également que le PDG de Regeneron, Len Schleifer, a été invité à la Maison Blanche pendant la pandémie.

Kyle Blankenship rapporte:

Contrairement à un autre espoir de COVID-19 très vanté, Veklury (remdesivir) de Gilead Sciences, REGN-COV2 n’a aucune approbation d’utilisation d’urgence nulle part dans le monde – un fait qui pourrait souligner la relation de Trump avec Regeneron et PDG de New York, Len Schleifer, qui a été un invité à la Maison Blanche pendant la pandémie. La société a déclaré vendredi soir que les médecins de Trump avaient demandé la thérapie dans le cadre de son programme d’utilisation compassionnelle. Un éventuel bilan de santé propre pour Trump pourrait grandement contribuer à renforcer la confiance dans la thérapie de Regeneron, qui suscite déjà l’espoir de 6 milliards de dollars de ventes par an – en supposant qu’elle puisse obtenir l’approbation de la FDA. Par rapport aux vaccins, qui sont fournis au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique à 24 dollars en moyenne pour un schéma à deux doses, les médicaments à base d’anticorps pourraient être beaucoup plus chers, car ils sont généralement vendus à des milliers de dollars, a déclaré l’analyste de Morningstar Karen Andersen aux clients le mois dernier. Mais les anticorps pourraient être particulièrement utiles pour les personnes âgées, dont le système immunitaire peut ne pas répondre aussi bien à la vaccination. (Article complet.) (Emphase ajoutée)

Le président Trump a transféré plus de richesse à Big Pharma pendant la plandémie COVID que probablement toutes les administrations précédentes réunies, avec son opération Warp Speed ​​et d’autres mesures d’urgence qui ont donné des centaines de milliards de dollars à Big Pharma.

Avec les Rockefeller contrôlant l’industrie pharmaceutique aux États-Unis d’Amérique et dans le monde, cela aurait pu être le ticket du président Trump tamponné pour assurer son deuxième mandat.

